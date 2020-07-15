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За убийство дают меньше

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Прокурор запросил Айрату Дильмухаметову 12 лет колонии строгого режима. Судебный процесс идет в окружном военном суде в Самаре.

За убийство дают меньше


Гособвинение запросило максимальное наказание — 12 лет колонии строгого режима — для башкирского общественного деятеля Айрата Дильмухаметова, сообщил сотрудничающий с "Агорой" адвокат Владимир Красиков.

Дело слушается в центральном окружной военный суд в Самаре. Сегодня были прения сторон.

Кроме того, прокурор запросил пять лет запрета на администрирование сайтов.

В феврале 2020 года Айрату Дильмухаметову было предъявлено обвинение в окончательной редакции, согласно которому политику инкриминируется пять эпизодов, в том числе, два эпизода по обвинению в "призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ", один эпизод по обвинению в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", эпизод по обвинению в "финансировании экстремистской деятельности". Эпизод по обвинению в "публичном оправдании терроризма" был переквалифицирован следствием в "пропаганду терроризма".

Судебный процесс по обвинению Айрата Дильмухаметова идет с 27 мая ​в Самаре. "Мемориал" считает Дильмухаметова политическим заключенным.

Идель.Реалии
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  • 1 | 13.08.2020, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Цель -запугать несогласных . На произвол системы обязательно найдется ответ .



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  • 2 | 13.08.2020, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гособвинение запросило максимальное наказание — 12 лет колонии строгого режима
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Учитываю то, что айратка рецидивист, и ярый националист, 12 лет,- это очень мягкий приговор! Таких надо изолировать от общества пожизненно!!!



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  • Участник
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  • 3 | 13.08.2020, 10:50 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4250 | Рейтинг: -332,8
Где доказательства терроризма ?

У него не нашли оружия, боеприпасов, взрывчатки, ни каких связей с террористами, вообще ничего нет, просто слова одни.



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  • Эксперт
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  • 4 | 13.08.2020, 12:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68867 | Рейтинг: +11855
За судилища над Айратом - уже поди не один гэбёшник званий наполучал!
Суки вы подколодные, и, надеюсь, что ваши имена остаются в памяти всех, кого вы таким образом записывали во "враги"!
Ничо - придет и к вам расплата, мрази! Многие доживете...



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2

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  • 5 | 13.08.2020, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем же Кухарка всех пугает? Неужели мечтает дорваться до власти? Ну, тогда она, конечно, развернётся. Пол Пот окажется просто несмыслёнышем.



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  • 6 | 13.08.2020, 13:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Понятно -за убийство -меньше,потому что заказные ... понятно кем. А тут очередное заказное уголовное дело. Насчет звезд кухарка права . Они звезды получают за сфабрикованные по их заказам дела.



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  • 7 | 13.08.2020, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Поделом, сам на кукан лез. Повторенье - мать ученья



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  • 8 | 13.08.2020, 23:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Две ходки за плечами... А в голове-национализм! Таких деятелей в Башкирии ещё много,надо прореживать. В тюрьме все равны,а то они на свободе-титульные,баи... там подровняют!



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