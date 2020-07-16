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Власти республики загнали себя в угол, опустившись до титушек и страшилок про ваххабитов

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Слова Ростислава Мурзагулова «плюс 700 миллионов в бюджет» в посте про шиханы как пример выгод, приобретаемых республикой от передачи в разработку шихана Куштау, звучали бы куда убедительнее как аргумент, если бы люди в массе отождествляли бюджет и себя, как выгодоприобретателей. Но власть приложила столько усилий для того, чтобы люди понимали — где мы, а где бюджет, что этот аргумент, похоже, не сработает.

Власти республики загнали себя в угол, опустившись до титушек и страшилок про ваххабитов


На месте БСК я бы эти 700 миллионов под убедительные гарантии обещал вложить не в бюджет, а непосредственно в инфраструктуру и населенные пункты, окружающие шиханы. А защитники поторговались бы, и увеличили эту сумму до пары миллиардов, к примеру. Создали бы фонд под общественным контролем.

Представьте, если бы за пару миллиардов вокруг шиханов появилась наконец нормальная дорога (а не та уродина в колдобинах, потрепавшая даже нашу пневмоподвеску). Если бы были устроены красивые подъезды к горам. Площадки для отдыха, пикников и любования шиханами. Благоустроенные туалеты. Оборудованные тросами тропы. И так далее. Вот это компромисс, win-win. Принести в жертву один шихан, чтобы минимум на 20 лет вокруг установился порядок и красота. А для подтверждения твердости своих намерений работы начали бы уже сейчас. Ну и получили бы время на модернизацию производства, потому что другие шиханы уже точно никто не даст разрабатывать.

Но собственники БСК по привычке сосредоточили вектор своих усилий на GR, тогда как на первый план вышел PR. А власти республики загнали себя в угол, опустившись до титушек и страшилок про ваххабитов.

Нужно отталкиваться от дна и выходить на диалог. А защитникам природы я желаю проявить максимальную прагматичность. Дикой природы в Башкирии необъятно много. А вот благоустроенных туристских направлений — почти нет. Вынудив БСК вложиться в инфраструктуру, вы получите не только благоустроенную красоту, но и кратно умножите поток туристов, создадите новые рабочие места, сможете открыть новые бизнесы на свежесозданной инфраструктуре. Именно так делает Европа. Возьмите в качестве примера любую достопримечательность — она становится точкой притяжения и генерирует блага для жителей близлежащих населенных пунктов именно благодаря инфраструктуре. Взвалите эти расходы на БСК.

Роман Гельфанд, Эхо Москвы
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  • 1 | 14.08.2020, 09:58 | Автор: юнг
    Публикации: 164 | Комментарии: 40301 | Рейтинг: +5132,1
В Уфе жители города выступили против вырубки 40-летних лип на Советской площади.
Новость о вырубке 89 деревьев в центре города вызвало у людей волну возмущения, пишет "ГлавУфа". Во многих дворах Черниковки в этом году срубили как старые, так и новые деревья.В источнике
======================================================
... придурки в мэрии



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  • 2 | 14.08.2020, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Стоящий "совет еврея-но кроме ухоженных троп получим гиблую экологию, и куда тогда бежать ? А красивые и ухоженные дороги в гиблые места не привлекут туристов



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  • 3 | 14.08.2020, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«плюс 700 миллионов в бюджет»
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Сколько уже всего из общенародного достояния продано, или просто отдано нуворишам, за эти 30 лет! Кто нибудь из обыкновенных, рядовых граждан, поимел хоть какую то реальную выгоду?! Мы только и слышим "Денег нет но вы держитесь"
Может быть 700 лямов и поступят в бюджет гадия и его окружения, но только не населению региона.



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  • 4 | 14.08.2020, 10:31 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4255 | Рейтинг: -333,7
Мы не хотим ехать по красивой дороге чтобы посмотреть на дырку в земле.

Руки прочь от Куштау !



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  • 5 | 14.08.2020, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гапонами ну а теперь и Гульфандами пользуются власти для решения своих проблем. Надо смотреть системно! Сколько ущерба нанесено Содой за годы работы? Речь идёт о выбросах, накопленных отходах в том числе в накопителях и не переработанных, сколько потеряно природных объектов, сколько не выплачено налогов, сколько получено субсидий и других вложений в Соду. В совокупности получится, что Сода глубокий банкрот, ибо только экологического ущерба, причём трудновосполнимого ущерба нанесено на сотни миллиардов рублей. Сейчас не о Куштау им надо заботиться, а о решении текущих экологических проблем, сильно угрожающим всей стране!
Продолжать разрабатывать известняк, это значить углублять экологическую угрозу региону, без возможности ее возмещения.



