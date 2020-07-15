За убийство дают меньше ...

Прокурор запросил Айрату Дильмухаметову 12 лет колонии строгого режима. Судебный процесс идет в окружном военном суде в Самаре.Гособвинение запросило максимальное наказание — 12 лет колонии строгого режима — для башкирского общественного деятеля Айрата Дильмухаметова, сообщил сотрудничающий с "Агорой" адвокат Владимир Красиков.Дело слушается в центральном окружной военный суд в Самаре. Сегодня были прения сторон.Кроме того, прокурор запросил пять лет запрета на администрирование сайтов.В феврале 2020 года Айрату Дильмухаметову было предъявлено обвинение в окончательной редакции, согласно которому политику инкриминируется пять эпизодов, в том числе, два эпизода по обвинению в "призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ", один эпизод по обвинению в "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности", эпизод по обвинению в "финансировании экстремистской деятельности". Эпизод по обвинению в "публичном оправдании терроризма" был переквалифицирован следствием в "пропаганду терроризма".Судебный процесс по обвинению Айрата Дильмухаметова идет с 27 мая ​в Самаре. "Мемориал" считает Дильмухаметова политическим заключенным.