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Курайные холуи Хабирова испоганили башкирскую песню

  • Опубликовано: ПроУфу | 16.08.2020
    Раздел: Новости | Просмотры: 11969 | Комментарии: 24
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На «флешмобе», организованным БСК, приехали артисты с концертом. Пока с другой стороны горы дубинками бьют людей и распыляют газ, сотрудники компании и, предположительно, приглашенные за деньги поддержать сторону «содовиков» люди, во всю развлекаются и кайфуют. Они пьют чай, ведут светские беседы и откровенно защитников шихана называют ваххабитами и националистами, которым место в тюрьме.

Курайные холуи Хабирова испоганили башкирскую песню


А их в это время с кузова большегруза развлекают заслуженный артист РБ Амир Туйгунов и директор ГКЗ «Башкортостан» и художественный руководитель группы «Караван-Сарай» Вильдан Яруллин под песню «Любизар», поменяв заранее слова. В частности, можно было услышать о том, что активисты начали убегать, как только вышли истинные защитники. Скорее всего, они намекали на ОМОН, которые дубинкой начали бить мирных активистов. Другого солиста коллектива Расуля Карабулатова на концерте не было.

Куплет песни звучал так:

Любезники, любизар молодец, молодец

Любезники любизар, эх, Хабиров молодец!

Башкортостан обновляется, везде кипит работа

Как Хабиров стал главой – горят наши сердца.

«Любизар» – историческая башкирская народная песня об Отечественной войне 1812 года, где башкиры показали себя настоящими героями. Сейчас она с уст Яруллина и Туйгунова звучит как оскорбление своего же народа. Интересно, а сколько этим «патриотам» заплатили? Сколько стоит их честь и самоуважение?

К слову, еще несколько лет назад Туйгунов был среди задержанных в митинге в отставку Рустэма Хамитова.

ПроУфу
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  • 1 | 16.08.2020, 07:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Необходимо введение свободного ношегия огнестрельного оружия, - только оно обеспечивает права и свободы граждан!
Бывшие республики бывшего СССР которые ввели у себя свободу огнестрела живут лучше !



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  • 2 | 16.08.2020, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......" заслуженный артист РБ Амир Туйгунов и директор ГКЗ «Башкортостан» и художественный руководитель группы «Караван-Сарай» Вильдан Яруллин......"
==================================================
" настоящие артисты " башкирского народа !
И вашим и нашим гордо подтирать Готовы !



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  • 3 | 16.08.2020, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не хочу обидеть народ башкирский-но есть в нем столько говнюков и в первую очередь в творческой интеллигенции,которая погрязла в нацугаре,что продадут и продадут еще раз ради своих интересов и любую задницу поцелуют с благодарностью.Именно богатенькие продали салаватку,именно богатые нещадно эксплуатировали своих при царизме,были подручниками валидки, чтоб сохранить власть на башкирами и угнетать.Простой башкир на такое не способен.ОН в ТРУДЕ и НУЖДЕ .Он защитник РОДИНЫ в годину тяжелых испытаний



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  • 4 | 16.08.2020, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где вся свора творческой интеллигенции,кричащей о величии башкир ,когда сокральную гору сносить хотят,Где ущеные бит -глотки говном заткнули и молчат.?Твари и больше никто!!!



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  • 5 | 16.08.2020, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эти продажные твари- позор башкирского народа !!!
Люди этого не забудут !!!



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  • 6 | 16.08.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я больше никогда не пойду на их концерты.
Этих "артистов" для меня не существует.



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любизарник хабиров малазис,малазис.....
вот до чего докатился,дно пробито,чердак свистит



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  • 8 | 16.08.2020, 11:32 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1624 | Рейтинг: +370,5
Затолкать им кураи в их дупла. Пусть дудят , они из племени усырган.



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  • 9 | 16.08.2020, 12:37 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14980 | Рейтинг: -2149
Сегодня ты играшь джаз, а завтра Родину продашь.
Впрочем, этим ни джаз не понадобился, ни завтра они дожидаться не стали.
Продали сразу и без сомнений.



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  • 10 | 16.08.2020, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 16.08.2020, 07:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Необходимо введение свободного ношегия огнестрельного оружия, - только оно обеспечивает права и свободы граждан!
Бывшие республики бывшего СССР которые ввели у себя свободу огнестрела живут лучше !
__________________________________________________
Какое тебе оружие, лук и стрелы носи с собой



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  • 11 | 16.08.2020, 13:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну все как всегда. Верные башкиры и неверные башкиры. Точнее разные рода за выгоду меж собой дерутся. И нехер визжать про угнетение, колонизацию и прочее. Без русских сами себя сожрете от жадности своей



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  • 12 | 16.08.2020, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 16.08.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Я больше никогда не пойду на их концерты.
Этих "артистов" для меня не существует.
___________________________________
Ого, у кукайцев бывают концерты?



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  • 13 | 16.08.2020, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где защитники вся башкотского которые слюнянями то про язык то еще про что визжали? Где эти продажные чмошники?



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  • 14 | 16.08.2020, 14:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С Вильданом Яруллиным я в середине 90-х столкнулся, в прямом смысле этого слова, на дороге, когда он выехал со двора мне поперёк! Я и не знал о том, кто он такой! Сначала он попытался свалить вину на меня, но когда другие водители ему объяснили, что тот, кто по улице главнее того, кто со двора, то предложил решить миром, отдал документы на машину и предложил ехать в знакомый ему автосервис! Там авто осмотрели, составили список деталей и мы поехали на авторынок! Я думал, что он заедет домой или банк за деньгами, но ничего этого не случилось, на авторынке он достал из кармана большую пачку денег, оплатил бампер, крыло, фару, повторитель поворота для моей машины и также что-то, уже не помню, на свою, и ещё денег у него много осталось! Когда ехали назад, то я спросил у него где он работает, на что он ответил, что в филармонии поёт и играет! Вот так жили "бедные" артисты ещё в середине 90-х! На следующий день я забрал своё авто из сервиса и отдал документы, всё отремонтировали, тут к нему претензий нет! Очень Опытный



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  • 15 | 16.08.2020, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где защитники вся башкотского которые слюнянями то про язык то еще про что визжали? Где эти продажные чмошники?
-------------
На Куштау. Подпишись в телеграмме на канал куштау и увидишь.



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  • 16 | 16.08.2020, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
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У Карабулатова видимо, совесть еще осталась, а отличие от этих "артистов".



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  • 17 | 16.08.2020, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Хабиров уедет со свопй шоблой, а он останутся. Что делать- то будут кутляки !!!



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  • 18 | 16.08.2020, 17:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И нехер визжать про угнетение, колонизацию и прочее. Без русских сами себя сожрете от жадности своей.


Я давно уже говорил, что это Куштау - чисто внутрибашкирские разборки и нехер там татарину делать.



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  • 19 | 16.08.2020, 19:38 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 16.08.2020, 17:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

И нехер визжать про угнетение, колонизацию и прочее. Без русских сами себя сожрете от жадности своей.


Я давно уже говорил, что это Куштау - чисто внутрибашкирские разборки и нехер там татарину делать.

___________________________________________________-
Там и простым башкирам делать нечего. Их баи выгоду в любом случае получат. Как в бочки стучали идиоты мы уже видели



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  • 20 | 16.08.2020, 19:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
""""Я давно уже говорил, что это Куштау - чисто внутрибашкирские разборки и нехер там татарину делать.""""


- ДЕЛАТЬ то не хрен, колхоз, а вот поддержать братьев против кремляди - ты урод просто обязан!!!!!!!!! А не поддержишь, совхоз, не сносить тебе ишаку головы!



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