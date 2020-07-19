Хабировские времена в Башкирии: То ли еще будет!

В Башкортостане более 50 задержанных. На Куштау остаются защитники горы и ОМОН. Задержанных отвезли в Стерлитамак. 15 августа, у горы Куштау в Ишимбайском районе Башкортостана произошли столкновения работников компании "Сода", сотрудников ОМОНа и защитников шихана, которые выступают против промышленной разработки горы.Видео:Более 50 человек задержаны, их увезли на двух автобусах в Стерлитамак.— Их задержали на 48 часов, там работает наш адвокат, — сообщил "Idel.Реалии" адвокат Гарифулла Яппаров.В данный момент в лагере активистов находится более 150 человек, сообщает журналист "Idel.Реалии". К месту столкновений подтягиваются все больше защитников, сотрудники БСК уезжают домой. По словам одного из очевидцев события, которые представился Дмитрием, среди активистов есть пострадавшие.Телефоны находящихся в лагере активистов недоступны, интернета нет.Конфликт возник между защитниками шихана и сотрудниками частных охранных предприятий, присланных на "флешмоб", организованный в защиту разработки горы для "Башкирской содовой компании".Руководство "Башкирской содовой компании" (БСК) продолжает заявлять, что разработка шихан не оказывает никакого влияния на экологию республики. Несмотря на активные протесты жителей республики, в августе 2019 года компания получила лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет. Хронологию развития событий вокруг промышленной разработки и ситуации вокруг нее можно прочитать здесь.Завтра, 16 августа, защитники Куштау планировали провести "экологический субботник" на горе.***Среди защитников Куштау много пострадавших, налетчики при поддержке силовиков не щадят никого.Лагерь защитников Куштау разгромлен, сообщает Telegram-канал «КушТау on-line».– По последним данным лагерь и защитников окружили со всех сторон. На помощь ЧОПу подтянулись какие-то отмороженные боевики. Через лес в лагерь просочились спортсмены человек 30. Дела если честно у защитников не очень. Обороняются человек 60. Остальных не пускают на место битвы. Ни на машинах, ни пешком, - сообщают активисты.С места событий сообщают, что силовики применили устройства для «заглушки» связи – интернета и телефона.– Они хотят Новый Хабаровск??? Чего они добиваются?, - возмущаются активисты.Корреспондент ProUfu.ru Рамиль Рахматов, который также получил травмы, сообщает:– В лагере произошло жесткое столкновение защитников и сил Росгвардии. Последние применяют силу и спецсредства – дубинки, газ, светошумовые гранаты. Защитников избивают, в том числе журналистов. Большую группу «титушек» привел глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов. По его команде, предположительно, один из налетчиков разбил камеру журналисту Mash, - рассказывает свою точку зрения Рамиль.Ранее мы писали, что к месту лагеря прибыл ОМОН. Другие «люди в форме», сотрудники ЧОП, которые начали избивать защитников Куштау дубинками, несмотря на то, что там были в основном женщины и дети. В настоящее время ЧОПовцы выгоняют людей из лагеря и пытаются заблокировать территорию. «Место столкновения защитников с ЧОП. ЧОП убирает защитников, загонят технику, ограждают все колючей проволокой. План у них такой», - пишут с места событий активисты.Позже в пресс-службе Росгвардии сообщили, что они оказывали содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, чтобы исключить возможность перерастания конфликта в массовый беспорядок и действовали исключительно в рамках закона. И никакие спецсредства ими будто бы не применялись.