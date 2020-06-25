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Не выборы, а фарс: Отвратительное курултайное позорище

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Депутаты Госдумы от Башкирии по-разному проголосовали за законопроект о проведении выборов и референдумов в течение нескольких дней.

Не выборы, а фарс: Отвратительное курултайное позорище


Республика Башкортостан имеет 6 одномандатных избирательных округов для проведения выборов в нижнюю палату федерального парламента. Помимо этого депутаты избираются по партийным спискам. Таким образом, регион в Государственной Думе представляют 15 человек, из которых 11 – представители “Единой России”, по 1 от партий “ЛДПР”, “КПРФ” и “Справедливая Россия”. Также 1 человек не относится к какой-либо фракции.

Депутаты Госдумы 21 июля в третьем чтении одобрили законопроект о проведении избирательных процессов на протяжении нескольких, но не более трех, дней. Журналист “Эха” связался с тремя депутатами федерального парламента от региона и уточнил, как они проголосовали.

Александр Ющенко, член фракции КПРФ:

“Категорически против. Фракция до последнего утверждала, что категорически нельзя превращать выборы в фарс. Во всем мире принято [проводить – прим. ред.] единый день голосования. Пришли – проголосовали. Наблюдатели от разных партий могут контролировать, потому что они в первую очередь заинтересованы. Поэтому, на мой взгляд, там во многом представители “Единой России” наводили, скажем так, тень на плетень и рассказывали что-то там про удобство какое-то. На самом деле, это всё делается в своих интересах, в интересах партии власти. Теперь [остальные – прим. ред.] политические партии максимально отодвинуты от этого. Контролировать, что происходит за три дня очень тяжело. Я могу сказать, что и тяжело контролировать, что и за один день происходит. Наши наблюдатели сталкиваются с постоянным давлением”.

Павел Качкаев, член фракции “Единая Россия”, бывший мэр Уфы:

“Я проголосовал “за” по той простой причине, что, на мой взгляд, если будут какие-то обстоятельства типа сегодняшних, когда у нас есть угроза заражения большого количества людей присутствующих на избирательных участках, то можно это дело разнести на три дня. Это ведь не обязаловка сегодня: это по решению ЦИК может три дня быть, а может – один день”.

Инга Юмашева, член фракции “Единая Россия”:

“Я проголосовала за такое решение, и оно мотивировано необходимостью обезопасить людей. Вы видите, какая обстановка в стране и мире в последние месяцы: коронавирусная инфекция не отступает и вряд ли отступит пока не будут разработаны эффективное лекарство и вакцина. В этих условиях нужно сделать всё, чтобы минимизировать риски новых случаев заражения. Это позволит избежать большого скопления людей на участках, как это могло бы быть, если мы бы голосовали один день. Это позволит всем желающим сделать свой выбор: на это теперь дается больше времени. Это более комфортный вариант для людей, потому что они могут выбрать для себя удобный день, а не тратить целый выходной на то, чтобы приехать в город, если они, например, отдыхают за городом. Жизнь и здоровье людей в данном случае в приоритете”.

Напомним, голосование по поправкам в Конституции проводилось на протяжении недели. Некоторые общественные деятели, политики и журналисты заявляли о возможных фальсификациях, которые сложно зафиксировать без круглосуточного и повсеместного наблюдения.

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 24.07.2020, 09:59 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40242 | Рейтинг: +5137,9
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев и депутат парламента Рафаил Зиннуров открыто - в эфире республиканского телевидения - обвинили Хабирова в коррупции. "В органы государственной власти, в Государственное собрание - Курултай, в адрес президента, в СМИ поступает много информации о фактах мздоимства со стороны Хабирова и его окружения, - заявил тогда Константин Толкачев. - Существовала какая-то негласная тарифная сетка, касающаяся прохождения в депутатский корпус, в Государственную Думу, в наш парламент, на муниципальный уровень, прохождения в судейское сообщество или назначения на различные государственные должности. Проверяется информация об оказании Хабировым давления на Центральную избирательную комиссию, касающаяся подтасовки голосов".

