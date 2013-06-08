Народ против лживого, мурзагуловского Башинформа

Госпропагандистские средства Башкортостана вновь активно подключились к кампании дискредитации защитников шихана Куштау. По государственным и муниципальным СМИ, анонимным Telegram-каналам рассылаются тексты, в которых активисты обвиняются в "проплаченности" со стороны неких конкурентов содовой компании, а также в сотрудничестве с "экстремистами", "ваххабитами" и "салафитами". Защитники Куштау, намеревавшиеся провести 15 августа на горе экологический субботник, опасаются новых провокаций.В четверг возмущенные защитники Куштау, собравшиеся в палаточном лагере, записали видеообращение к куратору республиканских и муниципальных госСМИ, председателю Совета директоров АО "Башинформ" Ростиславу Мурзагулову.- Если вы утверждаете, что защитники Куштау проплачены, то у вас должны быть факты. Если этих фактов нет, то получается, что вы распространяете фейк. И так как вы возглавляете крупнейшее информационное агентство "Башинформ", то, получается, ваше агентство – "фейк-ньюс", – заявили активисты.Активисты отметили, что в соцсетях работает целая группа "комментаторов- троллей", пытающихся создать мнение о том, что есть люди которые выступают за разработку Куштау". Защитники горы, в свою очередь, задались вопросом: "Кто оплачивает работу этих комментаторов?"В обращении активисты также потребовали расследовать и привлечь к ответственности всех виновных за нападение толпы подростков на палаточный лагерь в ночь на 10 августа."Они приехали на автобусах и машинах без номеров. И у них были повязаны белые ленточки на руках. Вопрос: кто их организовал? Мною получена информация, что их проинструктировали, как им действовать, и обещали заплатить по 3000 рублей. Их задачей было разогнать лагерь защитников горы любыми способами. Когда эти подростки начали организаторам задавать вопросы - что будет, если нас будут задерживать, им ответили, что полиция с ними заодно, и их будут отводить в сторону, а потом отпускать", - заявил озвучивший видеообращение стерлитамакский активист Артур Батыршин.В конце обращения активисты также подчеркнули, что они выступают и против разработки Гумеровского месторождения (на то, что действия протестующих, якобы, ангажированы конкурентами БСК, купившими это месторождение, также намекал в своих постах куратор республиканской госпропаганды), также являющего уникальным природным объектом.- Мы требуем провести модернизацию производства БСК, перехода компании на другую технологию. Пока еще на Шахтау есть запасы [известняка] на пять лет; если же компания не будет успевать с модернизацией, то есть еще Худолазское месторождение, - заявили активисты.Ранее защитники Куштау также неоднократно выражали возмущение утверждениями республиканских госСМИ о "проплаченности" их протестов.Отметим, что на днях на ленте агентства "Башинформ" был опубликован анонимный материал под названием "Я первый начал финансировать протестные движения на шиханах - мнение". Ранее Ростислав Мурзагулов анонсировал появление этого материала в своих аккаунтах в соцсетях. "Герой" публикации, названный "уфимцем Анатолием", утверждал, что в свое время он организовывал "тысячные митинги" в защиту шихана Торатау, чтобы "поссорить главу республики [на тот момент] Рустэма Хамитова с БСК". "У нас было финансирование по этому направлению, и я думаю, что и сейчас в ситуации с защитой Куштау есть определенные финансовые источники", - заявил "Анатолий".Утверждения анонимщика были с незначительными изменениями текста немедленно растиражированы в других государственных и муниципальных СМИ республики.Государственное предприятие АО "Башинформ" было создано Радием Хабировым практически сразу после его назначения врио главы республики в октябре 2018 года. Согласно указу Хабирова, АО "Башинформ" осуществляет координацию деятельности самого агентства "Башинформ", телерадиовещательная компания "Башкортостан" (Башкирское спутниковое телевидение), Издательского дома "Республика Башкортостан" (объединяет с 2014 г. более 100 республиканских и муниципальных СМИ), Государственное республиканское издательство "Башкортостан", Государственное казенное учреждение "Информационные технологии", АО "Спутниковые телекоммуникации Башкортостана", киностудия "Башкортостан". Как отмечали СМИ, на этих предприятиях работает в общей сложности более 3000 человек. На практике "координация" сразу же вылилась в жесткое администрирование подчиненных АО "Башинформ" организаций, ввиду чего наблюдатели окрестили новый медиахолдинг "министерством пропаганды Хабирова".