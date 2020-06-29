Парады, шествия, салюты, заплывы кораблей, торжественные пролеты самолетов, воздвижение памятников в столицах и регионах. Мундиры, блестящие пуговицы, печатный шаг, речи. Ордена, медали и звания падают дождем с кремлевских высот.
Иной раз с долей забавного безумия.
Сегодня на морском параде в Питере везли мощи адмирала Ушакова. Местная восторженная газета «Фонтанка» назвала их «дебютантом Главного военно-морского парада».
Мощи-дебютант!!
Но под этой парадной крышкой в стране булькает и закипает, а сама эта крышка начинает подрагивать, иной раз подпрыгивать. И по державным краям, и в столичном властном средоточии.
Протестами, массовым недовольством, раздражением, и, конечно, равнодушием к словам, делам, целям начальства.
Разгульные «нулевые», провальные «десятые», теперь уже настали гниющие «двадцатые». Ползут по ним танки, летят в голубом небе самолеты, плывут корабли, рассекая гордыми носами победные крымские фекалии.
СерпомПо, Эхо Москвы
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Страна уходит парадами
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