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«Свои» — хабировцы, а «чужие» — народ

  • Опубликовано: ПроУфу | 17.08.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 25910 | Комментарии: 26
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«Я прошу вас остановиться»: О чем Радий Хабиров говорил с протестующими на Куштау. Собравшиеся требовали отставки главы Ишимбайского района.

«Свои» — хабировцы, а «чужие» — народ


Глава Башкириии Радий Хабиров встретился с протестующими на шихане Куштау. Глава Башкирии сделал первое заявление: Куштау разрабатываться не будет, пока не будет найдено компромиссное решение.

Радий Хабиров попросил протестующих покинуть гору: сначала уйдут сотрудники БСК и техника, потом уйдет половина ОМОНа, потом уйдут активисты, затем полиция. Однако народ не согласился с такой схемой – люди хотят уйти последними.

Радий Хабирова попросили принять решение об отставке главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. Также из толпы требовали отставки недавно назначенного вице-премьера Азата Бадранова и координатора информационной политики в республике Ростислава Мурзагулова.

На что глава республики ответил «Я своих не сдаю, вы же своих не сдаете».

Люди были возмущены тем, что глава республики разделил всех на "своих" и "чужих". "Мы что, немцы что ли?", – слышалось в толпе.

Отдельно Радий Хабиров высказался об информационной политике:

«Мы остановим эту игру. Мы остановим эту историю. Я всегда был против экстремизма. Я всегда это говорил. И сейчас я против экстремизма. Я плохо отношусь к ваххабитам. Это моя личная позиция. Но вот так вот всех подряд без разбора марать никто больше не будет. Но я прошу и вас остановиться».

Также Радий Хабиров пообещал организовать проверку СПЧ при Главе РБ задержаний активистов.





ПроУфу
Оригинал публикации

***

Рауфа Рахимова, из Facebook

Сегодня была свидетелем ужасного цинизма на горе Куштау. На требование защитников Куштау отставки Rostislav Murzagulov, Глава РБ Радий Хабиров заявил - «Вы же своих не сдаете, и я своих (мурзагуловвх, абдрахмановвх) не сдаю». Эти слова произнесены необдуманно или действительно для Хабирова только Мурзагулов - свой, а народ - чужой? Мы, что, не свои? Немцы что ли? Прозвучали возмущенные голоса в ответ. Означает ли это, Мурзагулов, оскорбляя защитников обзывал их экстремистами, ваххабитами и это все с согласия Главы? Означает ли это, когда Азамат Абдрахманов- глава Ишимбайского района, участвовал в разгроме лагеря защитников, командовал избиением активистов, и это с разрешения Главы? Уберите этих «нечистоплотных» со своего окружения. Вы же видите, за 2 года они все испортили. Все-все. У вас, Радий Фаритович, еще есть шанс оставить свой хороший след в истории Башкортостана, в сердце народа. Почистите окружение от токсичных людей, будьте на стороне народа, опирайтесь на свой народ при отстаивании Куштау, Торатау, Юрактау, Гумеровское ущелье. Защитите свой народ, будьте истинным патриотом, уважайте свой народ, помогите стать благополучнее во всех сферах, разве вы не для этого вернулись в родной Башкортостан?

Vladimir Savichev

Этой фразой он сделал бессмысленным и уже то, что натворили и свои будущие действия. После нее завоевать доверие протестующих невозможно.

Фактически все слова о защитниках Куштау, которые были сказаны официальной республиканской пропагандой, он подтвер… See More

Timur Faizullin

Да, лучше бы избавился от этих шестёрок. Вполне вероятно, что они скоро уйдут в отставку. По собственному желанию. Просто не хочет, чтобы это выглядело, что решение принято по принуждению толпы

Buranbay Iljasov

Базранды, Мырзаголдо - урындыkтарынан алып ташларга! Эпипэгез утте!

Shamil Ibragimov

Рауфа Рахимова очень правильный вопрос.

Sagit Ismagilov

Пусть со своими и делить пайку тюремную

Асия Терегулова

Ничего так
Есть свои..есть не свои..Жесть






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  • 1 | 17.08.2020, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Розовые очки, розовые очки, не дорого! Берём, примеряем, покупаем, надеваем! Радуемся! Розовые очки, можно оптом!



