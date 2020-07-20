Хабиров провел встречу с правозащитниками по ситуации вокруг шихана Куштау без участия ключевых активистов

О проведении круглого стола с защитниками горы глава Башкирии объявил в воскресенье, 16 августа, во время незапланированного визита на Куштау, где на выходных прошли массовые столкновения бойцов Росгвардии, полиции и сотрудников ЧОПа с экозащитниками.Координационное совещание было назначено на понедельник, но группа представителей со стороны протестующих заявила о срыве встречи вице-премьером регионального правительства Азатом Бадрановым из-за попытки допустить до круглого слоа только некоторых заявившихся. После этого активисты записали видеообращение, в котором анонсировали новый флешмоб в защиту горы вследствие нарушения договоренностей со стороны властей.В ответном обращении Хабиров заявил, что не готов разговаривать с активистами из запрещенной в России организацией “Башкорт”, которые были представлены в группе представителей.Вечером того же дня в Администрации главы региона состоялось незапланированное совещание. За круглым столом собрались члены республиканского Совета по правам человека, журналисты, правозащитники и представители власти региона. По словам наблюдавших за трансляцией экозащитников, встречу нельзя считать справедливой, так как на ней не были представлены сами активисты.“Это не какое-то легитимное совещание, а просто встреча тех, кто в той или иной форме защищает Куштау. Я готов встречаться со всеми, кроме тех, о ком сказал ранее”, – объяснил Хабиров.В ходе совещания глава республики уточнил свое заявление о поиске компромисса до начала промышленных работ на шихане Куштау: по его словам, если не будет найден компромисс в процессе переговоров с экозащитниками, гора разрабатываться не будет.“Я действительно думал, что передача Куштау – это достойный компромисс […] Вопрос о реорганизации БСК в 2013 году, когда доля республики снизилась до 38%, витает в воздухе […] В начале [в 2018 году – прим. ред.] со стороны БСК было давление, они настойчиво предлагали отдать Торатау”, – рассказал политик.Хабиров добавил, что раньше считал Куштау просто красивой горой, но теперь относится к ней “через призму отношения жителей республики”. Ранее экозащитники требовали включить Куштау в созданный ранее геопарк и придать шихану статус особо охраняемой природной территории.