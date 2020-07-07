Кто победит: Жители, народ, или толстосум и бабло?

Результаты экспертизы есть в распоряжении редакции. В документах, выполненных нижегородской компанией “ЭОЭП”, которая занимается экспертизой строительства, указано, что при подготовке застройщиком проектной документации не учитывалось состояние дома №5 по Шота Руставели и не проводилось комплексное обследование конструкций дома.Эксперты считают, что строительство 34-этажной высотки может быть причиной разрушения жилого дома “в результате критических деформаций грунтов в основании фундаментов и потери несущей способности строительных конструкций”. Напомним, жители Руставели, 5 неоднократно сообщали о трещинах на стенах девятиэтажки. В некоторых местах трещины достигали 7 см в ширину.Кроме того, в заключении нижегородской экспертизы сказано, что предусмотренное снижение влияния стройки на ближайшую секцию существующего дома не подтверждено расчетами, учитывающими фактическое состояние грунтов в основании фундамента Руставели,5.“Наличие в строительных конструкциях жилого дома, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Ш. Руставели, д. 5, сквозных трещин стен на всю высоту здания (с 1 по 9 этажи, включая фундамент) и трещин в перекрытиях, свидетельствует о том, что несущая способность фундамента здания снижена и проведение каких-либо работ, затрагивающих грунтовый массив (устройство котлованов, монтаж фундаментов и др.) в непосредственной близости от здания вышеуказанного жилого дома может привести к катастрофическим последствиям, а именно к обрушению дома и гибели людей”, — говорится в документе.Эксперты заключают, что проектная документация была разработана с нарушениями действующих в Уфе градостроительных ГОСТов и СНИПов, а значит, разрешение на строительство высотки должно быть аннулировано.Напомним, строительством 34-этажного жилого дома в квартале, ограниченном улицами Российской, Шота Руставели и проспектом Октября, занимается компания ПСК-6, связанная с депутатом Горсовета Уфы Андреем Носковым. Ранее жители соседних домов неоднократно обращались в мэрию города, однако там заявляли, что никаких нарушений не обнаружено.