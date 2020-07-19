Хабировские времена в Башкирии: То ли еще будет!

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Более 50 человек задержаны, их увезли на двух автобусах в Стерлитамак.
— Их задержали на 48 часов, там работает наш адвокат, — сообщил "Idel.Реалии" адвокат Гарифулла Яппаров.
В данный момент в лагере активистов находится более 150 человек, сообщает журналист "Idel.Реалии". К месту столкновений подтягиваются все больше защитников, сотрудники БСК уезжают домой. По словам одного из очевидцев события, которые представился Дмитрием, среди активистов есть пострадавшие.
Телефоны находящихся в лагере активистов недоступны, интернета нет.
Конфликт возник между защитниками шихана и сотрудниками частных охранных предприятий, присланных на "флешмоб", организованный в защиту разработки горы для "Башкирской содовой компании".
Руководство "Башкирской содовой компании" (БСК) продолжает заявлять, что разработка шихан не оказывает никакого влияния на экологию республики. Несмотря на активные протесты жителей республики, в августе 2019 года компания получила лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет. Хронологию развития событий вокруг промышленной разработки и ситуации вокруг нее можно прочитать здесь.
Завтра, 16 августа, защитники Куштау планировали провести "экологический субботник" на горе.
Идель.Реалии
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«Они хотят новый Хабаровск?»: на шихане Куштау силовики применили газ и гранаты, лагерь разгромлен
Среди защитников Куштау много пострадавших, налетчики при поддержке силовиков не щадят никого.
Лагерь защитников Куштау разгромлен, сообщает Telegram-канал «КушТау on-line».
– По последним данным лагерь и защитников окружили со всех сторон. На помощь ЧОПу подтянулись какие-то отмороженные боевики. Через лес в лагерь просочились спортсмены человек 30. Дела если честно у защитников не очень. Обороняются человек 60. Остальных не пускают на место битвы. Ни на машинах, ни пешком, - сообщают активисты.
С места событий сообщают, что силовики применили устройства для «заглушки» связи – интернета и телефона.
– Они хотят Новый Хабаровск??? Чего они добиваются?, - возмущаются активисты.
Корреспондент ProUfu.ru Рамиль Рахматов, который также получил травмы, сообщает:
– В лагере произошло жесткое столкновение защитников и сил Росгвардии. Последние применяют силу и спецсредства – дубинки, газ, светошумовые гранаты. Защитников избивают, в том числе журналистов. Большую группу «титушек» привел глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов. По его команде, предположительно, один из налетчиков разбил камеру журналисту Mash, - рассказывает свою точку зрения Рамиль.
Ранее мы писали, что к месту лагеря прибыл ОМОН. Другие «люди в форме», сотрудники ЧОП, которые начали избивать защитников Куштау дубинками, несмотря на то, что там были в основном женщины и дети. В настоящее время ЧОПовцы выгоняют людей из лагеря и пытаются заблокировать территорию. «Место столкновения защитников с ЧОП. ЧОП убирает защитников, загонят технику, ограждают все колючей проволокой. План у них такой», - пишут с места событий активисты.
Позже в пресс-службе Росгвардии сообщили, что они оказывали содействие правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности, чтобы исключить возможность перерастания конфликта в массовый беспорядок и действовали исключительно в рамках закона. И никакие спецсредства ими будто бы не применялись.
ПроУфу
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Хабировские времена в Башкирии: То ли еще будет!
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