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«Работать с такой #говнокомандойхабирова – себя не уважать»

  • Опубликовано: ПроУфу | 17.08.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 31067 | Комментарии: 19
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1


«Простите, но я ухожу!»: после избиения активистов на Куштау уволился диктор канала БСТ. Тагир Вахитов заявил о своем увольнении из-за несогласия с позицией руководства республики.

«Работать с такой #говнокомандойхабирова – себя не уважать»


Известный диктор телеканала БСТ заявил о своем увольнении после вчерашних событий на Куштау. Об этом он сообщил в своем Instagram: «Работать с такой #говнокомандойхабирова – себя не уважать. Простите коллеги, но я ухожу! #куштауживи», – написал он.

Пост собрал почти 6 тысяч лайков и более тысячи комментариев. «Это достойный поступок достойного человека! Вы молодцы», «Браво! Вы настоящий мужчина и сын Башкортостана!», «Батыр», «Спасибо вам! Человек с большой буквы», «Достойно! Огромное спасибо! Большое уважение таким людям, которые не проплатились, не бросили свою родную землю и наследие!», – пишут пользователи в комментариях.

Напомним, вчера на Куштау прошли жесткие столкновения защитников шихана с охраной БСК и Росгваридией. Против активистов, среди которых были женщины и дети, применяли дубинки, газ и светошумовые гранаты. Среди нападавших были замечены люди, похожие на главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, вице-премьера Азата Бадранова и замруководителя Главы Администрации Урала Кильсенбаева.

БСТ – Башкирское спутниковое телевидение, телерадиокомпания «Башкортостан» – государственный медиа-холдинг Республики Башкортостан с 6-миллионной аудиторией.

ПроУфу
Оригинал публикации






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  • Гость
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  • 1 | 17.08.2020, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он не перешел в "Фонд Урал"?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 17.08.2020, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я тебя уважаю, ты меня уважаешь. Мы с тобой уважаемые люди.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 17.08.2020, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 17.08.2020, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он не перешел в "Фонд Урал"?
=================
нет.
просто ушел.
вам конечно никогда не понять. но это для вас простительно.



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4

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 17.08.2020, 11:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68951 | Рейтинг: +11855,8
Поступок - заслуживающий уважения.

Если иных причин для ухода не было.
Хотя могло стать и последней каплей.



Оценили
5

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  • Гость
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  • 5 | 17.08.2020, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.08.2020, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я тебя уважаю, ты меня уважаешь. Мы с тобой уважаемые люди.
+++++++++++++++++
Как можно такого как ты уважать или нет.
Пустое место это ноль.



Оценили
0

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  • Гость
  •  
  • 6 | 17.08.2020, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как можно такого как ты уважать или нет.
Пустое место это ноль.

Чо сказать-то хотел?



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0

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  • Гость
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  • 7 | 17.08.2020, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть два рода дураков: одни не понимают того, что обязаны понимать все, другие понимают то, чего не должен понимать никто.



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0

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  • 8 | 17.08.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слава Тагиру Вахитову!! Тагира в Президенты! Живе Башкортостан!!!!!!!



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1

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  • Гость
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  • 9 | 17.08.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уволился директор канала БСТ?Пусть, его никто смотрит уже.Так что, ушел во время и красиво.



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2

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  • 10 | 17.08.2020, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо посмотреть через сколько он выйдет в новой должности и в другом месте)) поди, так и так хотел увольняться, а тут просто решил хайпануть.



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1

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  • Гость
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  • 11 | 17.08.2020, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 17.08.2020, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Слава Тагиру Вахитову!! Тагира в Президенты! Живе Башкортостан!!!!!!!
------------------------------------------------------------
---
Че ты несёшь? Перепил что ли с утра?



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3

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  • Гость
  •  
  • 12 | 17.08.2020, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 17.08.2020, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо посмотреть через сколько он выйдет в новой должности и в другом месте)) поди, так и так хотел увольняться, а тут просто решил хайпануть.
++++++++++++++++++++
не тяжело тебе таким вонючим быть?
сочувствие твоим родным и близким.



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2

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  • Гость
  •  
  • 13 | 17.08.2020, 16:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наследство получил?



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0

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  • Участник
  •  
  • 14 | 17.08.2020, 17:51 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14984 | Рейтинг: -2149,1
У Хабирова действительно говнокоманда.
Под какие задачи и цели он насобирал такой мусор?
Что он хочет с ними добиться?



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 15 | 17.08.2020, 18:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68951 | Рейтинг: +11855,8
Оппаньки! Хернея вылечили, штоли? Глядишь и про пуйло запоёт по-другому))))



Оценили
2

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  • Участник
  •  
  • 16 | 17.08.2020, 18:36 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 14984 | Рейтинг: -2149,1
15 | 17.08.2020, 18:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1350 | Комментарии: 68950 | Рейтинг: +11855,8

Оппаньки! Хернея вылечили, штоли? Глядишь и про пуйло запоёт по-другому))))
____________________________________________
В твоём случае - лечение запоздало.



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0

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  • Гость
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  • 17 | 17.08.2020, 18:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 17.08.2020, 18:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1350 | Комментарии: 68950 | Рейтинг: +11855,8
Оппаньки! Хернея вылечили, штоли? Глядишь и про пуйло запоёт по-другому))))
________________________________-
подозреваю, что кроме Корнея в субботу никого на защите Куштау с УЖа не было, ни Хруля, ни Деда...
Один не 3.14здит, а выходит и борется
турк



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  • 18 | 17.08.2020, 18:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 17.08.2020, 18:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1350 | Комментарии: 68950 | Рейтинг: +11855,8
Оппаньки! Хернея вылечили, штоли? Глядишь и про пуйло запоёт по-другому))))
________________________________-
подозреваю, что кроме Корнея в субботу никого там с УЖа не было



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 19 | 17.08.2020, 19:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68951 | Рейтинг: +11855,8
А меня лечить не от чего)))) Это у тебя ватанизм головного мозга в крайней степени. А не у меня.



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