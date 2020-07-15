Поганый Башинформ снова запустил дезу

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии
То царство, то смута

И президент наш относится к законам точно так же, как и все остальные. ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Штаб Навального в Уфе: По ...

При Ельцине в Уфе работали все заводы. При вашем плешивом питерском х ...
  Рейтинг: +4  natall

Бесполезных дармоедов ста ...

Сити-менеджер... Ну назовите городничий - всё понятнее народу. Если уж ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Наместника вызвали на ...

Радий Хабиров встретился с Путиным. Встреча прошла весьма напряженной, говорят ...
  13.08.2020   26098    37

Новое позорище Башкирии: ...

Представитель центра занятости из Нефтекамска пренебрежительно отозвалась о ...
  13.08.2020   43475    13

Поганый Башинформ снова ...

Статья основывается на мнении неназванного активиста, который якобы принимал ...
  13.08.2020   37571    8

За убийство дают меньше ...

Прокурор запросил Айрату Дильмухаметову 12 лет колонии строгого режима. ...
  13.08.2020   29077    8

В Башкирии орудует ОПГ ...

Родственника Урала Кильсенбаева подозревают в организации нападения на ...
  12.08.2020   24782    24

Последние публикации
Наместника вызвали на ...

Радий Хабиров встретился с Путиным. Встреча прошла весьма напряженной, говорят ...
  13.08.2020   34424    37

Новое позорище Башкирии: ...

Представитель центра занятости из Нефтекамска пренебрежительно отозвалась о ...
  13.08.2020   25769    13

Поганый Башинформ снова ...

Статья основывается на мнении неназванного активиста, который якобы принимал ...
  13.08.2020   27059    8

За убийство дают меньше ...

Прокурор запросил Айрату Дильмухаметову 12 лет колонии строгого режима. ...
  13.08.2020   12124    8

В Башкирии орудует ОПГ ...

Родственника Урала Кильсенбаева подозревают в организации нападения на ...
  12.08.2020   23209    24

«Проблем нет», а новый ...

В правительстве Башкирии появился новый вице-премьер. Им стал Азат Бадранов, ...
  12.08.2020   30064    35

Вакцина от олигархов с ...

Даже не знаю, что удивило меня больше в заявлении Владимира Путина: что мы ...
  12.08.2020   20023    53

Белорусскому людоеду ...

Это хорошо, что выигравшая президентские выборы в Беларуси Светлана Тихановская ...
  12.08.2020   35359    59

Накопительный эффект ...

Екатерина Телина: Почти каждый раз звучит одно и то же — конфликта нет, в ...
  11.08.2020   15066    28

Мурзагулов: ...

Мурзагулов: Пошили экстремистам из «Башкорта» трехкилометровый красивый флаг ...
  11.08.2020   24036    48

Читаемое за месяц
Трутень лживой вертикали ...

Как только настал час выйти к народу в Хабаровском крае и напрямую с ним ...
  15.07.2020   38634    25

Ильшат, хуже. Чтобы ...

Ильшат Хаматшин: Любого из республиканских чиновников можно было бы заменить ...
  15.07.2020   17770    27

АУЕ-Депутанам с семьями ...

Проекты Мизулиной и Клишаса: новые поправки в Семейный и Гражданский кодексы. ...
  15.07.2020   22097    85

Лыка не вяжет: Фальшивые ...

Сегодня на очередном заседании постоянного судебного присутствия центрального ...
  15.07.2020   20256    12

В Москве прошла акция ...

Полиция подтвердила задержание свыше 100 человек в Москве на акции против ...
  16.07.2020   17495    17

Архив публикаций
Август 2020 (30)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)


Поганый Башинформ снова запустил дезу

Оценили
0


Статья основывается на мнении неназванного активиста, который якобы принимал участие в акциях против разработки шихана Торатау в 2010-х годах и представляет “оппозиционную республиканской власти партию”. Он рассказал агентству “Башинформ” о том, что работал в команде с другими людьми над убеждением жителей разных городов и районов региона, что шиханы необходимо защищать, так как это “благая цель любого жителя Башкирии”.

Поганый Башинформ снова запустил дезу


“В итоге собирали тысячные митинги протеста, организовывали концерты у подножия горы, на которые стекались тысячи людей со всей республики. Это продолжалось несколько лет, в итоге мы добились того, что и сам на тот момент глава республики Рустэм Хамитов публично заявил, что гору Торатау не отдаст для разработки БСК, якобы под давлением башкирской общественности. Мы это восприняли как нашу победу, так как мы и хотели поссорить Хамитова с БСК. У нас было финансирование по этому направлению, и я думаю, что и сейчас в ситуации с защитой Куштау есть определенные финансовые источники”, — передает “Башинформ” слова анонима.

Собеседник агентства уверен, что для организации протеста нужны большие деньги не только для покупки палаток, генераторов и других атрибутов, но и для оплаты заказных статей в региональных и федеральных СМИ.

