Политическую профсоюзку используют как резиновое изделие

Мероприятие назначено на завтра, 15 августа, сообщает портал “Горобзор” со ссылкой на председателя Совета Федерации профсоюзов Башкирии Гузель Мирошниченко. Ожидается участие около 3 тыс. сотрудников химических предприятий Стерлитамака, в числе которых работники АО “Башкирская содовая компания”.Целью акции, по словам женщины, является поддержка людей, которые могут якобы лишиться работы из-за массовых общественных протестов против разработки шихана Куштау. Мирошниченко в разговоре с журналистом издания назвала экозащитников “горлопанами”, большинство из которых не проживает ни в Стерлитамаке, ни в Ишимбае.“Особенно настораживает, что среди тех, кто не пускает работников БСК на их рабочие места — на месторождение (на разработку которого оформлены все необходимые разрешения), блокирует технику – выявлены ваххабиты и националисты, состоявшие в запрещенных в России организациях, и сторонники одиозного политика Навального, который о существовании Куштау, наверняка, ранее и не догадывался, и ни разу не был на горе. Все они преследуют свои политические, идеологические и, иногда, чисто хулиганские цели”, — говорит Мирошниченко.Профсоюз работников химической промышленности всегда находился на стороне сотрудников БСК, считает она. Также женщина назвала “выдуманной” идею о сакральном характере шихана Куштау для жителей Башкирии.“Я сама родилась в республике, знаю, что здесь и как”, — добавила глава профсоюзов региона.Информация о планируемом мероприятии ранее поступила также от экозащитников, которые рассказали “Эху”, что некоторые сотрудники предприятий сообщают о принуждении к участию во флешмобе.Мирошниченко считает предстоящее событие законным и не требующим согласования как митинг или шествие.Член Совета по правам человека Кристина Абрамичева в соцсети сообщила о поступившем приказе по линии регионального Министерства спорта и молодежной политики о сборе всех спортивных тренеров из Салавата, Ишимбая и Стерлитамака с целью участия в акции поддержки Радия Хабирова.Также предполагается присутствие сотрудников частных охранных организаций с соседних районов. Официально эту информацию еще не комментировали.“Башкирское отделение всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» обязали ехать для поддержки. Будут также и спортсмены (в основном рекрутируются в ишимбайских и салаватских спорт-секциях). Вполне возможно, что будет противостояние или даже силовой конфликт с защитниками Куштау”, — пишет правозащитница.Напомним, после многотысячного флешмоба активистов, выступающих против разработки Куштау, БСК организовала ответный митинг. Позднее в отношении руководители профсоюза компании было заведено административное дело за несанкционированное мероприятие. Завтра на горе Куштау экозащитники планируют также провести собственный флешмоб.