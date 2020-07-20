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Хабиров провел встречу с правозащитниками по ситуации вокруг шихана Куштау без участия ключевых активистов

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О проведении круглого стола с защитниками горы глава Башкирии объявил в воскресенье, 16 августа, во время незапланированного визита на Куштау, где на выходных прошли массовые столкновения бойцов Росгвардии, полиции и сотрудников ЧОПа с экозащитниками.

Хабиров провел встречу с правозащитниками по ситуации вокруг шихана Куштау без участия ключевых активистов


Координационное совещание было назначено на понедельник, но группа представителей со стороны протестующих заявила о срыве встречи вице-премьером регионального правительства Азатом Бадрановым из-за попытки допустить до круглого слоа только некоторых заявившихся. После этого активисты записали видеообращение, в котором анонсировали новый флешмоб в защиту горы вследствие нарушения договоренностей со стороны властей.

В ответном обращении Хабиров заявил, что не готов разговаривать с активистами из запрещенной в России организацией “Башкорт”, которые были представлены в группе представителей.

Вечером того же дня в Администрации главы региона состоялось незапланированное совещание. За круглым столом собрались члены республиканского Совета по правам человека, журналисты, правозащитники и представители власти региона. По словам наблюдавших за трансляцией экозащитников, встречу нельзя считать справедливой, так как на ней не были представлены сами активисты.

“Это не какое-то легитимное совещание, а просто встреча тех, кто в той или иной форме защищает Куштау. Я готов встречаться со всеми, кроме тех, о ком сказал ранее”, – объяснил Хабиров.

В ходе совещания глава республики уточнил свое заявление о поиске компромисса до начала промышленных работ на шихане Куштау: по его словам, если не будет найден компромисс в процессе переговоров с экозащитниками, гора разрабатываться не будет.

“Я действительно думал, что передача Куштау – это достойный компромисс […] Вопрос о реорганизации БСК в 2013 году, когда доля республики снизилась до 38%, витает в воздухе […] В начале [в 2018 году – прим. ред.] со стороны БСК было давление, они настойчиво предлагали отдать Торатау”, – рассказал политик.

Хабиров добавил, что раньше считал Куштау просто красивой горой, но теперь относится к ней “через призму отношения жителей республики”. Ранее экозащитники требовали включить Куштау в созданный ранее геопарк и придать шихану статус особо охраняемой природной территории.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 18.08.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
где на выходных прошли массовые столкновения бойцов Росгвардии, полиции и сотрудников ЧОПа с экозащитниками.
=====================================
— Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
— Пусть сильнее грянет буря!..
/ /М. Горький/



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3

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  • Гость
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  • 2 | 18.08.2020, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Расслабляться нельзя, ничего ещё не закончилось! Вся борьба сейчас переместится "под ковёр", где начнут потихоньку договариваться с каждым активистом по отдельности, пустив в дело пряник и кнут! Очень Опытный



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2

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  • Эксперт
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  • 3 | 18.08.2020, 12:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68957 | Рейтинг: +11855,7
не готов разговаривать с активистами из запрещенной в России организацией “Башкорт”
______________________________________________
Зато готов назначать боевиков из СБМ - куда более радикальной нацистской организации - на высокие посты.

И почему-то не готов с адвокатом Яппаровым, который защищал и Башкорт, и сейчас защищает защитников Куштау.
А они - не преступники, а такие же полноправные граждане страны, жители - коренные - республики!

Говно, а не человек! Врет, как дышит, подличает постоянно.



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4

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  • Эксперт
  •  
  • 4 | 18.08.2020, 13:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68957 | Рейтинг: +11855,7
Адвокат Гарифулла Яппаров, представляющий интересы задержанных защитников Куштау, накануне не был допущен к встрече Радия Хабирова с общественниками из-за того, что ранее защищал на суде признанную экстремисткой организацию «Башкорт».
— Вопрос не лично в Яппарове, а в том, как относится Хабиров к людям: делит их на своих и не на своих, — сказал он в утреннем эфире «Эха».
На встрече адвокат намеревался поднять тему более тридцати задержанных защитников Куштау.
— Меня Хабиров незаконно лишил адвокатской деятельности. Вчера он допустил дискриминацию граждан за их общественную деятельность. В КоАП РФ есть статья 5.62. «Дискриминация», запрещающая нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам.
Комментируя прошедшие суды, на которых защитники получили от штрафов до 15 суток арестов, адвокат заметил, что самые жесткий наказания – максимальные сроки получили основные ветераны защитного движения Куштау и выходцы из «Башкорта».
Он заметил, что суды выносят однотипные решения, переписанные с административных протоколов МВД, которые в свою очередь написаны неграмотно, и зачастую без подписей должностных лиц. При этом попасть в здание ишимбайского суда в воскресенье, когда там шли процессы, он не смог, все входы были закрыты, а полиция отказалась вывешивать списки задержанных, и не давала им позвонить своим родным, многих не кормили.
— Активистам, кто изначально защищал Куштау, дают больше сроки, по 10-15 суток. Заранее какой-то список есть по которому судья действует.
С доказательной базой по словам адвоката тоже все сложно у полиции. Он привел в пример человека, которому попытались вменить неповиновение сотрудникам МВД, однако на видео, представленном самими полицейскими видно, как парня скрутили пять омоновцев, когда он шел к своей машине, в итоге его оправдали.
Он заметил, что власти делегировали функции насилия титушкам и чоповцам, которые ночью напали на лагерь защитников, а сутки спустя устроили побоище.
— Бандиты в форме ЧОПа выполняли роль полиции. Это абсурд! По видеозаписям видно, что чоповцы ловили людей и ограничивали их свободу. Они не имеют на это права. ЧОП может находится там, где имущество «Соды», а Куштау не собственность «Соды», — подытожил Япаров.



