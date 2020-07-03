Владимир Барабаш: Пока телевизор побеждает холодильник

Отвечая на вопрос главы уфимского штаба политика Алексея Навального Лилии Чанышевой «что нужно сделать, чтобы у нас было как в Хабаровске?» глава БашСПЧ Владимир Барабаш ответил: «Холодильник должен победить телевизор».— Протестная Москва, где работают Навальный, Гудков, Удальцов — все крылья оппозиции – сколько собирают на митингах? Чтобы было как в Хабаровске, чтобы 200-300 тысяч вышло. Ну 50 тысяч максимум во время «болотной» (протесты 2011 года — ред.). Потому, что Москва – сытая. Там хорошие зарплаты и есть места в школах и садиках. Почему в Башкирии боятся жаловаться, не то что на митинг выйти, боятся потерять то, что есть, — сказал он в эфире программы «Персонально ваш».По мнению Барабаша, человек выходящий на митинг, должен быть готов всё потерять.— У нас не готовы. Уровень новой проблемы должен быть выше уровня потери жизненного комфорта.Он снова вернулся к примеру «сытой Москвы».— Большинство москвичей смотрят (на протестующих – ред.) как на идиотов: мол, бесятся с жиру либералы – всё же есть. А в Хабаровске у людей не настолько было комфортно с уровнем жизни и еще получили проблему, которая «зацепила». Хабаровск, Шиес, Екатеринбург — уровень проблемы выше, чем сытая стабильность. Но, пока в России нет масштабной такой проблемы. Пока телевизор побеждает холодильник, — резюмировал Барабаш.