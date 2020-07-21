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В Башкирии идут массовые репрессии защитников Куштау

  • Опубликовано: ПроУфу | 19.08.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 18669 | Комментарии: 48
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«Хотели дать больше, но нельзя»: вынесен приговор еще 10 защитникам Куштау. Суды назначают защитникам Куштау максимально возможные наказания.

В Башкирии идут массовые репрессии защитников Куштау


Накануне в Башкирии прошли суды на 10 задержанными в минувшие выходные защитниками Куштау. Об этом рассказал юрист Гарифулла Яппаров.

В частности, задержанных судили за правонарушения, предусмотренные статьями КоАП «Самоуправство» и «Неповиновение законному требованию полиции». По словам юриста, семерым из осужденных было назначено наказание в виде штрафа в тысячу рублей.

– Им хотели больше штраф назначить, но по этим статьям КоАП это максимальное наказание в виде штрафа, - рассказывает Яппаров.

Также, по его словам, двое задержанных были приговорены к административному аресту. Активисты Фаиль Алсынов и Байрас Габидуллин были приговорены к 10 и 8 суткам ареста соответственно. Также, по словам члена СПЧ Зульфии Гайсиной еще один задержанный, Аралбаев, был приговорен к 7 суткам ареста.

Всего, по информации защитников Куштау, было задержано около 80 человек, которых развезли в отделы полиции разных районов из-за того, что в Стерлитамаке не оказалось места для их размещения. Точное число правоохранительные органы не называют.

Также сообщается, что сегодня пройдут очередные судебные слушанья по задержанным активистам. ProUfu.ru следит за ситуацией.

Между тем, активисты, которых задержали на акции протеста у шихана Куштау объявили голодовку после того, как к ним в изолятор временного содержания пожаловал некий прокурор.

ПроУфу
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  • Участник
  •  
российская полиция на горе Шихан действовала в интересах иностранных хозяев Соды.
Не подпадают ли подобные действия МВД под статью "измена Родине"?

Потому что российское МВД финансируется из бюджета РФ, и поэтому не обязано защищать интересы иностранных корпораций.



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9

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  • Гость
  •  
  • 2 | 19.08.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Считаю, что политика поддержки БСК абсолютна правильная, надо отдать. Пусть работают люди, зарабатывают и вообще нужно сохранить предприятие в такое не простое время. Налоги сами себя не соберут, пусть хоть Сода работает на нас. Глава все точно сказал, там однозначно собрались странные люди, не стоит на несколько человек оборачиваться.
Нам нужны детские сады и школы которые строятся на налоги Соды.



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2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 19.08.2020, 10:34 | Автор: юнг
    Публикации: 165 | Комментарии: 40315 | Рейтинг: +5131,6
Неужели наши суды и унутренние органы продажные?
Как же так? Не может быть? (Промежуток должен быть!)



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2

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  • Участник
  •  
2 | 19.08.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сохранить предприятие в такое не простое время. Налоги сами себя не соберут
Нам нужны детские сады и школы которые строятся на налоги Соды.
=============================================
почему все время "это непростое время" длится уже 30 лет?

И что за вранье про налоги - налоги разворовывают и деньги перекачивают за бугор, закрывают действующие школы и детсады,

ты для кого написал этот неправдоподобный пост о налогах и непростом времени?



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5

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  • Гость
  •  
  • 5 | 19.08.2020, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каждый баран отвечает за свои рога. В наших независимых судах тоже не дураки сидят. и прошу не забывать, что во всенародно одобренной Конституции суд является одной из ветвей государственной власти. Попрошу власть руками не трогать.



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1

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  • Гость
  •  
  • 6 | 19.08.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Хотели дать больше, но нельзя»: вынесен приговор еще 10 защитникам Куштау.
===========================================
Таким образом радий и его подельники, будут отсекать наиболее активных защитников Шихан.За повторное нарушение в течении года найдут более суровую статью.и так далее. А остальным начнут "вправлять мозги" разного рода социологи, психологи, политологи, ну и конечно же журналисты. Ведь не зря же Главред «Эха Москвы» Венедиктов прибыл в Уфу и уже успел опубликовать в своем Instagram фото, сделанное на горе Куштау.
По всей видимости "десант" будет мощный...



