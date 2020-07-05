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Пьяный башкирский чиновник попался на воровстве, байстве и национализме

  • Опубликовано: mkset.ru | 03.08.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 25061 | Комментарии: 32
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«Езжай в свое Иваново»: в Башкирии крупный чиновник попался на незаконной ловле рыбы. В Башкирии высокопоставленный чиновник, попавшийся на правонарушении, пытался уйти от ответственности и обещал уволить инспектора Рыбнадзора за то, что тот «к нему прицепился».

Пьяный башкирский чиновник попался на воровстве, байстве и национализме


Как стало известно Медиакорсети, речь идет о 46-летнем начальнике Государственно-правового управления главы РБ Азате Галине.

Вечером 31 июля, предварительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, занимался рыбалкой на территории озера Чебаркуль Абзелиловского района республики.

Видео:





Согласно письменным объяснениям госинспектора Рыбнадзора Башкирии Константина Ламзутова (имеется в распоряжении Медиакорсети), мужчина выловил щуку менее установленного размера — 32 см, тем самым нарушив пункт 30.1.4. Правила рыболовства Волжско-каспийского рыбохозяйственного бассейна. Согласно действующему законодательству, за это предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

В распоряжении Медиакорсети появились сразу несколько видео, на которых высокопоставленный чиновник довольно в грубой форме общается с инспектором ведомства. В частности, грубит и хамит ему, а также задает следующие провокационные вопросы: «Ты на чьей вообще территории находишься?», «Мне фиолетово на твой протокол», а также «Ты чего прицепился ко мне со своими бумажками?»

Более того, чиновник позволил себе довольно неоднозначную реплику, очевидно, намекая на русское происхождение инспектора Ламзутова: «Ты кто такой вообще? Езжай в свою Ивановскую область!» (соответствующее видео имеется в распоряжении редакции).

По словам инспектора ведомства, мужчина представлялся при этом депутатом, отказывался показывать свои документы и всячески пытался уйти от ответственности. Кроме того, инспектора он обвинил во взяточничестве и даже пнул того правой ногой и обещал уволить.

В частности, чиновник, не желая отвечать на поставленные инспектором вопросы, заявил тому следующее:

«Сегодня ты инспектор, а завтра — не инспектор. Я тебе гарантирую».

Константин Ламзутов намерен обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

«От него исходил характерный запах алкоголя, он неоднократно высказывался нецензурной бранью в мой адрес, оказывал неповиновение инспектору при осуществлении своих должностных обязанностей, пытаясь уйти от ответственности, начал высказывать на камеру своего телефона, что якобы я требовал 5 тысяч рублей у данного гражданина, — рассказывает Константин Ламзутов.

Отметим, Азат Галин возглавил Государственно-правовое управление главы Башкирии в конце марта 2019 года. Известно, что трудовую деятельность начал в 1999 году регистратором прав Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции РБ, с 2006 по 2019 годы работал в Государственном-правовом управлении главы региона.

Сам Азат Галин заявил, что все случившееся не более чем провокация и он намерен судиться.

МКС
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***

«Я буду судиться!»: чиновник Белого дома Башкирии оправдался за незаконную ловлю рыбы

46-летний начальник Государственно-правового управления главы РБ Азат Галин изложил свою версию случившегося.

Сегодня, 2 августа, Медиакорсети стало известно, что Рыбнадзор Башкирии обвинил в акте незаконной ловле рыбы на озере Чебаркуль 46-летнего высокопоставленного чиновника Белого дома Азата Галина.

Азат Галин в беседе с корреспондентом Медиакорсети, в свою очередь, заявил о провокации в свой адрес.


«Расскажу вам как на исповеди. Я на этом озере рыбачу уже более 20 лет и знаю все правила ловли рыбы от и до для того, чтобы не дай Бог в какую-то ситуацию попасть. В тот выходной день было очень много рыбаков, четверо как минимум из Магнитогорска. Почему инспектор их не проверял? Я отмечу, что инспектор так и не показал свое удостоверение, только после того, как приехала полиция. А до этого и вовсе он мне рукой показал 5, намекая на взятку в 5 тысяч рублей. Это нонсенс для меня! Заявление в полицию я написал. Говорят, что я пьяный был. Так трезвый абсолютно был, это установить можно. Буду обращаться в суд», - прокомментировал Азат Галин сложившуюся ситуацию.

Согласно письменным объяснениям госинспектора Рыбнадзора Башкирии Константина Ламзутова (имеется в распоряжении Медиакорсети), мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выловил щуку менее установленного размера — 32 см, тем самым нарушив пункт 30.1.4. Правила рыболовства Волжско-каспийского рыбохозяйственного бассейна. Согласно действующему законодательству, за это предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

В распоряжении редакции имеются видеозаписи конфликта.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 03.08.2020, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зарвавшийся "титульный" советник! Гнать таких поганной метлой из Белого дома!



