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Владимир Барабаш: Пока телевизор побеждает холодильник

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Отвечая на вопрос главы уфимского штаба политика Алексея Навального Лилии Чанышевой «что нужно сделать, чтобы у нас было как в Хабаровске?» глава БашСПЧ Владимир Барабаш ответил: «Холодильник должен победить телевизор».

Владимир Барабаш: Пока телевизор побеждает холодильник


— Протестная Москва, где работают Навальный, Гудков, Удальцов — все крылья оппозиции – сколько собирают на митингах? Чтобы было как в Хабаровске, чтобы 200-300 тысяч вышло. Ну 50 тысяч максимум во время «болотной» (протесты 2011 года — ред.). Потому, что Москва – сытая. Там хорошие зарплаты и есть места в школах и садиках. Почему в Башкирии боятся жаловаться, не то что на митинг выйти, боятся потерять то, что есть, — сказал он в эфире программы «Персонально ваш».

По мнению Барабаша, человек выходящий на митинг, должен быть готов всё потерять.

— У нас не готовы. Уровень новой проблемы должен быть выше уровня потери жизненного комфорта.

Он снова вернулся к примеру «сытой Москвы».

— Большинство москвичей смотрят (на протестующих – ред.) как на идиотов: мол, бесятся с жиру либералы – всё же есть. А в Хабаровске у людей не настолько было комфортно с уровнем жизни и еще получили проблему, которая «зацепила». Хабаровск, Шиес, Екатеринбург — уровень проблемы выше, чем сытая стабильность. Но, пока в России нет масштабной такой проблемы. Пока телевизор побеждает холодильник, — резюмировал Барабаш.

Эхо Москвы
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  • # 1 | 31.07.2020, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 2 | 31.07.2020, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Видимо высказывание с собственного уровня ... раз считает достойным просиживать время за пустым ящиком...который уже давно ниже плинтуса



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  • 3 | 31.07.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Я смотрю ЗООТВ и вообще про животных, они живут по законам природы в отличии от пропутинского тв, где господствуют ложь, насилие, убийства, проститутция, скандалы, культ стяжательства, предательства, подлости,продажности, в том числе в официальной православной церкви.
Честь и совесть исчезли как нежелательные понятия.



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  • 4 | 31.07.2020, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Владимир Барабаш ответил: «Холодильник должен победить телевизор».
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А я уверен, что называющие себя оппозиционными партии должны наконец оторваться от путинской кормушки, выработать программу действий, создать альтернотивное правительствыо, и возглавить народные пратесты.



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  • 5 | 31.07.2020, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если Уфимца Иваныча победит холодильник и выйдет как в Хабаровске -
его будет судить военный суд ст.280 под горячим одобрением возмущенной диаспоры за его подпадание под влияние экстремиста и террориста Айрата Дилмухаметова.



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  • 6 | 31.07.2020, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Действия местных властей переходят все пределы. В самый разгар коронавируса, когда многие регионы стремились всячески поддержать незащищенные слои населения, в Башкирии снизили пособие для ветеранов на 600 рублей. Все это сделано тихо, бесшумно. Видимо, в бюджете денег мало стало. Вот только они есть на бестолковые салюты, фонтаны. Нашли деньги на помпезную встречу золотой медали Героя России Шаймуратова. А если бы сделали это мероприятие более скромным, без всадников и штандартов, оно бы разве было менее важным? А вот отнимать у стариков жалкие 600 рулей - это позор и стыд.



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  • 7 | 01.08.2020, 07:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Политические ток-шоу в прайм-тайм: США, Украина, Михаил Ефремов.
Внутренние проблемы тупо игнорируются. Про светских блядей - пожалуйста.



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