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1

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  • Гость
  •  
  • 7 | 19.08.2020, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во все времена самое большее число изменников из силовых структур ,как и продажных. Статьи за защиту своей Родины подводят под самоуправство и пр.,а бандиты ,нападавшие с дубинками, газом,гранатами -чистые,пушистые,вместе с представителями власти ??? На Кроношпане по защитнику проехались на машине ,здесь по головам молодых ,пожилых прошлись и все безнаказанно ? Что же за такая власть ? Она тоже против народа ?



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1

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  • Гость
  •  
  • 8 | 19.08.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
почему все время "это непростое время" длится уже 30 лет?

И что за вранье про налоги - налоги разворовывают и деньги перекачивают за бугор, закрывают действующие школы и детсады,

ты для кого написал этот неправдоподобный пост о налогах и непростом времени?
————————————————————————————————
Экономика и экология всегда в противофазе, с одной стороны нужны деньги, с другой стороны нужна здоровая среда. Гора это не просто известняк, это хорошее сырье, которое необходимо производству, причём производству стратегическому, то есть оборонному. А люди не понимают, что оборона страны от внешнего и внутреннего врага сегодня намного важнее плясок с бубном.
Надо смотреть на перспективу, скоро у нас все производства закроются из-за экологических проблем, будем нищим экологичным регионом. А Радий хочет развития, 1000 новых предприятий собирается открывать. Это грандиозные планы, а мы тонем в Куштау, и похоже не выберемся.



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  • 9 | 19.08.2020, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
блин 1000 р... ну вы, что издеваетесь что ли



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8 | 19.08.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Гора это не просто известняк, это хорошее сырье, которое необходимо производству, причём производству стратегическому, то есть оборонному. А люди не понимают, что оборона страны от внешнего и внутреннего врага сегодня намного важнее плясок с бубном.

============================
ты гость №8,зачем из прошлога века притащил пропитанные нафталином риторику времен Хрущова и Брежнева?
Тогда реально боролись с внутренним врагом: с чиновниками-коррупционерами,и директорами магазинов-спекулянтами,тогда не разворовывали бюджет и не вывозили за бугор.

Какой смысл имеется от обещанных 10 миллиардов рублей налогов от БСК, когда всего лишь 3-4 квартиры в Москве принадлежащих одному телеведущему,
и одному родственнику министра стоят те же 10 миллиардов рублей?
Они проглотят эти 10 миллиардов,ты даже не заметишь!

и от какой страны обороняться,какую страну нам бомбить - везде по всему миру недвижимость наших госчиновников, и они не позволят бомбить те страны,где их дома,виллы,яхты,земли,заводы,виноградники,и их дети и внуки



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3

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  • Гость
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  • 11 | 19.08.2020, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 19.08.2020, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Считаю, что политика поддержки БСК абсолютна правильная, надо отдать. Пусть работают люди, зарабатывают и вообще нужно сохранить предприятие в такое не простое время. Налоги сами себя не соберут, пусть хоть Сода работает на нас. Глава все точно сказал, там однозначно собрались странные люди, не стоит на несколько человек оборачиваться.
Нам нужны детские сады и школы которые строятся на налоги Соды.
-----------------------------------------
Давайте повысим прибыль и другим организациям, снизим их расходы. Например в системе ЖКХ можно отменить вывоз мусора, Водоканалам упростить водоочистку сразу сливать все в реки. В Уфе очень много парков отдадим их кронохламу, Зачем им тратится на лес из далека?
Отменим квоты на охоту, людям есть понимаешь нечего.
Какие налоги в офшорах? Оффшор – ограниченные территории, в которых действуют особо льготные экономические условия по налогам.



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2

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  • Гость
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  • 12 | 19.08.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Радий хочет развития, 1000 новых предприятий собирается открывать.
---------------------------
Вы что, мягко говоря, с дуба рухнули? Какие новые 1000 предприятий? Ничего не открывается, только закрываеются предприятия, например, Промсвязь закрыли. А вы о каких-то мифических новых производствах глаголите.



