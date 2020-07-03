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Запутинские наймиты засветились в Беларуси

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Среди 32 россиян, задержанных вчера под Минском спецслужбой Белоруссии, предположительно есть житель Туймазинского района Башкирии Рустем Зайдуллин. В КГБ Белоруссии считают, что задержанные являются бойцами частной военной компании «Вагнер». Человек по имени Рустем Зайдуллин Абузарович 1974 года рождения (с датой рождения, совпадающей с датой из списка, опубликованного белорусским изданием «БелТА»), числится в украинской базе «Миротворец» как «российский наемник, внештатный сотрудник ГРУ РФ из «ЧВК Вагнера». Там также упоминается, что он «участвовал в боевых действиях на территории Украины».

Запутинские наймиты засветились в Беларуси


По информации на сайте ГАС-выборы, Рустем Абузарович Зайдуллин родился в селе Гафурово Туймазинского района. В 2012 году он баллотировался в депутаты Туймазинского райсовета, а в 2014 году в совет городского поселения от партии «Справедливая Россия». В 2014 году он указывал местом своей работы отдел внутреннего контроля торгово-развлекательного комплекса «Иремель». Избран в советы справоросс не был.

По данным Kartoteka.ru, в 2016 году житель Туймазинского района Рустем Зайдуллин был соучредителем местной общественной организации ветеранов боевых действий «Серпантин».

Знакомые Рустема Зайдуллина сообщили “Ъ-Уфа”, что он является ветераном боевых действий на территории Чечни, со слов его знакомых, он служил в разведке, по гражданской специальности — сварщик. В последнее время работал по командировкам, так как в Туймазах хорошей работы себе найти не мог, достраивает новый дом в селе Гафурово. Один из знакомых сообщил, что безуспешно пытается связаться с Рустемом в последние три-четыре дня. По номерам телефонов господина Зайдуллина, которые оказались в распоряжении “Ъ-Уфа”, дозвониться не удалось: один из них не отвечал, второй был заблокирован.

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 31.07.2020, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чё гадать то, Захарка уже публично сдал своих бойцов , с прилюдно оправданием наемничества, типа - они же не на Белорусии нападать хотели.
Т. Е. Прилепа говорит, на других можно... Сцуко блят



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  • 2 | 31.07.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Запутинские наймиты засветились в Беларуси
=========================================
Рустема ни в чем не веню, ни он такой, а жизнь такая: работы нет кроме как охранником в "Еремеле" или наймитом в «ЧВК Вагнера», во втором случае платят побольше, даже на новый дом хватает...
Удивляет другое: как их быстро вычислили, по всей видимости наши органы, совсем работать разучились....



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  • Эксперт
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  • 3 | 31.07.2020, 11:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68754 | Рейтинг: +11870,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Поиграет, батька, и отдаст... вопрос только кому? Пуйлу или зеле...



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  • 4 | 31.07.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бачка стареет, совсем нюх потерял в своем стремлении усидеть в теплом кресле, решил использовать последний шанс.
Интересно, где собирается спрятаться, если получит пинок под зад?
И что будет с социалистической экономикой Беларуси без путинской подпитки?



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  • 5 | 31.07.2020, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы ипанарики че ли?
турк



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  • 6 | 31.07.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Особенно порадовало звание "Внештатный сотрудник ГРУ". Кто бы мне рассказал про внештатных сотрудников ЦРУ.



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  • 7 | 01.08.2020, 06:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И что будет с социалистической экономикой Беларуси без путинской подпитки?

-------------

Расхожий заёб в рассуждениях. Дескать, жируют на российских подачках.

Ну, есть вариант, как насолить социалистической экономике белорусов:
отказаться от МАЗов, БелАЗов, холодильников, тракторов МТЗ и ещё
массы высокотехнологичных товаров. Типа, сами сдохнем, но и вам не жить.

PS. Российский олигархат давно зубами клацает на их народную экономику.



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  • 8 | 01.08.2020, 07:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Беларусь нельзя отдавать ни за что. Это последний наш форпост, откуда должно пойти, наконец, наступление, поскольку пятиться некуда - позади Москва. Не знаю, кто там что задумал, но нельзя допустить украинского варианта. Путин, наверное, и сам понимает , что если он и тут проиграет - это будет колоссальный удар по его реномэ. Польша уже строит новую Речь Посполитую. Вообщем, у врагов планы наполеоновские". Коммент., ЗАВТРА.



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