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Единоросска еще не умерла, а центр уже присвоила

  • Опубликовано: ПроУфу | 27.07.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 23855 | Комментарии: 51
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«Нужно быть скромнее»: уфимцы возмутились присвоением имени Римы Баталовой Центру спортподготовки в Уфе.

Единоросска еще не умерла, а центр уже присвоила


Выяснилось, что Центр могли назвать «Территорией спорта» – именно это название победило в голосовании, объявленном Минспорта РБ за три месяца до официального открытия объекта.

Центр спортивной подготовки, открывшийся в Уфе в 2019 году, получил имя Паралимпийской чемпионки Римы Баталовой. Спортивный журналист и другая Паралимпийская чемпионка на днях развернули дискуссию в соцсетях, заявив, что при жизни спортсмена называть его именем объект как минимум нескромно.

Рима Баталова – уроженка Шаранского района БАССР. 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, вице-президент Паралимпийского комитета России, заслуженный мастер спорта России. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Центр спортивной подготовки официально открыли в июле 2019 года. Затраты на его строительство составили 3,5 млрд рублей, основная часть средств выделена из республиканского бюджета, 250 млн рублей выделила федерация. Учреждение охватывает следующие виды спорта: борьба на поясах, волейбол, восточное боевое единоборство, гандбол, дзюдо, лёгкая атлетика, лыжные гонки, плавание, стрельба из лука, мини-футбол.

«Наши голоса не учитывались»
Началось все с поста уфимской журналистки Альфии Ильясовой, который она опубликовала на своей странице в Facebook. Уфимку удивляло то, что в названии комплекса по какой-то причине отсутствует слово «имени».

– Теперь у Римы Акбердиновны появился свой центр спортивной подготовки стоимостью более 3 миллиардов рублей. Вот так на Паралимпиадах можно заработать такие баснословные деньги. Весной 2019 года проводили голосование среди горожан: как бы они хотели, чтобы назывался спортивный центр. Варианты предлагались такие, как «Башкортостан», «Урал-Батыр», «Территория спорта», «Иремель», «Камышлы». Однако эти голоса, как вы понимаете, не учитывались. Разве наши голоса когда-либо и где-либо считают?! Провели и ладно, – возмутилась уфимка.

Действительно, на сайте Минспорта РБ в июле 2019 года появилось сообщение о начале 12-дневного голосования за лучшее название для нового Центра спортивной подготовки. Уфимцам было предложено пять вариантов: «Башкортостан», «Урал-батыр», «Территория спорта», «Иремель», «Камышлы». Победило тогда название «Территория спорта». Но в итоге на вывеске оказалось другое.

Называть объекты в честь спортсмена при жизни считает нескромным и паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Курултая РБ Оксана Савченко. По ее словам, это «бред», и «нужно быть скромнее».

– Называть объекты, школы и все остальное при жизни спортсмена – это полнейший бред. Если, конечно, у вас не миллиард достижений… У нас уже есть один Центр имени Римы Акбердиновны. Надо, наверное, быть скромнее. Называйте вы школы своими именами, в которых вы сами занимаетесь и преподаете. Минспорта, остановись! Идите, займитесь молодежкой. Оставьте спорт спортсменам! – заявила в соцсетях Савченко.

Появилась информация, что имя Римы Баталовой может получить еще один объект в Уфе – Спортивная адаптивная школа паралимпийского резерва по улице Султанова. Как отмечает собеседник, Минспорта подготовило все необходимые документы, однако ход им пока не дало. В министерстве опровергли данное сообщение, добавив, что госучреждению не планировалось и не планируется присваивать имя Баталовой, а школа работает с прежним названием.

«Она заслужила»

Далеко не все в спортивной сфере республики считают зазорным присвоение объекту имени живущего спортсмена.

Так, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, чемпионка РСФСР и СССР Гульнара Файзуллина гордится событием.

