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Лилия Чанышева: За единороссов выходить — себя не уважать

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Лилия Чанышева – координатор штаба политика Алексея Навального в Уфе. Фургал vs Хабиров.

Лилия Чанышева: За единороссов выходить — себя не уважать


Когда люди в Хабаровске вышли за Фургала, стала думать, выйдет ли кто-то за Хабирова? И вот кто-то писал на Фейсбуке, что выйдет. Не исключаю даже, что команда прихвостней Хабирова, как обычно, нагонит бюджетников. Только врядли это будет так, как в Хабаровске. Потому что:

Фургал — не единоросс, а Хабиров — да. За единороссов выходить — себя не уважать.

- Фургал продал яхту, а Хабиров купил вертолеты, электромобиль для гольфа и шины за 340 тысяч рублей за штуку.

- Рейтинг Фургала два года рос, у Хабирова — два года падает.

- За Фургала голосовали протестно, а голоса считали скорее честно, чем нет. За Хабирова голосовали по обаянию (которое у многих сейчас уже ушло), по принуждению и потому что в Башкирии на земле принято голосовать за любую власть, переданную в регион от Путина, а голоса считали нечестно.

Отстаивать свой «выбор» при таком раскладе добровольно мало кто пойдет. Добровольцы, скорее, будут танцевать от радости у памятника Салавату Юлаеву.

- Когда Хабирова уйдут, может, и Путина уже не будет. А это будет совсем другая история.

А вы что думаете на этот счёт?

Эхо Москвы
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  • 1 | 22.07.2020, 09:24 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40231 | Рейтинг: +5140,1
- Когда Хабирова уйдут, может, и Путина уже не будет. А это будет совсем другая история.

А вы что думаете на этот счёт?
========================================================
Сколько веревочке ни виться, а конец будет.



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  • 2 | 22.07.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что с Фургалом что с Хабировым шансов нет эта страна обречена , что само по себе не так плохо . Тогда у некоторых появится шанс реализовать свой потенциал .



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  • Гость
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  • 3 | 22.07.2020, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 22.07.2020, 09:24 | Автор: юнг
Публикации: 162 | Комментарии: 40226 | Рейтинг: +5140,9
- Когда Хабирова уйдут, может, и Путина уже не будет. А это будет совсем другая история.

А вы что думаете на этот счёт?
========================================================
Сколько веревочке ни виться, а конец будет.
___________________________________________________--
Юнг, вопрос - чё щас делать Чанышевой? Как политик она - никто, а ФБК больше нет. Мож ей к Альберту в Яблоко?
Вот не вижу у неё перспектив, хоть убей. Конечно я не все движения знаю , но те, что у нас вслух заявлены, вроде отслеживаю и не вижу куда ей податься.
В любом случае спасибо ей за смелость и удачи!!!
турк



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  • 4 | 22.07.2020, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Лилия Чанышева: За единороссов выходить — себя не уважать
---------------------
Так же как и за Навального.



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3

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  • 5 | 22.07.2020, 10:07 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40231 | Рейтинг: +5140,1
3 | 22.07.2020, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Как политик она - никто, а ФБК больше нет. Мож ей к Альберту в Яблоко?
Вот не вижу у неё перспектив, хоть убей. Конечно я не все движения знаю , ...
===============================================
А надо расширять кругозор.....



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1

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  • Гость
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  • 6 | 22.07.2020, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы что думаете на этот счёт?
===============================
Я ддумаю так: "Думать о хабирове - себя неуважать"!
Гадий, он и есть гадий, и этим все сказанно!!!!!



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  • 7 | 22.07.2020, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А надо расширять кругозор.....
______________________________-
не поможешь? ты ж у нас колесо обозрения. или слабо ответить, решил по тихому слиться? неее, старичок, ты давай ,покажи свой аналитический моск, расскажи какую перспективу видишь
турк



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  • 8 | 22.07.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 22.07.2020, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Что с Фургалом что с Хабировым шансов нет эта страна обречена , что само по себе не так плохо . Тогда у некоторых появится шанс реализовать свой потенциал .
=================
Фургал тут не причем , важен принцип, Фургал - выбор свободных людей это есть шанс для России.



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  • 9 | 22.07.2020, 11:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68724 | Рейтинг: +11876,7
чё щас делать Чанышевой? Как политик она - никто, а ФБК больше нет. Мож ей к Альберту в Яблоко?
Вот не вижу у неё перспектив, хоть убей. Конечно я не все движения знаю , но те, что у нас вслух заявлены, вроде отслеживаю и не вижу куда ей податься.
В любом случае спасибо ей за смелость и удачи!!!
турк
________________________________
Дурачок? Ну закрылось одно юр-лицо в виде ФБК(фонд борьбы с коррупцией), точнее даже не закрылось - его бросили. Зарегистрируют другое. Тпа ББК(бюро борьбы с коррупцией)

Политическая сила никуда не делась - дело в том, что надонатить эти 88 лямов - нет проблем - ну неделя, ну две, народ скинется - вот только Навальный не хочет отдавать эти деньги Пригожину! Народные деньги!

