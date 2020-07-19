«Свои» — хабировцы, а «чужие» — народ

«Я прошу вас остановиться»: О чем Радий Хабиров говорил с протестующими на Куштау. Собравшиеся требовали отставки главы Ишимбайского района.Глава Башкириии Радий Хабиров встретился с протестующими на шихане Куштау. Глава Башкирии сделал первое заявление: Куштау разрабатываться не будет, пока не будет найдено компромиссное решение.Радий Хабиров попросил протестующих покинуть гору: сначала уйдут сотрудники БСК и техника, потом уйдет половина ОМОНа, потом уйдут активисты, затем полиция. Однако народ не согласился с такой схемой – люди хотят уйти последними.Отдельно Радий Хабиров высказался об информационной политике:«Мы остановим эту игру. Мы остановим эту историю. Я всегда был против экстремизма. Я всегда это говорил. И сейчас я против экстремизма. Я плохо отношусь к ваххабитам. Это моя личная позиция. Но вот так вот всех подряд без разбора марать никто больше не будет. Но я прошу и вас остановиться».Также Радий Хабиров пообещал организовать проверку СПЧ при Главе РБ задержаний активистов.***Сегодня была свидетелем ужасного цинизма на горе Куштау. На требование защитников Куштау отставки Rostislav Murzagulov, Глава РБ Радий Хабиров заявил - «Вы же своих не сдаете, и я своих (мурзагуловвх, абдрахмановвх) не сдаю». Эти слова произнесены необдуманно или действительно для Хабирова только Мурзагулов - свой, а народ - чужой? Мы, что, не свои? Немцы что ли? Прозвучали возмущенные голоса в ответ. Означает ли это, Мурзагулов, оскорбляя защитников обзывал их экстремистами, ваххабитами и это все с согласия Главы? Означает ли это, когда Азамат Абдрахманов- глава Ишимбайского района, участвовал в разгроме лагеря защитников, командовал избиением активистов, и это с разрешения Главы? Уберите этих «нечистоплотных» со своего окружения. Вы же видите, за 2 года они все испортили. Все-все. У вас, Радий Фаритович, еще есть шанс оставить свой хороший след в истории Башкортостана, в сердце народа. Почистите окружение от токсичных людей, будьте на стороне народа, опирайтесь на свой народ при отстаивании Куштау, Торатау, Юрактау, Гумеровское ущелье. Защитите свой народ, будьте истинным патриотом, уважайте свой народ, помогите стать благополучнее во всех сферах, разве вы не для этого вернулись в родной Башкортостан?Этой фразой он сделал бессмысленным и уже то, что натворили и свои будущие действия. После нее завоевать доверие протестующих невозможно.Фактически все слова о защитниках Куштау, которые были сказаны официальной республиканской пропагандой, он подтвер… See MoreДа, лучше бы избавился от этих шестёрок. Вполне вероятно, что они скоро уйдут в отставку. По собственному желанию. Просто не хочет, чтобы это выглядело, что решение принято по принуждению толпыБазранды, Мырзаголдо - урындыkтарынан алып ташларга! Эпипэгез утте!Рауфа Рахимова очень правильный вопрос.Пусть со своими и делить пайку тюремнуюНичего такЕсть свои..есть не свои..Жесть