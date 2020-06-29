Единоросска еще не умерла, а центр уже присвоила

«Нужно быть скромнее»: уфимцы возмутились присвоением имени Римы Баталовой Центру спортподготовки в Уфе.Выяснилось, что Центр могли назвать «Территорией спорта» – именно это название победило в голосовании, объявленном Минспорта РБ за три месяца до официального открытия объекта.Центр спортивной подготовки, открывшийся в Уфе в 2019 году, получил имя Паралимпийской чемпионки Римы Баталовой. Спортивный журналист и другая Паралимпийская чемпионка на днях развернули дискуссию в соцсетях, заявив, что при жизни спортсмена называть его именем объект как минимум нескромно.Рима Баталова – уроженка Шаранского района БАССР. 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, вице-президент Паралимпийского комитета России, заслуженный мастер спорта России. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи.Центр спортивной подготовки официально открыли в июле 2019 года. Затраты на его строительство составили 3,5 млрд рублей, основная часть средств выделена из республиканского бюджета, 250 млн рублей выделила федерация. Учреждение охватывает следующие виды спорта: борьба на поясах, волейбол, восточное боевое единоборство, гандбол, дзюдо, лёгкая атлетика, лыжные гонки, плавание, стрельба из лука, мини-футбол.«Наши голоса не учитывались»Началось все с поста уфимской журналистки Альфии Ильясовой, который она опубликовала на своей странице в Facebook. Уфимку удивляло то, что в названии комплекса по какой-то причине отсутствует слово «имени».– Теперь у Римы Акбердиновны появился свой центр спортивной подготовки стоимостью более 3 миллиардов рублей. Вот так на Паралимпиадах можно заработать такие баснословные деньги. Весной 2019 года проводили голосование среди горожан: как бы они хотели, чтобы назывался спортивный центр. Варианты предлагались такие, как «Башкортостан», «Урал-Батыр», «Территория спорта», «Иремель», «Камышлы». Однако эти голоса, как вы понимаете, не учитывались. Разве наши голоса когда-либо и где-либо считают?! Провели и ладно, – возмутилась уфимка.Действительно, на сайте Минспорта РБ в июле 2019 года появилось сообщение о начале 12-дневного голосования за лучшее название для нового Центра спортивной подготовки. Уфимцам было предложено пять вариантов: «Башкортостан», «Урал-батыр», «Территория спорта», «Иремель», «Камышлы». Победило тогда название «Территория спорта». Но в итоге на вывеске оказалось другое.Называть объекты в честь спортсмена при жизни считает нескромным и паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Курултая РБ Оксана Савченко. По ее словам, это «бред», и «нужно быть скромнее».– Называть объекты, школы и все остальное при жизни спортсмена – это полнейший бред. Если, конечно, у вас не миллиард достижений… У нас уже есть один Центр имени Римы Акбердиновны. Надо, наверное, быть скромнее. Называйте вы школы своими именами, в которых вы сами занимаетесь и преподаете. Минспорта, остановись! Идите, займитесь молодежкой. Оставьте спорт спортсменам! – заявила в соцсетях Савченко.Появилась информация, что имя Римы Баталовой может получить еще один объект в Уфе – Спортивная адаптивная школа паралимпийского резерва по улице Султанова. Как отмечает собеседник, Минспорта подготовило все необходимые документы, однако ход им пока не дало. В министерстве опровергли данное сообщение, добавив, что госучреждению не планировалось и не планируется присваивать имя Баталовой, а школа работает с прежним названием.«Она заслужила»Далеко не все в спортивной сфере республики считают зазорным присвоение объекту имени живущего спортсмена.Так, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, чемпионка РСФСР и СССР Гульнара Файзуллина гордится событием.– Я за то, чтобы присваивали имена спортивным объектам при жизни великих спортсменов! Я рада и горжусь, что Центру спортивной подготовки присвоили имя Римы Баталовой. Это спортсменка, 13– кратная чемпионка Паралимпийских игр, ее имя известно на весь мир! Мое мнение – надо присваивать имена при жизни известных людей! – считает Файзуллина.