«Простите, но я ухожу!»: после избиения активистов на Куштау уволился диктор канала БСТ. Тагир Вахитов заявил о своем увольнении из-за несогласия с позицией руководства республики.Известный диктор телеканала БСТ заявил о своем увольнении после вчерашних событий на Куштау. Об этом он сообщил в своем Instagram: «Работать с такой #говнокомандойхабирова – себя не уважать. Простите коллеги, но я ухожу! #куштауживи», – написал он.Пост собрал почти 6 тысяч лайков и более тысячи комментариев. «Это достойный поступок достойного человека! Вы молодцы», «Браво! Вы настоящий мужчина и сын Башкортостана!», «Батыр», «Спасибо вам! Человек с большой буквы», «Достойно! Огромное спасибо! Большое уважение таким людям, которые не проплатились, не бросили свою родную землю и наследие!», – пишут пользователи в комментариях.Напомним, вчера на Куштау прошли жесткие столкновения защитников шихана с охраной БСК и Росгваридией. Против активистов, среди которых были женщины и дети, применяли дубинки, газ и светошумовые гранаты. Среди нападавших были замечены люди, похожие на главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, вице-премьера Азата Бадранова и замруководителя Главы Администрации Урала Кильсенбаева.БСТ – Башкирское спутниковое телевидение, телерадиокомпания «Башкортостан» – государственный медиа-холдинг Республики Башкортостан с 6-миллионной аудиторией.