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После плясок не прошло и пары лет, а уже прессуют по заяве стукача

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Следком РБ начал проверку по видео Рамили Саитовой. Ранее она опубликовала в соцсетях ролик, в котором возмущалась большому количеству армян в Башкирии.

После плясок не прошло и пары лет, а уже прессуют по заяве стукача


В дальнейшем Саитова заявляла, что она «хозяйка это этой земле» и обвиняла армян в том, что они незаконно получают строительные подряды и госконтракты, поскольку жена главы Башкирии имеет армянские корни.

Следком республики проводит проверку по признакам ч.1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Эхо Москвы
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  • 1 | 28.07.2020, 08:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
она «хозяйка на этой земле»

---------------------

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит, как хозяин
Необъятной Родины своей!

Эх, как всё было хорошо, и как всё стало х...ёво...



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  • 2 | 28.07.2020, 08:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68746 | Рейтинг: +11874,7
ВНИМАНИЕ ВСЕМ ПОСТАМ(ПЕНСАМ)!!!!
я НЕ ШУЧУ.

На Б-стан выделено 10 тысяч противококковых 13-валентных прививок - от пневмонии, которой в 2-3 раза больше, чем якобы ковида - и они уже поступили в поликлиники. Предложения, ясен пень, ограничены - 10 тыщ на всех пенсов - это очень мало. Вакцина «Превенар 13»
Поэтому - срочно - ноги в руки, паспорт(больше ничего не надо) и у 8 утра в свою поликлинику - всем кому 60+ и особливо те, у кого астма или другие хронические заболевания легких(ХОБЛ, например)

Вдум - тебя касается!!!! Я начала звонить в пятницу - только вечером мне сообщили, что вакцина поступила и велкомм! Вчера я решила уточнить у нач.меда - та ли это прививка, которая мне нужна - он подтвердил, что она и есть, говорил мол подойдите к участковому терапевту, на наша как раз со вчера - в отпуске.
Короче - пришла на рецепшен - меня отправили СРАЗУ же в прививочный кабинет - там ни единой души, укололи сказали через месяц прийти на прививку от столбняка, но я сказала, что не выхожу из дома и перекись, если что - всегда в холодильнике. Так что - зачем мне грузить организм еще и бесполезной для меня прививкой, а вот садисты-огородники - вам не помешает...

Вакцина будет ДО 15 августа - но не откладывайте! Нач.Мед нашей поликлиники предупредил, что количество вакцины ограничено - хотя и так понятно.
Сестра в прививочной посетовала, что астматиков не приглашают, не обзванивают... ну, это, наверное - пока. Начнут приглашать, я думаю... но тем, у кого участковый, как у нас в отпуске как раз на эти 2 недели - не повезло...

И да - благодарности от вас все равно хер дождешься, особенно от разных пидорасов и выжившей из ума черепахи - можете тявкать сколько угодно и минусить.

Оставлю на всех ветках - для информативности.



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  • 3 | 28.07.2020, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы поставить зарвавшуюся Р.Саитову на место и опровергнуть ее домыслы нужно проверить и огласить народу все "жирные" госконтракты последнего времени, особенно по асфальтированию дорог, обустройству парковых зон. Пусть ей будет стыдно после этого. Она не понимает, что своими безответственными высказываниями ставит под удар успешный бизнес башкир в Ереване, безопасность и комфортность проживания их семей там. Сила в правде, брат (сестра).



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  • 4 | 28.07.2020, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Следком РБ начал проверку по видео Рамили Саитовой.
=======================================
По ней давно тюрьма плпчет!!!!



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  • 5 | 28.07.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
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а почему столько таджиков в уфе ?