Публикация информационного “Башинформ” через некоторое время была также размещена в изданиях “Сибайский рабочий”, “Молодежная газета”, “Огни Агидели”, “Белорецкий рабочий” и других. Все они входят в государственный медиахолдинг “Башинформ”.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 13.08.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Собеседник агентства уверен, что для организации протеста нужны большие деньги не только для покупки палаток, генераторов и других атрибутов, но и для оплаты заказных статей в региональных и федеральных СМИ
----------------------------
А есть кто думает иначе?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 13.08.2020, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 13.08.2020, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Собеседник агентства уверен, что для организации протеста нужны большие деньги не только для покупки палаток, генераторов и других атрибутов, но и для оплаты заказных статей в региональных и федеральных СМИ
----------------------------
А есть кто думает иначе?
__________________________________________________
Нет конечно. Как обычно одни роды делят с другими родами выгоду, козыряя некоей сакральностью. Пксть откажутся от автомобилей, электричества и отопления. Тогда поверю



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 13.08.2020, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все сказанное абсолютная правда! "Собеседник агентства" только забыл сказать, что его фамилия М-в!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 13.08.2020, 13:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68867 | Рейтинг: +11855
МЕРЗАгулов - врет, как дышит. А вот я расскажу (уже пару раз рассказывала) вам самую, что ни наесть правду. С указанием - в отличии от МЕРЗАгулова - имени и фамилии - отчества не знаю, сами гуглите)))

Давненько это было - год, кажется 2013-14 - в общем - разгар антикроношпановского протеста. Мне в личку стал долбиться Ринат Баимов с просьбой встретиться с ним. Был послан, но он не унимался... кстати - примерно в это же примерно время завертелась история с фильмом Дениса Громова о том, что на Соде оборудование напрочь проржавело - наберите в поиске УЖика - на серой полоске вверху "Поиск", там вбейте "Денис Громов" - публикации - и посмотрите материалы по нему.
Но встреча была еще до громовской заварушки, уже время года даже не помню - глубокая осень 2013, кажется...
Баимов настаивал на протяжении месяца - периодически выходя на связь через соцсети. Я - сдалась, любопытство пересилило - было интересно что же он мне хочет предложить, поскольку в личку он писал, что раскроет планы только при личной встречи и даже не по телефону.
Короче - суть его предложения была такова:
мы, то есть он вместе со мной ну и еще кем нибудь, не называл конкретно, организуем группу поддержки БСК и разумеется не забесплатно - агитирующую ЗА разработку Торатау. На встречу он приходил с женой, теперь уже бывшей, которую потом душил и все такое... имя ее подзабыла, русская, эффектная блондинка, бизнесвумен лет так под 40, выглядела очень хорошо, одеты оба не как Аринушкин с Наташкой или старый пидорас по кличке доцент с вьетнамского рынка)))), вела себя уверенно и тоже агитировала...
Разумеется - были посланы в известном эротоманам направлении. Я родиной не торгую! Именно родиной с маленькой буквы - имея в виду Урал, Предуралье и в том числе мировым достояниеем - шиханами. Да и ваще ничем не торгую, кроме собственного труда.)))))

Этот факт и здесь, на страницах УЖика Баимов не отрицал ранее - имею в виду не только факт самой встречи, но и цели этой встречи.
А щас он у меня в ФБ пишет в защиту Куштау))))))))))))
Деньги БСК давно закончились, группу поддержки он организовать не сумел, дальнейшее финансирование прекращено - неудачник и беспринципная личность))))

А в байку МЕРЗАгулова - я не верю, как не верят и его подписчики в ФБ и ВК.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 13.08.2020, 15:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 13.08.2020, 13:39 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68866 | Рейтинг: +11855,1
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Так может сейчас Баимов организовал за чьи-то деньги группу в защиту Куштау? А я-то бесплатно за это пишу и не знаю где деньги за это получить! Баимов! Гони монету! Люблю совмещать приятное с полезным! Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 13.08.2020, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 13.08.2020, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все сказанное абсолютная правда! "Собеседник агентства" только забыл сказать, что его фамилия М-в!
____________________________________________________________
__
А теперь у него отчаяние: " Мы эту байку о "священности" гор вбросили вам только для того, чтобы вы выгнали Хамитку и не более!" Но... джинн уже выпущен из бутылки и обратно его уже загнать непросто! В-общем за что боролись, на то и напоролись!



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 13.08.2020, 15:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68867 | Рейтинг: +11855
Вот у МЕРЗАгулова в ФБ встретила коммент - подтверждающий мои слова про Баимова:

Станислав Усманов
Марина Бортова ,может лучше поговорим о пиарщике БСК Баимове.Вот кто лажанулся на самом деле.Лажанулась и "Сода" в вашем лице,выбрав для этих целей сбитого летчика,которого все знают только с отрицательной стороны.)Будьте уверены,что и нынешних лоббистов БСК из числа местных чиновников ожидает подобная судьба-они станут нерукопожатными для большинства жителей республики.
______________________________
То есть МЕРЗАгулов и эта БСКовка Бортова - врут про проплату протестующих аж, блин, на протяжении 10 лет - ну сами видите в тексте заметки, но люди правду-то знают.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 13.08.2020, 16:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тут народ похоже придуряется,не хотят раскрыть настоящего спонсора попыток дестабилизации ситуации.Да,Украл фонд силен.



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com