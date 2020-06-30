«Все для людей» в Башкирии: Гнобят и не платят зарплату

Участникам забастовки на коммунальном предприятии в Уфе предложили уволиться.Сотрудников уфимского МБУ «Служба по содержанию и благоустройству Советского района Уфы» склоняют к увольнению за участие в забастовке против сокращения зарплат, которая прошла 6 и 7 июля. Об этом сообщил "Ъ-Уфа" один из участников забастовки Фансат Галин. В начале июля сотрудники учреждения вышли на работу, но не вышли в рейды по уборке города в знак протеста против сокращения зарплат.По словам Фансата Галина, сотрудники администрации Советского района и главный инженер учреждения настоятельно предложили ему написать заявление об увольнении. «Организовывают проверки, ищут ошибки в работе. Я пока ничего не подписал, но один из сотрудников, помоложе, под давлением уже уволился»,— сообщил он.Дни забастовки работодатель оформил как простой по вине работника. Сегодня в МБУ должно пройти собрание, где заслушают результаты прокурорской проверки, проведенной на предприятии.Ранее сотрудники МБУ сообщали “Ъ-Уфа“, что с нового года им сократили оклады, пообещав компенсировать это сокращение премиями, но фактически зарплата снизилась. Жалобы на нарушение трудового законодательства были направлены в прокуратуру и Гострудинспекцию, а 23 июля работники написали заявление главе администрации Уфы Ульфату Мустафину.