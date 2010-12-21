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Когда в Башкирии закончится позорное байство?

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Дмитрий Михайличенко: В Иваново? А ведь он искренен. Дмитрий Михайличенко — представитель агентства политических и экономических коммуникаций в Башкирии, доктор философских наук.

Когда в Башкирии закончится позорное байство?


Ой, Азат Галин. В Иваново, да? И ведь он искренен. Из-за таких как он и уезжают из Башкирии. Причем уезжают массово. Конечно, не только русские, а все те, которые не хотят такого вот байства.

А я могу сказать — Азат Галин — это вершина айсберга. Таких как он немало. Мыслящих по принципу «Я нащальник — ты — дурак».

Образованный человек будет выше всякого национализма.

Но там на уровень начальников управления и ниже берут не образованных, а исполнительных. Исполнительных облатов (есть такой термин).

Им терять нечего. Они преданы начальнику пока он начальник, а когда начальника снимут — переходят улицу и не здороваются с ним.

Происходящее похоже на провокацию, но реакция чиновника показательна: намного хуже и опаснее нежели совершенное правонарушение.

Его зам Хайдаров также в определенном смысле «красавец». В личном. Кто знает — поймет.

Подставил он Р. Хабирова. Думаю, его уволят.

Эхо Москвы
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  • 1 | 04.08.2020, 08:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Непонятно почему "подставил" Хабирова а не его политпапика Путина? А также почему это прописывается башкирам хотя РБ живёт по русским законам?
А насчёт национализма , солидарен, это плохо, но раздувает его именно Москва. Ищи мотив! Разделяй и властвуй! Москва и Питер, на нашу шею подсаженный Путиным, жируют!



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  • 2 | 04.08.2020, 08:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин не поставил на РБ премьером группового насильника несовершеннолетних девочек Назарова Андрея Геннадьевич а только лишь потому что рейтинг его самого низко пал. Когда надутый мыльный пузырь Путина был огромен он этого Групповушника в депутаты Госдумы таскал.



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  • 3 | 04.08.2020, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Что следует, если Путин Групповушника провёл в депутаты ГД РФ то для него это нормальное явление? А чем он тогда в Тамбовской ОПГ занимался, если его погибший коллега бандит заказал эпитафию типа "..две палки в ливерный рубец"? Или ему как расходному материалу такие радости жизни не доставались? Что-то сопутствующее в книге "Нелюбимая страна" промелькнуло!!!



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  • 4 | 04.08.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Подставил он Р. Хабирова. Думаю, его уволят."
________________________________________
Никто его не уволит! Не уволили же ни мэра-экскрементатора, ни Ленару-халявщицу, ни Ирека-подними задницу! Даже ковидную Эльзу не уволили: она уволилась сама, но еще высоко всплывет! Уволили показательно только какого-то председателя отдаленного сельсовета со славянской фамилией! И здесь пострадает скорее всего рыбинспектор-славянин! Кстати, будь он трижды взяточник, тем не менее никто не имеет права даже словесно выгонять его из республики! А об этом даже и не говорится в официальных СМИ: раз вымогал якобы взятку, значит в его адрес можно нести все что угодно! Более того, никто даже на официальнгом уровне демонстративно не обратит внимания на эту выходку, как уже и было с вышеназванными персонажами! Своих не сдаем!



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  • 5 | 04.08.2020, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ждем когда снова будет уфимская губерния , а она будет обязательно !!! Тогда нацики типа этого Галина , министра культуры Шафиковой аминушки, Карамурзиной эльзы , заднеприводного Абдразакова аскарика, засунут свои языки в нужное для них место . Достали своим якобы превосходством над другими нациями . В центральной России их не видно и не слышно !!!



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  • 6 | 04.08.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ждемс ,господа,ждемс!!!! Что же последует за словечки об ивановской губернии.Если реакции не будет -САМ МАТЕРЫЙ НАЦИК.Хотя я в этом уверен 100% и не пытаюсь убедиться в обратном по причине провославных жен .Турецкие султаны были такими же националистами,но красоту славянскую не отвергали и в жены брали .Аппарат у него весь не русский на ключевых постах,,единицы



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  • 7 | 04.08.2020, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Андрей Караулов: «Мы провели своё голосование - итоги нас потрясли!»
В полночь, в минувшую пятницу, на ютуб-канале известного журналиста Андрея Караулова началось голосование по выражению доверия или недоверия к российской власти, оно продолжалось, фактически, двое суток.
"Честно говоря, меня ошеломили цифры.
Мы остановили подсчёт в 21:00 в воскресенье.

