Запутинские наймиты засветились в Беларуси

По информации на сайте ГАС-выборы, Рустем Абузарович Зайдуллин родился в селе Гафурово Туймазинского района. В 2012 году он баллотировался в депутаты Туймазинского райсовета, а в 2014 году в совет городского поселения от партии «Справедливая Россия». В 2014 году он указывал местом своей работы отдел внутреннего контроля торгово-развлекательного комплекса «Иремель». Избран в советы справоросс не был.
По данным Kartoteka.ru, в 2016 году житель Туймазинского района Рустем Зайдуллин был соучредителем местной общественной организации ветеранов боевых действий «Серпантин».
Знакомые Рустема Зайдуллина сообщили “Ъ-Уфа”, что он является ветераном боевых действий на территории Чечни, со слов его знакомых, он служил в разведке, по гражданской специальности — сварщик. В последнее время работал по командировкам, так как в Туймазах хорошей работы себе найти не мог, достраивает новый дом в селе Гафурово. Один из знакомых сообщил, что безуспешно пытается связаться с Рустемом в последние три-четыре дня. По номерам телефонов господина Зайдуллина, которые оказались в распоряжении “Ъ-Уфа”, дозвониться не удалось: один из них не отвечал, второй был заблокирован.
Коммерсант
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