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Обнулённый наградит холуев и соучастников

  • Опубликовано: РБК | 29.07.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 17608 | Комментарии: 13
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Артистов и чиновников наградят за работу по голосованию за поправки. Кто получит грамоты и благодарности от Путина и за что.

Обнулённый наградит холуев и соучастников


Кремлевские чиновники, представители избиркомов, единороссы, артисты, блогеры и члены рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию указом президента будут награждены по итогам плебисцита, рассказали источники РБК.

Что готовят в Кремле

Президент Владимир Путин наградит и поощрит целый ряд граждан, участвовавших в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило с 25 июня по 1 июля. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, информацию подтвердили еще четыре собеседника, близких к Кремлю.

Список награжденных будет обширным, в него войдут чиновники администрации президента, представители регионов, избирательных комиссий, Общероссийского народного фронта, члены «Единой России» и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, некоторые артисты и блогеры, которые участвовали в информационной кампании, уточнили источники РБК. В Кремле уже начали составлять списки потенциальных получателей орденов и медалей, благодарностей и почетных грамот президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК.

Кого наградят
Свои списки достойных награждения или поощрения в администрацию президента по запросу чиновников направили представители «Единой России» и ОНФ, рассказали РБК два источника, близких к Кремлю. От ОНФ в список вошли представители регионов, ряд представителей руководства и центрального штаба движения.

Один из собеседников РБК указывает, что некоторые члены центрального штаба, которых предлагается наградить или поощрить, также входят в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию. Сенатор Андрей Клишас (сопредседатель группы) от комментариев отказался, депутат Павел Крашенинников (другой сопредседатель) на момент написания материала на вопрос не ответил.

Всего в рабочей группе ОНФ представляют более десяти человек: это доктор Леонид Рошаль, глава центрального штаба движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров и т.д.

РБК направил запросы в пресс-службу «Единой России» и ОНФ.

Свои списки для Кремля готовят и в Центризбиркоме, рассказал РБК источник, близкий к ЦИК. По его словам, списки составляются из числа председателей и членов областных избиркомов, ТИК и УИК из всех федеральных округов, один из критериев — хорошие явка и результат. Речь идет не о награждении орденами и медалями, а о почетных грамотах и благодарностях президента, пояснил собеседник РБК. При этом в списки включают не только за голосование по Конституции, но и за работу на региональных и местных выборах, сказал источник, близкий к ЦИК.

Наградить и поощрить могут и самих членов Центризбиркома, равно как и некоторых представителей аппарата комиссии, сообщил РБК один из близких к Кремлю источников.

Члены ЦИК уже получали награды по итогам выборов президента в 2018 году: тогда зампред комиссии Николай Булаев был представлен к ордену Александра Невского, а секретарь ЦИК Майя Гришина — к ордену Почета. Рядовые члены ЦИК получили благодарности президента.

Списки собирали и от представителей ряда регионов из всех федеральных округов, утверждает близкий к администрации президента собеседник. В частности, бумагу по награждению для Кремля готовили в мэрии Москвы, сообщил РБК источник в мэрии. «Скорее всего, наградить должны вице-мэров, отвечающих за социальный блок, безопасность и информационную политику, а также за работу с территориальными органами власти, и чиновников по соответствующим направлениям [это Анастасия Ракова, Александр Горбенко и Наталья Сергунина соответственно]», — рассуждает собеседник РБК.

Не забудут также некоторых артистов и блогеров — их наградят не только за ролики и информирование о плебисците, но и за деятельность в период пандемии. «Многие работали в этот период [карантина] на благо страны. Например, Машков и Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции», — поясняет близкий к Кремлю источник.

Сергей Безруков и Владимир Машков на звонки РБК не ответили. РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю Безрукова и в пресс-службу Московского театра Олега Табакова.

За комплекс мероприятий — не только за подготовку и организацию плебисцита, но также и за работу в период пандемии — будут награждены и чиновники администрации президента, добавил собеседник РБК.
Когда именно произойдет награждение, собеседники РБК ответить затруднились: между составлением списков, подписанием соответствующих документов и самим вручением обычно проходит несколько месяцев, сказали два источника.
Как решается вопрос о награждении и поощрении
Вручение госнаград, благодарностей и почетных грамот президента по итогам плебисцита не станет исключительным событием. Это стандартная практика по итогам выборов, когда награждают отличившихся, говорят два близких к Кремлю источника. ЦИК, партия власти и ОНФ (при условии, что их представителей награждают) направляют свои списки в администрацию президента, списки кремлевских чиновников готовятся на уровне каждого управления, сотрудников которого предлагается представить к награде или поощрить.

Именно на уровне управлений первоначально готовятся предложения о том, кто из чиновников заслужил благодарность или почетную грамоту, а кто — орден или медаль. Все списки направляются в управление госслужбы и кадров, которое вполне может понизить уровень предлагаемой награды или поощрения: «По итогам может быть так: номинировали на почетную грамоту, но вручили благодарность или благодарственное письмо», — описывает практику один из собеседников РБК.

Также обязательно учитывается, есть ли уже у человека медали и ордена, грамоты или благодарности, кого и когда награждали. Согласно указу президента «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», повторное награждение одной и той же госнаградой не производится, за исключением вручения одноименной награды более высокой степени, а также ряда орденов и медалей.

Представление к госнаградам, имеющим разные степени (например, к ордену «За заслуги перед Отечеством»), происходит от низшей степени к высшей. Очередное награждение производится не ранее чем через пять лет после предыдущего, за исключением случаев, когда награда вручается за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу. Кроме того, по решению президента одно и то же лицо может получить новую госнаграду раньше, чем через пять лет.

