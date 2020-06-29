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Бесполезных дармоедов станет еще больше

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Сити-менеджерам Башкирии разрешено увеличить количество заместителей. Главы администраций городов Башкирии смогут увеличить штат заместителей, следует из постановления правительства республики «Об утверждении нормативов предельной численности муниципальных служащих советов и администраций районов и городов». Документ, подписанный 23 июля, сегодня опубликован на официальном правовом портале республики.

Бесполезных дармоедов станет еще больше


Так, сити-менеджерам Сибая и Салавата разрешено иметь по шесть замов (сейчас в этих администрациях работают четыре и три заместителя главы соответственно), главе администрации Агидели — пять (сейчас четыре), Межгорья — также пять (сейчас их два).

В среднем у каждого главы администрации может быть по пять заместителей. Наибольшее число замов предусмотрено в администрациях Стерлитамака (семь) и Уфы (восемь).

Как следует из документа, самый большой штат муниципальных служащих работает в Уфе — 1,1 тыс. человек. Стерлитамаком, численность которого меньше Уфы в 5,5 раза (278 тыс. человек), управляет штат чиновников численностью в семь раз меньше, чем в Уфе,— 148 человек, Салаватом — 112 человек (население города — 151,6 тыс., в Туймазинском районе (132 тыс. населения)— 115 человек.

Майя Иванова, Коммерсант
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  • 1 | 28.07.2020, 07:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Сити-менеджер"... Ну назовите "городничий" - всё понятнее народу.
Если уж восторгаетесь монархическим прошлым страны - так и должности
чиновников обзовите соответственно. Развелось манагеров...



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  • 2 | 28.07.2020, 08:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68746 | Рейтинг: +11874,7
Это для нас у них денег нет - а для себя любимых - больше, чем до х-уя!



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  • 3 | 28.07.2020, 08:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68746 | Рейтинг: +11874,7
ВНИМАНИЕ ВСЕМ ПОСТАМ(ПЕНСАМ)!!!!
я НЕ ШУЧУ.

На Б-стан выделено 10 тысяч противококковых 13-валентных прививок - от пневмонии, которой в 2-3 раза больше, чем якобы ковида - и они уже поступили в поликлиники. Предложения, ясен пень, ограничены - 10 тыщ на всех пенсов - это очень мало. Вакцина «Превенар 13»
Поэтому - срочно - ноги в руки, паспорт(больше ничего не надо) и у 8 утра в свою поликлинику - всем кому 60+ и особливо те, у кого астма или другие хронические заболевания легких(ХОБЛ, например)

Вдум - тебя касается!!!! Я начала звонить в пятницу - только вечером мне сообщили, что вакцина поступила и велкомм! Вчера я решила уточнить у нач.меда - та ли это прививка, которая мне нужна - он подтвердил, что она и есть, говорил мол подойдите к участковому терапевту, на наша как раз со вчера - в отпуске.
Короче - пришла на рецепшен - меня отправили СРАЗУ же в прививочный кабинет - там ни единой души, укололи сказали через месяц прийти на прививку от столбняка, но я сказала, что не выхожу из дома и перекись, если что - всегда в холодильнике. Так что - зачем мне грузить организм еще и бесполезной для меня прививкой, а вот садисты-огородники - вам не помешает...

Вакцина будет ДО 15 августа - но не откладывайте! Нач.Мед нашей поликлиники предупредил, что количество вакцины ограничено - хотя и так понятно.
Сестра в прививочной посетовала, что астматиков не приглашают, не обзванивают... ну, это, наверное - пока. Начнут приглашать, я думаю... но тем, у кого участковый, как у нас в отпуске как раз на эти 2 недели - не повезло...

И да - благодарности от вас все равно хер дождешься, особенно от разных пидорасов и выжившей из ума черепахи - можете тявкать сколько угодно и минусить.

Оставлю на всех ветках - для информативности.



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  • 4 | 28.07.2020, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Замечательно. Чиновников станет больше. А деньги где взять? С июня ветераны труда в республике стали получать пособие на 600 рублей меньше. Противно и мерзко все это. Почему об этом БСТ не трубит? Чиновничье крело лучшая кормушка для многочисленных друзей, родственников, детей власть придержащих.



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  • 5 | 28.07.2020, 09:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68746 | Рейтинг: +11874,7
Полезла смотреть в гугл - и вот:
Превенар® 13 (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная) (Prevenar)
Последняя актуализация описания производителем 27.07.2020
____________________
то есть - смотри дату! Вчера обновили описание.

Показания препарата Превенар® 13 (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная, тринадцативалентная)
Профилактика пневмококковых инфекций, включая инвазивные (в т.ч. менингит, бактериемия, сепсис, тяжелые пневмонии) и неинвазивные (внебольничные пневмонии и средние отиты) формы заболеваний, вызываемые Streptococcus pneumoniae серотипов 1, 3, 4, 5, 6А, 6В, 7F, 9V, 14, 18С, 19А, 19F и 23F, с 2 месяцев жизни и далее без ограничения по возрасту:
________________________________
Знаю, что ее делают даже ковидникам - она чуток облегчает течение болезни... мужу знакомой сделали в больнице прямо...

Противопоказания - практически нет, если уж ее делают с 2-месячного возраста и даже глубоко недоношенным с экстремально низким весом тела от 500гр.... ну кроме того, если у вас уже какаянить болезнь в данное время(обострение) - простуда, бронхит - то лучше после выздоровления.

Так что - поспешите!



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  • 6 | 28.07.2020, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бесполезных дармоедов станет еще больше
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А что Вы возмущаетесь?!
Путин же обещал создать 25 миллионов рабочих мест, вот он их и создает....



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  • 7 | 28.07.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему нет данных по Баймаку?



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  • 8 | 28.07.2020, 10:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68746 | Рейтинг: +11874,7
И да - последний штрих - вакцина Превенар 13. Цена: 3500 руб.

Это ооооочень не дёшево для нашей медицины!

Так что, кто опасается внебольничной пневмонии, по которой смертность у регионе на много выше, чем от ковида(по ИХ данным) - постарайтесь попасть в эту программу. Время есть, но его очень мало.



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  • 9 | 28.07.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Последние новости из Кушнаренково просто поражают.
Недавно наше Кушнаренково посетил околокриминальный авторитет по кличке Арбуз. Так Айдар (это настоящее имя) вздумал провести в кафе у Бабая юбилейный День Рождения, собралось по разным данным около 90 человек. Все было бы прекрасно, но эта зараза Ковид поразила большинство участников сходки, 76 человек. Один из них даже умер, это Вова Агапов.
А полковник Радик Насибуллин все еще болеет. Среди пораженных Айгуль Файзуллина- руководитель общественной палаты района, Эдуард Гумеров-песчаный бизнесмен и другие элитные люди Кушнаренково.
Ковид запустил на всех, говорят, Тагир Иргалиев-замглавы Гизатуллина. Теперь жители шарахаются от чиновников и их прихвостней.



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