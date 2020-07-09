Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов в эфире «Эха» рассказал, что знаком с главой правового управления главы региона Азатом Галиным.
— Запутанная история. Таких высокопоставленных людей много. Есть уровнем выше. Суд разберется, кто кому пытался дать взятку, — сказал Мурзагулов.
По его словам, он общался с Галиным и тот говорит, что его призыв к инспектору уезжать в Иваново был неправильно истолкован.
— Он объясняет, что контекст был другой, что это было вырезано, что там была долгая длинная ссора. Он имел в виду, что «Я живу в Башкирии, мои права защищены». Тот сказал: «Я давлекановский», а тому (Галину – ред.) послышалось, что «ивановский». И поэтому, тот ему в ответ сказал, то, что он сказал. Я видел акт, я точно знаю, что Галин был трезв.
Ростислав Мурзагулов считает, что налицо конфликт двух чиновников, которые что-то не поделили.
— Пусть суд решит, кто из двух чиновников больше не прав или прав, и тогда будем ярлыки развешивать и меры принимать.
Кампанию критики в госСМИ в адрес рыбнадзора он не заметил.
— Я не редактирую заметки в СМИ, они что хотят, то и пишут.
Эхо Москвы
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Как уж на сковородке, отмазывая своих хозяев
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