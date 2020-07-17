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Политическую профсоюзку используют как резиновое изделие

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Мероприятие назначено на завтра, 15 августа, сообщает портал “Горобзор” со ссылкой на председателя Совета Федерации профсоюзов Башкирии Гузель Мирошниченко. Ожидается участие около 3 тыс. сотрудников химических предприятий Стерлитамака, в числе которых работники АО “Башкирская содовая компания”.

Политическую профсоюзку используют как резиновое изделие


Целью акции, по словам женщины, является поддержка людей, которые могут якобы лишиться работы из-за массовых общественных протестов против разработки шихана Куштау. Мирошниченко в разговоре с журналистом издания назвала экозащитников “горлопанами”, большинство из которых не проживает ни в Стерлитамаке, ни в Ишимбае.

“Особенно настораживает, что среди тех, кто не пускает работников БСК на их рабочие места — на месторождение (на разработку которого оформлены все необходимые разрешения), блокирует технику – выявлены ваххабиты и националисты, состоявшие в запрещенных в России организациях, и сторонники одиозного политика Навального, который о существовании Куштау, наверняка, ранее и не догадывался, и ни разу не был на горе. Все они преследуют свои политические, идеологические и, иногда, чисто хулиганские цели”, — говорит Мирошниченко.

Профсоюз работников химической промышленности всегда находился на стороне сотрудников БСК, считает она. Также женщина назвала “выдуманной” идею о сакральном характере шихана Куштау для жителей Башкирии.

“Я сама родилась в республике, знаю, что здесь и как”, — добавила глава профсоюзов региона.

Информация о планируемом мероприятии ранее поступила также от экозащитников, которые рассказали “Эху”, что некоторые сотрудники предприятий сообщают о принуждении к участию во флешмобе.

Мирошниченко считает предстоящее событие законным и не требующим согласования как митинг или шествие.

Член Совета по правам человека Кристина Абрамичева в соцсети сообщила о поступившем приказе по линии регионального Министерства спорта и молодежной политики о сборе всех спортивных тренеров из Салавата, Ишимбая и Стерлитамака с целью участия в акции поддержки Радия Хабирова.

Также предполагается присутствие сотрудников частных охранных организаций с соседних районов. Официально эту информацию еще не комментировали.

“Башкирское отделение всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» обязали ехать для поддержки. Будут также и спортсмены (в основном рекрутируются в ишимбайских и салаватских спорт-секциях). Вполне возможно, что будет противостояние или даже силовой конфликт с защитниками Куштау”, — пишет правозащитница.

Напомним, после многотысячного флешмоба активистов, выступающих против разработки Куштау, БСК организовала ответный митинг. Позднее в отношении руководители профсоюза компании было заведено административное дело за несанкционированное мероприятие. Завтра на горе Куштау экозащитники планируют также провести собственный флешмоб.

Эхо Москвы
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“Башкирское отделение всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» обязали ехать для поддержки. Будут также и спортсмены (в основном рекрутируются в ишимбайских и салаватских спорт-секциях). Вполне возможно, что будет противостояние или даже силовой конфликт с защитниками Куштау”, — пишет правозащитница.

==============================

- небезинтересно было бы услышать на эти слова комментарий от Салавата Хамидуллина!
То есть - к каким родам и племенам относятся рекрутируемые спортсмены?



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  • 2 | 15.08.2020, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
рассказала бы она, что будет с работниками БСК через пять лет, когда ресурсы уничтоженной горы будут исчерпаны. За следующую гору возьметесь, заботливая ты наша ?! Пусть профсоюзы заставят собственников БСК искать и развивать новые технологии, как в развитом мире, а не плясать под их дудку, как ярмарочные скоморохи. Позорище, а не профсоюзы...



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  • 3 | 15.08.2020, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нормально, дама исполняет, деньги получает ежемесячно. Позвонили и объяснили, потом позвали в кабинеты зама и объяснили в самых разных формах. Речь шла о необходимости активизации деятельности на предприятиях. В усиление выделили двух начальников отделов, машины из гаража и обозначили график встреч, примерную тематику собраний. Подключение СМИ и активную блогерскую активность обеспечивают другие участники. Один из замов пошёл докладывать, но не все прошло ровно, так как подход очень типичный. Так дела уже не делаются, надо по другому, время ушло ипташляр служивые.