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  • Гость
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  • 5 | 18.08.2020, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.08.2020, 12:52 | Автор: Кухарка
Публикации: 1350 | Комментарии: 68954 | Рейтинг: +11855,8
не готов разговаривать с активистами из запрещенной в России организацией “Башкорт”
______________________________________________
Зато готов назначать боевиков из СБМ - куда более радикальной нацистской организации - на высокие посты.

И почему-то не готов с адвокатом Яппаровым, который защищал и Башкорт, и сейчас защищает защитников Куштау.
А они - не преступники, а такие же полноправные граждане страны, жители - коренные - республики!

Говно, а не человек! Врет, как дышит, подличает постоянно.

+++++++++++++++++
еще немного и начнетназначать на посты уголовников уфагубОВЦЕВ



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  • Участник
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"...В ответном обращении Хабиров заявил, что не готов разговаривать с активистами из запрещенной в России организацией “Башкорт”, которые были представлены в группе представителей....."

==========================
если "Башкорт" запрещен в России,следовательно:

1) организации "Башкорт" уже не существует в России.

2) несуществующая организация априори не может иметь никаких активистов.

3) бывшие активисты запрещенного "Башкорта" продолжают свою жизнь в качестве обычных российских граждан,и на защите "Куштау" они участвуют в качестве обычных российских граждан.
..................................................
Хабирову юридически нечего бояться,хотя он утверждает что якобы "не имеет прав" беседовать с бывшими из "Башкорта",на самом деле он имеет права с ними разговаривать.

Другое дело Хабиров когда честно признается "не готов разговаривать",если Хабиров не готов - тогда республике нужен нормальный глава,который на все и всегда готов, и такой юридически грамотный глава чтобы не порол чушь что "не имеет права" когда на самом деле имеет полное право принять делегацию от защитников Куштау в полном составе.
..
Если, к пожилой женщине с тяжелыми сумками подойдет бывший активист "Башкорта" (запрещенного в России) и скажет: " - давайте я вам помогу донести вам сумку" , то неужели пожилая женщина должна ответить: "вы запрещены в России и я не имею права позволить вам себе помочь!"
.
Вот расклад получается.
Они обычные граждане,и помогают нам с этой тяжелой ношей - Куштау.



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3

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  • 7 | 18.08.2020, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
всем всё итак ясно откуда дует ветер и зачем, а так называемые активисты это...



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0

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  • Гость
  •  
  • 8 | 18.08.2020, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 18.08.2020, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.08.2020, 12:52 | Автор: Кухарка
Публикации: 1350 | Комментарии: 68954 | Рейтинг: +11855,8
не готов разговаривать с активистами из запрещенной в России организацией “Башкорт”
______________________________________________
Зато готов назначать боевиков из СБМ - куда более радикальной нацистской организации - на высокие посты.

И почему-то не готов с адвокатом Яппаровым, который защищал и Башкорт, и сейчас защищает защитников Куштау.
А они - не преступники, а такие же полноправные граждане страны, жители - коренные - республики!

Говно, а не человек! Врет, как дышит, подличает постоянно.

+++++++++++++++++
еще немного и начнетназначать на посты уголовников уфагубОВЦЕВ
========================================

Интересно, много ли нормальных людей найдётся на его предложения занять посты? Капиталисты и их холуи довели страну до развала? Хабирьян "сбитый лётчик" своё лицо как политика потерял и какие бы не собирал междусобойчики из приближённых под видом круглого стола с защитниками горы, его это уже не спасёт. Скандал вышел за пределы Башкирии и получил огласку по всей стране.

И-2



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  • 9 | 18.08.2020, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
иуда-2
расскажи как сегодня живут уголовники уфагубОВЦЫ?



