«Свои» — хабировцы, а «чужие» — народ

Глава Башкириии Радий Хабиров встретился с протестующими на шихане Куштау. Глава Башкирии сделал первое заявление: Куштау разрабатываться не будет, пока не будет найдено компромиссное решение.
Радий Хабиров попросил протестующих покинуть гору: сначала уйдут сотрудники БСК и техника, потом уйдет половина ОМОНа, потом уйдут активисты, затем полиция. Однако народ не согласился с такой схемой – люди хотят уйти последними.
Радий Хабирова попросили принять решение об отставке главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Также из толпы требовали отставки недавно назначенного вице-премьера Азата Бадранова и координатора информационной политики в республике Ростислава Мурзагулова.
На что глава республики ответил «Я своих не сдаю, вы же своих не сдаете».
Люди были возмущены тем, что глава республики разделил всех на "своих" и "чужих". "Мы что, немцы что ли?", – слышалось в толпе.
Отдельно Радий Хабиров высказался об информационной политике:
«Мы остановим эту игру. Мы остановим эту историю. Я всегда был против экстремизма. Я всегда это говорил. И сейчас я против экстремизма. Я плохо отношусь к ваххабитам. Это моя личная позиция. Но вот так вот всех подряд без разбора марать никто больше не будет. Но я прошу и вас остановиться».
Также Радий Хабиров пообещал организовать проверку СПЧ при Главе РБ задержаний активистов.
ПроУфу
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Рауфа Рахимова, из Facebook
Сегодня была свидетелем ужасного цинизма на горе Куштау. На требование защитников Куштау отставки Rostislav Murzagulov, Глава РБ Радий Хабиров заявил - «Вы же своих не сдаете, и я своих (мурзагуловвх, абдрахмановвх) не сдаю». Эти слова произнесены необдуманно или действительно для Хабирова только Мурзагулов - свой, а народ - чужой? Мы, что, не свои? Немцы что ли? Прозвучали возмущенные голоса в ответ. Означает ли это, Мурзагулов, оскорбляя защитников обзывал их экстремистами, ваххабитами и это все с согласия Главы? Означает ли это, когда Азамат Абдрахманов- глава Ишимбайского района, участвовал в разгроме лагеря защитников, командовал избиением активистов, и это с разрешения Главы? Уберите этих «нечистоплотных» со своего окружения. Вы же видите, за 2 года они все испортили. Все-все. У вас, Радий Фаритович, еще есть шанс оставить свой хороший след в истории Башкортостана, в сердце народа. Почистите окружение от токсичных людей, будьте на стороне народа, опирайтесь на свой народ при отстаивании Куштау, Торатау, Юрактау, Гумеровское ущелье. Защитите свой народ, будьте истинным патриотом, уважайте свой народ, помогите стать благополучнее во всех сферах, разве вы не для этого вернулись в родной Башкортостан?
Vladimir Savichev
Этой фразой он сделал бессмысленным и уже то, что натворили и свои будущие действия. После нее завоевать доверие протестующих невозможно.
Фактически все слова о защитниках Куштау, которые были сказаны официальной республиканской пропагандой, он подтвер… See More
Timur Faizullin
Да, лучше бы избавился от этих шестёрок. Вполне вероятно, что они скоро уйдут в отставку. По собственному желанию. Просто не хочет, чтобы это выглядело, что решение принято по принуждению толпы
Buranbay Iljasov
Базранды, Мырзаголдо - урындыkтарынан алып ташларга! Эпипэгез утте!
Shamil Ibragimov
Рауфа Рахимова очень правильный вопрос.
Sagit Ismagilov
Пусть со своими и делить пайку тюремную
Асия Терегулова
Ничего так
Есть свои..есть не свои..Жесть
«Свои» — хабировцы, а «чужие» — народ
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