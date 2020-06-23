Лживый минздрав изворотливости: Когда посадят Забелина?

— Действительно, последний месяц мы фиксируем небольшой рост числа пациентов с внебольничной пневмонией, это в первую очередь связано с распространением как вирусных заболеваний, так и коронавирусной инфекции тоже не исключается такой вариант нашими эпидемиологами, — сказал он.
По его данным, за сутки внебольничная пневмония подтверждается у 60-70 пациентов, примерно столько же выздоравливают. Введомстве планируют обсудить причины роста заболеваемости.
О переполненных пациентами с внебольничной пневмонией госпиталях и выросшем количестве смертей сообщали общественные активисты, которые живут в Уфе.
Идель.Реалии
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Роспотребнадзор обеспокоен шестикратным ростом пневмоний в Башкирии
В башкирском управлении Роспотребнадзора обеспокоены неблагополучной ситуацией с заболеваемостью внебольничной пневмонией в регионе, следует из письма главы управления Евгения Степанова от 14 июля, которое было направлено в минздрав Башкирии. Скрин письма публикуют «Медиакорсеть» и «Аргументы и факты — Башкортостан».
В документе отмечается, что в республике с 18 мая отмечается еженедельный существенный рост заболеваемости пневмонией. Так, за неделю с 6 по 12 июля этот диагноз был поставлен 1685 пациентам, что выше среднего многолетнего значения в 5,9 раза, сообщает господин Степанов.
В письме отмечается, что в основном внебольничная пневмония поразила взрослое население (79%) старше 50 лет. Доля пациентов старше 65 лет в общей массе заболевших составляет 29%, от 50 до 65 лет — 40%.
Коммерсант
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