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  • 6 | 14.08.2020, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радию, Назарову и всей этой братии в их лице, Башкирия не нужна . Это и ежу понятно . Урвали и уехали за кардон. Про мэра уфы и говорить нечего -долбодятел . Жулики и воры . А мы все за таких идиотов голосовали .

теперь думайте ...



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  • 7 | 14.08.2020, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глобальное потепление и кердык всем людям, гуляй последних 50 лет, а потом все прахом зачем на мертвой планете Кранаштау.



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  • 8 | 14.08.2020, 11:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68894 | Рейтинг: +11856,5
Я гандонов пересчитываю по признаку: я у них у всех забанена в Фейсбуке. У этого Гельфанда - тоже.

На сайте Института геологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН отмечается, что «шиханы — уникальные геологические и геоморфологические памятники природы».

В исследовании Р. Р. Ахметшина уточняется, что «геологические разрезы стерлитамакских шиханов вошли во всю мировую научную литературу», а на склонах гор «наблюдается обилие реликтовых и эндемичных видов растений и животных», из них более 40 видов занесены в Красную книгу Башкирии.



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  • 9 | 14.08.2020, 11:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68894 | Рейтинг: +11856,5
700 миллионов, говоришь выгода республики?
А давайте посчитаем какова выгода офшорных акционеров от эксплуатации природных ресурсов Б-стана:

По итогам 2018 года было принято решение о выплате дивидендов акционерам АО «БСК» — в размере 1207 рублей 26 копеек на одну обыкновенную акцию и по результатам первого квартала 2019 года — в размере 1810 рублей 89 копеек на одну обыкновенную акцию. В итоге за 2018 год общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории составил 1 995 763 111,12 рубля, за первый квартал 2019 года — 2 993 711 607,16 рубля. По итогам девяти месяцев 2019 года было выплачено 7 902 402 563 рубля.

МИЛЛИАРДЫ!!! И Сравните - 2018г 2 млрд. а только за 9 месяцев 2019г. - уже 8 млрд! Да за такие деньжищи в свой карман - они не только Куштау сроют Торатау и Юрактау - они пол-республики населения закопают - никакие онкодиспансеры и хосписы не спасут!!!

Сейчас еще кое что интересное сообщу досточтимым сосайтникам.



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  • 10 | 14.08.2020, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На месте БСК я бы эти 700 миллионов под убедительные гарантии обещал вложить не в бюджет, а непосредственно в инфраструктуру
++++++++++++++++
...ОБЕЩАЛ...
Свести издержки на сырь до минимума = ОБЕЩАТЬ (когда ни будь, что ни будь)



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2

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  • 11 | 14.08.2020, 11:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68894 | Рейтинг: +11856,5
Несмотря на хорошие показатели по итогам года, у компании высокая и кредитная нагрузка, которая в 2020 году только выросла. Так, к примеру, 7 августа текущего года БСК заключила договор возобновляемой кредитной линии с ПАО «Росбанк». Срок действия кредита — до 7 августа 2023 года. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента — «с учётом максимальной процентной ставки 10 200 000 000 рублей, что составляет 24,54% от балансовой стоимости активов эмитента».

В это же время было заключено дополнительное соглашение к договору поручительства от 2018 года, по которому БСК несёт солидарную с акционерным обществом «Березниковский содовый завод» (должником) ответственность перед «Росбанком» за обязательство по кредитной линии. С учётом всех допсоглашений лимит задолженности составляет 2,1 млрд рублей, с учётом максимальной процентной ставки в 14% годовых — 2,354 млрд рублей.
_________________________________
Здорово - да? За 1 год и 9 месяцев они выплатили 10 лярдов дивидендов себе любимым, а долгов набрали на такую же примерно сумму только в этом году! Сколько на них висит долгов за прошлые периоды?!



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  • 12 | 14.08.2020, 11:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68894 | Рейтинг: +11856,5
Похвастаться ровными отношениями с надзорными инстанциями «Башкирская содовая компания» не может. Фирма была объектом плановых и внеплановых проверок 77 раз.

К примеру, в сентябре 2019 года управление Росприроднадзора провело плановую проверку и выявило, что «АО «БСК» (объект 80−0102−000138-П) с 25 сентября 2019 года по 08 октября 2019 года осуществляло пользование р. Белая с нарушением условий решения использования водного объекта по пп.3, 5, 6, 15, 16, что привело к засорению р. Белая в районе выпуска №4 АО «БСК».

