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Доносчик по «правам человека»

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Олег Галин: Прошу Вас провести проверку и привлечь к установленной законом ответственности гр. Саитову Рамилю Назимовну.

Доносчик по «правам человека»


Олег Галин, зампред общественной палаты и член БашСПЧ. Открытое заявление о совершеннии преступления /в порядке ст. 144 УПК РФ /.

Министру внутренних дел по Республике Башкортостан Р. В. Дееву;

Руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан Д. Н. Чернятьеву;

Начальнику управления ФСБ России по Республике Башкортостан Ю. В. Серышеву;

Прокурору Республики Башкортостан В. В. Ведерникову.

Уважаемый Роман Викторович!

Уважаемый Денис Николаевич!

Уважаемый Юрий Валентинович!

Уважаемый Владимир Викторович!

Прошу Вас провести проверку и привлечь к установленной законом ответственности гр. Саитову Рамилю Назимовну, совершившую уголовное преступление, выразившееся в действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Доказательством вины гр. Р. Н. Саитовой является видеозапись произведеная, предположительно, ею и размещенная, предположительно, ею в своём аккаунте в приложении «Инстаграм» по ссылке.

В случае принятия решения о возбуждени уголовного дела, прошу назначить в отношении гр. Р. Н. Саитовой психолого-психиатрическую экспертизу, для определения её психического здоровья. Прокурора Республики Башкортостан дополнительно прошу возбудить в отношении гр. Р. М. Саитовой административное производство по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ за оскорбление лиц, фигурирующих в публично демонстрирующемся произведении по указанной выше интернет-ссылке, и всего Армянского народа, выразившееся в её подписи к демонстрирующемуся произведению. О принятом решении прошу уведомить меня в установленный законом трёхдневный срок.

P. S. Публично приношу извинения перед гражданами нашей и других стран и государств армянской национальности, за этот низкий, мерзкий и подлый поступок, к тому же совершенный в отношении несовершеннолетних, нашей согражданкой.

Эхо Москвы
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***

Следственному Комитету не до дураков

Олег Галин: «Фраза «Валя, ты дура» – это оскорбление. «Дура» — это умаление умственных способностей».

Член БашСПЧ Олег Галин в эфире «Эха» рассказал, что на его заявление в следственный комитет об оскорблении депутата Госдумы Валентины Терешковой ответа не последовало. Он намерен его продублировать.

— К моему сожалению, нет ответа. Хочу обратиться еще раз.

Он заметил, что просил привлечь к уголовной ответственности не тех, кто критикует, а тех кто оскорбил Терешкову.

— Такие высказывания, что «ей жить осталось до понедельника» – это критика? Или фраза «Валя, ты дура» – это оскорбление. «Дура» — это умаление умственных способностей. Это оскорбление в форме сатиры. Если бы было «Валя – подумай» или «Валя – одумайся»… Поступил так, потому что Терешкова — женщина и герой, и награждена огромным количеством наград, — сказал Галин.

Он пояснил, что заявление было не в отношении конкретных лиц, как, например, карикатуриста Камиля Бузыкаева, который нарисовал тематическую карикатуру, а в отношении неопределённого круга лиц.

— Мне нравится творчество Камиля Бузыкаева, но оскорблять, нет у него права. Пусть следствие разберется: оскорбление или критика.

Галин заметил, что он, подавая заявления против оскорбивших Терешкову, поступил как правозащитник.

— Я поступил как правозащитник, защищая права представителя власти. Правозащитник — не тот, кто защищает граждан от власти, многие путают. Власть тоже нужно защищать. Мы должны быть объективными. Если один человек принимает одну сторону в конфликте, он уже не объективен.

Эхо Москвы
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  • 1 | 21.07.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Олежка, меньше бухай, печень посадишь. А в дурку уже пора



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  • 2 | 21.07.2020, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да ужж , да уж !! Прочитал нарезки " ума " из обращения и
высказываний , этого человека .
Вывод - Сытый ГЛУПЫЙ кот , чешет и лижет то что и
положено по его умственному развитию !



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  • 3 | 21.07.2020, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Следственному Комитету не до дураков
=====================================
Думаю что в данном случае СК поступил разумно,так как в противном случае, саму валентину надо было бы превликать к ответственности.
Судите сами: СССР послал её в Космос во имя дружбы, мира, и добра, а она взяла и на нас всех, нет не с высокой колокольни, а из самого Космоса покакала на нас всех, оскорбив тем самым все Человечество!