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4

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  • 13 | 19.08.2020, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
блин 1000 р... ну вы, что издеваетесь что ли
——————————————————————
С чего вы взяли что я издеваюсь? Это всем сказал Хабиров, а я склонен доверять Главе Башкортостана. Или вы не доверяете, или кто то готов поспорить о том, что это не его слова?
Для республики 1000 предприятий это минимум того, что будет сделано за короткий срок, причём Сода с его дочерними предприятиями это первая ласточка, а не лебединая песня как многим мерещится. У нас мегапроекты будут, экономические зоны будут расширятся как в Татарстане, люди будут работать у себя, а не на северах.



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1

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  • Гость
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  • 14 | 19.08.2020, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 19.08.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....Надо смотреть на перспективу, скоро у нас все производства закроются из-за экологических проблем, будем нищим экологичным регионом. А Радий хочет развития, 1000 новых предприятий собирается открывать. Это грандиозные планы, а мы тонем в Куштау, и похоже не выберемся.

-----------------------------------
на перспективе либо ишак сдохнет либо падишах помрет.
Что сделано за два года? Ну кроме попытки отдать "холмик" на разработку.



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3

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  • 15 | 19.08.2020, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 19.08.2020, 10:33 | Автор:

Считаю, что политика поддержки БСК абсолютна правильная, надо отдать. Пусть работают люди, зарабатывают и вообще нужно сохранить предприятие в такое не простое время. Налоги сами себя не соберут, пусть хоть Сода работает на нас. Глава все точно сказал, там однозначно собрались странные люди, не стоит на несколько человек оборачиваться.
Нам нужны детские сады и школы которые строятся на налоги Соды.
==============================================
Ну и гаденыш , ну и сука !



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5

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  • 16 | 19.08.2020, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 19.08.2020, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...Для республики 1000 предприятий это минимум того, что будет сделано за короткий срок, причём Сода с его дочерними предприятиями это первая ласточка, а не лебединая песня как многим мерещится. У нас мегапроекты будут, экономические зоны будут расширятся как в Татарстане, люди будут работать у себя, а не на северах.
----------------------------------------
утром деньги, вечером стулья.



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0

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  • 17 | 19.08.2020, 12:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 19.08.2020, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 19.08.2020, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....Надо смотреть на перспективу, скоро у нас все производства закроются из-за экологических проблем, будем нищим экологичным регионом. А Радий хочет развития, 1000 новых предприятий собирается открывать. Это грандиозные планы, а мы тонем в Куштау, и похоже не выберемся.

-----------------------------------
на перспективе либо ишак сдохнет либо падишах помрет.
Что сделано за два года? Ну кроме попытки отдать "холмик" на разработку.
++++++++++++++++
при этом пресс секретарь в круг обязанности которого входит информирование населения о проделанной работы шефа получает почти по миллиону в месяц. А вы говорите детские сады школы на налоги от БСК.
Вот куда уходят эти налоги.



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1

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  • Участник
  •  
  • 18 | 19.08.2020, 13:40 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4941 | Рейтинг: -747,4
16 | 19.08.2020, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


13 | 19.08.2020, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...Для республики 1000 предприятий это минимум того, что будет сделано за короткий срок, причём Сода с его дочерними предприятиями это первая ласточка, а не лебединая песня как многим мерещится. У нас мегапроекты будут, экономические зоны будут расширятся как в Татарстане, люди будут работать у себя, а не на северах.
----------------------------
Хочешь сказать, что природу Севера не жалко? Если трактор проходить по тундре, то его след зарастает через 100 лет.
А карьер на месте Шахтау никогда не превратиться в гору!!! Твои внуки щиханы могут увидит их только на этикетке от пива "Шихан".
Природу надо беречь и охранять, и поймите одно, природа вам обязательно ответить, не вам так вашим внукам. Ответ будет зависит, как мы относимся к ПРИРОДЕ сегодня. Если хорошо, то она отблагодарит, если плохо, то мы просто погибнем....



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  • 19 | 19.08.2020, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока Муртаза будет мешать,в республике не будет создано ни одного рабочего места?Он ведет остальную войну против прогресса.



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  • 20 | 19.08.2020, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
российская полиция на горе Шихан действовала в интересах иностранных хозяев Соды.
___________________________________________________
сосотоящая из верных башкир и подчиняющаяся приказам главы башкирина?



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