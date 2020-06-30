Нужно ли Уфе еще одно изваяние?

Радий Хабиров призвал к обсуждению насчет памятника на Советской площади в Уфе.Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что проект реконструкции Советской площади в Уфе подразумевает ее превращение в одно из главных мест города по аналогии с Красной площадью в Москве. Об этом руководитель региона написал во «ВКонтакте».По его словам, на Советской площади будут проводить самые важные мероприятия. Открытие запланировано на конец 2020 года. Сейчас поднят на обсуждение вопрос дизайна памятника командиру 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратову.Мне очень интересно ваше мнение, каким вы видите памятник Шаймуратову? Пишите в комментариях, вместе обсудим, - обратился Хабиров к жителям Башкирии.Напомним, согласно проекту перед памятником расположится светомузыкальный «сухой» фонтан. Также отремонтируются фасады зданий, выходящих на пешеходную зону, будет произведена замена покрытий, а также существующих опор освещения. Советская улица станет пешеходной на участке от улицы Пушкина до улицы Октябрьской революции.