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Когда посадят Азамата Абдрахманова?

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На площади перед зданием администрации Ишимбайского района вчера, 17 августа, собралось несколько сотен человек, которые потребовали отставки главы района Азамата Абдрахманова.

Когда посадят Азамата Абдрахманова?


Он принял участие в массовых протестах на шихане Куштау и выражался нецензурно в адрес экозащитников, требуя покинуть гору. Также, по сообщению очевидцев, Абдрахманов руководил сотрудниками ЧОПа, “Башкирской содовой компании” и неизвестными молодыми людьми, которые применяли к протестующим физическую силу, использовали спецсредства для разгона и разрушили палаточный лагерь экозащитников.

Сам Абдрахманов к участникам митинга не вышел. Глава Башкирии Радий Хабиров вчера вечером на совещании с правозащитниками, журналистами и общественными деятелями рассказал, что он позвонил Абдрахманову и попросил его не выходить к протестующим.

“Там было 200-300 человек неместных. Это был бы не диалог, а избиение”, – добавил Хабиров.

Сотрудники полиции рекомендовали собравшимся покинуть площадь из-за незаконности митинга. После задержания одного из протестантов люди начали раскачивать полицейскую машину и требовать отпустить его. Позднее требование удовлетворили. Об общем количестве задержанных не сообщается.

Когда посадят Азамата Абдрахманова?


Эхо Москвы
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  • 1 | 18.08.2020, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин руки прочь от РБ и РБ !!!!!



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  • Гость
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  • 2 | 18.08.2020, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
“Там было 200-300 человек неместных. Это был бы не диалог, а избиение”, – добавил Хабиров.
================================
Не понял за кого так переживает гадий: за протестующих или за "неместных"?!
Я понял что все таки за вторых...



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  • 3 | 18.08.2020, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Абдрахманов руководил сотрудниками ЧОПа, “Башкирской содовой компании” и неизвестными молодыми людьми, которые применяли к протестующим физическую силу, использовали спецсредства для разгона и разрушили палаточный лагерь экозащитников.
====================================
Ну допустим это не разгон, а бандитское нападение и погром. Следовательно турма шакалам светит. Или сейчас в Хабирстане за погромы награды дают, а не срока. Так не пойдёт.
И-2



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  • 4 | 18.08.2020, 18:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ЖИВЕ БАШКОРТОСТАН!!!!



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  • # 5 | 18.08.2020, 18:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Гость
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  • 6 | 18.08.2020, 20:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
доведение до такой ситуации разве не преднамеренно ?



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