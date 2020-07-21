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Каким органом она заработала миллионы из бюджета?

  • Опубликовано: ПроУфу | 19.08.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 29457 | Комментарии: 22
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Пресс-секретарь Радия Хабирова заработала более 10 млн рублей. Она стала самой богатой среди всех сотрудников Администрации Главы РБ.

Каким органом она заработала миллионы из бюджета?


На днях были опубликованы сведения о доходах сотрудников главы Башкирии. Удивительно, но факт – самой богатой оказалась пресс-секретарь Радия Хабирова Диана Ихсанова.

Она за прошлый год задекларировала 10,5 млн рублей. К тому же, у нее в собственности три земельных участка общей площадью 5839 кв. м, два дома, квартира в 65,9 кв. м.

В документе указано, что в эту общую сумму включен доход от предыдущей деятельности. Напомним, 25-летнюю Диану Винеровну назначили пресс-секретарем только в январе текущего года, а до этого она была сотрудницей системы «Инцидент менеджмент» по обращениям жителей в соцсетях и совместно с мужем учредителем АНО «Центр развития физкультуры и спорта РБ».

К слову, ее супруг, который работает в контрольно-распорядительной службе STEWARD, заработал 1,2 млн рублей. У него также имеется две квартиры.

ПроУфу
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обнародуйте доходы Геббельса и сравнительный анализ между его доходами с доходами других его соратников



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  • 2 | 19.08.2020, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странно , лицо обезображенное отсутствием интеллекта ... на труженицу не смахивает .... за неполный месяц на прежней работе - нереально ... загадки или реалии 21 века ?



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  • 3 | 19.08.2020, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а муж её неадекват ?



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  • 4 | 19.08.2020, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомним, 25-летнюю Диану Винеровну назначили пресс-секретарем только в январе текущего года,
========================================
с Января "текущего года" прошло без малого восемь месяцев, так что слово "только" здесь неуместно.
А на вопрос "Каким органом она заработала миллионы из бюджета?" у меня нет сомнений, что этими органами являются рот и язык ,-она же пресс-секретарь гадия, и по видимому, этими органами владеет в совершенстве.....



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  • Участник
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  • 5 | 19.08.2020, 12:52 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1626 | Рейтинг: +370,7
Ну тутвсе понятно. Основных органов три, которыми она пользуется хорошо.



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  • 6 | 19.08.2020, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 19.08.2020, 12:52 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1626 | Рейтинг: +370,7
Ну тутвсе понятно. Основных органов три, которыми она пользуется хорошо.
------------------------
ну твоими этими органами, хорошо пользуются другие.



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  • 7 | 19.08.2020, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему все пишут о восьми месяцах текущего года? Разве декларация не за предыдущий год?



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  • 8 | 19.08.2020, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 19.08.2020, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему все пишут о восьми месяцах текущего года? Разве декларация не за предыдущий год?
++++++++++++++++
электорат в этой помойке такой. Вы правы задекларированный доход за прошлый год. При этом она занимала должность на гос. службе. как мне известно заниматься предпринимательской деятельностью на госслужбе нельзя. Она то свооих точно сдаст, куда выведет веревочка



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  • 9 | 19.08.2020, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Не завидуйте, работает девчонка, ей на УЖе соплями брызгать некогда.



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  • 10 | 19.08.2020, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Вроде тут все поборники капитализма, ну заработал чел каких-то 10 лямов деревянных, а шуму то подняли. Это и есть ваш любимый капитализм, неуж не признали?



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  • 11 | 19.08.2020, 13:48 | Автор: юнг
    Публикации: 165 | Комментарии: 40315 | Рейтинг: +5131,6
Члена Общественной палаты, по совместительству председателя совета директоров АО «Башинформ» Ростислава Мурзагулова повысили в должности

Как прокомментировали представители ФК «Уфа», Мурзагулов теперь является председателем совета директоров. Отметим, ранее в клубе он работал в качестве председателя попечительского совета.
========================================================
Интересно- а он каким местом заработал?



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  • 12 | 19.08.2020, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 19.08.2020, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Не завидуйте, работает девчонка, ей на УЖе соплями брызгать некогда.
__________________________________________________________
На Уже только благородные люди с крепкими моральными устоями. Такие 3мя органами не зарабатывают



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  • 13 | 19.08.2020, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Юному мозгами что на фото умудренного поместил _11
Совсем недавно на Руси рекруты служили четверть века, а борделей не было!!!!



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  • 14 | 19.08.2020, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
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А на вид ей за 35...40!



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  • 15 | 19.08.2020, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 19.08.2020, 10:35 | Автор: Иннокентий Иванов
Публикации: 0 | Комментарии: 4576 | Рейтинг: -346,8
обнародуйте доходы Геббельса и сравнительный анализ между его доходами с доходами других его соратников
============================================================

Иннокентий, месяц назад генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая с лекцией, посвященной памяти Нельсона Манделы сказал: "-"Неравенство - характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве. Двадцати шести самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты". Вы представляете у 26 семей потребление сопоставимое с потреблением трёх миллиардов пятисот миллионов человек?
Входят ли расиянские воры природных богатств в этот список, неизвестно, но, ими же опубликованные данные годичной давности показывали, что 1% богатейших граждан (граждан ли) России получает 20% доходов всей страны,а стандартная оценка показывает, что 10% самых богатых получают 45% дохода страны - как раз та пропорция, которая была накануне первой русской революции в 1905 году. А вы думаете, что доходы Геббельса и его соратников входят в 10%? Вряд ли. Они же альтруисты все в заботах о народе и жалование у них маааааленькое.

И-2



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  • 16 | 19.08.2020, 16:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А на вид ей за 35...40!

А что вы хотели, 10 лямов чтобы заработать за год, знаете сколько нужно вагонов разгрузить?
Это вам не



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  • 17 | 19.08.2020, 17:24 | Автор: Не зарегистрирован
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ну что УЖисты давайте окунем ее в наше гоно.



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  • 18 | 19.08.2020, 17:32 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 19.08.2020, 12:52 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1626 | Рейтинг: +370,7

Ну тутвсе понятно. Основных органов три, которыми она пользуется хорошо.
__________________________________________________________
Ну почему три. Может лыжница докучи



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  • 19 | 19.08.2020, 17:33 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 19.08.2020, 17:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

ну что УЖисты давайте окунем ее в наше гоно.
__________________________________________
Предлагаешь благодарственное письмо написать?



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  • 20 | 19.08.2020, 17:34 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 19.08.2020, 14:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 19.08.2020, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Не завидуйте, работает девчонка, ей на УЖе соплями брызгать некогда.
__________________________________________________________
На Уже только благородные люди с крепкими моральными устоями. Такие 3мя органами не зарабатывают
------------------------------
а кухаро думаешь чем зарабатывает?



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