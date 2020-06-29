Бесполезных дармоедов станет еще больше

Сити-менеджерам Башкирии разрешено увеличить количество заместителей. Главы администраций городов Башкирии смогут увеличить штат заместителей, следует из постановления правительства республики «Об утверждении нормативов предельной численности муниципальных служащих советов и администраций районов и городов». Документ, подписанный 23 июля, сегодня опубликован на официальном правовом портале республики.Так, сити-менеджерам Сибая и Салавата разрешено иметь по шесть замов (сейчас в этих администрациях работают четыре и три заместителя главы соответственно), главе администрации Агидели — пять (сейчас четыре), Межгорья — также пять (сейчас их два).В среднем у каждого главы администрации может быть по пять заместителей. Наибольшее число замов предусмотрено в администрациях Стерлитамака (семь) и Уфы (восемь).Как следует из документа, самый большой штат муниципальных служащих работает в Уфе — 1,1 тыс. человек. Стерлитамаком, численность которого меньше Уфы в 5,5 раза (278 тыс. человек), управляет штат чиновников численностью в семь раз меньше, чем в Уфе,— 148 человек, Салаватом — 112 человек (население города — 151,6 тыс., в Туймазинском районе (132 тыс. населения)— 115 человек.