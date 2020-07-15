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Наместника вызвали на ковёр

  • Опубликовано: ПроУфу | 13.08.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 26926 | Комментарии: 37
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Радий Хабиров встретился с Путиным. Встреча прошла весьма напряженной, говорят наши источники.

Наместника вызвали на ковёр


Сегодня, по версии нескольких источников, состоялась встреча Радия Хабирова с Владимиром Путиным. Кроме обсуждения социально-экономических тем, по данным источников ProUfu.ru, разговор мог касаться сразу нескольких острых вопросов. Во-первых, ситуация с коронавирусом, возникшая из-за РКБ им. Куватова в Уфе.

Во-вторых, очень плохие демографические показатели по итогу первого полугодия 2020 года, согласно которым у нас естественная убыль населения увеличилась на 19,2%, смертность – на 9,1%, а родилось на 549 детей меньше, чем в прошлом году.

В-третьих, нерешенный вопрос с обманутыми дольщиками, которые то и дело подбрасывают инфоповод – то на пикет выйдут к Дому Правительства, то голодовку объявят, то палаточный лагерь устроят.

Кроме того, на встрече вероятнее всего могла обсуждаться тема Куштау, которая не сходит с информационного поля уже не первую неделю. А нападение на десяток беззащитных активистов сотен сотрудников ЧОП и наемных спортсменов только обострило ситуацию. Посему встреча прошла весьма напряженной, говорят наши источники.

Негативная информация в Москву идет и по линии ФСБ – в последние годы в республике вырос уровень коррупции, сообщает источник ProUfu.ru.

Между тем Радий Хабиров на своей странице в соцсетях опубликовал пост, где сфотографировался на фоне Кремля, а целью визита в Москву указал решение вопроса о придании федерального статуса празднованию юбилея столицы Башкортостана в 2024 году.

Редакция направила запрос в Администрацию Главы РБ с просьбой прокомментировать ситуацию.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 13.08.2020, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров встретился с Путиным
==============================
Брехня !!!!
Путин из своего бункера не вылезает, и чтобы попасть к нему на личный прием нужно выдержать карантин две недели под присмотром ФСБ. Не зря же гадий выставил фото не с путиным а "на фоне кпемля".. Все "общения" происходят через монитор. Но уже тот факт, что гадия вызвали в московию свидетельствует что он туда прибыл не за ординами а за пиз....лями!



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  • 2 | 13.08.2020, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не совсем ясно, о каком юбилее столицы Башкортостана идет речь. Ведь башкирский академик Нияз Мажитов утверждал, что Уфе (которая естественно звалась Башкорт) 1500 лет. На башинформовской пресс-конференции, состоявшейся 20 октября 2010 года Мажитов назвал не только новый возраст «Уфы», но и четко обозначил новые контуры истории башкирского народа:

«Доказательства существования Башкорта не только ставят вопрос о реальном возрасте Уфы, но и заставляют иначе взглянуть на всю историю башкирского народа. Ведь до недавнего времени историками вообще не ставился вопрос о наличии государственности у древних башкир, которые считались кочевым народом. Однако наличие укрепленных городов (а помимо Башкорта на Южном Урале насчитывается около 100 городищ) – явный признак государственности».

Тогда встает другой, вполне закономерный вопрос: если в 2010 году столице Башкортостана было 1500 лет – о каком юбилее говорит уважаемый Радий Фаритович?

Все как в том анекдоте. В музей динозавров заходит посетитель и спрашивает у сотрудника, сколько лет вот этому скелету динозавра? 150 миллионов лет и три года, отвечает сотрудник. Как столь точно установили, изумляется посетитель. Просто, отвечает сотрудник – когда я устраивался на работу, говорили, что динозавру 150 миллионов лет. А я работаю уже три года!



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9

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  • 3 | 13.08.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На самом деле там несколько главных вопросов 1 перечисление дани Москве 2 Сода 3 татарский вопрос , но не подумайте что путин за татар .4 отток русского населения .



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7

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  • 4 | 13.08.2020, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а целью визита в Москву указал решение вопроса о придании федерального статуса празднованию юбилея столицы Башкортостана в 2024 году.
====================
Врет как дышит - в Москву сам может поехать только как турист, а вызов хозяина, тем более для накачки, слуга не в праве игнорировать.
Тем более с достижениями в багаже не богато и просить денег на празднование при таком положении дел рискованно.



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5

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  • Гость
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  • 5 | 13.08.2020, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ведь до недавнего времени историками вообще не ставился вопрос о наличии государственности у древних башкир, которые считались кочевым народом.
_____________________________________________________
До времени начала бнац мракобесия



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3

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  • Гость
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  • 6 | 13.08.2020, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 отток русского населения .
____________________________________
Думаю это был 1 вопрос. Если отток усилиться, здесь будут опять только пасти и есть, никакой дани соответственно не будет



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4

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  • 7 | 13.08.2020, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров встретился с Путиным. Встреча прошла весьма напряженной, говорят наши источники.
------------------------------------------------------------
----------------------
меня вот всегда удивляют такие фразы, типа - встреча прошла напряженной, как говорят наши источники)
как они могут говорить, если встреча была один на один, и без прочих присутствующих. Все эти происки и уловки журналистов, лишь бы привлечь внимание к статье...



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2

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  • 8 | 13.08.2020, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.08.2020, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0-------------русское население это вопрос будущего территории , есть русское присутствие один расклад нет русского присутствия прямая дорога к независимости . Дань в основном идет от продажи сырья и русское население мало влияет на эти показатели ( самолеты , корабли бороздящие просторы вселенной остались в прошлом ) .