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  • 4 | 15.08.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему молчит Муртаза Рахимов?Разве не он разбазаривал пакет акций Соды?Разве не он отдал на разработку штаны?Всегда действовал изподтишка,представляя других.



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  • 5 | 15.08.2020, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Политическую профсоюзку используют как резиновое изделие
=========================================
Характерная деталь: все эти мероприятия,начались после поездки гадия в московию и "беседы" его с вованом-2%, уж не знаю о чем они там говорили, но о подавлении протестов сторонников шихан.,-это к гадалке не ходи!



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  • 6 | 15.08.2020, 10:40 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4259 | Рейтинг: -334
Вот и титушки подтянулись



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  • 7 | 15.08.2020, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 15.08.2020, 09:57 | Автор:

рассказала бы она, что будет с работниками БСК через пять лет, когда ресурсы уничтоженной горы будут исчерпаны. За следующую гору возьметесь, заботливая ты наша ?! Пусть профсоюзы заставят собственников БСК искать и развивать новые технологии, как в развитом мире, а не плясать под их дудку, как ярмарочные скоморохи. Позорище, а не профсоюзы...
==================================================
Спасибо ! Молодец ! Рад , что есть такие умные люди !
ВЫ МОЛОДЕЦ !



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  • 8 | 15.08.2020, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто такие заголовки сочиняет, кто опускает репутацию журнала ниже плинтуса, на какой бомжарне нашли этого маргинала?



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  • 9 | 15.08.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всех работников предприятия послать на работу на Крайний Север вахтовым методом, зато гора будет услаждать взор экотуристов.



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  • 10 | 15.08.2020, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Боевое братство? Во бля, а я всё гадал - чё я не вхожу ни в одну Асоциацию всяких там ветеранов? Спс, щас отчетливо понял - все они подневольные и только ждут команды от барина за малую дольку обсосов со стола хозяина.
Ну а по спортсменам ваще молчу, посмотрите в что превратилась тур база шихан, гордо именуемая центром подготовки олимпийского резерва по горным лыжам и сноуборду. Это даже не 90е, это времена Корчагина и Сталин гулаг. Нищета и запущение просто ужасают.
турк



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  • 11 | 15.08.2020, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 15.08.2020, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всех работников предприятия послать на работу на Крайний Север вахтовым методом, зато гора будет услаждать взор экотуристов.
___________________________________
Заводы сырье из других регионов возят а зарплат больше



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  • 12 | 15.08.2020, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 15.08.2020, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему молчит Муртаза Рахимов?Разве не он разбазаривал пакет акций Соды?Разве не он отдал на разработку штаны?Всегда действовал изподтишка,представляя других.
=================================
хамитов разбазарил соду, а сейчас очередь за шиханами



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  • 13 | 15.08.2020, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Боевое братство? Во бля, а я всё гадал - чё я не вхожу ни в одну Асоциацию всяких там ветеранов?
-------------------
Ваше ПТУ встречи выпускников разве не проводит?



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  • 14 | 15.08.2020, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Политическую профсоюзку используют как резиновое изделие
===================================================
Это точно ! Самая суть современного профсоюза !



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  • 15 | 15.08.2020, 12:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68918 | Рейтинг: +11857,3
Очередное вранье и провокация.
1. На Соде работает 2 тысячи, а не 10 - об этом заявлял Хамитов на медиафоруме в ноябре 2015. Есть видео с этого форума - 2-х часовое, но проблеме шихан он посвятил минут 40.
2. Речь о закрытии Соды вообще не идет, но они постоянно об этом врут!
3. То есть - БСК заявляют флэшмоб там же где, ранее защитники Куштау заявили субботник по очистке склонов Куштау.
Это очередная провокация, я считаю.

Более того! Вчкера в связи с объявленным флэшмобом содистами - хащитниуи Куштау перенесли субботник на воскресенье - чтобы избежать провокация.

НО!!!!! Сегодня в лагерь

Под видом «мирного флешмоба» на защитников Куштау вновь напали, людей зверски избивают дубинками
10:45, 15 августа 2020 | c994 Денис МЕЛЬНИКОВ
«Там есть женщины и дети! Изверги! Что они творят???!!!», - рассказывают очевидцы

На лагерь защитников шихана Куштау произошло новое нападение, сообщают активисты с места событий.
Предположительно, под видом «флешмоба» сторонников разработки шихана к месту событий прибыли сотрудники ЧОП, которые предпринимают попытку разгона лагеря с применением физической силы и спецсредств.

