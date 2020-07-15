Поганый Башинформ снова запустил дезу

Статья основывается на мнении неназванного активиста, который якобы принимал участие в акциях против разработки шихана Торатау в 2010-х годах и представляет “оппозиционную республиканской власти партию”. Он рассказал агентству “Башинформ” о том, что работал в команде с другими людьми над убеждением жителей разных городов и районов региона, что шиханы необходимо защищать, так как это “благая цель любого жителя Башкирии”.“В итоге собирали тысячные митинги протеста, организовывали концерты у подножия горы, на которые стекались тысячи людей со всей республики. Это продолжалось несколько лет, в итоге мы добились того, что и сам на тот момент глава республики Рустэм Хамитов публично заявил, что гору Торатау не отдаст для разработки БСК, якобы под давлением башкирской общественности. Мы это восприняли как нашу победу, так как мы и хотели поссорить Хамитова с БСК. У нас было финансирование по этому направлению, и я думаю, что и сейчас в ситуации с защитой Куштау есть определенные финансовые источники”, — передает “Башинформ” слова анонима.Собеседник агентства уверен, что для организации протеста нужны большие деньги не только для покупки палаток, генераторов и других атрибутов, но и для оплаты заказных статей в региональных и федеральных СМИ.Публикация информационного “Башинформ” через некоторое время была также размещена в изданиях “Сибайский рабочий”, “Молодежная газета”, “Огни Агидели”, “Белорецкий рабочий” и других. Все они входят в государственный медиахолдинг “Башинформ”.