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  • 2 | 17.08.2020, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рахимовцы вспомнили ,что сограждан нельзя делить на своих и чужих.Где вы были,когда избивали дюртюлинцев,жителей Благовещенска,Уфы.Помним вашу преступную деятельность,фальсификации выборов,воровство.Изместьев говорил и о трупах.



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  • 3 | 17.08.2020, 11:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68951 | Рейтинг: +11855,8
«Вы же своих не сдаете, и я своих (мурзагуловвх, абдрахмановвх) не сдаю»
_________________________________________
Этим СРАдий подтвердил, что САМ ЛИЧНО в этом виновен. Давал указание Министру МВД на применение ОМОНа - без его одобрения или прямого указания - министр МВД РБ не посмел бы применить ОМОН против протестующих. Вы же видите, что в Хабароске ОМОНа нет уже полтора месяца.
Этим он подтверждает, что ЛГАТЬ про протестующих, как лжет МЕРЗАгулов - это и его тактика, одобренная им или придуманная им. Это и одобрение хамского беспредела, коим занимался глава Ишимбайского района - лично громя палатки протестующих на "своей земле"! И давно она стала "его землей"? Полтора года назад - всего лишь. В качестве главы. А люди - родились и состарились возле Куштау - и эта земля не их?!
А родился и вырос Абдрахманов - в почти 80 км от Куштау. Это не его малая родина и ему Куштау - не жалко.
Хтя он приезжал на гору с детьми и катался на ней, и ему нравилось и он предлагал развивать туризм в этом районе - но было это при Хамитове... выводы делайте - сами.

СРАдий - обманет и в этот раз. Даже к ванге не ходите.



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  • 4 | 17.08.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 17.08.2020, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Розовые очки, розовые очки, не дорого! Берём, примеряем, покупаем, надеваем! Радуемся! Розовые очки, можно оптом!
==================
самому уже не нужны?



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  • 5 | 17.08.2020, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дорогая Рауфа Рахимова ! да нет явно не оговорился ... его истинное лицо ! Такие вещи с языка представителя власти - нечаянно исключено.



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  • 6 | 17.08.2020, 11:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68951 | Рейтинг: +11855,8
Забыла.
И без согласия СРАдия - никакая БСК не посмела бы натравить ЧОПовцев и прочих гопников на защитников Куштау. НЕ ПОМЕЛА БЫ!



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  • 7 | 17.08.2020, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 17.08.2020, 11:19 | Автор: Кухарка
Публикации: 1350 | Комментарии: 68935 | Рейтинг: +11857,5
Забыла.
И без согласия СРАдия - никакая БСК не посмела бы натравить ЧОПовцев и прочих гопников на защитников Куштау. НЕ ПОМЕЛА БЫ!
===============
с чего это вы решили?
думаете "каломойских" у нас нет?



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  • 8 | 17.08.2020, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
деньги нужно будет вернуть.а не хочется или уже потратили



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0

  • # 9 | 17.08.2020, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 10 | 17.08.2020, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
""""Рауфа Рахимова, из Facebook""""

- Кому вы все это пишете как последняя 100% дура? Хабиров - бандит из окружения путлера. И этим все сказано!



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  • 11 | 17.08.2020, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Молодец Хабиров ! Не обостряет ситуацию .
Включил ожидание и охлаждения пыла народа .
Но реалии таковы , БСК не готово и не будет
изменять свое решение по использованию Куштау ,
как самой рентабельный и достаточно малозатратный
и удобный для получения СВЕРХ ПРИБЫЛИ !
Тем более есть подписанные и утвержденные документы .Москвой !
Никто из Кипрского офшора , не согласится терять деньги ,
на других проектах !
Все будет сделано " тихой сапой " гора Куштау - приговорена !



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  • 12 | 17.08.2020, 13:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68951 | Рейтинг: +11855,8
Решила наконец-то поинтересоваться - как получают СО2 для производства соды? И узнала любопытнейшую вещь!

При получении углекислого газа в промышленных масштабах используют три основные группы сырья.

