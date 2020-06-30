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Копейки штрафа вместо посадок в обмен на жизни людей

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Калининский райсуд Уфы 27 июля наложил 200 тыс. руб. штрафа на ОДК-УМПО, признав предприятие нарушившим законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения особо опасной инфекции (ч.2 ст. 6.3 КоАП).

Копейки штрафа вместо посадок в обмен на жизни людей


Административный протокол был передан в суд 24 июля региональным управлением Роспотребнадзора. Решение суда пока не опубликовано. Райсуд назначил минимальный из возможных штрафов для юрлиц по этой статье: максимальная мера предусматривает приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток.

В сообщении суда, опубликованном на его официальном сайте, отмечается, что в результате нарушения санитарного законодательства на предприятии сформировались очаги заболевания новым коронавирусом и случаи внебольничной пневмонии, в том числе у работников сторонних организаций: на 21 июля 195 случаев заболевания COVID-19 и 242 случая внебольничной пневмонии.

Руководство завода не организовало контроль над соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, в частности, в местах общего пользования и цехах не проводилась дезинфекция оборудования и инвентаря, заболевшие сотрудники не изолировались от здоровых, не проводилась дезинфекция комнат отдыха, столовых, отмечается в материалах суда.

В пресс-службе предприятия 28 июля сообщали, что за период пандемии диагноз коронавирус был подтвержден у более чем 200 сотрудников предприятия.

Руководитель пресс-службы ОДК-УМПО Ольга Копцева сообщила “Ъ-Уфа“, что предприятие намерено обжаловать решение райсуда в Верховный суд республики.

Коммерсант
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  • 1 | 30.07.2020, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Калининский райсуд Уфы 27 июля наложил 200 тыс. руб. штрафа на ОДК-УМПО
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То бишь штраф наложен фактически на всех работников завода, даже тех кто заразился?!
А почему бы не найти виновных, к стати одного из них я знаю и это директор завода, и не оштрафовать их, а эти 200 тыс. руб направить на реабилитацию и лечение заболевших?!



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  • 2 | 30.07.2020, 09:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68753 | Рейтинг: +11871,8
"штраф в размере 200 тысяч рублей" - припарки! Они на пару лярдов встряли по налоговой проверке за 15-17 годы за чтобы оспорить 45 лямов обещают юристам, сейчас проверят за 18-20 - еще пара-тройка ярдов... а вы про жалкие 200 тыщ...



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  • Эксперт
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  • 3 | 30.07.2020, 10:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68753 | Рейтинг: +11871,8
Изымать серые зарплаты в пользу ПФР смогут у всех россиян
28 июля 2020

Законопроект, предполагающий изъятие серых зарплат у физлиц в пользу ПФР позднее может быть распространен на всех граждан. В таком случае под удар попадут целые категории россиян. Об этом URA.RU рассказали юрист, эксперт по работе с проблемными активами Дмитрий Кваша и экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Ранее сообщалось, что Минфин внес в Госдуму законопроект, который предлагает изымать у граждан средства, законность получения которых не удастся доказать. Ожидается, что его поддержит большинство депутатов, пишет сайт argumenti.ru. Позднее в Минюсте разъяснили, что действие положений будет касаться только госслужащих.

«Законотворцы вольны писать как угодно. Что напишут, то и будет с юридической точки зрения возможно. Если изначально это делается, чтобы изымать в ПФР деньги чиновников, то в финальной редакции законопроект можно подправить, и деньги будут изымать у всех, кроме чиновников. В случае, если его примут и он будет распространяться на всех, то будет огромное количество судебных прецедентов. Мы будем их оспаривать, но как бы мы ни готовились, закон будет не на нашей стороне», — рассказал URA.RU Дмитрий Кваша.

Если закон примут, он может поставить под угрозу заработки всех россиян, считает экономист Владимир Косой. «Если посмотреть статистику по регионам Северного Кавказа, то там очень высок уровень незарегистрированной самозанятости. В некоторых регионах — более половины населения. В целом по России могут пострадать люди, прежде всего, из сферы услуг. Не секрет, что значительная часть дохода официанта — чаевые, а они не являются официальным заработком. Пострадать могут, например, репетиторы и так далее», — рассказал Косой. Эксперт добавил, что любые конфискованные деньги должны направляться в федеральный бюджет, а попытки привязать их к конкретным организациям он назвал «популистскими и вызывающими беспокойство в среде экономистов».

Закон должен не заставлять граждан доказывать чистоту своих накоплений, а наоборот, побуждать органы доказывать незаконность заработанных денег, подчеркивает юрист. «Докажите, что деньги появились незаконно и заставьте тогда людей доказывать обратное. А этот законопроект предлагает идти из позиции виновности — все накопления сразу признавать сомнительными, пока человек не докажет обратное», — подмечает Кваша.



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