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  • 6 | 28.07.2020, 10:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68746 | Рейтинг: +11874,7
По теме:
Саитова нацистка - до мозга костей. Как и многие нацисты она ненавидит всех остальных, кто не башкир...
Попунктам.
1. Каринэшечка не имеет НИКАКОГО отношения к уже в принципе давно оседлым тут армянам-строителям. И вообще, как я понимаю - Каринэшка - обычная клушка(не в уничижительном смысле слова употребляю, а в бытовом), с полным отсутствие организаторских и еще каких либо способностей. Красивая, вероятно - обаятельная(для того чтобы это утверждать - нужно либо лично пообщаться, либо посмотреть интервью где-то на час - не меньше), скорее всего хорошая мать и жена - и на этом - все. Ее карьера, общественная работа - пшик!

По армянам-строителям - объясняю на пальцах - пенсы - вспоминайте!
Армяне начали в Б-стане шабашить бригадами(артелями) еще в 70-е годы - строили в районах фермы, клубы, фапы, школы - не очень качественно, но организованно и быстро - за летний сезон. И были очень востребованы, поскольку гос-строители были малоповоротливы и никогда не укладывались в отведенные им сроки - слишком неповоротлива была совковая бюрократия даже в строительных организациях из-за громоздкости всех этих строительных трестов. А малых форм бизнеса в СССР не было - сами знаете.
2. В 90-е стали строить абсолютно всё - жилье, пром предприятия и т.д. Загуглите фамилию Тоноян - он тут уже лет 30 строит именно в Уфе. Дом на Гафури 19/1 - точно его контора строила - там у меня подруга живет, во время строительства я туда ездила с ней - год примерно 2003-4 - и она мне уже тогда о нем говорила, как о хорошем строителе, ну то есть его строительной фирме.
3. Армяне вполне себе дружелюбный мирный народ, в отличии от исламистов-азеров - злых и доё-бливых... из-за них еще в 70-е на Уентр-рынок заходить не хотелось - всегда приставали - "дэвушка, а дэвушка, как тебя зовут" и далее доё-бываются пока грубо не оборвешь, но зато в след много о себе чего услышишь...
4. Ни в каких ГОСподрядах они не замечены - КоммерсанЪ-Башкортостан ни разу не писал об армянских подрядчиках на госзакупках - года два их новостную ленту читаю. Зато Красногорских - дофига!
5. У брата(в родительском доме) - лет 30 назад стала квартировать семья армян - соседка осталась одна в просторной трёшке(умерли родители, погиб брат, она замужем не была и детей не имела и вообще в Уфе у них родни не было - они из рыбинских, не вернувшихся на родину после эвакуации - отец ее был большим начальником на УМПО-УМЗ), лето жила в Урмане, в деревенском доме, водила отцовский еще Москвич с 60-х, был рядом с домом еще заводской гараж. семья была оборотистая - мать ее и она позже - выращивали на продажу розы - еще в 60-70-е, потом кто-то на заводе настучал на его жену - и того турнули из партии, но розы их семейка продавать не перестала, только стали ездить за пределы Черниковки с этими розами... До армян Нина на квартиру пускала другие семьи, а эти у нее так и задержались - она им квартиру оставила по завещанию - они за ней в последние годы и ухаживали, когда старость ее окончательно настигла. Мой брат и другие соседи никаких ОСОБЫХ претензий к ним(армянам) не имеют... было такое, что они выносили в общий коридор вещи из квартиры на время ремонта, а площадка в доме большая - метров 30 квадратных - ну и долго-долго, хотя ремонт давно закончили, не заносили обратно - монатки не ценные, разумеется - вот по этому поводу брат, как старший по дому(да-да-да - у нас это семейное)))) по настоянию соседей - делал им замечания и настаивал на освобождении общего помещения от шмоток.
6. Эти подростки - родились и выросли в Уфе, в отличии от подавляющего числа понаехавших в Уфу башкир, включая саму Саитову. И накидываться на детей с нац-вопросом, с придуманными гос-заказами - просто идиотизм. Но мы-то знаем, что женщина глубоко психически больна, хотя весьма образована, предприимчива, умна....

Резюме: Саитова - дура в плане характера, а не умственных способностей.
Следком перевозбудился - достаточно административки тыщ на 10, а не уголовки.



