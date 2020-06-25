Не выборы, а фарс: Отвратительное курултайное позорище

Депутаты Госдумы от Башкирии по-разному проголосовали за законопроект о проведении выборов и референдумов в течение нескольких дней.Республика Башкортостан имеет 6 одномандатных избирательных округов для проведения выборов в нижнюю палату федерального парламента. Помимо этого депутаты избираются по партийным спискам. Таким образом, регион в Государственной Думе представляют 15 человек, из которых 11 – представители “Единой России”, по 1 от партий “ЛДПР”, “КПРФ” и “Справедливая Россия”. Также 1 человек не относится к какой-либо фракции.Депутаты Госдумы 21 июля в третьем чтении одобрили законопроект о проведении избирательных процессов на протяжении нескольких, но не более трех, дней. Журналист “Эха” связался с тремя депутатами федерального парламента от региона и уточнил, как они проголосовали.Александр Ющенко, член фракции КПРФ:“Категорически против. Фракция до последнего утверждала, что категорически нельзя превращать выборы в фарс. Во всем мире принято [проводить – прим. ред.] единый день голосования. Пришли – проголосовали. Наблюдатели от разных партий могут контролировать, потому что они в первую очередь заинтересованы. Поэтому, на мой взгляд, там во многом представители “Единой России” наводили, скажем так, тень на плетень и рассказывали что-то там про удобство какое-то. На самом деле, это всё делается в своих интересах, в интересах партии власти. Теперь [остальные – прим. ред.] политические партии максимально отодвинуты от этого. Контролировать, что происходит за три дня очень тяжело. Я могу сказать, что и тяжело контролировать, что и за один день происходит. Наши наблюдатели сталкиваются с постоянным давлением”.Павел Качкаев, член фракции “Единая Россия”, бывший мэр Уфы:“Я проголосовал “за” по той простой причине, что, на мой взгляд, если будут какие-то обстоятельства типа сегодняшних, когда у нас есть угроза заражения большого количества людей присутствующих на избирательных участках, то можно это дело разнести на три дня. Это ведь не обязаловка сегодня: это по решению ЦИК может три дня быть, а может – один день”.Инга Юмашева, член фракции “Единая Россия”:“Я проголосовала за такое решение, и оно мотивировано необходимостью обезопасить людей. Вы видите, какая обстановка в стране и мире в последние месяцы: коронавирусная инфекция не отступает и вряд ли отступит пока не будут разработаны эффективное лекарство и вакцина. В этих условиях нужно сделать всё, чтобы минимизировать риски новых случаев заражения. Это позволит избежать большого скопления людей на участках, как это могло бы быть, если мы бы голосовали один день. Это позволит всем желающим сделать свой выбор: на это теперь дается больше времени. Это более комфортный вариант для людей, потому что они могут выбрать для себя удобный день, а не тратить целый выходной на то, чтобы приехать в город, если они, например, отдыхают за городом. Жизнь и здоровье людей в данном случае в приоритете”.Напомним, голосование по поправкам в Конституции проводилось на протяжении недели. Некоторые общественные деятели, политики и журналисты заявляли о возможных фальсификациях, которые сложно зафиксировать без круглосуточного и повсеместного наблюдения.