Пригожин уже вчера предложил продать ему за эту сумму:

Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин предложил оппозиционеру Алексею Навальному продать все права на фильмы и страницы в соцсетях Фонда борьбы с коррупцией ему, в обмен на погашение долга перед компанией «Московский школьник», которую связывают с самим Пригожиным. Сообщение об этом распространила пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин хочет получить права на аудиовизуальные произведения (фильмы, видеоролики и пр., со всеми исходными материалами), права на товарные знаки и средства индивидуализации, а также страницы в социальных сетях. «В свою очередь, я готов оплатить задолженность, установленную решением суда в размере 58 438 974 рублей. В случае согласия, предлагаю назначить представителя для проведения переговоров и обсуждения условий данного договора об отчуждении исключительных прав и оплаты данной сделки», — говорится в сообщении.

Но - "Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!" ©



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  • 10 | 22.07.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лилия определила руководство Хабировым Башкирии ещё минимум на 16 лет. Видимо, он ей по-нутру пришёлся.



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  • 11 | 22.07.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дурачок? Ну закрылось одно юр-лицо в виде ФБК(фонд борьбы с коррупцией), точнее даже не закрылось - его бросили. Зарегистрируют другое. Тпа ББК(бюро борьбы с коррупцией)....
________________________________-
я бы так поостерегся говорить...суть не в ФБК или ББК как таковом. ФБК был раскрученный бренд и под ним можно было "сделать свою фамилию". и раскручен он был Навальным. а вся суть в том , что Навального убирают с полит экрана, а другому человеку раскрутить по новой условный ББК уже вряд ли дадут. ну в ближайшее время по крайней мере.
и повторюсь , что Чанышева в ПОЛИТИКЕ - 0, как и в политологии...пример Потылицына тебе не о чем не говорит ? мечется как хавно в проруби и вроде мысли какие то иногда пральные говорит ... а толку то?
турк



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  • 12 | 22.07.2020, 12:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68724 | Рейтинг: +11876,7
Ты тупишь турк - 17 часов назад Навальный опубликовал пост - приглашающий работать в ФБК

Вакансии в ФБК
21.07.2020, 16:42 вакансии, ФБК
Приходите к нам работать. Нам нужны:

https://clck.ru/PoeaL



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  • 13 | 22.07.2020, 12:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68724 | Рейтинг: +11876,7
Сталингулаг
@StalinGulag
·
20 июл.
Очень смешно: пропагандисты кричат с восторгом, что Навальный объявил о закрытии ФБК, но умалчивают, что на базе фонда появится новая организация. Не могут, чтобы не врать. Как после этого не зайти на donate.fbk.info



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  • 14 | 22.07.2020, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 22.07.2020, 12:28 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68722 | Рейтинг: +11878,2
Ты тупишь турк - 17 часов назад Навальный опубликовал пост - приглашающий работать в ФБК
___________________________________
тупишь ты, на твои ссылки есть другие ссылки...приглашать то он может кого угодно, а вот жениться не будет. Никто ведь не мешает Юнгу говорить что он по 7 раз за ночь
турк



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  • 15 | 22.07.2020, 13:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 22.07.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0. Свобода она для всех , но тогда империю не удержишь . Хотя ей осталось жить не так много времени а к Свободе люди не приучены ну может 000000,1 % . Перспектива прямо скажем не очень у людей .



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  • 16 | 22.07.2020, 13:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68724 | Рейтинг: +11876,7
Турк. Ты не первый раз со мной споришь, и на этот раз, как и во все прошлые - ты поймешь, что я права.



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  • 17 | 22.07.2020, 14:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68724 | Рейтинг: +11876,7
Леонид Волков
17 ч. ·
Еще одно важное организационное про донаты и про нашу структуру.

Мы, видимо, это не очень понятно объясняем или недостаточно часто повторяем, потому что видим вопросы снова и снова. И видим, что все путаются.

Есть ФБК. Это московская организация, занимающаяся антикоррупционными расследованиями. Ее основал Алексей Навальный, директором ФБК является Иван Жданов. Региональных подразделений у ФБК нет. Вчера Алексей Навальный объявил о закрытии прежнего юрлица ФБК и об открытии нового (юрлицо другое; бренд ФБК — разумеется, прежний), из-за абсурдного штрафа по иску Пригожина. Поэтому вчера мы запустили большую кампанию с просьбой для всех, кто был подписан на регулярные платежи ФБК, переподписаться заново, на новое юрлицо. Сайт ФБК: fbk.info; ссылка, чтобы поддержать ФБК — donate.fbk.info.

