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Хабировские времена в Башкирии: То ли еще будет!

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В Башкортостане более 50 задержанных. На Куштау остаются защитники горы и ОМОН. Задержанных отвезли в Стерлитамак. 15 августа, у горы Куштау в Ишимбайском районе Башкортостана произошли столкновения работников компании "Сода", сотрудников ОМОНа и защитников шихана, которые выступают против промышленной разработки горы.

Хабировские времена в Башкирии: То ли еще будет!


Видео:



Более 50 человек задержаны, их увезли на двух автобусах в Стерлитамак.

— Их задержали на 48 часов, там работает наш адвокат, — сообщил "Idel.Реалии" адвокат Гарифулла Яппаров.

В данный момент в лагере активистов находится более 150 человек, сообщает журналист "Idel.Реалии". К месту столкновений подтягиваются все больше защитников, сотрудники БСК уезжают домой. По словам одного из очевидцев события, которые представился Дмитрием, среди активистов есть пострадавшие.

Телефоны находящихся в лагере активистов недоступны, интернета нет.

Конфликт возник между защитниками шихана и сотрудниками частных охранных предприятий, присланных на "флешмоб", организованный в защиту разработки горы для "Башкирской содовой компании".

Руководство "Башкирской содовой компании" (БСК) продолжает заявлять, что разработка шихан не оказывает никакого влияния на экологию республики. Несмотря на активные протесты жителей республики, в августе 2019 года компания получила лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет. Хронологию развития событий вокруг промышленной разработки и ситуации вокруг нее можно прочитать здесь.

Завтра, 16 августа, защитники Куштау планировали провести "экологический субботник" на горе.

Идель.Реалии
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***

«Они хотят новый Хабаровск?»: на шихане Куштау силовики применили газ и гранаты, лагерь разгромлен

Среди защитников Куштау много пострадавших, налетчики при поддержке силовиков не щадят никого.

Лагерь защитников Куштау разгромлен, сообщает Telegram-канал «КушТау on-line».

– По последним данным лагерь и защитников окружили со всех сторон. На помощь ЧОПу подтянулись какие-то отмороженные боевики. Через лес в лагерь просочились спортсмены человек 30. Дела если честно у защитников не очень. Обороняются человек 60. Остальных не пускают на место битвы. Ни на машинах, ни пешком, - сообщают активисты.

С места событий сообщают, что силовики применили устройства для «заглушки» связи – интернета и телефона.

– Они хотят Новый Хабаровск??? Чего они добиваются?, - возмущаются активисты.

Корреспондент ProUfu.ru Рамиль Рахматов, который также получил травмы, сообщает:

– В лагере произошло жесткое столкновение защитников и сил Росгвардии. Последние применяют силу и спецсредства – дубинки, газ, светошумовые гранаты. Защитников избивают, в том числе журналистов. Большую группу «титушек» привел глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов. По его команде, предположительно, один из налетчиков разбил камеру журналисту Mash, - рассказывает свою точку зрения Рамиль.

Ранее мы писали, что к месту лагеря прибыл ОМОН. Другие «люди в форме», сотрудники ЧОП, которые начали избивать защитников Куштау дубинками, несмотря на то, что там были в основном женщины и дети. В настоящее время ЧОПовцы выгоняют людей из лагеря и пытаются заблокировать территорию. «Место столкновения защитников с ЧОП. ЧОП убирает защитников, загонят технику, ограждают все колючей проволокой. План у них такой», - пишут с места событий активисты.

Позже в пресс-службе Росгвардии сообщили, что они оказывали содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, чтобы исключить возможность перерастания конфликта в массовый беспорядок и действовали исключительно в рамках закона. И никакие спецсредства ими будто бы не применялись.

ПроУфу
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  • 1 | 16.08.2020, 07:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Получается Хабиров ездил к Путину за его санкцией на силовое подавление народа!
Теперь понятна связь антибашкирских и антитатарских, под видом татарского движения, выступлений.
Мотив проглядывается только у одного человека: Путина! Разделяй и властвуй!



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3

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  • Гость
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  • 2 | 16.08.2020, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" Мы, мусульмане, призываем всех сохранять спокойствие и подобные вопросы решать мирным путем в правовом поле», — сказал Айнур Биргалин, комментируя призывы выходить 15 августа с протестами против разработки горы на Куштау......."
================================================
Ну вот и муллы в политику лезут .
Все как всегда
В,И, ЛЕНИН -
..... .. "Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана
и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми
нравственными, религиозными, политическими,
социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать
интересы тех или иных классов......"



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2

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  • Гость
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  • 3 | 16.08.2020, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий будет проклят башкирским народом ! Теперь понятна его миссия и его команды в Башкирии !



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5

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  • Участник
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- Хай жыве Беларусь!!!



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1

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  • Участник
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- Нехай живе Білорусь!!!!



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2

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  • Участник
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- Беларусь амьдрах болтугай !!!



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0

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  • Гость
  •  
  • 7 | 16.08.2020, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин раз сказал Хабиров не только родину продаст.
Ведь у них ОПГ не только по Крыму



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1

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  • Гость
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  • 8 | 16.08.2020, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 16.08.2020, 07:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Получается Хабиров ездил к Путину за его санкцией на силовое подавление народа!
Теперь понятна связь антибашкирских и антитатарских, под видом татарского движения, выступлений.
Мотив проглядывается только у одного человека: Путина! Разделяй и властвуй!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Не был он у Путина, выдумки тупых либерастов это! Очень Опытный



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1

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  • Гость
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  • 9 | 16.08.2020, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
УФИМСКИЙ ЖУРНАЛ!

