Мои вопросы к руководству ООО «Стройинвест»

Мы с мужем и маленьким ребенком собрались купить квартиру. На ипотеку, конечно. Присмотрели одно строящееся здание в нашем районе. Как следует из информационного плаката, строительство ведет фирма, относящаяся к ООО «Стройинвест». Решили навести некоторые справки о строительной компании ООО «Стройинвест». А вообще то, думаю, граждане, прежде чем отнести свои кровные строительной компании, должны интересоваться ее экономическим положением, репутацией. Как сейчас принято – начали с интернет-поисковика. Начав же «копаться», мы были ошарашены. Одна публикация гласит: «Директора октябрьского «Стройинвеста» обвинили в хищении у дольщиков 74 млн рублей». Значит, люди вместо квартир получили шиш, болезни, горе и слезы.
А отзывы о работе «Стройинвеста» нас вообще напугали: «Застройщик который кидает всех клиентов. Построил ЖК Воскресенский. В ЖК не было воды 1 год . Паркинг весь в воде и чтобы туда заехать собственникам нужно перестроить этот паркинг заново. Квартиры все не соответствуют метражу. Везде не хватает квадратных метров и отдавать недостающие квадраты деньгами застройщик не собирается. Говорит он банкрот. Качество их домов очень низкое. Лифты постоянно ломаются, так как они сьэкономили на них и поставили какой-то брак. Так же строят Черниковские высотки и еще ЖК рядом с Бульваром Ибрагимова. Не советую брать там квартиры. Будете ждать долго свои квадраты и получите полное г....», пишет некий Павел.
«Работал у них. То,что руководство говорит о зарплате полная чушь!!! Я хочу Вас предупредить-не устраивайтесь туда,очень пожалеете!!! Если Вы специалист, то там Вы им не будете, будете работать там где скажут т.е. - убирать мусор, месить раствор, делать то,что не приходилось делать никогда,тоскать тяжести-это гарантированно!!! Зарплата 1000 р. в день независимо от выполненной Вами работы. Обещают выход на работу в выходной день 1500 р.-ложь, вечеровка-500 р.-ложь. Сколько рабочих дней в месяце-такая и зарплата. 21 рабочий день-21 тысяча и т.д. Смотрите сами. То, что я написал чистая правда. Писал я это не со зла, просто людей очень жалко доверчивых!!! Очень большая текучка рабочих!!!», пишет другой.
Таких записей очень много и это тревожит. В основном – это затягивание сроков сдачи и махинации с выплатой зарплат работникам. Однако, потом интернет-поисковик выдал более пугающую информацию. В материале «Приговором суда им назначено от 3 до 5,5 лет лишения свободы» издания Медиакорсеть говорится: «Собранные следственным комитетом доказательства, признаны судом достаточными для вынесения приговора трем руководителям предприятий: директору ООО «Капитал - Строй – Инвест» Ваграму Меликсетяну, директору ООО «Промреконструкция» Рауфану Ахметгарееву и директору ООО «Спецкомплект» Игорю Шерышову из города Уфы. Они признаны виновными в мошенничестве».
Еще до нас дошли слухи, что директор ООО «Стройинвест» Евдокимов Евгений Владимирович подозревается в уклонении от уплаты налогов и обналичивании денежных средств на крупную сумму, правоохранительные органы полагают, что руководитель фирмы необоснованно занизил налог на добавленную стоимость. Около трех лет ООО «Стройинвест», якобы, предоставляло налоговую декларацию с недостоверными сведениями.
В итоге бюджет недополучил около 10 миллионов рублей. Говорят также, что фирма, предоставляющая и будущий подрядной организацией ОАО «Башнефть» подозревается в обналичивании денежных средств на сумму более 400 млн рублей и что сотрудниками УБЭП и ПК МВД по РБ проведены обыски в помещениях предприятия ООО «Стройинвест», изъята финансовая документация и электронные носители финансовой информации.
Мы бы хотели, чтобы в ООО «Стройинвест» опровергли подобные слухи, чтобы мы могли принять какое-то решение.
Эльвира Исхакова
Мои вопросы к руководству ООО «Стройинвест»
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