С ней согласен член Исполкома Ассоциации спортивных журналистов РБ, зампредседателя федерации полиатлона РБ, редактор интернет-журнала «Спорт и ЗОЖ» Ильдус Бикметов.– Считаем, что присвоение Центру имени Римы Баталовой является полностью оправданным и справедливым. Ведь она заслужила это не только своими достижениями на спортивных аренах, но и своей активной деятельностью по воплощению решения о строительстве данного объекта в жизнь. Безусловно, в Башкортостане есть немало выдающихся чемпионов, которыми гордится республика и вся Россия. И мы уверены, они не будут ревностно относиться к факту названия Центра именем их товарища по спорту, – написал на страницах издания Бикметов.Кроме того, по его словам, все эти годы Баталова «лично сотни раз в составе комиссии инспектировала ход проведения работ, участвовала в согласовательных процедурах с федеральными министерствами и ведомствами, сделала очень многое для получения финансирования данного проекта и лично курировала решение вопросов на федеральном уровне».Мнение Минспорта РБ– Для нас честь жить и работать в одной команде с Римой Баталовой. Она пример для подрастающего поколения. После открытия в 2019 году Центра спортивной подготовки ряд общественных организаций, коллективов спортивных клубов Башкортостана и России обратились к Президенту Паралимпийского комитета России В.П. Лукину и Главе Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирову с предложением назвать Центр спортивной подготовки именем Римы Баталовой. В мае 2020 года состоялось заседание Комиссии по вопросам увековечения памяти и чествования выдающихся деятелей, внесших вклад в развитие Республики Башкортостан, в котором участвовали 18 членов комиссии, было принято решение поддержать ходатайство о присвоении имени Баталовой Римы Акбердиновны государственному автономному учреждению Центр спортивной подготовки Республики Башкортостана, – сообщили в ведомстве.«У меня даже ноги подкосились»Сама Рима Акбердиновна заявила Паралимпийскому комитету России, что это огромная честь для нее.«Я хочу от всей души поблагодарить всех, кто выступил с данной инициативой. Безусловно, в Башкортостане есть немало выдающихся чемпионов, которыми гордится республика и вся Россия. Все мы (спортсмены, тренеры, работники спортивной отрасли) являемся спортивным братством, одной командой единомышленников. И задача у нас у всех одна – высоко нести знамя российского спорта, вместе ковать будущие победы и повышать престиж государства на мировой арене, растить юное поколение в духе патриотизма и любви к нашей Родине. Ведь здоровые дети и молодежь – это будущее и надежный оплот нашего великого государства!», – цитирует ее слова официальная группа комитета в соцсетях.Баталова в разговоре с журналистом ProUfu сообщила, что не хочет комментировать «слова одного-двух людей, которые, не зная сути, высказываются по этой теме».– Я могу лишь сказать, что считаю правильным то, что объекты в республике стали называть именами тех людей, которые действительно заслуживают, еще при жизни. Мои коллеги из Москвы тоже положительно отозвались о таком решении Радия Фаритовича. Что касается конкретно этого центра, это было согласовано и с Москвой, и с Паралимпийском комитетом. И общественность, как я понимаю, обращалась. 8 марта мне сообщили, что центр назовут моим именем. У меня даже ноги подкосились от такого подарка», – прокомментировала чемпионка.Отметим, что в феврале 2020 года в Закон №213-z «О порядке присвоения имен государственных и общественных деятелей организациям Республики Башкортостан» были внесены изменения, согласно которым присвоение организациям имен государственных и общественных деятелей производится при жизни с письменного согласия указанных лиц или посмертно. Присвоение организации имени выдающегося государственного и общественного деятеля осуществляется Правительством Республики Башкортостан.