Есть сеть штабов Навального. Это 40 региональных штабов по всей стране, от Калининграда до Владивостока, костяк сети штабов, которые мы создали в 2016-17 годах для президентской кампании. Работой сети штабов руковожу я, Леонид Волков. Сеть штабов ведет общественно-политические кампании в регионах, развивает «Умное голосование», организует митинги, выдвигает кандидатов на выборах; расследования тоже ведет, видео тоже снимает — как и ФБК. Но штабы — это не филиалы ФБК, это, скорее, фактически партийная структура. (Собственно, именно на базе сети штабов, наших региональных волонтеров и активистов, мы предпринимали последние попытки регистрации партии, которые по беспределу были завернуты Минюстом). У сети штабов свой сайт: shtab.navalny.com; там можно поддержать как работу сети в целом, так и каждый конкретный штаб (совсем недавно добавили такую функцию). У сети штабов — другое юрлицо (оно заключает договора аренды, платит зарплаты сотрудникам и так далее), никакого отношения к ФБК оно не имеет, и, соответственно, иск Пригожина никак его не коснулся.

Почему я собственно написал этот пост: потому что я вижу, что за последние сутки слетели примерно 10% подписок на регулярные платежи в пользу штабов, то есть, очевидно, несколько сотен сторонников запутались и, после вчерашнего видео Алексея Навального, отменили свои донаты штабам (думаю, что отменяют донаты «старому» ФБК). Не надо было так делать! Разумеется, кто-то из сторонников поддерживает и ФБК, и сеть штабов; кто-то подписан только на донаты в ФБК; кто-то — только штабам. Мы рады всем. Но отписываться от поддержки штабов ради поддержки ФБК (или наоборот) — не надо.

(Есть еще одна структура: канал Навальный LIVE, им руководит Любовь Соболь, и там есть своя система донатов, так называемое «спонсорство канала», которое мы недавно ввели. Разумеется, эти донаты тоже в полном порядке, тоже никак не пострадали от Пригожина, и от них тоже отписываться не надо. В тех условиях, в которых мы существуем, разумеется мы раскладываем яйца по разным корзинам).

Извините, если мы вас запутали этим всем немного. (Не только вас, судя по всему. Я напомню, что год назад началось абсурдное «дело об отмывании средств», которое касалось исключительно пожертвований, которые собирались через мою личную карту и мой биткоин-кошелек на нужды региональных штабов в ходе президентской кампании 2018-18 годов. Ни одна копейка из этих денег никогда не попадала в ФБК. Что не помешало ни журналистам, ни следствию писать и говорить об этом деле как о «деле ФБК»; не помешало генералу Габдулину заблокировать все счета ФБК, устроить кучу обысков и вынести кучу техники из ФБК и из студии Навальный LIVE).

Резюме.
Поддержать ФБК: donate.fbk.info — ежемесячные или единоразовые переводы с карты
Поддержать сеть Штабов: shtab.navalny.com/#donate — ежемесячные или единоразовые переводы с карты, переводы с карту на карту, Яндекс.Деньги или биткоины, также можно поддержать конкретный штаб
Поддержать канал Навальный LIVE: nlnk.ru — спонсорство канала разных уровней

Любой из этих видов поддержки, или любые два, или все три, делают нас сильнее (а Путину делают больно).
Спасибо, что вы с нами!



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  • 18 | 22.07.2020, 14:49 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40231 | Рейтинг: +5140,1
16 | 22.07.2020, 13:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68724 | Рейтинг: +11877,2
Турк. Ты не первый раз со мной споришь, и на этот раз, как и во все прошлые - ты поймешь, что я права.
========================================================
Однако! Обосрамшись многажды, амбиции ещё не угасли?



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2

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  • 19 | 22.07.2020, 15:13 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39567 | Рейтинг: +6523,2
А вы что думаете на этот счёт?
===
А чё тут думать-то? Кто имеет население, тот его и танцует.

А население, более 100 (СТА) лет, поголовно, назло империалистам, голосовало за комуняк и шастало плотными колоннами на партейных демонстрациях и в ГУЛАГах, за просто так оря лозунги.и копая ямы за баланду



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  • 20 | 22.07.2020, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Але колхоз, если я был пару раз не прав по мелочи то я это признал, а вот ты уже по крупному 92 раза и на людях. Повторяю вопрос - что будет делать Чанышеаа после уборки ФБК?
турк



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