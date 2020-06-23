Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии
Выдержит ли страна очеред ...

Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, К ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

То царство, то смута

И президент наш относится к законам точно так же, как и все остальные. ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Башкиры не успокоятся, п ...

Валидов- басмач и гитлеровский прихвостень. Сегодня, в день памяти и с ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Лживый минздрав ...

Минздрав Башкортостана признал, что рост заболеваемости пневмонией может быть ...
  22.07.2020   36751    15

Лилия Чанышева: За ...

Лилия Чанышева – координатор штаба политика Алексея Навального в Уфе. Фургал vs ...
  22.07.2020   18263    20

Быдло вместо Фургала ...

К назначению врио губернатора Хабаровского края. Президент назначил врио ...
  22.07.2020   16717    9

Доносчик по «правам ...

Олег Галин: Прошу Вас провести проверку и привлечь к установленной законом ...
  21.07.2020   27379    19

«Любой политик знает, ...

В Самаре продолжается судебный процесс над известным башкирским политиком ...
  21.07.2020   12548    13

Последние публикации
Лживый минздрав ...

Минздрав Башкортостана признал, что рост заболеваемости пневмонией может быть ...
  22.07.2020   42118    15

Лилия Чанышева: За ...

Лилия Чанышева – координатор штаба политика Алексея Навального в Уфе. Фургал vs ...
  22.07.2020   32248    20

Быдло вместо Фургала ...

К назначению врио губернатора Хабаровского края. Президент назначил врио ...
  22.07.2020   29317    9

Доносчик по «правам ...

Олег Галин: Прошу Вас провести проверку и привлечь к установленной законом ...
  21.07.2020   16338    19

«Любой политик знает, ...

В Самаре продолжается судебный процесс над известным башкирским политиком ...
  21.07.2020   25061    13

Наталья Павлова: ...

Наталья Павлова — главный редактор газеты «Коммерсантъ-Башкортостан». Я все ...
  21.07.2020   34096    12

Пчелы против меда. ...

Депутаты Курултая поддержали законопроект о противодействии хищению бюджетных ...
  21.07.2020   18269    7

Воры в космосе: Когда ...

Бывают события, которые называют «говорящими», — они сами по себе подводят ...
  21.07.2020   33786    27

Вода мокрая, небо ...

Андрей Потылицын: Фургал популярнее Хабирова, хотя они синхронно пришли к ...
  20.07.2020   26468    30

Евгения Куцуева: ...

Папа, конечно, просил не писать. Но я не могу не писать. У него только что ...
  20.07.2020   24592    14

Читаемое за месяц
Ни ракет, ни масла ...

Нужно быть идиотом, чтобы в жаркий летний день выйти гулять в шубе, валенках, ...
  23.06.2020   11398    19

Бедная моя Родина. Есть ...

«Россия. Кремль. Путин». Мы так долго этого ждали. Нам из всех щелей ...
  23.06.2020   33915    15

Обнулёж: «Перестать ...

Тайна причин «обнуления» раскрыта! Несколько лет назад, ещё на третьем сроке ...
  23.06.2020   12889    9

Новое, странное изваяние ...

В Уфе открыли памятник ушедшим на фронт. Монумент установлен на площади у ...
  23.06.2020   16367    19

Путинский обнулёж дороже ...

ЦИК Башкирии проведет голосование по поправкам в конституцию в “красных зонах” ...
  23.06.2020   21016    17

Архив публикаций
Июль 2020 (60)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)
Февраль 2020 (81)


Быдло вместо Фургала

Оценили
0


К назначению врио губернатора Хабаровского края. Президент назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дягтерева. Не очень временным, кстати — на 14 месяцев, но он этого поста достоин. Внук секретаря Ульяновского обкома КПСС, спортсмен. Не дзюдо, правда, но президент у нас человек широких взглядов.

Быдло вместо Фургала


Многолетний депутат от фракции ЛДПР, т. е. подозревать там какую-нибудь мораль и принципы нет оснований. Возглавляя комитет ГД по спорту, глупостей наговорил не меньше, чем другие спортсмены-депутаты, но и не сильно больше — Кремль перекрасить и тому подобное.

Публичный политик — на выборах мэра Москвы взял аж 2,86%. Это важно — электорального опыта нет, скорее всего, будет сидеть тихо, не пытаясь наращивать харизму. И главное достоинство — не имеет никакого отношения к Хабаровскому краю, может быть, даже никогда там не был.

Но суть не в достоинствах Дягтерева, как бы велики они ни были. Это назначение показывает не просто презрение к народу и страх перед ним (не случайно же указ был обнародован в 22.00 по Хабаровску — вдруг, к утру рассосется?), но и полную оторванность власти не только от страны, но и от времени, от века.

