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Лживый минздрав изворотливости: Когда посадят Забелина?

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Минздрав Башкортостана признал, что рост заболеваемости пневмонией может быть связан с COVID-19. Минздрав Башкортостана фиксирует рост заболеваемости внебольничной пневмонией на протяжении последнего месяца, связанный с распространением вирусных инфекций, сообщил глава ведомства Максим Забелин на брифинге 21 июля.

Лживый минздрав изворотливости: Когда посадят Забелина?


— Действительно, последний месяц мы фиксируем небольшой рост числа пациентов с внебольничной пневмонией, это в первую очередь связано с распространением как вирусных заболеваний, так и коронавирусной инфекции тоже не исключается такой вариант нашими эпидемиологами, — сказал он.

По его данным, за сутки внебольничная пневмония подтверждается у 60-70 пациентов, примерно столько же выздоравливают. Введомстве планируют обсудить причины роста заболеваемости.

О переполненных пациентами с внебольничной пневмонией госпиталях и выросшем количестве смертей сообщали общественные активисты, которые живут в Уфе.

Идель.Реалии
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***

Роспотребнадзор обеспокоен шестикратным ростом пневмоний в Башкирии

В башкирском управлении Роспотребнадзора обеспокоены неблагополучной ситуацией с заболеваемостью внебольничной пневмонией в регионе, следует из письма главы управления Евгения Степанова от 14 июля, которое было направлено в минздрав Башкирии. Скрин письма публикуют «Медиакорсеть» и «Аргументы и факты — Башкортостан».

В документе отмечается, что в республике с 18 мая отмечается еженедельный существенный рост заболеваемости пневмонией. Так, за неделю с 6 по 12 июля этот диагноз был поставлен 1685 пациентам, что выше среднего многолетнего значения в 5,9 раза, сообщает господин Степанов.

В письме отмечается, что в основном внебольничная пневмония поразила взрослое население (79%) старше 50 лет. Доля пациентов старше 65 лет в общей массе заболевших составляет 29%, от 50 до 65 лет — 40%.

Коммерсант
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  • Эксперт
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  • 1 | 22.07.2020, 09:29 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40231 | Рейтинг: +5140,1
И так будет до тех пор, пока существуют ДВЕ медицины. Одна- для правительства, другая -для простых россиян.
Попробуйте обратиться в спецполиклинику или спецбольницу (по ул Пушкина).Там вас быстро запакуют и предъявят обвинение в экстремизме.



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  • 2 | 22.07.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Роспотребнадзор обеспокоен шестикратным ростом пневмоний в Башкирии
===================================
Млять мозги нам пудрят всякими умными названиями:
- Короновирус и пневмания,- это воспаление легких.
- Внебольничная (внегоспитальная) пневмония (ВП) — это пневмония, которая развилась вне лечебного учреждения или в первые 48 часов после госпитализации.
- Внутрибольничная пневмония, напротив, наблюдается у пациентов, которые недавно посещали больницу или живут в учреждениях длительного ухода.
Но написав диагноз "внебольничная пневмания", министр, не только говорит тем самым что в больницах все хорошо, но и поддерживает линию путина, о том что короновирус побежден в одной конкретно взятой стране!



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  • 3 | 22.07.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так, за неделю с 6 по 12 июля этот диагноз был поставлен 1685 пациентам, что выше среднего многолетнего значения в 5,9 раза, сообщает господин Степанов.
=================
Если официально в 5,6 раз, то сколько на самом деле можно только догадываться!

Кстати : В рамках международных договоренностей в Кыргызстан на помощь больным коронавирусом поедут 55 врачей из Башкирии. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения Максим Забелин.

Я даже цензурных слов подобрать немогу,- - в голове один мат и проклятия!!!



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  • 4 | 22.07.2020, 11:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68724 | Рейтинг: +11876,7
Замминистра по контролю качества и обращениям граждан в Б-стане назначен бывший главврач из Белорецка, который временно руководил РКБ им.Куватова - Евгений Кустов. Должность придумана под него - такой прежде не было...

Давайте посмотрим - за какое время он скурвится до ЗаЕбелина и СРАдия...



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  • 5 | 22.07.2020, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 22.07.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так, за неделю с 6 по 12 июля этот диагноз был поставлен 1685 пациентам, что выше среднего многолетнего значения в 5,9 раза, сообщает господин Степанов.
=================
Если официально в 5,6 раз, то сколько на самом деле можно только догадываться!

Кстати : В рамках международных договоренностей в Кыргызстан на помощь больным коронавирусом поедут 55 врачей из Башкирии. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения Максим Забелин.

