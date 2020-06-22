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Наталья Павлова: Совесть. Как-то редко услышишь это слово в качестве ориентира при принятии решений

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Наталья Павлова — главный редактор газеты «Коммерсантъ-Башкортостан». Я все пытаюсь разобраться в причинах моего личного психологического дискомфорта, который испытываю от политики в нашей стране.

Наталья Павлова: Совесть. Как-то редко услышишь это слово в качестве ориентира при принятии решений


Сначала я списывала эти неудобства на то, что, как некоторые говорят, я перфекционистка (как следствие периодически — скандалистка), или на наивность, или на иллюзии, или на романтизм да и много на что еще

Но, не отменяя этого, я нащупала, кажется, еще одно, более универсальное объяснение. Наверняка кто-то это уже объяснил и даже лучше меня. И все-таки мои пять копеек ))

Дело в разнице между тем, как нас воспитывали и чему учили, и тем, что стало мейнстримом сначала в 90-е, а потом с перерывом (или, точнее, уходом в латентные состояние) на 10-летие — теперь.

Этому, конечно, придумано название: падение моральных устоев. Но вот если его разложить на составляющие….

1. Совесть. Как-то редко услышишь это слово в качестве ориентира при принятии решений, особенно среди чиновников, особенно среди бизнеса

2. Интеллигентность. Не принято тоже вести себя интеллигентно: см. ток-шоу на федеральных каналах

3. Образованность. Часто кажется, что это скорее недостаток. Много знаешь — хуже спишь, и не все нащальники оценят

4. Поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Кажется, те, кто строят дома в 10 м от твоего, придерживаются другого мнения

5. «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого». Этот принцип иногда вроде и в силе, но своеобразно применяется порой)

6. Не укради. Вообще смешно уже, если вспомнить о бюджете

Каждый из вас, наверное, сможет продолжить этот список наставлений, которым следовал в детстве, и которые полностью себя скомпрометировали сейчас, когда мы повзрослели (и уже даже постарели))

Я практически постоянно вынуждена прежде чем прочитать какую-то мораль своим детям, делать поправку на этот когнитивный диссонанс. В этом случае я говорю — по идее нас учили этому, но на практике тебе больше пригодится совсем другой навык. При этом я чувствую, что погружаю детей в какую-то раздвоенную шизофреническую реальность.

Ну в общем помощь зала: а вы как выкручиваетесь, когда формируете подходы к жизни у ваших детей? И у вас какие лучшие моральные качества «просели»? )))

Наталья Палова, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 21.07.2020, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я все пытаюсь разобраться в причинах моего личного психологического дискомфорта, который испытываю от политики в нашей стране.
==========================================
Вам Уважаемая проще, у Вас только психологический дискомфорт. а вот у меня, 65 летнего пенсионера, еще и материальный, моральный, душевный, физический, политический, сексуальный, и прочие дискомфорты.
Так что я Вам по большому счету завидую...



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  • Участник
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  • 2 | 21.07.2020, 09:54 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4222 | Рейтинг: -331,8
При капитализме один принцип - нае.би ближнего своего ибо ближний на.бет тебя и возрадуется.



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2

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  • Эксперт
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  • 3 | 21.07.2020, 11:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68713 | Рейтинг: +11878,6
Это очень нелегкая тема, и уж, конечно. не для УЖастной публики...

Лицемерие, когда с трибун одно, а дома другое - это порождение большевизма и никуда не делось, а даже наоборот - усилилось при пуйле. Ведь власть гэбни таковой и осталась...

Помните? "У чекиста должны быть горячее сердце, холодная голова и чистые руки"...
Всё с точностью наоборот - ледяное сердце, лишенное сострадания и чести, "горячая" голова, ничего не соображающая и мы видим это на последнем примере "Захвата игиловца в Хабаровске" - только ленивый не разобрал по кваркам эту "операцию", и руки по горло в крови в прямом и переносном смысле.
Лицемерят родители, лицемерят учителя, а уж лицемерие чиновников - верх лицемерия - лгут в глаза нагло и безапелляционно. Каждым своим словом!



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3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 21.07.2020, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я бы сильно не переживал на месте Натальи это все закончится распадом Мордора а вот уже в границах Золотого кольца уже появится гипотетическая возможность жить по совести . Классика или пытаться сохранить империю или жить по совести , совместить не получится . Есть временный компромиссный вариант для Натальи не пытаться лезть верх а жить простой жизнью, ибо чем выше социальный статус тем больше грязи ( но захочет ли она поменять комфорт на относительное душевное равновесие?)



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  • Участник
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"....Я практически постоянно вынуждена прежде чем прочитать какую-то мораль своим детям, делать поправку на этот когнитивный диссонанс. В этом случае я говорю — по идее нас учили этому, но на практике тебе больше пригодится совсем другой навык. При этом я чувствую, что погружаю детей в какую-то раздвоенную шизофреническую реальность...."
===================================

Всему виной странная грамматика РЯки.

Слышищь ЖЫ? Пиши ЖИ!
Вот так с децтва в школах учат все делать не так, по каким-то корявым правилам.
Слышишь "конеШно"?Пиши конеЧно - иначе ты неуч,бездарь,невежа и простофиля!
И наоборот:
Слышишь: "улица Аамундсена"? Пиши "улица Амундсена" с одним А.
Слышишь "Йожиг"? Пиши "ёжик" иначе неграмотный.
.......................

детей целой страны система образования погружает в какую-то раздвоенную шизофреническую реальность....



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