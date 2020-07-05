Пьяный башкирский чиновник попался на воровстве, байстве и национализме

«Езжай в свое Иваново»: в Башкирии крупный чиновник попался на незаконной ловле рыбы. В Башкирии высокопоставленный чиновник, попавшийся на правонарушении, пытался уйти от ответственности и обещал уволить инспектора Рыбнадзора за то, что тот «к нему прицепился».Как стало известно Медиакорсети, речь идет о 46-летнем начальнике Государственно-правового управления главы РБ Азате Галине.Вечером 31 июля, предварительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, занимался рыбалкой на территории озера Чебаркуль Абзелиловского района республики.Видео:Согласно письменным объяснениям госинспектора Рыбнадзора Башкирии Константина Ламзутова (имеется в распоряжении Медиакорсети), мужчина выловил щуку менее установленного размера — 32 см, тем самым нарушив пункт 30.1.4. Правила рыболовства Волжско-каспийского рыбохозяйственного бассейна. Согласно действующему законодательству, за это предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей.В распоряжении Медиакорсети появились сразу несколько видео, на которых высокопоставленный чиновник довольно в грубой форме общается с инспектором ведомства. В частности, грубит и хамит ему, а также задает следующие провокационные вопросы: «Ты на чьей вообще территории находишься?», «Мне фиолетово на твой протокол», а также «Ты чего прицепился ко мне со своими бумажками?»Более того, чиновник позволил себе довольно неоднозначную реплику, очевидно, намекая на русское происхождение инспектора Ламзутова: «Ты кто такой вообще? Езжай в свою Ивановскую область!» (соответствующее видео имеется в распоряжении редакции).По словам инспектора ведомства, мужчина представлялся при этом депутатом, отказывался показывать свои документы и всячески пытался уйти от ответственности. Кроме того, инспектора он обвинил во взяточничестве и даже пнул того правой ногой и обещал уволить.В частности, чиновник, не желая отвечать на поставленные инспектором вопросы, заявил тому следующее:«Сегодня ты инспектор, а завтра — не инспектор. Я тебе гарантирую».Константин Ламзутов намерен обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.«От него исходил характерный запах алкоголя, он неоднократно высказывался нецензурной бранью в мой адрес, оказывал неповиновение инспектору при осуществлении своих должностных обязанностей, пытаясь уйти от ответственности, начал высказывать на камеру своего телефона, что якобы я требовал 5 тысяч рублей у данного гражданина, — рассказывает Константин Ламзутов.Отметим, Азат Галин возглавил Государственно-правовое управление главы Башкирии в конце марта 2019 года. Известно, что трудовую деятельность начал в 1999 году регистратором прав Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции РБ, с 2006 по 2019 годы работал в Государственном-правовом управлении главы региона.Сам Азат Галин заявил, что все случившееся не более чем провокация и он намерен судиться.***46-летний начальник Государственно-правового управления главы РБ Азат Галин изложил свою версию случившегося.Сегодня, 2 августа, Медиакорсети стало известно, что Рыбнадзор Башкирии обвинил в акте незаконной ловле рыбы на озере Чебаркуль 46-летнего высокопоставленного чиновника Белого дома Азата Галина.Азат Галин в беседе с корреспондентом Медиакорсети, в свою очередь, заявил о провокации в свой адрес.«Расскажу вам как на исповеди. Я на этом озере рыбачу уже более 20 лет и знаю все правила ловли рыбы от и до для того, чтобы не дай Бог в какую-то ситуацию попасть. В тот выходной день было очень много рыбаков, четверо как минимум из Магнитогорска. Почему инспектор их не проверял? Я отмечу, что инспектор так и не показал свое удостоверение, только после того, как приехала полиция. А до этого и вовсе он мне рукой показал 5, намекая на взятку в 5 тысяч рублей. Это нонсенс для меня! Заявление в полицию я написал. Говорят, что я пьяный был. Так трезвый абсолютно был, это установить можно. Буду обращаться в суд», - прокомментировал Азат Галин сложившуюся ситуацию.Согласно письменным объяснениям госинспектора Рыбнадзора Башкирии Константина Ламзутова (имеется в распоряжении Медиакорсети), мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выловил щуку менее установленного размера — 32 см, тем самым нарушив пункт 30.1.4. Правила рыболовства Волжско-каспийского рыбохозяйственного бассейна. Согласно действующему законодательству, за это предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей.В распоряжении редакции имеются видеозаписи конфликта.