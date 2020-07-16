Слова Ростислава Мурзагулова «плюс 700 миллионов в бюджет» в посте про шиханы как пример выгод, приобретаемых республикой от передачи в разработку шихана Куштау, звучали бы куда убедительнее как аргумент, если бы люди в массе отождествляли бюджет и себя, как выгодоприобретателей. Но власть приложила столько усилий для того, чтобы люди понимали — где мы, а где бюджет, что этот аргумент, похоже, не сработает.На месте БСК я бы эти 700 миллионов под убедительные гарантии обещал вложить не в бюджет, а непосредственно в инфраструктуру и населенные пункты, окружающие шиханы. А защитники поторговались бы, и увеличили эту сумму до пары миллиардов, к примеру. Создали бы фонд под общественным контролем.Представьте, если бы за пару миллиардов вокруг шиханов появилась наконец нормальная дорога (а не та уродина в колдобинах, потрепавшая даже нашу пневмоподвеску). Если бы были устроены красивые подъезды к горам. Площадки для отдыха, пикников и любования шиханами. Благоустроенные туалеты. Оборудованные тросами тропы. И так далее. Вот это компромисс, win-win. Принести в жертву один шихан, чтобы минимум на 20 лет вокруг установился порядок и красота. А для подтверждения твердости своих намерений работы начали бы уже сейчас. Ну и получили бы время на модернизацию производства, потому что другие шиханы уже точно никто не даст разрабатывать.Но собственники БСК по привычке сосредоточили вектор своих усилий на GR, тогда как на первый план вышел PR. А власти республики загнали себя в угол, опустившись до титушек и страшилок про ваххабитов.Нужно отталкиваться от дна и выходить на диалог. А защитникам природы я желаю проявить максимальную прагматичность. Дикой природы в Башкирии необъятно много. А вот благоустроенных туристских направлений — почти нет. Вынудив БСК вложиться в инфраструктуру, вы получите не только благоустроенную красоту, но и кратно умножите поток туристов, создадите новые рабочие места, сможете открыть новые бизнесы на свежесозданной инфраструктуре. Именно так делает Европа. Возьмите в качестве примера любую достопримечательность — она становится точкой притяжения и генерирует блага для жителей близлежащих населенных пунктов именно благодаря инфраструктуре. Взвалите эти расходы на БСК.