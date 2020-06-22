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Пчелы против меда. Курултайщики против хищения бюджета

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Депутаты Курултая поддержали законопроект о противодействии хищению бюджетных средств.

Пчелы против меда. Курултайщики против хищения бюджета


Проект закона “О регулировании отдельных вопросов деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики Башкортостан” был принят в первом чтении, сообщает пресс-служба Государственного собрания региона.

Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев отметил, что законопроект призван внести ясность в порядок работы контрольно-счетных органов, конкретизировать их полномочия и обязанности.

По словам Толкачева, принятие нового закона в перспективе позволит пресекать нарушения при расходовании бюджетных средств.

Уже в период осенней сессии депутаты Госсобрания Башкирии планируют принять окончательное решение по законопроекту.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 21.07.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам Толкачева, принятие нового закона в перспективе позволит пресекать нарушения при расходовании бюджетных средств.
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Какие наивные понятия у этого старпера: Написал закон, и усё :пресекли нарушения"! Слова то какие!!!!! Нет чтобы сказать "ПРЕКРАТИТЬ ВОРОВСТВО БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ"
А ведь по большому счету Горизонт это тоже "ПЕРСПЕКТИВА", и нам до него топать и топать....



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  • Участник
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  • 2 | 21.07.2020, 10:46 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4222 | Рейтинг: -331,8
Депутаты Курултая поддержали законопроект о противодействии хищению бюджетных средств.
__________________
Конкурентами, имеется ввиду ?



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  • Эксперт
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  • 3 | 21.07.2020, 11:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68713 | Рейтинг: +11878,6
Это - информационный шум... ваще ничего не будет.
Листайте дальше



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  • Гость
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  • 4 | 21.07.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Толкачев радуется наблюдая как растет картофель



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  • Гость
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  • 5 | 21.07.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это как? А что, до этого не было законов препятствующих хищению бюджетных средств? Теперь понятно, в связи с отсутствием долгожданного закона казну страны растащили. Теперь заживем и муха без справки не пролетит мимо.



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  • Гость
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  • 6 | 21.07.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уже в период осенней сессии депутаты Госсобрания Башкирии планируют принять окончательное решение по законопроекту. ******************************
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А почему не с завтрашнего дня, почему ждать осеннюю сессию, что-то не успели прибрать? Когда надо содрать с населения начинают уже с вечера того же дня.



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  • Гость
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  • 7 | 21.07.2020, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нужно просто ратифицировать ст 20 Конвенции ООН против коррупции . Вот больше и не нужно нечего .



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