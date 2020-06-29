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Страна уходит парадами

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Чем меньше перспектив у страны, тем больше в ней торжеств и показной, выдуваемой из пузатых, начищенных оркестровых труб, гордости.

Страна уходит парадами


Парады, шествия, салюты, заплывы кораблей, торжественные пролеты самолетов, воздвижение памятников в столицах и регионах. Мундиры, блестящие пуговицы, печатный шаг, речи. Ордена, медали и звания падают дождем с кремлевских высот.

Иной раз с долей забавного безумия.

Сегодня на морском параде в Питере везли мощи адмирала Ушакова. Местная восторженная газета «Фонтанка» назвала их «дебютантом Главного военно-морского парада».

Мощи-дебютант!!

Но под этой парадной крышкой в стране булькает и закипает, а сама эта крышка начинает подрагивать, иной раз подпрыгивать. И по державным краям, и в столичном властном средоточии.

Протестами, массовым недовольством, раздражением, и, конечно, равнодушием к словам, делам, целям начальства.

Разгульные «нулевые», провальные «десятые», теперь уже настали гниющие «двадцатые». Ползут по ним танки, летят в голубом небе самолеты, плывут корабли, рассекая гордыми носами победные крымские фекалии.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 28.07.2020, 07:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Такие мысли возникают не только у "серпа-по-яйцам", но и у любого нормального человека. Всё говорят, что без оборонного щита не добиться
внутренних перемен к лучшему. А зачем уничтожали советский щит и меч?
И ещё куча вопросов.



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  • Эксперт
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  • 2 | 28.07.2020, 08:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68746 | Рейтинг: +11874,7
ВНИМАНИЕ ВСЕМ ПОСТАМ(ПЕНСАМ)!!!!
я НЕ ШУЧУ.

На Б-стан выделено 10 тысяч противококковых 13-валентных прививок - от пневмонии, которой в 2-3 раза больше, чем якобы ковида - и они уже поступили в поликлиники. Предложения, ясен пень, ограничены - 10 тыщ на всех пенсов - это очень мало. Вакцина «Превенар 13»
Поэтому - срочно - ноги в руки, паспорт(больше ничего не надо) и у 8 утра в свою поликлинику - всем кому 60+ и особливо те, у кого астма или другие хронические заболевания легких(ХОБЛ, например)

Вдум - тебя касается!!!! Я начала звонить в пятницу - только вечером мне сообщили, что вакцина поступила и велкомм! Вчера я решила уточнить у нач.меда - та ли это прививка, которая мне нужна - он подтвердил, что она и есть, говорил мол подойдите к участковому терапевту, на наша как раз со вчера - в отпуске.
Короче - пришла на рецепшен - меня отправили СРАЗУ же в прививочный кабинет - там ни единой души, укололи сказали через месяц прийти на прививку от столбняка, но я сказала, что не выхожу из дома и перекись, если что - всегда в холодильнике. Так что - зачем мне грузить организм еще и бесполезной для меня прививкой, а вот садисты-огородники - вам не помешает...

Вакцина будет ДО 15 августа - но не откладывайте! Нач.Мед нашей поликлиники предупредил, что количество вакцины ограничено - хотя и так понятно.
Сестра в прививочной посетовала, что астматиков не приглашают, не обзванивают... ну, это, наверное - пока. Начнут приглашать, я думаю... но тем, у кого участковый, как у нас в отпуске как раз на эти 2 недели - не повезло...

И да - благодарности от вас все равно хер дождешься, особенно от разных пидорасов и выжившей из ума черепахи - можете тявкать сколько угодно и минусить.

Оставлю на всех ветках - для информативности.



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  • Гость
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  • 3 | 28.07.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Разгульные «нулевые», провальные «десятые», теперь уже настали гниющие «двадцатые».
======================================

Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше.

Булат Окуджава 1968



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  • 4 | 28.07.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где была мумии Ленина,обижают старика!



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  • 5 | 28.07.2020, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем бы дед-дитя не тешилось.....
Предки были мудрее выжившего из ума гаранта, потому что кроме зрелищ не жалели народу хлеба и жили долго.
Нищему народу нужны ли игрушки тщеславного старика?



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