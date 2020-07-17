Фюрера Лукашенко ждет смертная казнь

Я сейчас заплачу: читаю, что «Лукашенко поручил провести проверку задержаний на акциях протеста». Это как если бы Гиммлер поручил проверить, не слишком ли жестоко гестапо обращается с арестованными. Но вообще это важный признак.Ранее министр внутренних дел Беларуси Караев вдруг решил извиниться перед «случайно пострадавшими» на протестах и взял на себя ответственность за «перегибы».Значит, что-то начало меняться, и серьезно.Надежды «агрофюрера» и его подельников на то, что народ испугается дубинок и водометов и разбежится по домам, не оправдались.Напротив, начались забастовки на крупных предприятиях. На это Лукашенко точно не рассчитывал.И все больше и больше граждан выходит на мирные акции. Не желая признавать власть тех, кого они не выбирали.И даже совсем далекие от политики люди заявляют, что «власть начала войну против народа Беларуси», требуя «остановить зверства силовых структур по отношению к протестующим и мирным гражданам».И сторонники Лукашенко — только ОМОН, внутренние войска и милиция, а больше их нигде не видно.И все больше случаев демонстративного увольнения «силовиков» и государственных журналистов.Неужели все это — результат «внешнего вмешательства в дела Беларуси», о котором, широко закрыв глаза, чтобы не видеть избиений, арестов и пыток, твердит мидовская говорящая голова?Пишут, что диктатор готовит «срочное обращение к нации».Но Рубикон перейден — далеко за пределами Беларуси увидели кадры и услышали свидетельства садистской жестокости опричников по отношению к мирным гражданам, справедливо напоминающей белорусам времена фашистской оккупации.Кровавые избиения на улицах и пытки и угрозы изнасилований в тюрьмах — и это в 21 веке в центре Европы??Теперь не помогут ни попытки извинений министра МВД за якобы «случайно» пострадавших (а остальные, значит, пострадали заслуженно?), ни лицемерные поручения о «проверке», ни разговоры о «перегибах на местах» (знакомая лексика).После всего случившегося обратиться к нации он может только с покаянным заявлением о немедленном уходе.