«Народ!!! В лагере начали беспределить и метелить всех дубинками! Там есть женщины и дети! Изверги! Что они творят???!!!», - пишет с места событий один из активистов.
Напомним, накануне стало известно, что сторонники разработки шихана Куштау от лица Росхимпрофсоюза Башкирии намерены собрать 3000 человек для проведения «флешмоба» на горе, где в настоящее время расположен лагерь защитников шихана. Предполагалось, что на акции сторонников БСК будет присутствовать сам глава Башкирии Радий Хабиров.

ProUfu.ru следит за развитием событий.

есть видео - пересылается по вацапу.



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  • 16 | 15.08.2020, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68918 | Рейтинг: +11857,3
Видео на Эхо Москвы в Уфе
https://www.facebook.com/watch/?v=2001282893337107



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  • 17 | 15.08.2020, 12:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68918 | Рейтинг: +11857,3
В субботу возобновилась атака на лагерь защитников Куштау. Отряды титушек и чоповцев пытаются зачистить дорогу на гору для тракторов, немногочисленные защитники шихана преграждают им путь. Накануне стало известно, что на провластный флешмоб за разработку Куштау свезут воспитанников спортивных федераций, бюджетников Стерлитамака и Ишибайского района, а также рабочих заводов входящих в «БСК». Мероприятие в блогосфере успело получить название «содамитинг». Его участников свозят на гору автобусами «Башавтотранса».
Также стало известно, что новым пиарщиком «БСК» стал Дмитрий Эйгенсон, накануне он вернулся из Израиля, но все вопросы в соцсетях про Куштау и «БСК» игнорирует.
Между тем, против защитников горы применяют газовые баллончики, а титушки разгромили палатки в которых ночевали противники разработки. В лагере защитников Куштау находятся женщины с детьми.
Нападавшие избегают всяческого попадания в объективы камер телефонов и запрещают себя снимать.
Сейчас к горе подтянулся ОМОН.



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  • 18 | 15.08.2020, 12:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68918 | Рейтинг: +11857,3
Дмитрий Эйгенсон - был провластной сукой, уехал в Израиль - прикинулсмя оппозицией - и за немалый деньги снова стал уже не просту конченой сукой, а продажной тварью и мразью!



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  • 19 | 15.08.2020, 12:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68918 | Рейтинг: +11857,3
Как сообщает источник ProUfu, сотрудникам Башкирской содовой компании обещали оплату в тройном размере, если завтра они примут участие в акции. На место их должны доставить автобусы «Башавтотранса». Кроме того, для увеличения количества протестующих, сотрудников подрядных организаций также попросили принять участие.
_______________________________________________
Суки продажные! 30 сребреников им пусть встанут поперек горла и они ими подавятся!
Еще смеют визжать про проплаченность защитников Куштау!



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  • 20 | 15.08.2020, 12:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68918 | Рейтинг: +11857,3
К лагерю защитников Куштау прибыли сотрудники ОМОН, сообщают активисты в Telegram-канале «КушТау on-line».
«Как понимаю омон подключается», - так прокомментировал автор свое видео, на котором люди в шлемах и бронежилетах переходят на бег, направляясь к лагерю защитников шихана.

Ранее в лагерь прибыли другие «люди в форме», сотрудники ЧОП, которые начали избивать защитников Куштау дубинками, несмотря на то, что там были в основном женщины и дети.

В настоящее время ЧОПовцы выгоняют людей из лагеря и пытаются заблокировать территорию. «Место столкновения защитников с ЧОП. ЧОП убирает защитников, загонят технику, ограждают все колючей проволокой. План у них такой», - пишут с места событий активисты.

Напомним, накануне стало известно, что сторонники разработки шихана Куштау от лица Росхимпрофсоюза Башкирии намерены собрать 3000 человек для проведения «флешмоба» на горе, где в настоящее время расположен лагерь защитников шихана. Предполагалось, что на акции сторонников БСК будет присутствовать сам глава Башкирии Радий Хабиров.



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