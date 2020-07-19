Курайные холуи Хабирова испоганили башкирскую песню

На «флешмобе», организованным БСК, приехали артисты с концертом. Пока с другой стороны горы дубинками бьют людей и распыляют газ, сотрудники компании и, предположительно, приглашенные за деньги поддержать сторону «содовиков» люди, во всю развлекаются и кайфуют. Они пьют чай, ведут светские беседы и откровенно защитников шихана называют ваххабитами и националистами, которым место в тюрьме.А их в это время с кузова большегруза развлекают заслуженный артист РБ Амир Туйгунов и директор ГКЗ «Башкортостан» и художественный руководитель группы «Караван-Сарай» Вильдан Яруллин под песню «Любизар», поменяв заранее слова. В частности, можно было услышать о том, что активисты начали убегать, как только вышли истинные защитники. Скорее всего, они намекали на ОМОН, которые дубинкой начали бить мирных активистов. Другого солиста коллектива Расуля Карабулатова на концерте не было.Куплет песни звучал так:Любезники, любизар молодец, молодецЛюбезники любизар, эх, Хабиров молодец!Башкортостан обновляется, везде кипит работаКак Хабиров стал главой – горят наши сердца.«Любизар» – историческая башкирская народная песня об Отечественной войне 1812 года, где башкиры показали себя настоящими героями. Сейчас она с уст Яруллина и Туйгунова звучит как оскорбление своего же народа. Интересно, а сколько этим «патриотам» заплатили? Сколько стоит их честь и самоуважение?К слову, еще несколько лет назад Туйгунов был среди задержанных в митинге в отставку Рустэма Хамитова.