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1

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  • Гость
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  • 10 | 18.08.2020, 17:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
еще немного и начнетназначать на посты уголовников уфагубОВЦЕВ

________________________________________________________
Правильно пишется "прекрасные борцы с махровым аульным бнационализмом?"



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0

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  • Гость
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  • 11 | 18.08.2020, 17:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
30 минут назад, источник: ИА Башинформ
Глава Башкирии Радий Хабиров посмеялся над фейком частного СМИ
На встрече с защитниками Куштау 17 августа глава Башкирии Радий Хабиров привёл пример, когда одно частное СМИ опубликовало недостоверную новость.
«Я на днях ездил в Москву, провёл там хорошие встречи по празднованию 450-летия образования Уфы, вышел довольный из Кремля. Вдруг смотрю (в одном из интернет-СМИ), оказывается, я (якобы) встретился с президентом страны, где мне было высказано, что я какой-то такой, плохой руководитель. Все понимают, о чём я».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Это специально для тебя, вруши! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 12 | 18.08.2020, 18:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68957 | Рейтинг: +11855,7
Как же так - ты же постил про то, что в этой помойке Башинформ неделю назад руководитель пресс службы СРАдия вообще отрицал сам факт поездки его в Москву?)))))))))))

Так кто врушка?



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  • Гость
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  • 13 | 18.08.2020, 18:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 18.08.2020, 18:28 | Автор: Кухарка
Публикации: 1350 | Комментарии: 68956 | Рейтинг: +11855,9
Как же так - ты же постил про то, что в этой помойке Башинформ неделю назад руководитель пресс службы СРАдия вообще отрицал сам факт поездки его в Москву?)))))))))))

Так кто врушка?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Без сомнений ты врушка, даже не сомневайся! Выложи мой коммент, где отрицается факт поездки в Москву, а не факт встречи с Путиным! Очень Опытный



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1

  • Изображение
  • Гость
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  • 14 | 18.08.2020, 18:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 18.08.2020, 18:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 18.08.2020, 18:28 | Автор: Кухарка
Публикации: 1350 | Комментарии: 68956 | Рейтинг: +11855,9
Как же так - ты же постил про то, что в этой помойке Башинформ неделю назад руководитель пресс службы СРАдия вообще отрицал сам факт поездки его в Москву?)))))))))))

Так кто врушка?
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Убогая! Без сомнений ты врушка, даже не сомневайся! Выложи мой коммент, где отрицается факт поездки в Москву, а не факт встречи с Путиным! Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Помогу тебе, убогой, вот мой коммент!
____________________________________________________________
_
18 | 13.08.2020, 15:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хватит воздух впустую сотрясать: не было никакой встречи! Очень Опытный
____________________________________________________________
_Ну и где тут отрицание поездки в Москву, вруша? Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 15 | 18.08.2020, 19:12 | Автор: юнг
    Публикации: 164 | Комментарии: 40312 | Рейтинг: +5131,9
Боюсь комментировать, поскольку убирают, но, с бабулей надо поосторожнее.
Как бы от перенапряжения не стали трескаться сосуды.



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  • 16 | 18.08.2020, 19:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68957 | Рейтинг: +11855,7
Хватит воздух впустую сотрясать: не было никакой встречи! Очень Опытный
____________________________________________________________

_Ну и где тут отрицание поездки в Москву, вруша? Очень Опытный


)))))))))))))))))))))))))) То есть ты отрицал встречу, а СРАдий - встречу ПОДТВЕРЖДАЕТ! А ты ищешь врунов. К зеркалу-то подойди - и увидишь.

Ты совсем рехнулся, старый пидорас, О_Ошка.



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  • 17 | 18.08.2020, 20:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 18.08.2020, 19:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1350 | Комментарии: 68957 | Рейтинг: +11855,7
Хватит воздух впустую сотрясать: не было никакой встречи! Очень Опытный
____________________________________________________________


_Ну и где тут отрицание поездки в Москву, вруша? Очень Опытный


)))))))))))))))))))))))))) То есть ты отрицал встречу, а СРАдий - встречу ПОДТВЕРЖДАЕТ! А ты ищешь врунов. К зеркалу-то подойди - и увидишь.

Ты совсем рехнулся, старый пидорас, О_Ошка.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Убогая! Если там смотреть всю ветку, то там говорилось о встрече Хабирова с Путиным, что и не подтверждено никем, кроме тебя, вруши! Поездку в Москву никто не отрицал, естественно там были у Хабирова встречи, не на Кремль же ездил он смотреть, но с Путиным, как безапелляционно утверждала ты, вруша, встречи не было! Так что ты и есть махровая вруша, как бы ты не крутилась! Очень Опытный



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  • # 18 | 18.08.2020, 22:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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