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  • 7 | 28.07.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вместе с ней надо проверить деятельность ее подстрекателей-Муртазела и его окружения,которые создали необходимую базу для появления этого совершенно дикого случая!



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  • 8 | 28.07.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Азербайджанцы хорошие



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  • 9 | 28.07.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Молния!
Кушнаренковский главный полицай Азат Зайнетдинов заработал пару микроинсультов в прошлом и позапрошлых годах. Этот факт он скрыл от медкомиссии МВД Башкирии. После этого у него возникли проблемы с памятью и поведением на работе. Например, в 2019 году он вызвал на встречу Кушнаренковского предпринимателя Галлямова Рустема и начал стрелять в него. Правда не попал, но напугал здорово. Все подчиненные отмечают его неадекватные действия, забывчивость. Сказанное на оперативке предложения, он совершенно забывает к вечеру и полицаи гадают как с ним дальше работать?! Возможно, начальство о состоянии Зайнетдинова не догадывается или он их подкармливает мясом, деньгами и т.д. До каких пор такой пидполковник будет занимать должность начальника ОМВД?? Кушнаренковцы обеспокоены его непредсказуемым поведением, считающего себя главным карателем района. Об этом он заявлял не один раз публично. Министру МВД Башкирии Дееву пора отправить Азата Гарифовича на лечение, пока не грянула беда, он только имитирует борьбу с преступностью, вся его работа состоит в сборе дани с коммерсантов-южан.



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9 | 28.07.2020, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молния!
Кушнаренковский главный полицай Азат Зайнетдинов заработал пару микроинсультов в прошлом и позапрошлых годах. Этот факт он скрыл от медкомиссии МВД Башкирии.
Все подчиненные отмечают его неадекватные действия, забывчивость. Сказанное на оперативке предложения, он совершенно забывает к вечеру и полицаи гадают как с ним дальше работать?!
Он вызвал на встречу Кушнаренковского предпринимателя Галлямова Рустема и начал стрелять в него.
======================================================

Образ градоначальника Прыща
Салтыкова-Щедрина «История одного города»

«В романе ведется опись всех значимых правителей Глупова. Настоящим воплощением глупости и никчемности является городской управитель Иван Пантелеич Прыщ.
Он находится в звании подполковника, однако в боях никогда не участвовал. Зато на парадах он всегда был первым.

Прыщ обладал «состоянием изрядным», потому что командовал, а значит, - не тратил, а приумножал. Приехав в Глупов, подполковник не желал заниматься делами города.
В его планы входило лишь хорошенько «отдохнуть-с». Начальник выставлял себя человеком простым, а на самом деле был обычным бездельником.


Поначалу дела города шли своим чередом, без вмешательства со стороны этого градоначальника. Вот только жители города поэтому начали подозревать, что с начальником что-то не так. Как выяснилось позже, их опасения были правильными. Прыщ любил спать ночью на леднике. Но самое странное то, что голова его была фаршированной.

Фаршированная голова.
Этот фантастический элемент подчеркивает основную черту характера градоначальника – животность. Из-за того, что голова Прыща была начинена трюфелями, она возбуждал аппетит у других чиновников.

Однажды на приеме предводитель дворянства соблазняется запахом от головы Прыща. Он не удерживается и съедает голову Ивана Пантелеича. В результате Прыщ полностью лишается человечности.
Градоначальник внезапно поднялся и начал обтирать на себе приправленные уксусом места. После чего он сильно завертелся и резко грохнулся на землю.



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  • 11 | 28.07.2020, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заявление Саитовой бросает тень и ставит под сомнение репутацию и
успешную карьеру русских и башкир в не только в Ереване, но по всей Армении



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  • 12 | 28.07.2020, 12:58 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 28.07.2020, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а почему столько таджиков в уфе ?
===
Таджики хоть честно работают.
На себя не женят какого нить продажного альфонса и не ставят начальником в Башкирии



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