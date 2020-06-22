Наталья Павлова: Совесть. Как-то редко услышишь это слово в качестве ориентира при принятии решений

Наталья Павлова — главный редактор газеты «Коммерсантъ-Башкортостан». Я все пытаюсь разобраться в причинах моего личного психологического дискомфорта, который испытываю от политики в нашей стране.Сначала я списывала эти неудобства на то, что, как некоторые говорят, я перфекционистка (как следствие периодически — скандалистка), или на наивность, или на иллюзии, или на романтизм да и много на что ещеНо, не отменяя этого, я нащупала, кажется, еще одно, более универсальное объяснение. Наверняка кто-то это уже объяснил и даже лучше меня. И все-таки мои пять копеек ))Дело в разнице между тем, как нас воспитывали и чему учили, и тем, что стало мейнстримом сначала в 90-е, а потом с перерывом (или, точнее, уходом в латентные состояние) на 10-летие — теперь.Этому, конечно, придумано название: падение моральных устоев. Но вот если его разложить на составляющие….1. Совесть. Как-то редко услышишь это слово в качестве ориентира при принятии решений, особенно среди чиновников, особенно среди бизнеса2. Интеллигентность. Не принято тоже вести себя интеллигентно: см. ток-шоу на федеральных каналах3. Образованность. Часто кажется, что это скорее недостаток. Много знаешь — хуже спишь, и не все нащальники оценят4. Поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Кажется, те, кто строят дома в 10 м от твоего, придерживаются другого мнения5. «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого». Этот принцип иногда вроде и в силе, но своеобразно применяется порой)6. Не укради. Вообще смешно уже, если вспомнить о бюджетеКаждый из вас, наверное, сможет продолжить этот список наставлений, которым следовал в детстве, и которые полностью себя скомпрометировали сейчас, когда мы повзрослели (и уже даже постарели))Я практически постоянно вынуждена прежде чем прочитать какую-то мораль своим детям, делать поправку на этот когнитивный диссонанс. В этом случае я говорю — по идее нас учили этому, но на практике тебе больше пригодится совсем другой навык. При этом я чувствую, что погружаю детей в какую-то раздвоенную шизофреническую реальность.Ну в общем помощь зала: а вы как выкручиваетесь, когда формируете подходы к жизни у ваших детей? И у вас какие лучшие моральные качества «просели»? )))