– Я за то, чтобы присваивали имена спортивным объектам при жизни великих спортсменов! Я рада и горжусь, что Центру спортивной подготовки присвоили имя Римы Баталовой. Это спортсменка, 13– кратная чемпионка Паралимпийских игр, ее имя известно на весь мир! Мое мнение – надо присваивать имена при жизни известных людей! – считает Файзуллина.

С ней согласен член Исполкома Ассоциации спортивных журналистов РБ, зампредседателя федерации полиатлона РБ, редактор интернет-журнала «Спорт и ЗОЖ» Ильдус Бикметов.

– Считаем, что присвоение Центру имени Римы Баталовой является полностью оправданным и справедливым. Ведь она заслужила это не только своими достижениями на спортивных аренах, но и своей активной деятельностью по воплощению решения о строительстве данного объекта в жизнь. Безусловно, в Башкортостане есть немало выдающихся чемпионов, которыми гордится республика и вся Россия. И мы уверены, они не будут ревностно относиться к факту названия Центра именем их товарища по спорту, – написал на страницах издания Бикметов.

Кроме того, по его словам, все эти годы Баталова «лично сотни раз в составе комиссии инспектировала ход проведения работ, участвовала в согласовательных процедурах с федеральными министерствами и ведомствами, сделала очень многое для получения финансирования данного проекта и лично курировала решение вопросов на федеральном уровне».

Мнение Минспорта РБ

– Для нас честь жить и работать в одной команде с Римой Баталовой. Она пример для подрастающего поколения. После открытия в 2019 году Центра спортивной подготовки ряд общественных организаций, коллективов спортивных клубов Башкортостана и России обратились к Президенту Паралимпийского комитета России В.П. Лукину и Главе Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирову с предложением назвать Центр спортивной подготовки именем Римы Баталовой. В мае 2020 года состоялось заседание Комиссии по вопросам увековечения памяти и чествования выдающихся деятелей, внесших вклад в развитие Республики Башкортостан, в котором участвовали 18 членов комиссии, было принято решение поддержать ходатайство о присвоении имени Баталовой Римы Акбердиновны государственному автономному учреждению Центр спортивной подготовки Республики Башкортостана, – сообщили в ведомстве.

«У меня даже ноги подкосились»

Сама Рима Акбердиновна заявила Паралимпийскому комитету России, что это огромная честь для нее.

«Я хочу от всей души поблагодарить всех, кто выступил с данной инициативой. Безусловно, в Башкортостане есть немало выдающихся чемпионов, которыми гордится республика и вся Россия. Все мы (спортсмены, тренеры, работники спортивной отрасли) являемся спортивным братством, одной командой единомышленников. И задача у нас у всех одна – высоко нести знамя российского спорта, вместе ковать будущие победы и повышать престиж государства на мировой арене, растить юное поколение в духе патриотизма и любви к нашей Родине. Ведь здоровые дети и молодежь – это будущее и надежный оплот нашего великого государства!», – цитирует ее слова официальная группа комитета в соцсетях.

Баталова в разговоре с журналистом ProUfu сообщила, что не хочет комментировать «слова одного-двух людей, которые, не зная сути, высказываются по этой теме».

– Я могу лишь сказать, что считаю правильным то, что объекты в республике стали называть именами тех людей, которые действительно заслуживают, еще при жизни. Мои коллеги из Москвы тоже положительно отозвались о таком решении Радия Фаритовича. Что касается конкретно этого центра, это было согласовано и с Москвой, и с Паралимпийском комитетом. И общественность, как я понимаю, обращалась. 8 марта мне сообщили, что центр назовут моим именем. У меня даже ноги подкосились от такого подарка», – прокомментировала чемпионка.

Отметим, что в феврале 2020 года в Закон №213-z «О порядке присвоения имен государственных и общественных деятелей организациям Республики Башкортостан» были внесены изменения, согласно которым присвоение организациям имен государственных и общественных деятелей производится при жизни с письменного согласия указанных лиц или посмертно. Присвоение организации имени выдающегося государственного и общественного деятеля осуществляется Правительством Республики Башкортостан.