98 % из 2 миллионов 244 тысяч 147 граждан России, которые приняли участие в голосовании по выражению своего отношения к власти – не властям, а ко всей власти в Российской Федерации - выразили своё недоверие.

И только 2 % сказали: «Мы доверяем» - президенту, губернаторам, чиновникам…
Два процента!

Раньше считали голоса только они – Центризбирком.
А теперь считаем мы с вами. Параллельно.

И мы не наблюдатели в этом процессе – наблюдателей можно обмануть. Мы участники.

И я, как и обещал, сегодня отправлю президенту итоги этого голосования.

Вот мнение 2 миллионов 244 тысяч 147 человек.

Путину на стол.

Означает всё это, что Путин теряет страну, а они, наши начальники, сами этого не понимают и не видят?

98 % «против». Эта честность ошеломляет.

…Я поражён ещё и другому: все наши начальники, я предполагаю, всё равно будут делать вид, что у нас на канале не было этого народного голосования, что нас нет, что ничего не происходит, ни в Хабаровске, ни по всей стране, ни в интернете.

И число людей, которые хотят быть рядом с правдой, в самой этой правде быть, существовать, не врать себе, не кривить душой, ради собственного будущего, ради собственных детей и внуков – оно множится.

Владимир Владимирович, давно пора делать какие-то выводы. У нас каждое кадровое назначение хуже предыдущего…

Был замечательный анекдот. Когда в борделе – да, Владимир Владимирович, в борделе – дела идут всё хуже и хуже, надо не кровати двигать, а девочек менять".



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  • 8 | 04.08.2020, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда в Башкирии закончится позорное байство?
====================================
Только тогда, когда башкиры будут жить там где жили при Царизме.
На тех территориях которые им пожалавал Русский царь.
А все постановления и распоряжения коммунистов по поводу передачи земель башкирским племенам будут онулированны и признанны незаконными.



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  • 9 | 04.08.2020, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 04.08.2020, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Андрей Караулов: «Мы провели своё голосование - итоги нас потрясли!»
В полночь, в минувшую пятницу, на ютуб-канале известного журналиста Андрея Караулова началось голосование по выражению доверия или недоверия к российской власти, оно продолжалось, фактически, двое суток.
"Честно говоря, меня ошеломили цифры.
Мы остановили подсчёт в 21:00 в воскресенье.

98 % из 2 миллионов 244 тысяч 147 граждан России, которые приняли участие в голосовании по выражению своего отношения к власти –
==================
К сожалению я не нашел где голосовать, прошу добавить мой голос
к 2 244 147.



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  • 10 | 04.08.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Азат Галин. Не будь патологически жадным имел возможность избежать скандала, но не для того чтоб платить он стремятся в чиновничью рать. Это против его естества.



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  • 11 | 04.08.2020, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели автор уверен, что образованный человек не будет страдать национализмом? Самый пещерный национализм распространён именно среди интеллигенции.



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  • 12 | 04.08.2020, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда в Башкирии закончится позорное байство?
=======================================
Тогда, когда будет создана башкортосРанская резерванция со столицей в тимясово.



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  • 13 | 04.08.2020, 12:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68778 | Рейтинг: +11866,7
Азат Галин - брат Азамата Галина, того самого, который возглавлял исполком всемирного курултая в 2010 году)))) Того, которого при Хамитове отовсюду выперли и он стал фермером-пчеловодом, как и Идельбаев.

А теперь оказывается он(Азамат Галин) претендует на пост главы Нуримановского района... СРАдий "своих" не бросает... правда с Идельбаевым неловко вышло - недолго музыка играла, не долго фраер танцевал в качестве руководителя Центра развития туризма Башкортостана - на полгода хватило.... никому не нужен оказался этот искусственно созданный, видимо под него, орган.

Напомню:
21.12.2010
Бывший глава исполкома Всемирного курултая башкир (ВКБ) Азамат Галин, покинувший пост в октябре этого года, устроился на работу директором казенного предприятия «Издательство «Мир печати». Как стало известно „Ъ“, распоряжение об этом подписал глава администрации президента РБ Николай Курапов. Г-н Галин вчера это назначение подтвердил.

Азамат Галин получил широкую известность после программного выступления в июне на III Всемирном курултае башкир („Ъ“ писал об этом 11 июня). Его речь, как и итоговая резолюция съезда, стала одной из причин отставки первого президента РБ Муртазы Рахимова. В октябре ушел в отставку сам Азамат Галин. Тогда он объяснил „Ъ“ свое решение тем, что разошелся во взглядах с членами исполкома организации („Ъ“ писал об этом 12 октября).