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ КУШТАУ И ЗА ХЕШТЕГ В ЛОГОТИПЕ!

НЕ ОЖИДАЛИ ОТ ВАС!



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3

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  • Эксперт
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  • 10 | 16.08.2020, 13:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68931 | Рейтинг: +11857,5
Максим Галкин!!!! Посвятил в Инстаграмме достаточно большой спич о шиханах! Послушайте - он в теме и поддерживает нас. Он просто замечательно говорит!

https://www.instagram.com/tv/CD8PoJPngjT/?igshid=1ak70ob9v21
q2

А значит и Алла Пугачева на нашей стороне.



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 11 | 16.08.2020, 13:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68931 | Рейтинг: +11857,5
УФИМСКИЙ ЖУРНАЛ!

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ КУШТАУ
__________________________
УЖик давно поддерживает шиханы - начинал с поддержки Торатау. Может в первых публикациях и посмеивались над башкирской "священностью", но это не касалось сути борьбы за сохранение всех трех оставшихся шихан.
Дело ведь не в святости для кого-то того или иного шихана и в степени святости. Вот Юрактау, например, не признается никем святостью - он самый маленький, но как младший брат Торатау - такой же пирамидальный, но поменьше. Зато в отличии от Куштау - на них почти нет растительности - кустарников и деревьев. И Куштау как раз и уникален тем, что там произрастает и селятся около 40 видов растений/насекомых, занесенных в Красную книгу.



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1

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  • Гость
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  • 12 | 16.08.2020, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 16.08.2020, 07:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Получается Хабиров ездил к Путину за его санкцией на силовое подавление народа!
Теперь понятна связь антибашкирских и антитатарских, под видом татарского движения, выступлений.
Мотив проглядывается только у одного человека: Путина! Разделяй и властвуй!
______________________________________________________
Не надо кучку бузотеров называть НАРОДОМ. И вспомните как вы плясалии перед памятником салаватке когда ушел Хамитов.



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  •  
  • 13 | 16.08.2020, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дело ведь не в святости для кого-то того или иного шихана и в степени святости
______________________________________________
Дело в том что титульники приватизировали право защиты этих гор, дескать это наши святыни. эта соответственно наша земля - со всеми вытекающими. Это и клоуны из Башкорт, которые на любой пердеж слетались попиарится. Ну пускай раз. бываются, плевать на них



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  • 14 | 16.08.2020, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 16.08.2020, 13:02 | Автор: Кухарка
Публикации: 1350 | Комментарии: 68929 | Рейтинг: +11857,2

Максим Галкин!!!! Посвятил в Инстаграмме достаточно большой спич о шиханах! Послушайте - он в теме и поддерживает нас. Он просто замечательно говорит!

https://www.instagram.com/tv/CD8PoJPngjT/?igshid=1ak70ob9v21

q2

А значит и Алла Пугачева на нашей стороне.
_______________________________________________________
Меня особенно волнует позиция Бори Моисеева по этому вопросу и Гуфа



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1

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  • 15 | 16.08.2020, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 16.08.2020, 11:27 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4567 | Рейтинг: -347,2

- Нехай живе Білорусь!!!!
___________________________________
Кеша, иди ипать коней, скоро будет холодно



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  • 16 | 16.08.2020, 13:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68931 | Рейтинг: +11857,5
Нормальные люди - не обращают на это внимание)))

Вам шашечки или ехать? Да пусть они что хотят, то и говорят - на защиту Куштау - встали ВСЕ народы Б-стана.
Но и среди тех, кто продался СОДОмитам - тоже есть представители и башкир, и татар, и русских, и даже - еврей Эйгенсон, который разместил ну ооооочень лукавый пост - мол он за деньги БСК(говорят, что замы директоров там получают от 500 тыщ до 1,5 млн плюс бонусы - а его устраивают зам директора туда) он будет выступать в роли царя Соломона.
Ну - большинство - 95% - комментаторов - ему в его фейсбуке навтыкали, не стесняясь! Включая его реальных друзей-приятелей.
Йонис - полу-еврей(сам признался), Деркач - хер пойми кто, если по фамилии, то хохол - тоже мрази! СОДОмит Давыдов - русский. Бортова - вероятно - тоже.
А вот еврей-адвокат Войцех - среди защитников Куштау.

Так что не нация тут играет роль, а заинтересованность - финансовая.



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  • 17 | 16.08.2020, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12й
Плясали из-за того что народ против Путина! А вы 20 лет вылизываете ниже спины бандиту из Тамбовской ОПГ! "За державу обидно!"



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  • 18 | 16.08.2020, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12й
С/Ю вместе с Пугачёвым восстали в защиту обездоленного народа не разбирая кто на каком язе говорит, а вам "слабо", только свою подачку в "30 сребренников отрабатываете!



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  • 19 | 16.08.2020, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Так что не нация тут играет роль, а заинтересованность - финансовая.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=
При любом исходе кто то получит профит, а ты останешься в очередной раз обманутой статисткой



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  • 20 | 16.08.2020, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин руки прочь от РБ и РБ !!!



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