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  • 2 | 03.08.2020, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Ты кто такой вообще? Езжай в свою Ивановскую область!» (соответствующее видео имеется в распоряжении редакции).
==============================================
Вот она национальная политика гадия в действии, так как без его ведома на такуую должность не назначают, следовательно и он ответствинен перед Законом !



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- ай-яй-ай!тырил мелкую рыбешку, прорвало..... вонищееее буэээ... .Не лучше ли было Радию оставить Воробьеву?



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  • 4 | 03.08.2020, 10:16 | Автор: юнг
    Публикации: 164 | Комментарии: 40275 | Рейтинг: +5135,1
Обнаглели муртазовские нащальники. Гнать в шею . Довести дело до суда!



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  • 5 | 03.08.2020, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что не тюбетейка в Белом доме,то обязательно махровая ,с душком явным.Всех гнать в шею.... а этому ничего не будет.виноват рыбинспектор...



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  • 6 | 03.08.2020, 11:00 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4931 | Рейтинг: -747,1
Я взял поп-корн и жду чем это закончится. Есть три варианта: 1. Уход Галина (маловероятно), 2. Снимут рыбинспектора ((возможно) 3. Мировая (скорее всего и все останутся при своих.



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  • 7 | 03.08.2020, 11:24 | Автор: юнг
    Публикации: 164 | Комментарии: 40275 | Рейтинг: +5135,1
Есть ещё вариант- 1.уволить " за утрату доверия". Как делает Путин.
Но, Радий на это не пойдет, иначе=как же так "вы просмотрели свои кадры".
2. Перевод или уход по-собственному.
3. Передача дела в суд.=Маловероятно. Тогда придется всё равно признать, что просмотрели и пригрели.
4. Примирение с компенсацией.Помню, как Доренко сбил мотоциклом какого -то силовика. Тот рвал и метал, грозился разорвать на куски, но, получив бабло, присмирел.
Судя по огласке и резонансу, тем более, что есть доказательства (звонки, протоколы. свидетели, видео) , думаю , постараются затихарить: уломать инспектора и уволить по-собственному.
А как вы думаете?



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  • 8 | 03.08.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Самое печальное то, что таких чиновников в Белом доме, да и на городском и районном уровнях, пруд пруди. Внутренняя политика нынешнего руководства республики вызывает порой недоумение, если выразиться мягко. В период пандемии в целью поддержки незащищенных слоев населения целый ряд областей ввели дополнительные меры поддержки пенсионеров, например, выплаты пусть и небольшой суммы. А в Башкирии? В Белом доме не нашли лучшего, как...лишить ветеранов труда республики 600 рублей. И объявили, что с июля пособия для ветеранов будут рассчитываться по новому. Зная наших чиновников можно предположить, что эти и так жалкие доплаты будут стремиться к нулю. Спасибо руководителям за заботу о ветеранах, о котором так любит вещать БСТ.



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  • # 9 | 03.08.2020, 11:43 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14974 | Рейтинг: -2149,6

  •   Комментарий скрыт модератором
  • # 10 | 03.08.2020, 11:45 | Автор: юнг
    Публикации: 164 | Комментарии: 40275 | Рейтинг: +5135,1

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • Эксперт
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  • 11 | 03.08.2020, 11:56 | Автор: юнг
    Публикации: 164 | Комментарии: 40275 | Рейтинг: +5135,1
Публикации: 5 | Комментарии: 14974 | Рейтинг: -2149,6
6 | 03.08.2020, 11:00 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4931 | Рейтинг: -747,1

Я взял поп-корн и жду чем это закончится. Есть три варианта: 1. Уход Галина (маловероятно), 2. Снимут рыбинспектора ((возможно) 3. Мировая (скорее всего и все останутся при своих.
__________________________________________________
На месте Хабирова я бы уволил этого кадра.
С формулировкой - "за глупость."
================================================
Амбиции нашей старушки!



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2

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  • 12 | 03.08.2020, 12:18 | Автор: юнг
    Публикации: 164 | Комментарии: 40275 | Рейтинг: +5135,1
33 | 02.08.2020, 19:44 | Автор: черепаха
Публикации: 54 | Комментарии: 1334 | Рейтинг: +530,5
Очень Опытный,спасибо!Попробую ответить этой швали,оккупиравшей Журнал.
Странно и непонятно,почему в руках Кухарки и К находится политика журнала.Дело не столько в их хамстве,сколько в полном отсутствии мыслей и нормальной речи.То и то заменяется матом и пустословием.Уйти из журнала для меня не проблема,хотя привязана к нему искренне.Но и быть там,где полностью отсутствуют мысли и взамен предлагается сплошной мат и пустословие,не имеет никакого смысла.



