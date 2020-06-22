Пчелы против меда. Курултайщики против хищения бюджета

Депутаты Курултая поддержали законопроект о противодействии хищению бюджетных средств.Проект закона “О регулировании отдельных вопросов деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики Башкортостан” был принят в первом чтении, сообщает пресс-служба Государственного собрания региона.Председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев отметил, что законопроект призван внести ясность в порядок работы контрольно-счетных органов, конкретизировать их полномочия и обязанности.По словам Толкачева, принятие нового закона в перспективе позволит пресекать нарушения при расходовании бюджетных средств.Уже в период осенней сессии депутаты Госсобрания Башкирии планируют принять окончательное решение по законопроекту.