Под особо жесткий контроль попало собственно агентство "Башинформ", чья работа и ранее тщательно цензурировалась республиканскими властями. По свидетельствам источников, хорошо знакомых с ситуацией внутри агентства, наиболее скандальные и как правило, анонимные материалы приходят из башкирского "Белого дома" и ставятся на ленту "Башинформа", минуя всякий редакционный контроль. Впоследствии, журналистам "Башинформа" приходится оправдываться перед общественностью за такие материалы, к которым они, по их словам, "не имеют никакого отношения".Так, вчера на ленте "Башинформа" вышел опять-таки анонимный материал под заголовком "Тему протестов на Куштау в Башкирии оседлали радикальные исламисты: телеграм-каналы", в котором утверждается, что протестующих финансируют "ваххабитские организации". Сегодня в Telegram-канале "АПИПЭ", который наблюдатели также связывают с действующей властью, появилось провокационноесообщение, касающееся завтрашнего митинга, который у Куштау намерены собрать провластные профсоюзы. "Профсоюзы собирают самых решительных мужиков и планируют завтра в 12.00 жёстко … (матерное слово, аналог "избивать") ваххабитско-навальнистскую хрень на Куштау".Реплики одной из самых одиозных персон из окружения Радия Хабирова и соответствующие материалы в республиканских госСМИ и анонимных Telegram-каналах вызывают в последнее время немалое возмущение как среди защитников Куштау, так и у большой части республиканской общественности.Наблюдатели отмечают, что после того, как БСК и стоящие за ней республиканские власти вынуждены были перед лицом решительного сопротивления протестующих отступить и убрать технику с горы, на защитников Куштау началась новая информационная атака, проводящаяся с еще большим накалом и с использованием "особо грязных методов".– Я вижу, что с их стороны применяется сейчас рефлекторный набор довольно затасканных политтехнологий, – констатирует политтехнолог Андрей Потылицын. – Оппонента нужно обвинить таким образом, чтобы это выглядело наиболее отталкивающе для публики. Возможно, есть и цель спровоцировать протестующих на какие-то неосторожные реакцию. Ведь большинство из них – это простые люди, ранее далекие от политики, непривыкшие к медийности и, тем более, к таким злобным нападкам и лживым обвинениям.Почему это делается сейчас? Да потому что никакие прежние лживые версии властей и БСК не работают. Поэтому градус пропаганды все повышается, как у игрока в покер, обвинения следуют все "страшнее", чтобы все-таки вызвать, буквально, вымучить негативную реакцию у общественности в отношении защитников Куштау. А основная причина – стремление не допустить дальнейшего расширения поддержки протестующих со стороны общественности. Но все это ведется так неуклюже, так грубо, что общественность смотрит на это со смехом пополам с отвращением.Тем более, что вся эта кампания дирижируется такойвесьма токсичной для публики (и уже даже для самого Хабирова) персоной, как Ростислав Мурзагулов.Эксперт также заявил, что, по его мнению, решение, что делать дальше, будет принято властями в ближайшие дни.– Пока этого решения, по моим данным нет. Замечу, что в пропаганде появилась новая нотка – мол, Хабиров тут ни при чем, все будет решать Москва. Это свидетельствует о некоторых колебаниях внутри хабировского окружения. Там, очевидно, борются две партии: одна склонна выждать, постараться сперва морально изолировать, маргинализировать протестующих, вторая же хочет решить проблему силовым путем. Пока эти колебания продолжаются, я не опасаюсь сейчас повторения силового разгона. Но в ближайшие дни будет ясно, какая точка зрения там победила.Завтра, 15 августа на Куштау защитники горы намеревались устроить экологический субботник. Однако, сегодня стало известно, что провластные профсоюзы намерены организовать "трехтысячный флешмоб" у горы, на который сейчас срочно мобилизуют бюджетников из близлежащих городов. В чатах активисты делятся информацией о том, что бюджетникам обещают оплатить проезд, а также рекомендуют взять с собой "сухие пайки и непромокаемую одежду".На ленте агентства "Башинформ" в последние часы вышел еще ряд анонимных материалов, в которых, в частности, утверждается, что некие ваххабитские и салафитские лидеры "призвали мусульман выйти на защиту Куштау". Экоактивисты, которые уже начали приезжать в лагерь для участия в субботнике, опасаются новых провокаций.