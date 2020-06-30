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Нужно ли Уфе еще одно изваяние?

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Радий Хабиров призвал к обсуждению насчет памятника на Советской площади в Уфе.

Нужно ли Уфе еще одно изваяние?


Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что проект реконструкции Советской площади в Уфе подразумевает ее превращение в одно из главных мест города по аналогии с Красной площадью в Москве. Об этом руководитель региона написал во «ВКонтакте».

Нужно ли Уфе еще одно изваяние?


По его словам, на Советской площади будут проводить самые важные мероприятия. Открытие запланировано на конец 2020 года. Сейчас поднят на обсуждение вопрос дизайна памятника командиру 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратову.

Мне очень интересно ваше мнение, каким вы видите памятник Шаймуратову? Пишите в комментариях, вместе обсудим, - обратился Хабиров к жителям Башкирии.

Напомним, согласно проекту перед памятником расположится светомузыкальный «сухой» фонтан. Также отремонтируются фасады зданий, выходящих на пешеходную зону, будет произведена замена покрытий, а также существующих опор освещения. Советская улица станет пешеходной на участке от улицы Пушкина до улицы Октябрьской революции.

ПроУфу
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  • 1 | 30.07.2020, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нужно ли Уфе еще одно изваяние?
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Башкиры как собаки ставят метки в Русском городе Уфа, памятниками своих "героев", "поэтов" и прочих выдуманных персонажей, хотя по факту неимеют к этому городу никакого отношенгия!!!
Кстати тело шаймуратова небыло найдено, следовательно и судьба его непонятна, возможно он погиб, а возможно и нет..., так что не рановато ли его возвеличивать?! Я не исключаю что История преподнесет нам истинные факты об этом человеке....



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  • 2 | 30.07.2020, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Смотря на фотографию, если это фото Советской площади, то от былой площади, видимо, останется одно название.

В таком случае, необходимо и название поменять. Где, в каком уголке империи остались островки советского?

Предлагаю названия: феодальная, капиталистическая, и другие, которые отвечают духу времени. При таком названии площади и Шаймуратову-генералу будет неуютно.



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  • 3 | 30.07.2020, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нужно ли Уфе еще одно изваяние?
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Интересно, есть ли прецеденты, в мировой истории войн, когда безвести пропавшему войну, присваевается звание героя и ставится памятник, или башкиры как всегда впереди планеты всей по уровню .....ма



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  • 4 | 30.07.2020, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо ставить Мусе Гарееву, дважды герой, национальный лидер, выходец из Илишов и вообще. По воспоминаниям других участников боевых действий, очень интересная картина получается про Шаймуратова. Предлагаю самим найти и почитать.



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  • 5 | 30.07.2020, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В отделе соцзащиты Советского района мне объяснили что у пенсов-ветеранов
отняли 600 руб по решению правительства РБ.
Видимо у радия уже не хватает денег для подражания путлеру в возведении монументальной глупости вместо заботы о людях.
Очень удачное время выбрал-коронавирус тебе в глотку.



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