Группа 1 - источники сырья, из которых можно производить чистый СО 2 без специального оборудования для повышения его концентрации:

- газы химических и нефтехимических производств с содержанием 98-99% СО 2 ;
- газы спиртового брожения на пивоваренных, спиртовых и гидролизных заводах с 98-99% СО 2 ;
- газы из естественных источников с 92-99% СО 2 .

Группа 2 - источники сырья, использование которых обеспечивает получение чистого СО 2 :

- газы малораспространенных химических производств с содержанием 80-95% СО 2 .

Группа 3 - источники сырья, использование которых дает возможность производить чистый СО 2 только с помощью специального оборудования:

- газовые смеси, состоящие в основном из азота и углекислого газа (продукты сгорания углеродсодержащих веществ с содержанием 8-20% СО 2 ;
- отходящие газы известковых и цементных заводов с 30-40% СО 2 ;
- колошниковые газы доменных печей с 21-23% СО 2 ;
- состоящие в основном из метана и углекислого газа и содержащие значительные примеси других газов (биогаз и свалочный газ из биореакторов с 30-45% СО 2 ;
- попутные газы при добыче природного газа и нефти с содержанием 20-40% СО 2 .
_____________________________
Оппаньки!

Сжигая известняк на специальном оборудовании, которое нужно периодически еще и обновлять, ремонтировать, обслуживать - эффективность сжигания известняка - 30-40% - при том, что почти 100% можно брать с самого Каустика, нефтеперерабатывающих заводов, коих в Б-стане не мало, и даже на пивоваренном заводе "Шихан"!!!! И это далеко не все источник - смотри перечисленные!
Да менеджеры БСК просто УГОЛОВНИКИ!



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  • Участник
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  • 13 | 17.08.2020, 13:58 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4939 | Рейтинг: -747,5
тема про Куштау для жителей Башкирии очень животрепещущая и всем предлагаю не оценивать комментарии. И так видно кто за что!



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  • 14 | 17.08.2020, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главное для БСК , это получение Прибыли , прибыли !!
Несмотря ни на какие преграды и противозаконные действия
по уничтожению природы и безвозвратных потерь экологического
равновесия в биологическом царстве !
Когда нас ночью или днем ГРАБЯТ , мы же не требуем
от бандита документов и не говорим , что это Беззаконно !
Наша власть , не ЖЕЛАЕТ и знать не хочет , что будет
до нитки ограбленным человеком , как он будет жить завтра !
Можно предположить , что скажет ПОТЕРПИТЕ , завтра будет
вам лучше , мы вам поможем !
Но это вряд ли произойдет , она эта Власть - Сама вас и
гробит и грабит распродавая наше будущее и будущее детей !



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  • 15 | 17.08.2020, 14:13 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 453 | Рейтинг: +7,9
Граждане Башкирии, защитники природы и Куштау, спасибо, что отстояли. Но не успокаивайтесь. Противники Куштау будут продолжать атаки. по разработке. Сохраним Куштау! И поможем работникам БСК освоить новые методы производства цемента и соды без разрушения величайшей ценности Республики и человечества - шиханов Башкирии.



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3

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  • 16 | 17.08.2020, 14:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68951 | Рейтинг: +11855,8
Про "не своих"

Около 80 человек задержаны за выходные во время протестных акций на горе Куштау

Столкновения сотрудников частной охранной организации “Вершина”, полицейских и бойцов Росгвардии с экозащитниками прошли в минувшие субботу и воскресенье. По состоянию на утро понедельника, 17 августа, 10 задержанных протестантов уже арестованы решением Ишимбайского районного суда. Они получили административные аресты от 5 до 15 суток, сообщил “Эху” один из адвокатов активистов Гарифулла Яппаров.

«Суд вчера (16 августа — прим. ред.) состоялся в Ишимбае. Двоих, которые были задержаны и привезены из Аургазинского района, дали по 15 суток, по последней информации, и увезли обратно. Меня как адвоката туда на заседание не пустили», — говорит защитник.

Судебное заседание по административным делам проходили в закрытом режиме, что, по словам адвоката, противоречит закону. Остальным арестованным суд назначил разных срок лишения свободы.