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3

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  • 13 | 03.08.2020, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не смешите мои тапочки. Главного юриста АП не проведешь на мякине. Сама его должность обязывает вести себя строго в рамках Закона в любой ситуации.



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  • 14 | 03.08.2020, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аульный уху ел. Доводы защиты в их понимании железобетонные, земля наш. Если открыто не стесняясь наговаривает на ст.282 руководитель правового управления, то что можно ждать от сибайских глав и полицаев?

И-2



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6

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  • 15 | 03.08.2020, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 03.08.2020, 11:56 | Автор: юнг
Публикации: 164 | Комментарии: 40272 | Рейтинг: +5135,4

Публикации: 5 | Комментарии: 14974 | Рейтинг: -2149,6
6 | 03.08.2020, 11:00 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4931 | Рейтинг: -747,1
.........................................
.........................................
__________________________________________________
На месте Хабирова я бы уволил этого кадра.
С формулировкой - "за глупость."
================================================
..........................................
==============
Если наших чиновников увольнять за глупость, Хабирву с кем работать будет?



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2

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  • 16 | 03.08.2020, 14:40 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31629 | Рейтинг: -712,2
"находясь в состоянии алкогольного опьянения, занимался рыбалкой"
-----------------------
mkset.ru чё, захотел дискредитировать национальную русскую традицию!

Искоренить Особенности национальной рыбалки!

Чтоб ходили на рыбалку всухую! Как на пионерское мероприятие!

mkset.ru никак рехнулся! Пусть тогда по берегам водоемов развешивает грозные предупреждения - на территории близи береговой линии приносить с собой и распивать спиртные напитки крепостью выше 5-и град. строго воспрещается! За нарушение штраф в пользу редакции mkset.ru .

mkset.ru, ты дурак!



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  • 17 | 03.08.2020, 14:48 | Автор: Ирек
    Публикации: 117 | Комментарии: 10470 | Рейтинг: -830,9
Красивые и опасные: растения, которые лучше обходить стороной
https://www.gismeteo.ru/news/nature/krasivye-i-opasnye-raste
niya-kotorye-luchshe-obhodit-storonoj/?utm_referrer=https%3A
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m_source=YandexZenSpecial

Замыкает рейтинг опасных растений с виду миленький желтый цветочек — лютик. Выделяемый растением сок опасен для кожи, он провоцирует аллергическую реакцию. Лютик нельзя нюхать, его пыльца может вызвать сильный кашель.
А я думал, почему Зулёк выбрала этот эсфеточек в качестве своего аватара.
https://nnst1.gismeteo.ru/images/2020/07/shutterstock_133724
4041-640x433.jpg



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  • 18 | 03.08.2020, 14:54 | Автор: Ирек
    Публикации: 117 | Комментарии: 10470 | Рейтинг: -830,9
68652 | 02.08.2020, 20:19 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68762 | Рейтинг: +11869,4

Отсутствие мыслей - у тебя, у старых пидорасов по кличке доцент, О_Ошка и Гитарыч. И это очевидно ВСЕМ!
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Вот ещё одна здешняя тётенька. Ну эта вааще же кура петухастая, причём особо ядовитая.



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  • 19 | 03.08.2020, 14:56 | Автор: юнг
    Публикации: 164 | Комментарии: 40275 | Рейтинг: +5135,1
8 | 03.08.2020, 14:54 | Автор: Ирек
Публикации: 117 | Комментарии: 10470 | Рейтинг: -831,1
68652 | 02.08.2020, 20:19 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68762 | Рейтинг: +11869,4

Отсутствие мыслей - у тебя, у старых пидорасов по кличке доцент, О_Ошка и Гитарыч. И это очевидно ВСЕМ!
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Вот ещё одна здешняя тётенька. Ну эта вааще же кура петухастая, причём особо ядовитая.
============================================================
==
Жалко старушку. Глупеет на глазах.



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  • 20 | 03.08.2020, 14:58 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31629 | Рейтинг: -712,2
17 | 03.08.2020, 14:48 | Автор: Ирек

Не, не лютик. На аватарке растение под названием Лапчатка гусиная, или, если по-нашему, бэпкэ улэне. Трава гусят. Растет по берегам Демы, ею питаются гусятки. И сама травка мягкая, по ней можно ходить босиком, причем не затаптывается.



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