ПроУфу
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  • 1 | 27.07.2020, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Единоросска еще не умерла, а центр уже присвоила
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Это очень плохая примета называть обьекты, улицы и прочее имннами еще живущих людей!!!



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  • 2 | 27.07.2020, 11:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68746 | Рейтинг: +11874,7
Это - отвратительно! Так же, как именование аэропорта - помните - в одну ночь бывший лидером в голосовании Муса Гареев - стал аутсайдером, а в лидеры вырвался аутсайдер М.Каримов лишь потому что его внук - зять Сечина.



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  • 3 | 27.07.2020, 12:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68746 | Рейтинг: +11874,7
Ученые предупредили россиян об опасности употребления хлеба

По словам специалистов, граждане страны должны есть поменьше хлебобулочных изделий, чтобы сохранить свое здоровье. Тех, кто есть много хлеба, ждут ожирение, диабет, рак и болезни сердца https://ura.news/news/1052442366?utm_source=social&utm_mediu
m=twitter&utm_campaign=uranews&utm_content=ki
______________________________________
Поняли? В стране неурожай предвидится, цены на хлеб вырастут, нефть-газ у нас плохо брать стали, придется все зерно под метелку на экспорт вывозить, так что - будете есть, дорогие пуйлососы, дорогой из фуражного с примесью кукурузной и прочей муки...
В общем - у пуйлостанцев новая скрепа - всему миру хлеб не вреден, а роиссяне от него дохнут, как мухи.

Помню в 70-е из-за дефицита яйц - в СМИ и по телеку стали говорить, что яйца вредны и их можно есть только по 1 штуке в неделю... иначе печени кирдык...

Ничего нового пуйловские "ущщоные" не придумали - все гэбня напридумывала еще во времена эсэсэсэра - на днях прочла небольшую статью про допинг Олимпиады-80 - оказывается на ней мочу меняли ВСЕМ атлетам - без исключения! И иностранцам тоже, поэтому эта лимпиада была единственной с 1964 года - где не было ни единой дисквалификации за допинг!

"Государственная допинг-программа". Как во время Олимпиады-80 принимали допинг и подменяли пробы спортсменов
https://www.currenttime.tv/a/moscow-olympics-doping/30733166
.html

Нынешние гэбёшки уже вообще ни на что не способны, кроме как копировать хорошо забытое старое...



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  • 4 | 27.07.2020, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Это - отвратительно
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Отвратительно, если назовут именем старой жирной склочницы с кургоры, а Римма Батталова настоящая героиня, а ты тля мизинца ее не стоишь.



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  • 5 | 27.07.2020, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Радий пытается копировать своего работодателя: решать все дела указами, я нащальник вы все дураки, потому что всякое другое мнение неправильное.



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  • 6 | 27.07.2020, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Единоросска еще не умерла
-------------
Та жо же вы за мрази такие с вашими заголовками, этож просто не по людски.



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  • 7 | 27.07.2020, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Обычно слишком "многократных" проверяют на наличие мужского в организме?



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  • 8 | 27.07.2020, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
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RIP Очень жалко безвременно отупевшую и скоропостижно шизоидную лже спортсменку. Многие отмечали, что она прекрасно играет и пишет в сотовом, видит хорошо и Это инвалид по зрению. Мир сошёл с ума, вокруг происходят деяния не описываемые и не вмещающиеся ни в какие рамки! Дать своё имя центру при жизни не рискнул бы даже средней руки спортсмен. Это Башкурдистания, где все извратили до невозможности. Нельзя так позориться!



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  • 9 | 27.07.2020, 13:04 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4930 | Рейтинг: -747,1
7 | 27.07.2020, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


RIP Очень жалко безвременно отупевшую и скоропостижно шизоидную лже спортсменку. Многие отмечали, что она прекрасно играет и пишет в сотовом, видит хорошо и Это инвалид по зрению. Мир сошёл с ума, вокруг происходят деяния не описываемые и не вмещающиеся ни в какие рамки! Дать своё имя центру при жизни не рискнул бы даже средней руки спортсмен. Это Башкурдистания, где все извратили до невозможности. Нельзя так позориться!
-------------------
Дай бог тебе такого счастья!!!



