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Максим Галкин выступил в защиту Куштау: «Богатые никак не нажрутся»

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В своем аккаунте в инстаграм пародист опубликовал 7-минутное видео с призывом не допустить разработку шихана Куштау.

Максим Галкин выступил в защиту Куштау: «Богатые никак не нажрутся»


Видео:



— Уже сейчас речь идет о каких-то сверхприбылях, — сказал он. – «Башкирская содовая компания» не закончит своей существование, если ей не достанется шихан Куштау – меньше будет прибыли.

Он привел отрывок из своего монолога.

— Проблема России не том что бедных много, а в рот, что богатые никак не нажрутся.

Галкин обратился к «БСК».

— Вы уничтожаете лицо Башкортостана, тем самым уничтожаете лицо России. У нас не так много природных ландшафтов при всем многообразии, которые являются визитной карточкой. Если их не будет – как поймем, что это Башкортостан? Как объясните внукам что было уникального на земле? Будут фото показывать или результаты разработок?

Он заметил, что проблема экологии сейчас повсеместная.

— Это не только проблема Башкортостана. Это проблема Байкала. Это проблема полей около моего дома. Проблема вызванная тем, что под шумок пандемии процессы разграбление и отоваривания родной земли ускорились с космической скоростью. Я поддерживаю тех, кто собой защищает родную землю, тех, кого винтят, сажают в кутузку за то, что хотят сохранить родную землю.

Он сравнил историю вокруг Куштау с произведением писателя Толкиена.

— История напоминает Сарумана из «Властелина колец», который вырубил вековой лес и начал лепить орков, но только все саруманы заканчивают одинаково. Шиханы рассматриваются как сырьевой временный придаток – они создавались миллионы лет, а вы их хотите сравнять за два года, превратив в мертвую зону, — резюмировал Галкин.

Эхо Москвы
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  • 1 | 17.08.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нашего полку прибыло, Галкин объявил себя бедняком.



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  • 2 | 17.08.2020, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 17.08.2020, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нашего полку прибыло, Галкин объявил себя бедняком._____________________________
все относительно



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  • 3 | 17.08.2020, 11:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68951 | Рейтинг: +11855,8
Галкин объявил себя бедняком.
_______________________
Не бедный, но зарабатывает своим трудом и талантом. Отрицать, что Галкин талантлив - невозможно.
Он ни у кого ничего не украл.



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2

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  • 4 | 17.08.2020, 11:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68951 | Рейтинг: +11855,8
А обращение Максима - просто замечательное! И по погружению в тему, и по эмоциям, и по аргументации.

В последнее время он стал более открыто выступать против властей в пуйлостане. Человек с совестью и это радует.



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  • 5 | 17.08.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Не бедный, но зарабатывает своим трудом и талантом. Отрицать, что Галкин талантлив - невозможно.
Он ни у кого ничего не украл.

Всё правильно, Галкин талантлив. А талантливый человек талантлив во всём. Вот бы посчитать стоимость его замка и его налоговые выплаты. Интересная картина получится.



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  • 6 | 17.08.2020, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слава Галкину!! Предателя Башкирии Сабирова в отставку!



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  • 7 | 17.08.2020, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 17.08.2020, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слава Галкину!! Предателя Башкирии Сабирова в отставку!
++++++++++
с киева пишешь?



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Евгения Чирикова приедет защитить шиханы?



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  • 9 | 17.08.2020, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пирикову в чизду



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  • 10 | 17.08.2020, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Максимка поторопилсо, как Макаревич станет подзаборным лмбероидом



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  • 11 | 17.08.2020, 16:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Муж бабушки решил подзаработать в подтанцовке Уралчика ?



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  • 12 | 17.08.2020, 17:10 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1625 | Рейтинг: +370,6
Подзаборный либероид в мульен раз лучшее пуйловского ватника. Есть еще оказывается и среди артистов порядочные. Не все шл юхи, которые легли под власть.



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  • 13 | 17.08.2020, 17:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 17.08.2020, 11:02 | Автор:

Нашего полку прибыло, Галкин объявил себя бедняком.
============
5 | 17.08.2020, 12:03 | Автор:

......." Всё правильно, Галкин талантлив. А талантливый человек талантлив во всём. Вот бы посчитать стоимость его замка и его налоговые выплаты. Интересная картина получится......"
===============================================
Ну и ГОВНЮКИ ! По делу говорить ума нет ,
а долбое..ствовать рассуждениями готовы .

Молодец М , Галкин !! Говорит честно , о своем
сопереживании.и поддержке защитников Куштау !



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  • 14 | 17.08.2020, 17:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 17.08.2020, 16:58 | Автор:

Муж бабушки решил подзаработать в подтанцовке Уралчика ?
============================================
А ты кто ? Платный - вертлявый Поджопник ,
офшорных хозяев БСК ?



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