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Шомкины муки

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Наталья Павлова: Всем peace — уже не работает. Сейчас будет подгорать все, что можно, и везде, где можно. Наталья Павлова — главный редактор газеты «Коммерсантъ-Башкортостан».

Шомкины муки


Странно наблюдать, как ситуация вокруг Куштау высасывает из некоторых из нас человеческое. Такая тонкая грань между тем, когда ты был всем друг и мил и вдруг ты большинству из них враг и вообще, извините, какой-то гондон.

Наверное, так было и когда-нибудь в гражданскую, когда сосед на соседа, а брат на брата, потому что один за «красных», а другой за «белых»; или когда воевали в Великую отечественную в тылу врага. Их, кто в тылу остался, тоже считали тыловыми крысами, или еще хуже пособниками, а они партизанам помогали тем временем и сведения секретные собирали.

Признать за другими людьми право на их собственный выбор и уважать этот выбор, даже не соглашаясь с ним, а не обесценивать, не проклинать и не клеймить — это и есть признак человека разумного, к категории которых мы вроде бы относимся. И вообще бы поменьше пафоса всем.

Уважаю и первый, и второй выбор Дмитрий Эйгенсон (Dimitry Eygenson). Когда узнала об этом предложении, я тебе очень сочувствовала. Сочувствую и сейчас, потому что второй — тоже сложный выбор.

Уважаю и выбор Шамиль Валеев (Shamil Valeev). Он еще сложнее, чем кажется.

Всем peace — уже не работает. Сейчас будет подгорать все, что можно, и везде, где можно.

Внутренне я готовлюсь к психологически сложным временам, где, к счастью, совсем не останется места профессиональному цинизму.

Эхо Москвы
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  • 1 | 18.08.2020, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Алло , алло ? Это дурдом ?
Неаа , это космоссс , шшш !
Всем peace — уже не работает.
Шпециалист журналъшик шшш!



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  • 2 | 18.08.2020, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Всем peace — уже не работает. Сейчас будет подгорать все, что можно, и везде, где можно.
============================================
Одно из значений слова Реасе (анг. реасе) гармония, дружелюбие, дружелюбность, согласие ( в отношениях между отдельными людьми ).
Оно никогда при путине и не работало, просто одни воровали другие молчали, накапливая справедливый гнев, но бесконечно это продолжаться не может, всему когда то приходит конец...



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  • 3 | 18.08.2020, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Всем peace возможно только при коммунизме! Очень Опытный



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  • 4 | 18.08.2020, 12:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1350 | Комментарии: 68957 | Рейтинг: +11855,7
Чем там наконец-то начал мучиться Шомочка - я не в курсе. Вероятно избитые защитники Куштау стали причиной его мучений.

Я про Эйгенсона... оставила у Наташи комментарий:

Эйгенсон после его поездки к Рамзану Кадырову и бравурных постов-отчетов в ЖЖ - никогда для меня уже не будет уважаемым человеком. Но для вас(для всех, кто считает его своим другом или приятелем, для всех, кто считает его хорошим и даже замечательным человеком) почему-то этот факт остался не только не Рубиконом, но и вовсе не замеченным. Сидеть за одним столом с людоедом, уничтожавшем лично или по собственному приказу сотни невинных(на тот момент уже была убита по его приказу Наталья Эстемирова) - это ли не испортить себе репутацию на всю оставшуюся жизнь?!
Да, я, видимо, радикал, не левый, не правый, а человек принципиальный. И я рада, что благодаря, вероятно, и мне тоже - Эйгенсон отказался от идеи претендовать на роль миротворца, царя Соломона или кота Леопольда - будучи ангажированным одной из сторон и за немалый деньги.
Если бы он попросился в арбитры как независимое лицо - я бы не стала возражать, независимо от того как я лично к нему отношусь. А вдруг бы он сумел быть беспристрастным?! Но - получать деньги от одной из сторон и быть объективным - НЕ ВОЗМОЖНО!
И вы, Наташа Павлова (Natalya Pavlova) можете ругать меня(завуалированно, но я-то отношу это на свой счет - ваш пост), относиться ко мне с презрением, но я считаю себя правой. Во всяком случае в этой ситуации.



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  • # 5 | 18.08.2020, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 6 | 18.08.2020, 13:18 | Автор: юнг
    Публикации: 164 | Комментарии: 40312 | Рейтинг: +5131,8

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  • 7 | 18.08.2020, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не во всех случаях жизни можно пожелать мира. Палач и жертва. Какой мир? Палачи, в данном случае, это хабировцы. Жертвы - Куштау и ее защитники.



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