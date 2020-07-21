В Башкирии идут массовые репрессии защитников Куштау

«Хотели дать больше, но нельзя»: вынесен приговор еще 10 защитникам Куштау. Суды назначают защитникам Куштау максимально возможные наказания.Накануне в Башкирии прошли суды на 10 задержанными в минувшие выходные защитниками Куштау. Об этом рассказал юрист Гарифулла Яппаров.В частности, задержанных судили за правонарушения, предусмотренные статьями КоАП «Самоуправство» и «Неповиновение законному требованию полиции». По словам юриста, семерым из осужденных было назначено наказание в виде штрафа в тысячу рублей.– Им хотели больше штраф назначить, но по этим статьям КоАП это максимальное наказание в виде штрафа, - рассказывает Яппаров.Также, по его словам, двое задержанных были приговорены к административному аресту. Активисты Фаиль Алсынов и Байрас Габидуллин были приговорены к 10 и 8 суткам ареста соответственно. Также, по словам члена СПЧ Зульфии Гайсиной еще один задержанный, Аралбаев, был приговорен к 7 суткам ареста.Всего, по информации защитников Куштау, было задержано около 80 человек, которых развезли в отделы полиции разных районов из-за того, что в Стерлитамаке не оказалось места для их размещения. Точное число правоохранительные органы не называют.Также сообщается, что сегодня пройдут очередные судебные слушанья по задержанным активистам. ProUfu.ru следит за ситуацией.Между тем, активисты, которых задержали на акции протеста у шихана Куштау объявили голодовку после того, как к ним в изолятор временного содержания пожаловал некий прокурор.