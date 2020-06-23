Лживый минздрав изворотливости: Когда посадят Забелина?

Минздрав Башкортостана признал, что рост заболеваемости пневмонией может быть связан с COVID-19. Минздрав Башкортостана фиксирует рост заболеваемости внебольничной пневмонией на протяжении последнего месяца, связанный с распространением вирусных инфекций, сообщил глава ведомства Максим Забелин на брифинге 21 июля.— Действительно, последний месяц мы фиксируем небольшой рост числа пациентов с внебольничной пневмонией, это в первую очередь связано с распространением как вирусных заболеваний, так и коронавирусной инфекции тоже не исключается такой вариант нашими эпидемиологами, — сказал он.По его данным, за сутки внебольничная пневмония подтверждается у 60-70 пациентов, примерно столько же выздоравливают. Введомстве планируют обсудить причины роста заболеваемости.О переполненных пациентами с внебольничной пневмонией госпиталях и выросшем количестве смертей сообщали общественные активисты, которые живут в Уфе.***В башкирском управлении Роспотребнадзора обеспокоены неблагополучной ситуацией с заболеваемостью внебольничной пневмонией в регионе, следует из письма главы управления Евгения Степанова от 14 июля, которое было направлено в минздрав Башкирии. Скрин письма публикуют «Медиакорсеть» и «Аргументы и факты — Башкортостан».В документе отмечается, что в республике с 18 мая отмечается еженедельный существенный рост заболеваемости пневмонией. Так, за неделю с 6 по 12 июля этот диагноз был поставлен 1685 пациентам, что выше среднего многолетнего значения в 5,9 раза, сообщает господин Степанов.В письме отмечается, что в основном внебольничная пневмония поразила взрослое население (79%) старше 50 лет. Доля пациентов старше 65 лет в общей массе заболевших составляет 29%, от 50 до 65 лет — 40%.