Я даже цензурных слов подобрать немогу,- - в голове один мат и проклятия!!!

==================
а если в братскую белоруссию отправили в башке твоей на мата ни проклятий не было бы?



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  • 6 | 22.07.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кухарка кашлять еще не начала?
при каждом вздохе вспоминай мои слова,
это проклЯтие.



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  • 7 | 22.07.2020, 12:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68724 | Рейтинг: +11876,7
6 | 22.07.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован

бугагашеньки! Ты прямо как из фильма "Назад в будущее"))))))))))))))

Кашлять я начала еще в 1985 году(как раз спустя месяц после выхода на экраны этого фильма) - первый острый, обструктивный бронхит, потом стал хроническим, потом в 2006-ом перешел в астму.
Так что ты опоздал, опаздун))))))))))))))
А проклятий мне тут на УЖике с 2010 года - туеву хучу раз слали такие е-банутые, как ты - иных уж нет, а те - далече...
Короче - сам не подохни! )))))))))))))



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  • 8 | 22.07.2020, 12:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68724 | Рейтинг: +11876,7
И да - запомни, урод, проклятия возвращаются бумерангом.



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  • 9 | 22.07.2020, 14:00 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39567 | Рейтинг: +6523,2
...за неделю с 6 по 12 июля этот диагноз был поставлен 1685 пациентам, что выше среднего многолетнего значения в 5,9 раза...
===
Кадры решают всё.

Вот, затащенные из аулов социальными лифтами в мед вузы и на руками водящие должности, квотники и блатари и нарешали.

Зато скоро крематорий в Уфе построят, идя навстречу пожеланиям трудящихся.



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  • 10 | 22.07.2020, 14:17 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39567 | Рейтинг: +6523,2
2 | 22.07.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован

Роспотребнадзор обеспокоен шестикратным ростом пневмоний в Башкирии
===================================
Млять мозги нам пудрят всякими умными названиями:
- Короновирус и пневмания,- это воспаление легких.
- Внебольничная (внегоспитальная) пневмония (ВП) — это пневмония, которая развилась вне лечебного учреждения или в первые 48 часов после госпитализации.
- Внутрибольничная пневмония, напротив, наблюдается у пациентов, которые недавно посещали больницу или живут в учреждениях длительного ухода.
===
Ой, дурют нашего брата!!! Ой, дурют!!!

Например, ты уронил себе кувалду на ногу.
Если молот выпал на улице, то это вирусная инфекция.
Если пальцы на ноге расплющились дома, это жена пол руку ляпнула.
Если, с бодуна руки тряслись и калекой стал на работе, то могут и инвалидность дать.

Все эти диагнозы, твоей задней ноге придавленной кувалдой, пойдут на пользу.



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  • 11 | 22.07.2020, 14:39 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40231 | Рейтинг: +5140,1
7 | 22.07.2020, 12:08 | Автор: Кухарка

Кашлять я начала еще в 1985 году
========================================================
Пора бы уже перестать кашлять.



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  • 12 | 22.07.2020, 14:46 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40231 | Рейтинг: +5140,1
6 | 22.07.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кухарка кашлять еще не начала?
при каждом вздохе вспоминай мои слова,
это проклЯтие.
==================================================
Зря вы так. Старушку с метеоризмом надо жалеть!



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  • 13 | 22.07.2020, 15:05 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39567 | Рейтинг: +6523,2
Минздрав Башкортостана признал, что рост заболеваемости пневмонией может быть связан с COVID-19.
===
Становые медики любую хринотень признают, чтобы про экологию умолчать.

Население, при таком воздухе, мрёт не от избытка кислорода или здоровья..



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  • 14 | 22.07.2020, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Роспотребнадзор обеспокоен шестикратным увеличением пневмоний в Башкирии".

Что делать с данной информацией надзорной организации жителю Башкортостана: радоваться или печалиться?

О том, кто же будет ратоборствовать с распространением болезни? Кто ответственен за такой резкий скачок заболеваемости в Башкортостане?

Повсюду рапортуют о снижении эпидемии, а в Башкортостане, наоборот, углубляется и расширяется.

Где истина? Там, где эпидемия замирает или там, где нарастает как снежный ком?



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  • 15 | 22.07.2020, 15:34 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39567 | Рейтинг: +6523,2
14 | 22.07.2020, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован

Где истина? Там, где эпидемия замирает или там, где нарастает как снежный ком?
===
А вам это не всё равно? Считайте, что в стане людишки мрут от избытка здоровья.



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