Кстати, о расценках. Как писали газеты, а подхватили интернет-сайты, при Хабирове "должность начальника отдела в аппарате президента оценивалась в 5 миллионов рублей, а скромное место специалиста этого отдела - всего-то в 1, 5 миллиона". Заметим, что на упомянутых парламентариев и газету Радий Хабиров подал иск в суд о защите чести и достоинства, причем с издания он намерен взыскать миллион рублей "моральной компенсации". Правда, пока что чего-то добиться в суде истец не смог.
Что касается того факта, что Хабиров координировал обе компании, то не исключено, что внушительная победа была одержана не благодаря его участию, а вопреки. К примеру, когда он же руководил предвыборным штабом Муртазы Рахимова в 2003 году, те выборы назвали самыми грязными в истории республики. Одна только печать фальшивых бюллетеней (800 тысяч штук!) в типографии, принадлежащей администрации президента Башкирии, изрядно подпортила региону имидж. Возглавляющий следственную группу первый зампрокурора Башкирии Владимир Коростылев, как писала тогда газета "Время новостей", заявил, "что заказчиком тиража был руководитель администрации главы республики Радий Хабиров". Если это те технологии, которые нужны партии власти, и без этого способной показывать отличные результаты, то, надо полагать, Радия Хабирова нужно не только возвращать в партийные ряды, но и немедленно вводить в высшие органы "Единой России". Только не думается, что партия власти нуждается в таких "специалистах".



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  • 2 | 24.07.2020, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не выборы, а фарс: Отвратительное курултайное позорище
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Я уже и забыл когда в последний раз ходил на "выборы", и впредь при нынешней власти ходить не собираюсь!
Идти на выборы, это все равно что содится играть в карты с прожженными шуллерами?!
Ток что мне пофигу сколько дней будет длится это надувательство....



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  • 3 | 24.07.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Либерастам всё равно сколько дней будет длиться голосование, так как сами они голосовать не ходят, жёсткий контроль за выборами не организовывают, а только визжат о нарушениях, которые сами втихаря и устраивают! Очень Опытный



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  • 4 | 24.07.2020, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вопрос: за какие наши грехи нам такое испытание с такими рук-ми (МГР, Хам и хаб)? Почему нельзя очистить систему и работать по честному и для будущего? Дипресняк у всех и вся в республике и многие бегут. Как объяснить власть предержащим, что вся инфа сохраняется и ответить придётся за все деяния уже при жизни? Нищая республика продолжает играть в бюджетные игры, зачем?



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  • 5 | 24.07.2020, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Только преступники, которых можно держать на коротком поводке в фаворе у власти, им доверяют и предадут если начнет тонуть вся "вертикаль"
Не будь "гениальный" ход с фальшивыми бюллетенями, вряд ли Кремль рекрутировал этого "специалиста" в ряды слуг.
"Хорошими делами прославиться нельзя" - Старуха Шапокляк.



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  • Эксперт
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  • 6 | 24.07.2020, 15:49 | Автор: юнг
    Публикации: 162 | Комментарии: 40242 | Рейтинг: +5137,9
Наша старушка, так и не нашедшая в конце жизни денег на зубы. по-прежнему портит атмосферу.
печально.



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  • 7 | 24.07.2020, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Очень похож на Клишаса . Они не родственники ?



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  • 8 | 24.07.2020, 18:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Грустно . Не получается верить благим намерениям и поступкам ни Ющенко ,ни Качкаеву... НИКОМУ !!! Все врут. На деле никто не знает ни об истинных их поступках,ни о благих намерениях по отношению к народу. А говорить все научились , вот бы еще и работать начали ... Ющенко - прототип Троцкого,в принципе в КПРФ уже единицы настоящих коммунистов.



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  • 9 | 24.07.2020, 22:11 | Автор: Не зарегистрирован
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В программе средней школы изучают классика:
"К чему рабам дары свободы, их нужно резати и стричь!"



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