Когда в Башкирии закончится позорное байство?

Дмитрий Михайличенко: В Иваново? А ведь он искренен. Дмитрий Михайличенко — представитель агентства политических и экономических коммуникаций в Башкирии, доктор философских наук.Ой, Азат Галин. В Иваново, да? И ведь он искренен. Из-за таких как он и уезжают из Башкирии. Причем уезжают массово. Конечно, не только русские, а все те, которые не хотят такого вот байства.А я могу сказать — Азат Галин — это вершина айсберга. Таких как он немало. Мыслящих по принципу «Я нащальник — ты — дурак».Образованный человек будет выше всякого национализма.Но там на уровень начальников управления и ниже берут не образованных, а исполнительных. Исполнительных облатов (есть такой термин).Им терять нечего. Они преданы начальнику пока он начальник, а когда начальника снимут — переходят улицу и не здороваются с ним.Происходящее похоже на провокацию, но реакция чиновника показательна: намного хуже и опаснее нежели совершенное правонарушение.Его зам Хайдаров также в определенном смысле «красавец». В личном. Кто знает — поймет.Подставил он Р. Хабирова. Думаю, его уволят.