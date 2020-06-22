Доносчик по «правам человека»

Олег Галин, зампред общественной палаты и член БашСПЧ. Открытое заявление о совершеннии преступления /в порядке ст. 144 УПК РФ /.
Министру внутренних дел по Республике Башкортостан Р. В. Дееву;
Руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан Д. Н. Чернятьеву;
Начальнику управления ФСБ России по Республике Башкортостан Ю. В. Серышеву;
Прокурору Республики Башкортостан В. В. Ведерникову.
Уважаемый Роман Викторович!
Уважаемый Денис Николаевич!
Уважаемый Юрий Валентинович!
Уважаемый Владимир Викторович!
Прошу Вас провести проверку и привлечь к установленной законом ответственности гр. Саитову Рамилю Назимовну, совершившую уголовное преступление, выразившееся в действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доказательством вины гр. Р. Н. Саитовой является видеозапись произведеная, предположительно, ею и размещенная, предположительно, ею в своём аккаунте в приложении «Инстаграм» по ссылке.
В случае принятия решения о возбуждени уголовного дела, прошу назначить в отношении гр. Р. Н. Саитовой психолого-психиатрическую экспертизу, для определения её психического здоровья. Прокурора Республики Башкортостан дополнительно прошу возбудить в отношении гр. Р. М. Саитовой административное производство по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ за оскорбление лиц, фигурирующих в публично демонстрирующемся произведении по указанной выше интернет-ссылке, и всего Армянского народа, выразившееся в её подписи к демонстрирующемуся произведению. О принятом решении прошу уведомить меня в установленный законом трёхдневный срок.
P. S. Публично приношу извинения перед гражданами нашей и других стран и государств армянской национальности, за этот низкий, мерзкий и подлый поступок, к тому же совершенный в отношении несовершеннолетних, нашей согражданкой.
Эхо Москвы
Оригинал публикации
***
Следственному Комитету не до дураков
Олег Галин: «Фраза «Валя, ты дура» – это оскорбление. «Дура» — это умаление умственных способностей».
Член БашСПЧ Олег Галин в эфире «Эха» рассказал, что на его заявление в следственный комитет об оскорблении депутата Госдумы Валентины Терешковой ответа не последовало. Он намерен его продублировать.
— К моему сожалению, нет ответа. Хочу обратиться еще раз.
Он заметил, что просил привлечь к уголовной ответственности не тех, кто критикует, а тех кто оскорбил Терешкову.
— Такие высказывания, что «ей жить осталось до понедельника» – это критика? Или фраза «Валя, ты дура» – это оскорбление. «Дура» — это умаление умственных способностей. Это оскорбление в форме сатиры. Если бы было «Валя – подумай» или «Валя – одумайся»… Поступил так, потому что Терешкова — женщина и герой, и награждена огромным количеством наград, — сказал Галин.
Он пояснил, что заявление было не в отношении конкретных лиц, как, например, карикатуриста Камиля Бузыкаева, который нарисовал тематическую карикатуру, а в отношении неопределённого круга лиц.
— Мне нравится творчество Камиля Бузыкаева, но оскорблять, нет у него права. Пусть следствие разберется: оскорбление или критика.
Галин заметил, что он, подавая заявления против оскорбивших Терешкову, поступил как правозащитник.
— Я поступил как правозащитник, защищая права представителя власти. Правозащитник — не тот, кто защищает граждан от власти, многие путают. Власть тоже нужно защищать. Мы должны быть объективными. Если один человек принимает одну сторону в конфликте, он уже не объективен.
Эхо Москвы
Оригинал публикации
Доносчик по «правам человека»
Раздел: Политика | Просмотры: 17407 | Комментарии: 13