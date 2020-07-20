Шомкины муки ...

Наталья Павлова: Всем peace — уже не работает. Сейчас будет подгорать все, что можно, и везде, где можно. Наталья Павлова — главный редактор газеты «Коммерсантъ-Башкортостан».Странно наблюдать, как ситуация вокруг Куштау высасывает из некоторых из нас человеческое. Такая тонкая грань между тем, когда ты был всем друг и мил и вдруг ты большинству из них враг и вообще, извините, какой-то гондон.Наверное, так было и когда-нибудь в гражданскую, когда сосед на соседа, а брат на брата, потому что один за «красных», а другой за «белых»; или когда воевали в Великую отечественную в тылу врага. Их, кто в тылу остался, тоже считали тыловыми крысами, или еще хуже пособниками, а они партизанам помогали тем временем и сведения секретные собирали.Признать за другими людьми право на их собственный выбор и уважать этот выбор, даже не соглашаясь с ним, а не обесценивать, не проклинать и не клеймить — это и есть признак человека разумного, к категории которых мы вроде бы относимся. И вообще бы поменьше пафоса всем.Уважаю и первый, и второй выбор Дмитрий Эйгенсон (Dimitry Eygenson). Когда узнала об этом предложении, я тебе очень сочувствовала. Сочувствую и сейчас, потому что второй — тоже сложный выбор.Уважаю и выбор Шамиль Валеев (Shamil Valeev). Он еще сложнее, чем кажется.Всем peace — уже не работает. Сейчас будет подгорать все, что можно, и везде, где можно.Внутренне я готовлюсь к психологически сложным временам, где, к счастью, совсем не останется места профессиональному цинизму.