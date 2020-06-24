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Битва в очереди к кормушке

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На два вакантных мандата в Курултай Башкирии претендуют 12 кандидатов. 14 человек подали заявления на участие в довыборах в Курултай Башкирии в двух одномандатных округах, следует из данных «ГАС-выборы». Выдвижение кандидатов завершилось 17 июля.

Битва в очереди к кормушке


Двум кандидатам уже отказано в регистрации: самовыдвиженец, пенсионер МВД Альберт Рахматуллин, известный участием в протестных выступлениях, сам отозвал кандидатуру, так как не смог собрать подписи. Также отказано в регистрации директору ООО «Интертех» из Уфы Петру Попову, которого выдвинула партия «Родина». Оба планировали баллотироваться по Новиковскому избирательному округу №14 Уфы.

Кроме Альберта Рахматуллина и Петра Попова в 14-м округе выдвинуты шесть кандидатов, в том числе первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов («Единая Россия»), студент Уфимского колледжа радиоэлектроники Булат Азиев (КПРФ), временно неработающий Азат Маматов от ЛДПР, глава регионального отделения «Патриотов России» Загир Хакимов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №7 Диана Бикмеева («Зеленые»), директор ООО «УК Новиковка» Рустам Шакиров («Справедливая Россия»).

В 35-м Металлургическом избирательном округе (включает Белорецкий район) баллотируются шесть кандидатов, в том числе бывший глава администрации Чишминского района (с 2004 по 2020 годы) Флюр Уразметов, механик крестьянско-фермерского хозяйства Магазова Амир Магазов (является депутатом районного совета, КПРФ), временно неработающий Юрий Рудаков (ЛДПР), мастер участка Демского вагонного депо РЖД Самат Бахтияров («Патриоты России»), индивидуальный предприниматель из Белорецка Виталий Иванов («Зеленые») и ведущий инженер отдела по управлению имуществом ПАО «Башстройтранс» Рустам Бакиров.

Довыборы в Курултай пройдут в сентябре. Полномочия действующего созыва парламента Башкирии истекают в 2023 году.

Мандат в Новиковском округе освободился после того, как в июне его досрочно сложил предприниматель Александр Дегтев.

В Металлургическом округе от мандата в мае отказался адвокат Иван Лавренов, который получил назначение в администрацию Белорецкого района.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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