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  • 10 | 27.07.2020, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 27.07.2020, 12:05 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68732 | Рейтинг: +11875,5
Ученые предупредили россиян об опасности употребления хлеба
============================================
Погмнится были компании тпо пропаганде кушать меньше яиц, сахара,... теперь дошла очередь до хлеба,- основной пищи 60% Россиян.
Что будем переходить на крапиву и кору деревьев?!

УМИРИ ДО ПЕНСИИ ТОВАПИЩЬ

Послушай, если сам не знаешь,
Какие люди нам нужны:
Умри до пенсии, товарищ,
Спаси бюджет своей страны!
Паши, как вол, пока не сдохнешь,
Плати налоги и кредит.
Терпи, молчи. Ну, что ты стонешь?
Стонать Россия не велит!
Согнись под грузом неотложных
И для державы важных дел.
Тебе и сдохнуть, что ли, сложно,
Чтоб стать обузой не успел?
Умри, товарищ, не скучая,
На стройке или в борозде
Запомни: отдых развращает,
А смерть достойная – в труде!

стихи смоленского поэта Вячеслава Иванова.



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  • 11 | 27.07.2020, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Многократная чемпионка..... Если человек здоров, то ничего удивительного. У неё дальнозоркость +12, она же соревновалась не по стрельбе, а по бегу, дыхание и сердце в порядке бегай себе на здоровье. Да, достойна уважения, как некоторые не лежит на иждивении, имея инвалидность по зрению занимается укреплением здоровья. Только вот как бы медные трубы плохо не повлияли.



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  • 12 | 27.07.2020, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Единоросска еще не умерла, а центр уже присвоила
===================================
Эта новость ерунда, по сравнению вот с этой:
Павел Иванов на своем канале «Аудио-статьи» выложил ролик из Казахстана, на котором жители буквально громят полицейский участок. А к месту происшествия тянуться длинные колонны из КАМАЗов с ОМОНом.
Казахстан является слепком с России, там такой же феодальный режим и граждане начали громить полицейские участки  Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/other/44567379/?utm_content=news_med
ia&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Никто не даст гарантии что скоро и в России начнет происходить нечто подобное.....



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  • 13 | 27.07.2020, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 27.07.2020, 11:52 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68732 | Рейтинг: +11875,5
Это - отвратительно! Так же, как именование аэропорта - помните - в одну ночь бывший лидером в голосовании Муса Гареев - стал аутсайдером, а в лидеры вырвался аутсайдер М.Каримов лишь потому что его внук - зять Сечина.
____________________________________________________________
___
Добавлю также, что большинство голосов было подано за "Башкард", а победила "Алга"! Куха, а слабо назвать того или тех, кто организовал такие "чудеса"?



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  • 14 | 27.07.2020, 14:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68746 | Рейтинг: +11874,7
Куха, а слабо назвать того или тех, кто организовал такие "чудеса"?
___________________________
Главные пуйлососы Б-стана - СРАдий и Ростик - фальсификаторы выборов, начиная с 2003 года.



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  • 15 | 27.07.2020, 14:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68746 | Рейтинг: +11874,7
Да они просто кайфуют от подлостей, которые творят! До поросячьего визга.



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  • 16 | 27.07.2020, 15:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Подлость кухарки безгранична, ненависть к людям ошеломительная.



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  • 17 | 27.07.2020, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Базилеевка имени орлова.
Звучит?



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  • 18 | 27.07.2020, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Пока ты просроченные макароны трескала, Римулька рекорды ставила.



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  • 19 | 27.07.2020, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Да они просто кайфуют от подлостей, которые творят! До поросячьего визга.
---------------
С каких пор о себе во множественном числе?



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  • 20 | 27.07.2020, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Блондинка- башкирка .



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