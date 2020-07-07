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Кто победит: Жители, народ, или толстосум и бабло?

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Результаты экспертизы есть в распоряжении редакции. В документах, выполненных нижегородской компанией “ЭОЭП”, которая занимается экспертизой строительства, указано, что при подготовке застройщиком проектной документации не учитывалось состояние дома №5 по Шота Руставели и не проводилось комплексное обследование конструкций дома.

Кто победит: Жители, народ, или толстосум и бабло?


Эксперты считают, что строительство 34-этажной высотки может быть причиной разрушения жилого дома “в результате критических деформаций грунтов в основании фундаментов и потери несущей способности строительных конструкций”. Напомним, жители Руставели, 5 неоднократно сообщали о трещинах на стенах девятиэтажки. В некоторых местах трещины достигали 7 см в ширину.

Кроме того, в заключении нижегородской экспертизы сказано, что предусмотренное снижение влияния стройки на ближайшую секцию существующего дома не подтверждено расчетами, учитывающими фактическое состояние грунтов в основании фундамента Руставели,5.

“Наличие в строительных конструкциях жилого дома, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Ш. Руставели, д. 5, сквозных трещин стен на всю высоту здания (с 1 по 9 этажи, включая фундамент) и трещин в перекрытиях, свидетельствует о том, что несущая способность фундамента здания снижена и проведение каких-либо работ, затрагивающих грунтовый массив (устройство котлованов, монтаж фундаментов и др.) в непосредственной близости от здания вышеуказанного жилого дома может привести к катастрофическим последствиям, а именно к обрушению дома и гибели людей”, — говорится в документе.

Эксперты заключают, что проектная документация была разработана с нарушениями действующих в Уфе градостроительных ГОСТов и СНИПов, а значит, разрешение на строительство высотки должно быть аннулировано.

Напомним, строительством 34-этажного жилого дома в квартале, ограниченном улицами Российской, Шота Руставели и проспектом Октября, занимается компания ПСК-6, связанная с депутатом Горсовета Уфы Андреем Носковым. Ранее жители соседних домов неоднократно обращались в мэрию города, однако там заявляли, что никаких нарушений не обнаружено.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 05.08.2020, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто победит: Жители, народ, или толстосум и бабло?
=====================================
Я не понимаю при чем здесь компания ПСК-6, связанная с депутатом Горсовета Уфы Андреем Носковым, ведь по факту: разрешение на строительство есть, в мерии, жителям соседних домов неоднократно заявляли, что никаких нарушений не обнаружено...
И если кто и виноват, так это тот, кто давал разрешение на строительство и мерия. Вот с них и надо распутывать "клубок"



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  • Гость
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  • 2 | 05.08.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они голосовали за Путина!



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3

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  • Гость
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  • 3 | 05.08.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я считаю, что если экспертиза сделана технически грамотно, то виноват проектировщик, который за то, что получил заказ, сделал всё так, как надо заказчику, а не по ГОСТам и СНИПам, а также низкая квалификация или коррупция дающего разрешение на строительство, который, видимо, получил эту должность по блату! Если выводы экспертизы окажутся верными, то надо лишить лицензии проектировщика и выгнать с работы дававшего разрешение! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 4 | 05.08.2020, 11:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68783 | Рейтинг: +11867,1
Вот это верное решение - обратиться за экспертизой, а стояние на коленях, хождение с крестом - конечно может привлечь внимание - но кого?! - а результата не даст.
Теперь с этой экспертизой(а можно заказать еще 1-2 для бОльшего эффекта) - в суд! Захочет ли судья взять на себя ответственность за жизни людей в случае обрушения дома, пусть и частичного, и пусть даже без жертв?! Вот и посмотрим.
Не забываем про карсты и их вымывание со временем...



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3

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  • Гость
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  • 5 | 05.08.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 05.08.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Они голосовали за Путина!
===================
Виновен не только бандитский капитализм, но и мы все, позволившие укоренится и окрепнуть антинародной власти.
Вот так, создаем проблему и решать которую придется героическими усилиями.



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5

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  • 6 | 05.08.2020, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Инициатором строительства 35-этажки закрывающей от неба и солнца соседние 5-9 этажные дома является не Мэрия, а застройщик "ПСК-6" со своими неуемными аппетитами и желанием максимального выхода квадратных метров квартир. Застройщик пересчитает проект, предусмотрит мероприятия по учету близкого соседства 9этажки,получит новую экспертизу и уже на якобы законных основаниях продолжит работу. А мэрия даст новое разрешение на строительство. Протест жильцов будут предотвращать уже люди в других, не строительных, касках. Точечная демократия по-уфимски в действии!!!



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1

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  • Гость
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  • 7 | 05.08.2020, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 05.08.2020, 11:29 | Автор:
........." Если выводы экспертизы окажутся верными,
то надо лишить лицензии проектировщика и выгнать
с работы дававшего разрешение! Очень Опытный....."
===================================================
........" “Наличие в строительных конструкциях жилого дома,
расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Ш. Руставели, д. 5,
сквозных трещин стен на всю высоту здания (с 1 по 9 этажи,
включая фундамент) и трещин в перекрытиях,
свидетельствует о том, что несущая способность фундамента здания
снижена и проведение каких-либо работ, затрагивающих грунтовый
массив (устройство котлованов, монтаж фундаментов и др.)
в непосредственной близости от здания вышеуказанного жилого
дома может привести к катастрофическим последствиям,
а именно к обрушению дома и гибели людей”,
— говорится в документе........"

НАЛИЧИЕ существующей сквозной ТРЕЩИНЫ с 1 по 9 этаж ,
это конечно ......" Если выводы экспертизы окажутся верными,....."?



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  • Участник
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  • 8 | 05.08.2020, 12:50 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4234 | Рейтинг: -331,8
Виновен не только бандитский капитализм, но и мы все, позволившие укоренится и окрепнуть антинародной власти.
Вот так, создаем проблему и решать которую придется героическими усилиями.
___________
Особенно виновны такие пораженцы как Кухарка и Турка и и.д., которые даже ленятся жопу поднять и проголосовать на выборах.



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  • Гость
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  • 9 | 05.08.2020, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 05.08.2020, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НАЛИЧИЕ существующей сквозной ТРЕЩИНЫ с 1 по 9 этаж ,
это конечно ......" Если выводы экспертизы окажутся верными,....."?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Я не являюсь спецом в строительстве, а даже если бы и являлся, то не мог бы, не видя площадки и здания, утверждать о достоверности выводов экспертизы! Вспомните мальчика, которого экспертиза признала пьяным! Это только убогая и её кубло дебильных либерастов может обо всём рассуждать безапелляционно ни в чём не разбираясь! Именно поэтому я так осторожно и высказался! Очень Опытный



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