Власти Башкирии устроили «заказные» провокации

Защитники горы Куштау заявили в полицию о нападении неизвестных в масках. Сотрудники полиции сегодня ночью работают возле горы-шихана Куштау, где разбит круглосуточный лагерь активистов, выступающих против разработки горы в интересах Башкирской содовой компании (БСК, входит в «Башкирскую химию»). За помощью в МВД вечером обратились сами активисты после того, как их окружила группа неизвестных, лица которых были закрыты масками. Активисты выяснили, что приехавших подвозили на автобусах с пометкой «Заказной».Один из активистов палаточного лагеря по имени Раиль рассказал “Ъ-Уфа“, что около 22:30 ч к лагерю начали подходить люди, на лицах которых были одеты медицинские маски или платки. «Подошли с фонарями, окружили наш лагерь. По моим оценкам, их было человек 200-300. Начали скандировать речевки: отдайте гору, собирайте палатки. Вели себя агрессивно. А нас в лагере всего было человек 10. Мы вызвали полицию. Они после этого еще минут 10 побыли и ушли наверх. Некоторых мы успели расспросить: они признались, что поехали в наш лагерь, потому что им обещали заплатить»,— сообщил он.По словам второго активиста, Ришата Абсалямова, неизвестные, окружившие лагерь, находились вместе с сотрудниками частного охранного предприятия. «У некоторых кисти были перебинтованы. Судя по глазам, это были люди от 15 до 25 лет. Судя по разговорам между ними, некоторые занимаются спортом. Часа полтора они пытались нас отрезать друг от друга: провоцировали на конфликт, предлагали “пойти поговорить“ в лес. Мы не поддавались. Когда подъехала полиция, они стали вести себя тише, а потом вообще ушли — им вроде кто-то скомандовал. Мы просили сотрудников полиции взять с них показания, но при мне никого не опросили»,— отметил он.Днем у шихана Куштау прошел самый масштабный флешмоб в защиту горы. Акция традиционно проходила в виде живой цепочки людей, держащих флаг Башкирии. По оценке журналистов, на этот раз в ней приняли участие более 2 тыс. человек (предыдущий флешмоб собрал около 500 участников).