Типография «Мир печати», которую возглавил Азамат Галин, также имеет скандальную известность: в декабре 2003 года здесь был обнаружен и арестован тираж фальшивых бюллетеней для голосования за кандидатов в президенты Башкирии. Представители республиканской оппозиции сочли тогда, что тираж печатался с целью сфальсифицировать итоги голосования.



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  • 14 | 04.08.2020, 12:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68778 | Рейтинг: +11866,7
Не будь патологически жадным имел возможность избежать скандала, но не для того чтоб платить он стремятся в чиновничью рать.
____________________________________
Никто у него не вымогал - во всяком случае - доказательств нет!
На видео - прекрасно видно, когда он требует, вытащив свой телефон и включив запись, от инспектора предъявить ему удостоверение - и когда инспектор удостоверение, развернув, предъявляет - то Галин, сразу убирает телефон, и потом снова пытается заставить показать удостоверение - в общем, занимается клоунадой. И я верю, что и в отношении якобы 5-ти пальцев(почему 5 тыщ, а не 500 рублей?!) - Галин так же нагло врет и занимается клоунадой.
Про инспектора пишут, что он принципиальный и ему дают как раз сложные участки для инспектирования.



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  • 15 | 04.08.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 04.08.2020, 12:41 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68764 | Рейтинг: +11868,5
Азат Галин - брат Азамата Галина, того самого, который возглавлял исполком всемирного курултая в 2010 году)))) Того, которого при Хамитове отовсюду выперли и он стал фермером-пчеловодом, как и Идельбаев.

А теперь оказывается он(Азамат Галин) претендует на пост главы Нуримановского района.....
_________________________________
это тока подтверждает мой тезис "народ - Быдлооо". как тока оторвут от кормушки начинает страть на других , стараясь опять же припасть к этой кормушке
турк



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  • 16 | 04.08.2020, 13:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68778 | Рейтинг: +11866,7
Самый пещерный национализм распространён именно среди интеллигенции.
__________________________________________________
Насмешил! Башкир-интеллигент, как еврей-колхозник - не сыскать днём с огнём))))))))))))))
Это Саитова, Идельбаев, Галины, Габбасов и прочие - башнацисты - интеллигенты?!
Ты немножко думай, прежде, чем по клаве стучать...

И да - Тесак (Марцинкевич, Максим Сергеевич ) - осужденный русский нео-нацист - тоже, по-твоему - интеллигент?!



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  • 17 | 04.08.2020, 13:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68778 | Рейтинг: +11866,7
Вот еще одна видеозапись - где этот "минтеллигент" с рыбинспектором разговаривает на "ты", когда тот с ним на "вы"

«Сегодня ты инспектор, а завтра — не инспектор. Я тебе гарантирую».

Чиновник Азат Галин рыбачил на озере Чебаркуль и нарушил правила рыболовства.

Инспектора он послал на три буквы, пнул ногой и обещал уволить.

Чиновникам закон не писан.

https://twitter.com/LChanysheva/status/1290364948380614658



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  • 18 | 04.08.2020, 13:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68778 | Рейтинг: +11866,7
«Ты вообще откуда взялся? Езжай в свою Ивановскую область. А я башкир, на своей территории нахожусь» — сказал Азат Галин, начальник Государственно-правового управления главы РБ инспектору рыбнадзора Константину Ламзутову, который поймал хабировсого чиновника на незаконной рыбалке

https://twitter.com/LChanysheva/status/1290146903556947973

Ну то есть - "на своей территории" чиновник имеет право творить все, что угодно, вплоть до убийств?! А все остальные - русские, татары, чуваши, мордва, мари, армяне и т.д. - должны им прислуживать, а не требовать исполнения законности.



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  • 19 | 04.08.2020, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16-ой
Вот тебя трудно заподозрить в интеллигентности, кухарки далеки от этого сословия, хотя у них вполне приличная профессия. А национальную интеллигенция создала Советская власть, хотя о качестве её можно поспорить. Но что выросло, то выросло и национализм и сепаратизм произрастает именно оттуда.



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  • 20 | 04.08.2020, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда в Башкирии закончится позорное байство?
====================================
НИКОГДА!!!! Потому что байство у башкир в крови!!!
И какую бы должность не занимал бащкир, он всегда будет с пренебрежением относится к нижестоящему по должности, а если это будет еще и Человек другой национальности, то всё, писец, тушите свет....



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