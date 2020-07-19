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Муртаза Рахимов: «Идти против народа нельзя»

  • Опубликовано: ПроУфу | 17.08.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 43002 | Комментарии: 17
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Он призвал людей к мирному диалогу. Первый Президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов высказался о ситуации вокруг разработки шихана Куштау.

Муртаза Рахимов: «Идти против народа нельзя»


«Вопрос сырьевой базы для содового производства начали поднимать еще в 2009 году. Уже тогда мне предлагали и настаивали на том, чтобы оставшиеся горы шиханы отдать предприятию под сырье. Мы долго это изучали на уровне правительства, проводили исследования, экономические расчеты, я лично выслушал очень много мнений. Даже была информация, что под шиханами находятся большие залежи воды и разработка гор может сильно изменить экосистему и привести к катастрофе. В конце концов согласия на разработку шиханов я не дал.

Сегодня проблема Куштау выходит даже за пределы федерального уровня, она подрывает авторитет власти. Вопрос был экономическим, стал политическим. Считаю, нужен мирный диалог с людьми, с обществом, без этого ситуация уже сейчас заходит в тупик. Когда право на насилие отдается в частные руки, то это есть начало развала государства. Нельзя этого допускать!

Я анализирую как инженер-производственник и считаю, что есть альтернативное решение, при котором можно сохранить шиханы и не потерять производство. Нужно изучить другие технические варианты, но идти против народа нельзя. А разрушать экологию – это убивать самих себя, своих потомков. Давайте в конце концов останемся людьми!»

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 17.08.2020, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Муртаза!А татар можно было забивать?А жителей Благовещенска?Дюртюли?Был подлецом и им остался.О боге пора думать.Все Сергей занимаешься.



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  • 2 | 17.08.2020, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первый Президент прав.



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5

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  • 3 | 17.08.2020, 11:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68951 | Рейтинг: +11855,8
Как бы я ООООООЧень плохо не относилась к Муртазе за все его художества, но это его выступление имело воздействие и на СРАдия - в первую очередь. СРАдий не хочет открытого конфликта с Рахимовым - ведь тот противостоял Хамитову, а СРАдий хочет показать, что он человек не конфликтный, в отличии от своег предшественника(ха-ха!) и ему нужна поддержка Муртазы.
Так что я с удовлетворением прочла вчера новость о фактической поддержке Рахимовым протеста и требовании сменить политику БСК по отношению к Куштау и Гумеровскому месторождению(так слышу).



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  • 4 | 17.08.2020, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ВСЕ мы грешили , грешим и будем грешить !
Муртаза , во власти тоже " витал " над народом !
И очень много нагрешил и навредил пока
как всякий смертный , не спустился с небес
и теперь сказал речь в поддержку НАРОДА !
И на этом Спасибо !
Ну а Радий Фаритович , молодец что не обостряет эту
ситуацию , и понимает ее ,



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2

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  • 5 | 17.08.2020, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Идти против народа нельзя"
---------------------------
Когда избивали Благовещенск- значит можно было?
Когда били пенсионеров в уфе- значит можно было?



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2

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  • 6 | 17.08.2020, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Считаю, нужен мирный диалог с людьми, с обществом, без этого ситуация уже сейчас заходит в тупик. Когда право на насилие отдается в частные руки, то это есть начало развала государства. Нельзя этого допускать!"
===============
Право на насилие и воровство имел ?
А теперь поучает как Родину любить.



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  • 7 | 17.08.2020, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.08.2020, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первый Президент прав.
=============================
Иуда не може быть прав по определению.Должен сидеть как мышь на ворованной крупе и не высовываться. Учитель нашёлся.

И-2



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  • 8 | 17.08.2020, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Мордозад решил голос подать. Лучше помолчал бы, клейма ставить негде



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  • 9 | 17.08.2020, 16:31 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 17.08.2020, 14:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Иуда не може быть прав по определению.Должен сидеть как мышь на ворованной крупе и не высовываться. Учитель нашёлся.

И-2
=============================
Иуда -2, это ты про себя (учитель)?.
Приставляю как на душе у тебя и тебе подобным гадко.



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  • 10 | 17.08.2020, 16:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 17.08.2020, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мордозад решил голос подать. Лучше помолчал бы, клейма ставить негде

========================
на лбу себе ставь уфагубОВЦА



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  • 11 | 17.08.2020, 17:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня проблема Куштау выходит даже за пределы федерального уровня,

Не только – федерального, аж –галактического. Мудак!!!



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  • 12 | 17.08.2020, 17:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Явно использовал инсайдерскую информацию из аппарата Главы,и сразу сделал заявление.Он трусоват,не стал бы рисковать.



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  • 13 | 17.08.2020, 17:26 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 17.08.2020, 16:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

8 | 17.08.2020, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мордозад решил голос подать. Лучше помолчал бы, клейма ставить негде

========================
на лбу себе ставь уфагубОВЦА
______________________________________________
ноздри себе вырви щмо



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  • 14 | 17.08.2020, 17:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 17.08.2020, 17:10 | Автор:

Сегодня проблема Куштау выходит даже за пределы федерального уровня,

Не только – федерального, аж –галактического. Мудак!!!
=============================================
Господин Мудак !.
Вы , не много не грамотны по русскому языку !
Обычно свою Подпись после окончания
предложения и точки .
СТАВЯТ на более нижней строке !



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  • 15 | 17.08.2020, 18:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В данном случае он прав, но это знают все, особенно мы башкиры.
И, в любом случае, он не перестанет быть Мортазло, который продал все



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  • 16 | 17.08.2020, 18:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 17.08.2020, 18:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В данном случае он прав, но это знают все, особенно мы башкиры.
И, в любом случае, он не перестанет быть Мортазло, который продал все
__________________
Теперь и чуваши в башкиры записались?



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  • 17 | 17.08.2020, 18:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 17.08.2020, 17:26 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 17.08.2020, 16:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

8 | 17.08.2020, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мордозад решил голос подать. Лучше помолчал бы, клейма ставить негде

========================
на лбу себе ставь уфагубОВЦА
______________________________________________
ноздри себе вырви щмо
_____________________________________________
тяжело быть уфагубОВЦЕМ? гоно кипит на каждый столб?



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