"Как уж на сковородке, отмазывая своих хозяев"

Ростислав Мурзагулов: Тот сказал: «Я давлекановский», а тому послышалось, что «ивановский».Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов в эфире «Эха» рассказал, что знаком с главой правового управления главы региона Азатом Галиным.— Запутанная история. Таких высокопоставленных людей много. Есть уровнем выше. Суд разберется, кто кому пытался дать взятку, — сказал Мурзагулов.По его словам, он общался с Галиным и тот говорит, что его призыв к инспектору уезжать в Иваново был неправильно истолкован.— Он объясняет, что контекст был другой, что это было вырезано, что там была долгая длинная ссора. Он имел в виду, что «Я живу в Башкирии, мои права защищены». Тот сказал: «Я давлекановский», а тому (Галину – ред.) послышалось, что «ивановский». И поэтому, тот ему в ответ сказал, то, что он сказал. Я видел акт, я точно знаю, что Галин был трезв.Ростислав Мурзагулов считает, что налицо конфликт двух чиновников, которые что-то не поделили.— Пусть суд решит, кто из двух чиновников больше не прав или прав, и тогда будем ярлыки развешивать и меры принимать.Кампанию критики в госСМИ в адрес рыбнадзора он не заметил.— Я не редактирую заметки в СМИ, они что хотят, то и пишут.