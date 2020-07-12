Как украсть целую гору и жить припеваюче во Франции

Константин Чадлин: Передовые производства в мире переходят на более щадящие технологии производства, учатся ловить СО2 из атмосферы, БСК же хочет уничтожить живое наследие всего человечества. Шиханы. Стратегия в море. Дальновидность. Камни. Лонгрид!Хождение в море под парусами учит смотреть далеко вперёд. Сегодня ты можешь выиграть немного в скорости и быстрее дойти до какой-то точки, но завтра ты попадёшь в штиль и будешь очень медленно дрейфовать с течением. Или наоборот, сегодня ты возьмёшь сложный курс требующий сил, концентрации и максимум внимания, пройдёшь немного не в ту сторону, но завтра ты поймаешь хороший ветер и перегонишь с лёгкостью то, чем пожертвовал выбирая более сложный путь. Дальновидность? Нет, здравый смысл.Когда-то, в начале ХХ века мы отказались от лечения головных болей и простуды героином, но до сих пор сидим на игле сырьевой зависимости, не смотря вперёд, не понимая, что маржу на тот свет не заберёшь, что надо относиться к окружающему миру и нашей планете более ответственно.Передовые производства в мире переходят на более щадящие технологии производства, учатся ловить СО2 из атмосферы, БСК же хочет уничтожить живое наследие всего человечества, мира, который создал нас и дал нам всё.Сверхприбыль от производства не даёт и шанса разуму, а власти, которые могли бы выступить арбитром и получить ситуацию где победят все, исполняют желание собственников, живущих во Франции… и ведь достаточно уехать от Франции не совсем далеко, в Швейцарию и можно найти предприятие Клаймворкс, которое за два года смогли снизить себестоимость получения СО2 из атмосферы почти в семь раз, и это в порядке эксперимента. Если бы речь шла о массовом производстве, а у Соды мог бы быть такой запрос, не будь менеджмент компании варваром, то уверен, по всем законам экономики себестоимость этой системы снизилась бы ещё в разы.Что бы на выходе подучила республика, и вся Россия?Самое главное — сохранили бы природу и горы.Второе- то, за что бьются губернаторы каждого региона России, зарубежные инвестиции, и инвестиции в экологию, эти сооружения можно было бы вписать в ландшафт региона выполнив из в духе Заха Хадид. Следственно к этой истории «в нагрузку» можно надстроить разнообразные научные конференции, саммиты, слеты экологов и прочих креаклов.Третье- туристические потоки, событийные, рекреационные, бизнесовые.Четвёртое- все описанное в совокупности даёт не только возможность позиционировать Башкортостан и БСК как современную ответственную зелёную компанию, но и создать новые рабочие места, повысить уровень зарплаты, и выполнить один из главных показателей, то самое — БЛА-ГО-СОС-ТО-Я-НИ-Е населения.И представьте. Вы отставной чиновник на пенсии, возможно даже высокого ранга, выходите попить кофе, или идёте на светский раут, конечно в Вене или где-то на Лазурном берегу, и люди вокруг восхищаются и говорят - «этот «русский» спас планету, он внедрил новые зелёные технологии!». И вот вас уже приглашают выступать в Оксфорд, вы читаете лекции в Сарбоне. Или выступаете в Страсбурге, в совете Европы, и зал рукоплещет вашим инновациям и находкам, которые вы внедрили.Но конечно же это всё фантазии, и пока всё развивается таким образом, что скорее всего люди, ответственные за то что делается сегодня, когда-то уедут на пенсию в Европу, будут жить в своих особняках, виллах, и наслаждаясь горнолыжкой на Монблан де Кормайер, даже не будут опасаться, что кто-то узнаёт о том, что они когда-то сделали там, далеко, в каком-то Башкортостане с достоянием и исторической памятью всего человечества.Я уже третий год живу в Эстонии. Искренне благодарен всем земным и высшим силам, приложившим к этому руку и проведение. И меня до сих пор поражает отношение эстонцев к природе.К простым камням! Каждый более менее крупный камень это центр притяжения, это туристическое место, это священное наследство предков. Камни-валуны когда-то сюда притащил ледник, и их тут более, чем достаточно, но сдвинуть камень без согласований у вас не получится, даже если это ваша земля. У камней стоят таблички, собственники должны содержать в порядке и надлежащим образом подъезды и подходы к ним. Да что таблички, фольклор подчеркивает их статус, пожелание удачи у эстонцев — «Мешок камней тебе»! На частных территориях, как на фото, музеи камней, которые рассказывают об истории нашей планеты, в переплетении с сказаниями предков, с отголоском народных традиций.И я уверен, вопрос сохранения сакральной горы здесь даже не стоял бы, и это не смотря на то, что вокруг солдаты НАТО!