Президент и сформированная им система живут в раннем феодализме. Почему назначен человек из ЛДПР? Вряд ли те, кто готовил доклады Путину о положении в Хабаровске, не понимают, что народ там не за эту замечательную партию вышел, а за своего, которого они выбрали.

Что, в Кремле Жириновского испугались с его угрозами? Тоже нет, никакой опасности он не представляет, он уже всех сдал и предал, а что так будет, было очевидно еще до того, как он открыл рот.

Дело в другом. Вся страна, всё, в ней находящееся, и все, в ней живущие, конечно, принадлежат президенту. Но и другие феодалы имеют права и он, как мудрый руководитель не хочет их нарушать. Раз так случилось, что Хабаровский край попал в зону ЛДПР, пусть там и остается. И все другие герцоги и бароны должны видеть, что да, каждого из них, если не угодил, можно и в крепость, но само герцогство никто не тронет — будет сын править или брат. И все ленные права и титулы перейдут ему как законному наследнику.

Путин видит мир, как зону борьбы очень небольшого числа владетельных сеньоров — олигархов, руководителей спецслужб и других, допущенных к столу. Для него Хабаровск — конфликт 3-5 человек, чего там люди на улицы вышли он не знает и знать не хочет. Они для него — массовка, статисты за печеньки.

Он не понимает, что люди в Хабаровске да и везде, не являются собственностью партий, генералов и владельцев заводов, что они свободны. Не потому, что он дал им свободу — он не давал! — а потому, что они люди. Именно поэтому, находясь где-то веке в пятнадцатом, не просто презирая людей, но и не осознавая самого факта их существования, он еще раз плюнул им в лицо.

А везде вокруг был двадцать первый век!

Леонил Гозман, Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 22.07.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он не понимает, что люди в Хабаровске да и везде, не являются собственностью партий, генералов и владельцев заводов, что они свободны.
================================
А мне кажется он уже вообще нихрена не понимает!
Он неплохо себя чувствовал клогда нефть была по 150 баксов, когда можно было деллать из своих некчемных друзей милиардеров, а как лафа кончилась он тут же и сдулся!!!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 22.07.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как говаривал дедушка Крылов ; "как бы вы не садились в музыканты не годитесь".
Десять лет "опыта"- бил баклуши и кинули беднягу из теплого кресла в предатели. Путин в лихорадке ищет выхода из беспросветного положения.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 22.07.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жирик выжил из ума, после предательства его партии придет конец.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 22.07.2020, 11:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68724 | Рейтинг: +11876,7
Михаил Дегтярев отказался выйти к протестующим в Хабаровском крае
Михаил Дегтярев, как передает наш корреспондент, отказался выйти к протестующим в Хабаровском крае. Временно исполняющий обязанности губернатора сказал, что слышал из окна крики «Дегтярев, выходи». На заседании Общественной палаты региона политик отметил, что он открыт для народа, но диктовать, что ему делать, куда выходить, с кем общаться — не позволит, сообщает специальный корреспондент «Эха Москвы» в Хабаровске.
____________________________________
Ссыт, конечно же. Он не умеет ни с людьми разговаривать, ни - тем более - с толпой, даже с не очень-то и агрессивной. Люди не простят.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 22.07.2020, 11:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68724 | Рейтинг: +11876,7
Следственный комитет приступил к отводу адвокатов Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края, обвиняемого в убийствах и покушениях на убийство. Как стало известно «Коммерсанту», соответствующее постановление уже готово в отношении двух из четырех защитников.

По мнению адвокатов, конечная цель следствия – нейтрализовать защиту и вынудить Фургала признать свою вину. Как пишет издание, сам Фургал приказал своим адвокатам срочно вызывать психиатрическую помощь, если он вдруг изъявит желание признаться в инкриминируемых преступлениях.
________________________

То есть - доказательств вины Фургала нет - рассчитывают на "царицу доказательств"

Царица доказательств (лат. - Regina probationum) - так в римском праве называли признание вины самим подсудимым, которое делает излишними все иные доказательства, улики и дальнейшие следственные действия.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 22.07.2020, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А по-моему,он просто дебил ...Иначе понять не представляется возможной ситуацию: ему хабаровчане скандируют "уходи" ,а он : я вас всех люблю ... ну точно дебил )))



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 22.07.2020, 14:41 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40231 | Рейтинг: +5140,1
7 | 22.07.2020, 12:08 | Автор: Кухарка

Кашлять я начала еще в 1985 году...
=================================================
Ты жива ещё, старушка?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 22.07.2020, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто достоин возглавить Хабировский край?

Вот бы Радия туда,он навел там порядок



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 22.07.2020, 15:16 | Автор: Вдумчивый
    Публикации: 192 | Комментарии: 39567 | Рейтинг: +6523,2
Внук секретаря Ульяновского обкома КПСС, спортсмен.
===
Типичный представитель нынешних российских капиталистов. Других нет.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com