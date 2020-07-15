Наместника вызвали на ковёр

Радий Хабиров встретился с Путиным. Встреча прошла весьма напряженной, говорят наши источники.Сегодня, по версии нескольких источников, состоялась встреча Радия Хабирова с Владимиром Путиным. Кроме обсуждения социально-экономических тем, по данным источников ProUfu.ru, разговор мог касаться сразу нескольких острых вопросов. Во-первых, ситуация с коронавирусом, возникшая из-за РКБ им. Куватова в Уфе.Во-вторых, очень плохие демографические показатели по итогу первого полугодия 2020 года, согласно которым у нас естественная убыль населения увеличилась на 19,2%, смертность – на 9,1%, а родилось на 549 детей меньше, чем в прошлом году.В-третьих, нерешенный вопрос с обманутыми дольщиками, которые то и дело подбрасывают инфоповод – то на пикет выйдут к Дому Правительства, то голодовку объявят, то палаточный лагерь устроят.Кроме того, на встрече вероятнее всего могла обсуждаться тема Куштау, которая не сходит с информационного поля уже не первую неделю. А нападение на десяток беззащитных активистов сотен сотрудников ЧОП и наемных спортсменов только обострило ситуацию. Посему встреча прошла весьма напряженной, говорят наши источники.Негативная информация в Москву идет и по линии ФСБ – в последние годы в республике вырос уровень коррупции, сообщает источник ProUfu.ru.Между тем Радий Хабиров на своей странице в соцсетях опубликовал пост, где сфотографировался на фоне Кремля, а целью визита в Москву указал решение вопроса о придании федерального статуса празднованию юбилея столицы Башкортостана в 2024 году.Редакция направила запрос в Администрацию Главы РБ с просьбой прокомментировать ситуацию.