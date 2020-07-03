Запутинские наймиты засветились в Беларуси

Среди 32 россиян, задержанных вчера под Минском спецслужбой Белоруссии, предположительно есть житель Туймазинского района Башкирии Рустем Зайдуллин. В КГБ Белоруссии считают, что задержанные являются бойцами частной военной компании «Вагнер». Человек по имени Рустем Зайдуллин Абузарович 1974 года рождения (с датой рождения, совпадающей с датой из списка, опубликованного белорусским изданием «БелТА»), числится в украинской базе «Миротворец» как «российский наемник, внештатный сотрудник ГРУ РФ из «ЧВК Вагнера». Там также упоминается, что он «участвовал в боевых действиях на территории Украины».По информации на сайте ГАС-выборы, Рустем Абузарович Зайдуллин родился в селе Гафурово Туймазинского района. В 2012 году он баллотировался в депутаты Туймазинского райсовета, а в 2014 году в совет городского поселения от партии «Справедливая Россия». В 2014 году он указывал местом своей работы отдел внутреннего контроля торгово-развлекательного комплекса «Иремель». Избран в советы справоросс не был.По данным Kartoteka.ru, в 2016 году житель Туймазинского района Рустем Зайдуллин был соучредителем местной общественной организации ветеранов боевых действий «Серпантин».Знакомые Рустема Зайдуллина сообщили “Ъ-Уфа”, что он является ветераном боевых действий на территории Чечни, со слов его знакомых, он служил в разведке, по гражданской специальности — сварщик. В последнее время работал по командировкам, так как в Туймазах хорошей работы себе найти не мог, достраивает новый дом в селе Гафурово. Один из знакомых сообщил, что безуспешно пытается связаться с Рустемом в последние три-четыре дня. По номерам телефонов господина Зайдуллина, которые оказались в распоряжении “Ъ-Уфа”, дозвониться не удалось: один из них не отвечал, второй был заблокирован.