«Одному сутки, одному — 5, ещё одному — 6, другому — 7… Таким образом судья издевается. Другим — 10, 15 суток. Отложены вчера 6 дел — сегодня с утра рассматривают», — рассказывает Яппаров.

По словам защитника, ни один человек не должен был быть задержан правоохранителями, так как во время протестов никто не нарушал закон. Адвокат в качестве доказательства невиновности подсудимых приводит статьи Конституции Российской Федерации, в которых прописано право гражданина находиться на любой точке территории страны и на защиту благоприятной экологической обстановки. Суд обвиняет протестантов по статье 19.1 и части первой статьи 19.3 КоАП РФ: самоуправство и неповиновение законному требованию сотрудника полиции соответственно. Как отмечает Яппаров, никаких требований по отношению к активистам правоохранители не озвучивали, а задержания проводились сотрудниками частной охранной организации совместно с людьми в форме “Башкирской содовой компании” под наблюдением полиции. Охранники и рабочие предприятия, как и обычные люди, не имеют права лишать человека свободы и наносить физические увечья, отмечает адвокат.

Еще 70 задержанных ожидают судебного заседания в изоляторах городов Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Ишимбай, Аургазинском и Куюргазинском районах республики. Срок содержания в местах временного лишения свободы может достигать 48 часов, передает адвокат.

«Потому что в Стерлитамаке мест для всех не хватило. Туда первоначально 22 человека привезли, а потом 50. Позднее их стало больше», — добавляет Яппаров.

Также ответственный секретарь Совета по правам человека при главе Башкирии Зульфия Гайсина рассказала журналисту “Эха”, что все решения суда по делам экозащитников будут обжалованы в вышестоящих инстанциях страны. В случае отрицательного исхода материалы дела планируется передать в Европейский суд по правам человека. Это произойдет только при желании обвиненных, сообщила правозащитница.

Руководитель регионального отделения “Комитета против пыток” Евгений Литвинов передал “Эху”, что не обладает информацией о применении физической силы к задержанным, но проверка продолжается.

Напомним, вчера, 17 августа, глава республики Радий Хабиров прибыл на шихан Куштау, где на протяжении субботы и воскресенья продолжались протестные акции активистов, выступающих против разработки горы промышленниками. Хабиров сообщил, что задержания активистов будут проверены.



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  • 17 | 17.08.2020, 14:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главным СОДОЙ является родственник жены Хабирова армянин с русской фамилией. Он не первый и не последний.
Они идут поменяв фамилии на русские.



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  • 18 | 17.08.2020, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это ж какой полёт мысли надо иметь, чтобы такое ляпнуть «я своих не сдаю». Группировка какая-то, поделил на свих и чужих. Свои для него это те, кого он назначил на сладкие должности, которые смотрят ему в рот и не перечат? А все остальные для него кто? Какое доверие к нему может быть после этих слов и как может он руководить регионом. А вышел он по одной простой причине, заставили включить заднюю, неизвестно во чтобы это всё вылилось. Вышел, поговорил по пацански, разрулил. Из кабинета умнее выглядел. У многих, кто ещё заблуждался, открылись глаза на этого чела.
И-2



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  • 19 | 17.08.2020, 15:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Свои» — хабировцы, а «чужие» — народ
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А что так удивились-то? Забыли что ли, что Вы для него бабуины? Или думали, что за 15 лет в его мировоззрении что-то кардинально изменилось? Если что в нём изменилось, то только в худшую сторону! "Остапь надежду всяк сюда входящий!" Очень Опытный



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  • 20 | 17.08.2020, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот ща рулем 2 часа подряд слушал ЭМ в Уфе. Какую хню несут журналисты, обходя самые острые вопросы.
1. Диалог начинать тока после отмены арестов всех активистов защитников
2. Открытого суда над чиновниками лично участвовшими и направляюшими (позволяющими) чоповцев и титушек
3. Открытого суда на бездействием ментов
4. Открытого суда лично Мурзагулова и всей продажной башинформе.
5. Обещания от главы - никаких компромиссов, Куштау будет жить!!!
И вот только тогда можно садиться за стол переговоров
турк



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