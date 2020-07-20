Репортаж с поля боя за Куштау

Если кто-то ждет от этого текста объективного редакционного материала, то вынужден сразу разочаровать. Нападение на меня и срыв бейджа СМИ чоповцами «Вершина» сразу превратили журналиста в протестующего активиста. Поэтому этот текст будет рассказом участника протеста.10 утра 15 августаНачинаю путь на Куштау с Урняка. Автобусы «Башавтотранса» подвозят сотни человек на СОДАмитинг. Людей в спецовках БСК не так много, как бюджетников, рабочих «Каустика» и подрядчиков БСК. Мрачные мужики не скрывают, что на митинг их согнали под угрозой увольнения.– Ладно бы «Сода» вышла, а мы-то какое отношение к этому имеем? – говорит рабочий подрядной организации.Искренне и с каким-то остервенением среди идущих на СОДАмитинг за БСК топят женщины под сорок. За этим остервенением прятался явный страх и стыд. С повязками флагов РФ и РБ на Куштау идут сторонники Радия Хабирова из других районов республики. Их ведет лидер «Башкирского народно-патриотического движения» (БНПД) Фанит Муратбакиев.– Казак, ты с нами или с ними? – спрашиваю у друга главы региона.– Я за справедливость, – отвечает Фанит, но уводит своих ребят от конфликтной точки.В итоге на СОДАмитинге плакатов в личную поддержку Радия Хабирова больше чем в поддержку БСК. Власть четко демонстрирует, что она в услужении корпорации. А в услужении у власти будут петь песни артисты из «Караван-сарая», «Аргамака» и Zainetdin.Плакаты и громкоговорители заставляют полицейских лениво составлять протоколы на СОДАмитов. Артисты поют, а в это время у лагеря защитников разворачивается кровавый концерт. Начинают его собранные администрацией Ишимбайского района «спортики». Смотреть вакханалию БСК нет желания, спешу к лагерю защитников. Но вот кричалки сторонников БСК при желании следователя легко могут квалифицироваться в «призывы к массовым беспорядкам» или «возбуждение вражды и ненависти». Впрочем, тут прокуратура и все правоохранительные органы проявят явную импотенцию.Встаю в строй защитниковДорогу к лагерю мне преградил ЧОП. Частники срывают с меня бейдж журналиста, бьют исподтишка в живот. Зверею и отталкиваю охранников. Прорываюсь и бросаю издевательски, чтов ЧОПах работают либо пенсионеры МВД, либо неудачники по жизни.Встаю в строй защитников, которые не дают пройти технике. Дорогу для техники прорывает ЧОП и пока немногочисленная полиция. Малое число защитников ополовинивается, мы вынуждены бежать на вторую точку проезда техники БСК. Там заместитель руководителя Администрации Главы РБ Урал Кильсенбаев отдает приказ «спортику» провести боксерскую троечку Фаилю Алчинову. Алчинова после этого почти сразу заберут полицейские.«Спортиков» и гопников на лагерь спустя некоторое время поведет в военной форме лично глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов.– Ты присягу давал?! Нет? Тогда снимай форму, дешевка! – кричу ему в лицо.Абдрахманов нервничает и отвечает людям только матом: «Это мой район! Это моя гора! Уе..вайте!» – он лично крушит лагерь, сносит палатки и применяет силу к протестующим. На моих глазах по его команде «спортик» бьет Рузину Мухамеджанову по лицу. Символично, что Абдрахманов не только студент Радия Хабирова, но и также, как глава региона, – коренной ишимбаец. Теперь родная земля у него будет гореть под ногами. Действия руководителя района, на мой взгляд, явно тянут на несколько уголовных составов: организация массовых беспорядков, превышение должностных полномочий, порча имущества, возбуждение вражды и ненависти.Нас оттесняютПока в тылу у защитников Куштау бесчинствуют «спортики», в прорыв идут бойцы ОМОНа Росгвардии. Ребят на такое хорошо дрессировали. Им стыдно, но они прут по приказу.– Брат, я тебя узнал. Я вам кровь сдавал, когда у вас в командировке были раненые. Ты меня тоже узнал. Неужели бить меня будешь?