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0

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  • Гость
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  • 9 | 13.08.2020, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.08.2020, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 отток русского населения .
____________________________________
Думаю это был 1 вопрос. Если отток усилиться, здесь будут опять только пасти и есть, никакой дани соответственно не будет
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Ну это понятно...для нациков хочется так думать.
на самом деле вероятно были упреке в том что не удалось без возмущения
холопов увести гору.



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1

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  • Гость
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  • 10 | 13.08.2020, 13:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
школьник резвится?



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  • Гость
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  • 11 | 13.08.2020, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мало кто по настоящему анализировал что по настоящему выгодно для русского населения 1 быть вертухаем над нац меньшинствами и одновременно заложником политики Москвы 2 или обустраивать свои исконные территории вкладывая- труд , мозги и талант которым не обделен русский народ . Ведь может статься так что придется покинут прежние места обитания и оказаться у разбитого корыта . Такое уже случилось дважды по последние 100 лет кто даст гарантии не исполнить трио на балалайке ?



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2

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  • Эксперт
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  • 12 | 13.08.2020, 14:59 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68867 | Рейтинг: +11855
Брехня !!!!
Путин из своего бункера не вылезает, и чтобы попасть к нему на личный прием нужно выдержать карантин две недели под присмотром ФСБ.
______________________________
А видео-конференция из соседних кабинетов - не рассматривается? К тому же - про дезинфекционный тоннель - не слышал? Ему их три, кажется, смастрячили. Один в Ново-Огарево, другой в Кремле, третий - не знаю)))) может и в бункере, если таковой имеется, как отдельный объект где-то...
К тому же СРАдий сдает тесты на корону практически ежедневно. И не на отечественных разработках у которых 70% брака))))



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  • Гость
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  • 13 | 13.08.2020, 15:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И тому и другому плевать на татар. Татарина как ни прижми, он будет молчать.
Белый царь хочет услышать от своего опричника, что делается, чтобы не допустить "Хабаровска" в РБ. Башкирская власть явно не справляется с управлением вверенной территории. Последнее кадровое назначения чела с послужным списком "попрыгунчика" на ответственную должность говорит, что гадий не знает как управлять сложными политическими процессами в обществе и уж совсем не в состоянии предвидеть ход событий хотя бы дальше своего носа.



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3

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  • Эксперт
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  • 14 | 13.08.2020, 15:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68867 | Рейтинг: +11855
как они могут говорить, если встреча была один на один, и без прочих присутствующих.
_____________________________________
"То, что знают двое - знает и свинья"© - аксиома.
Ессно, что выйдя от пуйла СРАдий начал срочным порядком рассылать указивки кому следует - в первую очередь в свой же аппарат. А там засели рахимовские они и докладывают бабаю или его племяннице Рауфе(бабаю есть чем оплачивать разведданные)))). Так что - в ПроУфу люди осведомленные, мало того - они фейки постить не будут, их только что за пост про 500 мест на кладбищах под коронавирус вместе с Коммерсантов(несправедливо) штрафанули. Зачем им еще головная боль. если это выдумки, а не инсайд от проверенных лиц?!



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  • Гость
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  • 15 | 13.08.2020, 15:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 13.08.2020, 14:59 | Автор: Кухарка
Публикации: 1349 | Комментарии: 68866 | Рейтинг: +11856,6
Брехня !!!!
Путин из своего бункера не вылезает, и чтобы попасть к нему на личный прием нужно выдержать карантин две недели под присмотром ФСБ.
______________________________
А видео-конференция из соседних кабинетов - не рассматривается? ...
=======================================
Нет, нерасматриваются!!!
Не зря же путина стали называть БУНКЕРФЮРЕР, и еще неизвестно от кого он там прячется: от короновируса, своего окружения, или от населения....



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2

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  • Участник
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  • 16 | 13.08.2020, 15:24 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1417 | Рейтинг: +91,3
“3 | 13.08.20: Не зарегистрирован … вопросов 1 перечисление дани Москве 2 Сода 3 татарский вопрос , но не подумайте что путин за татар .4 отток русского населения .”

А послом в Венгрию, либо Турцию? В московское правительство отказ пришел?



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  • Гость
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  • 17 | 13.08.2020, 15:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хватит воздух впустую сотрясать: не было никакой встречи! Очень Опытный



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  • 18 | 13.08.2020, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 13.08.2020, 15:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0------------------не вижу смысла доказывать очевидные вещи , ваши промахи и проблемы наши возможности .



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0

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  • Гость
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  • 19 | 13.08.2020, 16:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 13.08.2020, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Мало кто по настоящему анализировал что по настоящему выгодно для русского населения 1 быть вертухаем над нац меньшинствами и одновременно заложником политики Москвы 2 или обустраивать свои исконные территории вкладывая- труд , мозги и талант которым не обделен русский народ . Ведь может статься так что придется покинут прежние места обитания и оказаться у разбитого корыта . Такое уже случилось дважды по последние 100 лет кто даст гарантии не исполнить трио на балалайке ?
________________________________________________________
А туземцы местные куда подеваются? На деревья снова залезут, гыкать? читать писать лет за 10 разучатся, снова будут пасти коней и есть их. Вернутся к исконному своему состоянию. Самые саособные будут ездить на русские территории поденщиками работать, как сейчас из других станов, более южных. Ты хочешь чтобы твои внуки жили в ярангах?



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  • 20 | 13.08.2020, 16:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
19-й ком-ор. фашист? или последствия ковида на нервную систему осложнения дало?)))



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