Отметило ведомство также, что «АО «БСК» производит эксплуатацию объекта размещения отходов — шламонакопителя «Белое море» — с нарушением экологических требований, допуская превышение уровня хлоридов в наблюдательных скважинах объекта размещения отходов шламонакопителя «Белое море» относительно фоновых величин», а также, что 9 октября 2019 года компания вела сброс загрязняющих веществ со сточными водами в реку Белая «с концентрациями загрязняющих веществ в воде, превышающими установленные разрешением на сброс».

Помимо этого, как следует из заключения госоргана, компания на тот момент производила «выведение из эксплуатации объекта размещения отходов — полигона захоронения промышленных отходов «Цветаевский» — в отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию по выведению из эксплуатации и рекультивации объекта размещения отходов».

И это далеко не все нарушения, выявленные в последние годы на предприятии.

Также на 3 сентября 2020 года назначено заседание по иску управления Росприроднадзора с БСК «о взыскании в доход бюджета денежных средств в размере 19 942 762,1 рубля по оплате за негативное воздействие на окружающую среду».

Владельца лицензии на разработку Шахтау — АО «Сырьевая компания» надзорные органы проверяли не менее 18 раз. В июне 2017 года Ростехнадзор выявил на карьере «нарушение требований промышленной безопасности» (подробности не уточнялись). Подобная формулировка фигурировала в результатах ещё нескольких проверок, но без указания деталей.

На 15 августа в Башкирии назначен экологический флешмоб в поддержку Куштау. Планируется очистить гору от нежелательного мусора, сделав шиханы ещё чище.
13 августа 2020
________________________________________________
Только одно нарушение тянет на 20 млн - а сколько их не выявляется - за взятки?!



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  • 13 | 14.08.2020, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если бы были устроены красивые подъезды к горам. Площадки для отдыха, пикников и любования шиханами. Благоустроенные туалеты. Оборудованные тросами тропы.
_________________________________________________
Там без благоустройства деньги за въезд прекрасно собирают



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  • 14 | 14.08.2020, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 14.08.2020, 09:58 | Автор: юнг
Публикации: 164 | Комментарии: 40297 | Рейтинг: +5132,4

В Уфе жители города выступили против вырубки 40-летних лип на Советской площади.
Новость о вырубке 89 деревьев в центре города вызвало у людей волну возмущения, пишет "ГлавУфа". Во многих дворах Черниковки в этом году срубили как старые, так и новые деревья.В источнике
======================================================
... придурки в мэрии
____________________________________________________
Когда такая 40 летняя липа упадет на твой личный автомобиль, ты будешь так визжать про придурков которые не вырубили вовремя. что охрипнешь



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  • 15 | 14.08.2020, 12:37 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 449 | Рейтинг: +7,9
6-му. "Не мы, а Вы"...голосовали.



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1

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  • 16 | 14.08.2020, 12:38 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 449 | Рейтинг: +7,9
ХАПбиров, кыш от Куштау!



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3

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  • 17 | 14.08.2020, 12:38 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 449 | Рейтинг: +7,9
ХАПбиров, кыш от Куштау!



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2

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  • 18 | 14.08.2020, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 14.08.2020, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если бы были устроены красивые подъезды к горам. Площадки для отдыха, пикников и любования шиханами. Благоустроенные туалеты. Оборудованные тросами тропы.
_________________________________________________
Там без благоустройства деньги за въезд прекрасно собирают
_________________________________________________
Вы что то путаете, был там месяц назад ничего не собирают.
На Кандры куле собирают.



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0

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  • 19 | 14.08.2020, 12:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 14.08.2020, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 14.08.2020, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если бы были устроены красивые подъезды к горам. Площадки для отдыха, пикников и любования шиханами. Благоустроенные туалеты. Оборудованные тросами тропы.
_________________________________________________
Там без благоустройства деньги за въезд прекрасно собирают
_________________________________________________
Вы что то путаете, был там месяц назад ничего не собирают.
На Кандры куле собирают.
============================
это проплаченный



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  • 20 | 14.08.2020, 12:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68894 | Рейтинг: +11856,5
Там без благоустройства деньги за въезд прекрасно собирают
_________________________________
На Куштау? Да ты поганый лжец! Никогда там за въезд деньги не собирали - во-первых хотя бы потому что дорога мимо шихана ведет в другие населенные пункты - с кого собирать-то? С местных? А подняться на гору можно из любой точки у ее подножья, если хотите. Наверху никто никогда не ставит палатки - там нет воды и это самое главное. Палатки ставят со стороны Белой.



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