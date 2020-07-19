Максим Галкин выступил в защиту Куштау: «Богатые никак не нажрутся»

В своем аккаунте в инстаграм пародист опубликовал 7-минутное видео с призывом не допустить разработку шихана Куштау.Видео:— Уже сейчас речь идет о каких-то сверхприбылях, — сказал он. – «Башкирская содовая компания» не закончит своей существование, если ей не достанется шихан Куштау – меньше будет прибыли.Он привел отрывок из своего монолога.— Проблема России не том что бедных много, а в рот, что богатые никак не нажрутся.Галкин обратился к «БСК».— Вы уничтожаете лицо Башкортостана, тем самым уничтожаете лицо России. У нас не так много природных ландшафтов при всем многообразии, которые являются визитной карточкой. Если их не будет – как поймем, что это Башкортостан? Как объясните внукам что было уникального на земле? Будут фото показывать или результаты разработок?Он заметил, что проблема экологии сейчас повсеместная.— Это не только проблема Башкортостана. Это проблема Байкала. Это проблема полей около моего дома. Проблема вызванная тем, что под шумок пандемии процессы разграбление и отоваривания родной земли ускорились с космической скоростью. Я поддерживаю тех, кто собой защищает родную землю, тех, кого винтят, сажают в кутузку за то, что хотят сохранить родную землю.Он сравнил историю вокруг Куштау с произведением писателя Толкиена.— История напоминает Сарумана из «Властелина колец», который вырубил вековой лес и начал лепить орков, но только все саруманы заканчивают одинаково. Шиханы рассматриваются как сырьевой временный придаток – они создавались миллионы лет, а вы их хотите сравнять за два года, превратив в мертвую зону, — резюмировал Галкин.