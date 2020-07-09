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Как уж на сковородке, отмазывая своих хозяев

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Ростислав Мурзагулов: Тот сказал: «Я давлекановский», а тому послышалось, что «ивановский».

Как уж на сковородке, отмазывая своих хозяев


Председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов в эфире «Эха» рассказал, что знаком с главой правового управления главы региона Азатом Галиным.

— Запутанная история. Таких высокопоставленных людей много. Есть уровнем выше. Суд разберется, кто кому пытался дать взятку, — сказал Мурзагулов.

По его словам, он общался с Галиным и тот говорит, что его призыв к инспектору уезжать в Иваново был неправильно истолкован.

— Он объясняет, что контекст был другой, что это было вырезано, что там была долгая длинная ссора. Он имел в виду, что «Я живу в Башкирии, мои права защищены». Тот сказал: «Я давлекановский», а тому (Галину – ред.) послышалось, что «ивановский». И поэтому, тот ему в ответ сказал, то, что он сказал. Я видел акт, я точно знаю, что Галин был трезв.

Ростислав Мурзагулов считает, что налицо конфликт двух чиновников, которые что-то не поделили.

— Пусть суд решит, кто из двух чиновников больше не прав или прав, и тогда будем ярлыки развешивать и меры принимать.

Кампанию критики в госСМИ в адрес рыбнадзора он не заметил.

— Я не редактирую заметки в СМИ, они что хотят, то и пишут.

Эхо Москвы
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  • 1 | 07.08.2020, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
наверняка созвали целый консилиум, чтоб весь этот ответ придумать



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  • 2 | 07.08.2020, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ростислав Мурзагулов считает, что налицо конфликт двух чиновников, которые что-то не поделили.
======================================
НЕТ!!!!
Это не конфликт двух чиновников, это показатель того какими "кадрами" облажил себя муртазинский выкармыш- гадий!!!
И какая разница из Иваново, Рыбинска, Ленинграда,...факт остается фактом этот башкир - русофоб.
Хорошо помню лозунг башкирских националистов недавних времен: "Русские в Рязань, Татары в Казань". Что опять снова да ладом?!



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  • Участник
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  • 3 | 07.08.2020, 12:25 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4933 | Рейтинг: -747,2
А почему против Кухарки не возбуждается уголовное дело за экстремизм? Ведь она, как и Галин, всех башкир высылает в Темясово!!!



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  • Гость
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  • 4 | 07.08.2020, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Как уж на сковородке, отмазывая своих хозяев"
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Про ужа не типично, в РФ не жарят ужей.
Тут больше подходит "как вошь на гребешке" и ближе к жизни.



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  • Гость
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  • 5 | 07.08.2020, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Деду кажется, чем глупее он напишет, тем умнее покажется. Кредо титульных в республике.



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