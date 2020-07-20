Когда посадят Азамата Абдрахманова?

На площади перед зданием администрации Ишимбайского района вчера, 17 августа, собралось несколько сотен человек, которые потребовали отставки главы района Азамата Абдрахманова.Он принял участие в массовых протестах на шихане Куштау и выражался нецензурно в адрес экозащитников, требуя покинуть гору. Также, по сообщению очевидцев, Абдрахманов руководил сотрудниками ЧОПа, “Башкирской содовой компании” и неизвестными молодыми людьми, которые применяли к протестующим физическую силу, использовали спецсредства для разгона и разрушили палаточный лагерь экозащитников.Сам Абдрахманов к участникам митинга не вышел. Глава Башкирии Радий Хабиров вчера вечером на совещании с правозащитниками, журналистами и общественными деятелями рассказал, что он позвонил Абдрахманову и попросил его не выходить к протестующим.“Там было 200-300 человек неместных. Это был бы не диалог, а избиение”, – добавил Хабиров.Сотрудники полиции рекомендовали собравшимся покинуть площадь из-за незаконности митинга. После задержания одного из протестантов люди начали раскачивать полицейскую машину и требовать отпустить его. Позднее требование удовлетворили. Об общем количестве задержанных не сообщается.