В дальнейшем Саитова заявляла, что она «хозяйка это этой земле» и обвиняла армян в том, что они незаконно получают строительные подряды и госконтракты, поскольку жена главы Башкирии имеет армянские корни.
Следком республики проводит проверку по признакам ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Эхо Москвы
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После плясок не прошло и пары лет, а уже прессуют по заяве стукача
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