К госнаградам относятся ордена, знаки отличия, медали и почетные звания Российской Федерации. Почетная грамота и благодарность президента являются формой поощрения. Госнаграды присуждаются указом главы государства, в том числе на основании предложений комиссии по госнаградам, почетные грамоты и благодарности — распоряжением.

По итогам выборов могут вручать такие награды, как орден «За заслуги перед Отечеством», орден Александра Невского, орден Дружбы, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством», говорит один из близких к администрации президента источников. Членам ЦИК могут присвоить звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», в целом часто вручают почетные грамоты и благодарности, перечисляет он. Указы о таких награждениях в основном бывают закрытыми, отмечает источник.

О том, что человек награжден за подготовку, организацию или результаты выборов, обычно ничего не пишется, формулировки совсем иные, говорит еще один близкий к Кремлю собеседник. Например, по итогам президентской кампании 2012 года госнаграды вручались с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», добавляет он. Тогда, к примеру, закрытым указом был награжден глава ЦИК Владимир Чуров, получивший орден Александра Невского.

РБК
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  • 1 | 29.07.2020, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Сами по себе поправки, конечно, дистанцируют документ от прозападной
версии Ельцина. Но суть остаётся буржуазной, а значит, антисоциальной.



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  • 2 | 29.07.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Власть хорошая у нас! Народ никудышный ей попался, все не хочет в крепостные идти. А основная ценность у нас то народ! Что делать?



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  • 3 | 29.07.2020, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Трусость Путина превысила все границы морали:
"Закрытым Указом награждает главу ЦИК Чурова орденом Невского..."

Фальщивого героя фальшивая страна наградина орденом фальшивого Невского.

А где награды питерским и башкирским Яблочникам в суде доказавшие путинск е фальсификации выборов?!

Это что, Россия была и осталась страной лживых героев?!

"Богатыри не вы / плохая им досталась доля, не многие вернулись с поля..."
Поэт описал как люди жизни отдавали за ложные цели. Ныне официально признано статистикой сокращение численности населения. В переводе с политкорректно го на народный язык это означает что Путин добился вымирания народа и раздает награды своим подельникам.
Ну чтож, готовьте списки на люстрацию. Умные дяди утверждают что в 2022г Путина в политике не будет! И где же он будет, сбежит, - некуда! На яхту Абрамовича с подводной лодкой??? Куда?!



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  • 4 | 29.07.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Обнулённый наградит холуев и соучастников
=========================================
Тем савмым он поставит метки, благодаря которым, можно будет привлекать этих соучастников к уголовной ответственности за помощь в узурпации власти.после того как онная рухнет.
Понимаю, что многие пошли на это не по своей воле, и чтобы суд поверил этому оправданию, им следует отказаться от так называемых награды, и тогда, может быть, им можно будет надеятся на смягчение приговора.



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  • 5 | 29.07.2020, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
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не верю цифрам точно знаю ,что пенсионеры у кого отобрали 600 рублей НЕ ГОЛОСОВАЛИ



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  • 6 | 29.07.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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А еще не по теме...

Вот через два года (срок сенаторства 4 года) экс-глава Уфы, "очистившийся в сенаторах" от кражи миллиардов городских бюджетных денег и миллиардов от хищения муниципальных земель и т.д. и т.д.,,,, вернется к своему напарнику по интригам.
Посадит его напарник своим премьером правительства, и станут они "на пару" делать дела с бюджетом, с землями, с народом...
Все еще впереди...
Уж как пустое кресло премьера дожидается экс-главу уфы - воришку всех мастей.



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  • 7 | 29.07.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Явно прослеживается неподдельная зависть мужика с серпом к тем людям, которых возможно наградят. Ничего, тебе перешлют из Госдепа орден Сутулого.



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  • 8 | 29.07.2020, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
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"За заслуги перед Отечеством»), "- они говорят отечество, мы подразумеваем
ОПГ, они говорят единая россия , мы подразумеваем ПЖИВ.



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  • 9 | 29.07.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 29.07.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Явно прослеживается неподдельная зависть мужика с серпом к тем людям, которых возможно наградят. Ничего, тебе перешлют из Госдепа орден Сутулого.
=================
Нет подлее "человека" прислуживающего ворам и бандитам.
А "мужика с серпом" с огромным удовольствием хотела бы власть иметь в прислужниках, не то что тебя, мелкую сошку.



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  • Эксперт
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  • 10 | 29.07.2020, 12:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68751 | Рейтинг: +11873,7
С приходом пуйла ВСЕ награды в стране обесценились до НОЛЯ!

Герой России Рамзан Кадыров, который убил своиего первого русского в 16 ле, академик с 4 классами образования, обвинил Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. Герой России Сулим Ямадаев был убит в Дубае и по обвинению в его убийстве дубайская полиция объявила в розыск Героя России Адама Делимханова. Брат убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, ранее убит в Москве



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  • Участник
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  • 11 | 29.07.2020, 13:44 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1615 | Рейтинг: +369,7
Артистюги пи дарюги на подсосе кремля. Талантливо сосут, элитные шл юхи. Особенно постарался преданный прости тут безруков, который безмозглый. Получит орден сосуна первой степени.



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  • 12 | 29.07.2020, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Перевернутой 9ке

Когда толпа насилует деву вы в очередь встаете или по мужски убеждает е в неправильности их поступков?!

Эта же схема работает в других сферах жизни!!!!8



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  • 13 | 29.07.2020, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин инан кутен!



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