Лилия Чанышева: За единороссов выходить — себя не уважать

Лилия Чанышева – координатор штаба политика Алексея Навального в Уфе. Фургал vs Хабиров.Когда люди в Хабаровске вышли за Фургала, стала думать, выйдет ли кто-то за Хабирова? И вот кто-то писал на Фейсбуке, что выйдет. Не исключаю даже, что команда прихвостней Хабирова, как обычно, нагонит бюджетников. Только врядли это будет так, как в Хабаровске. Потому что:Фургал — не единоросс, а Хабиров — да. За единороссов выходить — себя не уважать.- Фургал продал яхту, а Хабиров купил вертолеты, электромобиль для гольфа и шины за 340 тысяч рублей за штуку.- Рейтинг Фургала два года рос, у Хабирова — два года падает.- За Фургала голосовали протестно, а голоса считали скорее честно, чем нет. За Хабирова голосовали по обаянию (которое у многих сейчас уже ушло), по принуждению и потому что в Башкирии на земле принято голосовать за любую власть, переданную в регион от Путина, а голоса считали нечестно.Отстаивать свой «выбор» при таком раскладе добровольно мало кто пойдет. Добровольцы, скорее, будут танцевать от радости у памятника Салавату Юлаеву.- Когда Хабирова уйдут, может, и Путина уже не будет. А это будет совсем другая история.А вы что думаете на этот счёт?