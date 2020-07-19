Видео:
— Уже сейчас речь идет о каких-то сверхприбылях, — сказал он. – «Башкирская содовая компания» не закончит своей существование, если ей не достанется шихан Куштау – меньше будет прибыли.
Он привел отрывок из своего монолога.
— Проблема России не том что бедных много, а в рот, что богатые никак не нажрутся.
Галкин обратился к «БСК».
— Вы уничтожаете лицо Башкортостана, тем самым уничтожаете лицо России. У нас не так много природных ландшафтов при всем многообразии, которые являются визитной карточкой. Если их не будет – как поймем, что это Башкортостан? Как объясните внукам что было уникального на земле? Будут фото показывать или результаты разработок?
Он заметил, что проблема экологии сейчас повсеместная.
— Это не только проблема Башкортостана. Это проблема Байкала. Это проблема полей около моего дома. Проблема вызванная тем, что под шумок пандемии процессы разграбление и отоваривания родной земли ускорились с космической скоростью. Я поддерживаю тех, кто собой защищает родную землю, тех, кого винтят, сажают в кутузку за то, что хотят сохранить родную землю.
Он сравнил историю вокруг Куштау с произведением писателя Толкиена.
— История напоминает Сарумана из «Властелина колец», который вырубил вековой лес и начал лепить орков, но только все саруманы заканчивают одинаково. Шиханы рассматриваются как сырьевой временный придаток – они создавались миллионы лет, а вы их хотите сравнять за два года, превратив в мертвую зону, — резюмировал Галкин.
Эхо Москвы
Оригинал публикации
Максим Галкин выступил в защиту Куштау: «Богатые никак не нажрутся»
Раздел: Политика | Просмотры: 30511 | Комментарии: 14