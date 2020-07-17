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Фюрера Лукашенко ждет смертная казнь

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Я сейчас заплачу: читаю, что «Лукашенко поручил провести проверку задержаний на акциях протеста». Это как если бы Гиммлер поручил проверить, не слишком ли жестоко гестапо обращается с арестованными. Но вообще это важный признак.

Фюрера Лукашенко ждет смертная казнь


Ранее министр внутренних дел Беларуси Караев вдруг решил извиниться перед «случайно пострадавшими» на протестах и взял на себя ответственность за «перегибы».

Значит, что-то начало меняться, и серьезно.

Надежды «агрофюрера» и его подельников на то, что народ испугается дубинок и водометов и разбежится по домам, не оправдались.

Напротив, начались забастовки на крупных предприятиях. На это Лукашенко точно не рассчитывал.

И все больше и больше граждан выходит на мирные акции. Не желая признавать власть тех, кого они не выбирали.

И даже совсем далекие от политики люди заявляют, что «власть начала войну против народа Беларуси», требуя «остановить зверства силовых структур по отношению к протестующим и мирным гражданам».

И сторонники Лукашенко — только ОМОН, внутренние войска и милиция, а больше их нигде не видно.

И все больше случаев демонстративного увольнения «силовиков» и государственных журналистов.

Неужели все это — результат «внешнего вмешательства в дела Беларуси», о котором, широко закрыв глаза, чтобы не видеть избиений, арестов и пыток, твердит мидовская говорящая голова?

Пишут, что диктатор готовит «срочное обращение к нации».

Но Рубикон перейден — далеко за пределами Беларуси увидели кадры и услышали свидетельства садистской жестокости опричников по отношению к мирным гражданам, справедливо напоминающей белорусам времена фашистской оккупации.

Кровавые избиения на улицах и пытки и угрозы изнасилований в тюрьмах — и это в 21 веке в центре Европы??

Теперь не помогут ни попытки извинений министра МВД за якобы «случайно» пострадавших (а остальные, значит, пострадали заслуженно?), ни лицемерные поручения о «проверке», ни разговоры о «перегибах на местах» (знакомая лексика).

После всего случившегося обратиться к нации он может только с покаянным заявлением о немедленном уходе.

Борис Вишневский, Эхо Москвы
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  • 1 | 15.08.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фюрера Лукашенко ждет смертная казнь
===================================
И непременно через повешенье, так как самая позорная,смерть- это повешенье, а расстрел для лукашенко, это непозволительная мягкость приговора!



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  • 2 | 15.08.2020, 10:41 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4259 | Рейтинг: -334
Он ещё простудится на ваших похоронах.



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  • 3 | 15.08.2020, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 15.08.2020, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фюрера Лукашенко ждет смертная казнь
===================================
И непременно через повешенье, так как самая позорная,смерть- это повешенье, а расстрел для лукашенко, это непозволительная мягкость приговора!
____________________
И что такого сделал Лукашенко?
Скажи членораздельно!



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  • 4 | 15.08.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хруль, как ты не бейся, а крах тоталитаризма неизбежен. Но тебе этого не понять, поэтому напишу проще - кирдык скоро придёт как Бацьке, так и твоим красно- коричневым мечтам
турк



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  • 5 | 15.08.2020, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Забастовки и всё новые протесты граждан, это только в воспалённом мозгу вишневского...
граждане Белоруссии работают,, занимаются семейными делами,, одним словом живут нормальной жизнью... и только кучка майдано-фашистов пыталась устроить погромы, но была пресечена действиями полиции... как и должно быть в цивилизованном государстве....



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  • 6 | 15.08.2020, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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После ваших похорон Лука потеплее оденется и выпьет чашечку кофе.



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  • 7 | 15.08.2020, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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. Что плохого сделал Лукашенко для своей страны и народа, что должен уходить? Не сдал свою индустрию на разграбление вексельбергам, роттенбергам и абрамовичам? Так что для России плохо, а не для Белоруссии. Промашечка у вас выходит.



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  • 8 | 15.08.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Если Луку таки сейчас скинут, то оставшиеся живые белорусы будут завидовать мёртвым.
Не все конечно, но те которые нынче работают на гос.предприятиях - точно. Бульбашей качнёт на Запад, а кому там нужны БелАЗы, их трактора и ещё куча всякого. Смотрим дальше, как Лука таки удержится, но сдавать начнёт на глазах. Будет настоящий цирк на конной тяге.



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  • 9 | 15.08.2020, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Белорусы рубят сук на котором сидят, и Лукашенка не подарок, но они сами под флейты прозападных кукловодов загоняют себя в яму. Если им урок 1991 не пошёл в прок, если урок 1993 в Москве не пошёл в прок, если урок 2014 вна Украйне не пошёл в прок, то пусть учатся на своём, пусть прыгают на граблях, их право...