– кричит мой сосед по цепи.Несчастный взвод ОМОНа устал, его бойцов в цепи сменяют полицаи и частники. Отряд особого назначения прёт, но людей не бьет. За их спинами это делают частники и полицейские. Пауза. Договариваемся с ОМОНом стоять на месте и не толкаться. Но его сзади толкают на нас то чоповцы, то полицейские. Сзади меня на Росгвардию толкают полицейские, чтобы спровоцировать ОМОН.«Вь..и ему!» – не выдерживает один из бойцов ОМОНа и показывает на провокатора в форме ЧОПа.«ОМОН! Слушайте своего командира, а не провокаторов!» – кричу космонавтам. Мы стоим относительно спокойно, а на другом фланге ЧОП и полиция сталкивают защитников Куштау с ОМОНом. Подполковник отряда уходит в тыл, и в этот момент со стороны защитников двое приближенных Абдрахманова бросают палки и бутылки по росгвардейцам. Защитники хватают их и выбрасывают к чоповцам. ОМОН все видит и не поддается на провокацию.Защитники устали, отчаяние в глазах, но никто не бьет и не трогает полицию и Росгвардию. В тупой лавине падает омоновец, его едва не топчут частники. Защитники откатываются назад и дают вытянуть бойца. Периодически полиция и ОМОН пытаются кого-то выдернуть из строя защитников, но они буквально вырывают своих соратников из рук полиции. Активистов не наберется и сотни. Медленно, но верно силы ОМОНа, полиции, ЧОПа и «спортики» продвигаются. Рубеж за рубежом нас оттесняют. В лесу и в тылу «спортики» украдкой бьют людей. Полиция делает вид, что ничего не видит.Около 16:00Появляется новое полицейское подкрепление. ОБОР из Уфы вечером в субботу от души помахал дубинками. Дома у меня сосед командир взвода в ОБОР.Руки ему больше не подам. Сытый круглолицый сержант с ухмылкой рвет на мне одежду. В это время вырывают из цепи и чуть ли не топчут трех ишимбайских стариков, среди которых Торатау-бабай Абдрахман Валидов. Силовики хватают меня, но защитники выдергивают обратно. В тылу сажусь на землю и чувствую, как все болит. Иду в Урняк. По дороге встречаю Валидова. Уставший, он тихо шепчет, что Радий и Абдрахманов предали свою землю. На проезжей части, где еще утром был первый рубеж обороны, уже кричат в мегафон сторонники БСК. Иду среди этой толпы и не сдерживаюсь. «СОДАмитам позор!». В спину слышу только глупую матерщину.Появляется сотовая связь. Трубка разрывается от звонков. Звонят со всех краев республики и говорят, что едут на защиту шихана. Но в тот момент защитников мало, и они побеждены. Но это была победа БСК только в одном бою.Сотрудники БСК возводят забор и тянут колючую проволоку. «Делайте лучше, нам приятнее будет сносить», – говорят защитники. Уже в воскресенье многотысячная армия защитников сровняет все с землей. Дубинки силовиков уже не помогут, они отступят. Лагерь и гора отбиты. Абдрахманова уже не видно, видимо, струсил.Не струсил Глава РБ Радий Хабиров. Он же сам назовет происходящее войной. Но эту войну со своим народом развернули явно не сторонники сохранения шиханов. В этой войне вы, Радий Фаритович, на стороне интересов БСК, а не народа. Вы проиграли этот бой, но своим приездом на Куштау сохранили честь. Но её никогда не было у тех, чьи фамилии были озвучены протестующими – Абдрахманова и Мурзагулова. Вы в ответ сказали, что своих сдавать не будете. А я вот, не понимаю, почему вы, будучи юристом, говорите с нами «по понятиям». Почему вы не говорите с нами категориями статей Уголовного кодекса, которые будут возбуждены в отношении должностных лиц, устроивших побоище? Я не юрист, но в их действиях вижу как минимум превышение должностных полномочий, возбуждение вражды и ненависти, организацию массовых беспорядков, вовлечение в преступление несовершеннолетних. Я ничего не путаю, все это сделала именно власть, а не защитники Куштау.Радий Хабиров договорился найти компромисс, до этого БСК с горы уйдет. Но у людей доверия к власти больше нет. Хороших и правильных ходов у власти нет, а вот народ теперь спать не будет. Народ проснулся.