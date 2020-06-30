Копейки штрафа вместо посадок в обмен на жизни людей

Калининский райсуд Уфы 27 июля наложил 200 тыс. руб. штрафа на ОДК-УМПО, признав предприятие нарушившим законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения особо опасной инфекции (ч.2 ст. 6.3 КоАП).Административный протокол был передан в суд 24 июля региональным управлением Роспотребнадзора. Решение суда пока не опубликовано. Райсуд назначил минимальный из возможных штрафов для юрлиц по этой статье: максимальная мера предусматривает приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток.В сообщении суда, опубликованном на его официальном сайте, отмечается, что в результате нарушения санитарного законодательства на предприятии сформировались очаги заболевания новым коронавирусом и случаи внебольничной пневмонии, в том числе у работников сторонних организаций: на 21 июля 195 случаев заболевания COVID-19 и 242 случая внебольничной пневмонии.Руководство завода не организовало контроль над соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, в частности, в местах общего пользования и цехах не проводилась дезинфекция оборудования и инвентаря, заболевшие сотрудники не изолировались от здоровых, не проводилась дезинфекция комнат отдыха, столовых, отмечается в материалах суда.В пресс-службе предприятия 28 июля сообщали, что за период пандемии диагноз коронавирус был подтвержден у более чем 200 сотрудников предприятия.Руководитель пресс-службы ОДК-УМПО Ольга Копцева сообщила “Ъ-Уфа“, что предприятие намерено обжаловать решение райсуда в Верховный суд республики.