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  • 4 | 21.07.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
P. S. Публично приношу извинения перед гражданами нашей и других стран и государств армянской национальности, за этот низкий, мерзкий и подлый поступок, к тому же совершенный в отношении несовершеннолетних, нашей согражданкой.
============================================
А нам Русским, пора задуматься, не слишком ли много башкир расплодилось в РУССКОМ городе Уфа!
Есть хорошая Русская пословица "Посоди свинью за стол, она и ноги на стол".....



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  • 5 | 21.07.2020, 10:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68713 | Рейтинг: +11878,6
Валя - дура, холуйка, как местная черепаха, выжившая из ума старуха, лижущая жопу тому, кто главней.
Рамиля - психически больной человек и это многие знают, уже лет 15 как...
Гайсин - просто мерзавец и доносчик.



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  • 6 | 21.07.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хороший и достойный кипишь, надо больше шума, судебных дел такого рода, жалоб и анонимок. Скучно как то живут люди, все равно пользу приносить не умеют. А так хоть много белого шума.



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  • 7 | 21.07.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Правозащитник-не тот ,кто защищает граждан от власти"-да такие марионеточные правозащитники не будут нас защищать.Они защищают власть,а не права простых людей!



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  • 8 | 21.07.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" — Я поступил как правозащитник, защищая права представителя власти. Правозащитник — не тот, кто защищает граждан от власти, многие путают. Власть тоже нужно защищать.
Мы должны быть объективными. (!!!)
Если один человек принимает одну сторону в конфликте, (!!!!!)
он уже не объективен..........."(!!!_
===========================================
Вывод простой из такого " умозаключения "
ОН САМ СЕБЕ
" ..... он уже не объективен.........".То есть , по логике Долбо..б !



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  • 9 | 21.07.2020, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Так называемый правозащитник, стукачок с подлой сущностью!



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  • 10 | 21.07.2020, 13:53 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40224 | Рейтинг: +5141
Бедная Рамиля уже признана психопатической личностью в Институте Сербского.
Теперь ей одна дорога- на принудительную госпитализацию.



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  • 11 | 21.07.2020, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ни кто не обратил внимания , но есть прямая связь между уважаемыми ...............(сплошь русские фамилии ) и закидонами Рамили которая временно поменяла ( ли ) объект травли с татар на хаисов . Получается больны почти все башкиры или это лишь временное помутнение разума ?



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  • 12 | 21.07.2020, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован
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O Tempora! O Mores!



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Александр Чацкий любит острить и "подкалывать" людей, но делает это не с целью навредить:
"...и весел, и остер..."
"...Послушайте, ужли слова мои все колки? / И клонятся к чьему-нибудь вреду?.."
"...Не человек, змея!.." (София о Чацком)
Он является насмешливым человеком, однако его насмешки всегда направлены против глупых и ограниченный людей:
"...Он славно / Пересмеять умеет всех; / Болтает, шутит..."
"...На смех, того гляди, подымет Чацкий вас..."
"...Заметно, что вы желчь на всех излить готовы..."
"...Град колкостей и шуток ваших грянет. / Шутить! и век шутить! как вас на это станет!.."
"...А, Чацкий! Любите вы всех в шуты рядить..."
Чацкий часто разговаривает с окружающими в резком тоне:
"...Да! грозный взгляд, и резкий тон, / И этих в вас особенностей бездна..."
По словам Софьи, Чацкий невоздержан на язык и слишком откровенно презирает людей:
"Зачем же быть, скажу вам напрямик,
Так невоздержну на язык?
В презреньи к людям так нескрыту?"
Чацкий является гордым человеком, "гордецом", по мнению Фамусова:
"Вот то-то, все вы гордецы!.."
Александр Чацкий - свободомыслящий человек, за что Фамусов называет его "карбонарием" и "якобинцем":
"...Ах! боже мой! он карбонари*!.." (*то есть революционер)
"...Опасный человек!.."
"...Я думаю, он просто якобинец*..." (*то есть вольнодумец)
Чацкий - независимый человек. Он не хочет зависеть от других, как например, Молчалин:
Молчалин: Ведь надобно ж зависеть от других.
Чацкий: Зачем же надобно?..



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