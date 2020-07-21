Каким органом она заработала миллионы из бюджета?

Пресс-секретарь Радия Хабирова заработала более 10 млн рублей. Она стала самой богатой среди всех сотрудников Администрации Главы РБ.На днях были опубликованы сведения о доходах сотрудников главы Башкирии. Удивительно, но факт – самой богатой оказалась пресс-секретарь Радия Хабирова Диана Ихсанова.Она за прошлый год задекларировала 10,5 млн рублей. К тому же, у нее в собственности три земельных участка общей площадью 5839 кв. м, два дома, квартира в 65,9 кв. м.В документе указано, что в эту общую сумму включен доход от предыдущей деятельности. Напомним, 25-летнюю Диану Винеровну назначили пресс-секретарем только в январе текущего года, а до этого она была сотрудницей системы «Инцидент менеджмент» по обращениям жителей в соцсетях и совместно с мужем учредителем АНО «Центр развития физкультуры и спорта РБ».К слову, ее супруг, который работает в контрольно-распорядительной службе STEWARD, заработал 1,2 млн рублей. У него также имеется две квартиры.