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  • 10 | 15.08.2020, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Хотели майдана, однозначно.
Заграничные кураторы понимали, что народ за Лукашенко и с этим ничего поделать нельзя. Нужно устраивать в Белоруссии фашистский переворот.
Белоруссия пригласила контролировать выборы наблюдателей из ОБСЕ и Еврокомиссии, однако те отказались, мотивируя это страхом коронавируса, а на самом деле, чтобы не подтверждать честность выборов. Однако в Белоруссию, всё же, приехал 201 иностранный наблюдатель из Армении, Израиля, Литвы, Палестины, Румынии, США, Таджикистана, Узбекистана, Франции, Швеции и Эстонии.
И ни один не упрекнул Белоруссию в фальсификации выборов!
Покорно и тупо выполняя волю Запада, ЦИК России гордо отказалась посылать наблюдателей, но зато были наблюдатели из СНГ, которые на могли отказаться, а глава миссии наблюдателей, председатель Исполкома Содружества Сергей Лебедев, приехал в Белоруссию ещё в четверг, и начал работу с посещения избирательных комиссий Несвижского района Минской области. Причём, часть присланных наблюдателей оказались депутатами Думы и сенаторами Совета Федерации России. И мы читаем:
«Президентские выборы в Белоруссии прошли на высоком уровне и без каких-либо явных нарушений. Об этом РБК сказали депутаты Госдумы Сергей Крючек от «Справедливой России» и единоросс Артем Туров, наблюдавшие за голосованием.
«Все прошло достойно, на высоком уровне, без каких-либо явных нарушений при высокой активности населения и высокой организации избирательного процесса», — отметил Крючек».



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  • 11 | 15.08.2020, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кто такой Б. Вишневский? А какого хрена гражданин России лезет во внутренние дела Белоруссии? И почему то же самое не вякает в сторону Трампа, Меркель, Макрона? Ему нечем а Питере заняться?



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  • 12 | 15.08.2020, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 15.08.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хруль, как ты не бейся, а крах тоталитаризма неизбежен. Но тебе этого не понять, поэтому напишу проще - кирдык скоро придёт как Бацьке, так и твоим красно- коричневым мечтам
турк
___________________
Турк!
Переведи на русский, что такое тоталитаризм и красно-коричневые мечты!
Напряги свою единственную извилину.



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  • 13 | 15.08.2020, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 15.08.2020, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А кто такой Б. Вишневский? А какого хрена гражданин России лезет во внутренние дела Белоруссии? И почему то же самое не вякает в сторону Трампа, Меркель, Макрона? Ему нечем а Питере заняться?
_____________________
"И почему то же самое не вякает в сторону Трампа, Меркель, Макрона?"
Да вы что! Его же с довольствия снимут - где ж он будет харчеваться!
Ещё скажите, чтобы он работать попробовал - садист вы!



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  • 14 | 15.08.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Мы устали от Путина, беларусы от Лукашенко, они во всём виноваты и если их поменять, то жизнь наладится? Нефига не наладится, а будет большая драка, да и коней на переправе не меняют.

С огромным интересом послушал интервью Лукашенко, это гораздо полезнее, чем слушать бредни политологов и экспертов, которые подогревают свои рейтинги загадочными фразами и адскими прогнозами. Как я понял, всё будет хорошо, а народ пошумит и дальше пойдёт работать.

Мемуары он сказал писать не будет, но если напишет книгу, то я с удовольствием ее прочитаю. Уверен, что ближайший/очередной президентский срок ему будет точно не до этого.

Его масштаб гораздо больше Беларуси и чем вам не достойный преемник Путина, и страшный сон наших жуликов? Он сберёг страну и не позволил ее распилить, в отличии от Украины и России. Я бы лично за него проголосовал.



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  • 15 | 15.08.2020, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Надо на УЖе вторую макаку завести, будет Резусу с кем поболтать, а то люди его обижают.



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  • 16 | 15.08.2020, 13:37 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1623 | Рейтинг: +370,6
То есть все бастующие и митингующие по мнению ватников шпиены и провокаторы? Вот наслушались голосов омерик и вышли на улицы? Хер там. Жизнь дорожает, зарплаты не растут, батька хочет править до смерти и после смерти оставить еще одного диктатореша.



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  • 17 | 15.08.2020, 16:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68918 | Рейтинг: +11857,3
Американское агентство «Блумберг» утверждает, что люди из окружения Лукашенко ведут переговоры о бегстве в Россию
Американское агентство «Блумберг» утверждает, что люди из окружения Лукашенко ведут переговоры о бегстве в Россию. По словам источников агентства, приближенные белорусского лидера связывались с чиновниками в Кремле. Ранее сегодня Лукашенко заявил, что видит признаки внешнего вмешательства в ситуацию в республике, что, по его мнению, создает угрозу не только Белоруссии, но и России. Вскоре, как передает белорусское госагентство БелТА, состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. В Белоруссии продолжаются протестные выступления против итогов президентских выборов, на которых по утверждению ЦИКа, победил Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что победила его соперник Светлана Тихановская.
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ТАСС сообьщает, что ОМОНа и внутренних войск сегодня в Минске нет....

Беги, Шурик, беги! Тоби пи@да! Гейропка с пиндоссией уже сворачивают помощь, включая поставки нефти, и готовятся вводить санкции...



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