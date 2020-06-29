После плясок не прошло и пары лет, а уже прессуют по заяве стукача

Следком РБ начал проверку по видео Рамили Саитовой. Ранее она опубликовала в соцсетях ролик, в котором возмущалась большому количеству армян в Башкирии.В дальнейшем Саитова заявляла, что она «хозяйка это этой земле» и обвиняла армян в том, что они незаконно получают строительные подряды и госконтракты, поскольку жена главы Башкирии имеет армянские корни.Следком республики проводит проверку по признакам ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).