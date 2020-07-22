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Мои вопросы к руководству ООО «Стройинвест»

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В страшное время живем. Бушует пандемия коронавируса и, как следствие, идет рост безработицы, цен… Однако самое тяжелое – это пандемия мошенничества в области строительства жилья, рост числа обманутых дольщиков. Ведь, как правило, люди несут к этим обманщикам все свои накопления и новые ипотечные долги.

Мои вопросы к руководству ООО «Стройинвест»


Мы с мужем и маленьким ребенком собрались купить квартиру. На ипотеку, конечно. Присмотрели одно строящееся здание в нашем районе. Как следует из информационного плаката, строительство ведет фирма, относящаяся к ООО «Стройинвест». Решили навести некоторые справки о строительной компании ООО «Стройинвест». А вообще то, думаю, граждане, прежде чем отнести свои кровные строительной компании, должны интересоваться ее экономическим положением, репутацией. Как сейчас принято – начали с интернет-поисковика. Начав же «копаться», мы были ошарашены. Одна публикация гласит: «Директора октябрьского «Стройинвеста» обвинили в хищении у дольщиков 74 млн рублей». Значит, люди вместо квартир получили шиш, болезни, горе и слезы.

А отзывы о работе «Стройинвеста» нас вообще напугали: «Застройщик который кидает всех клиентов. Построил ЖК Воскресенский. В ЖК не было воды 1 год . Паркинг весь в воде и чтобы туда заехать собственникам нужно перестроить этот паркинг заново. Квартиры все не соответствуют метражу. Везде не хватает квадратных метров и отдавать недостающие квадраты деньгами застройщик не собирается. Говорит он банкрот. Качество их домов очень низкое. Лифты постоянно ломаются, так как они сьэкономили на них и поставили какой-то брак. Так же строят Черниковские высотки и еще ЖК рядом с Бульваром Ибрагимова. Не советую брать там квартиры. Будете ждать долго свои квадраты и получите полное г....», пишет некий Павел.

«Работал у них. То,что руководство говорит о зарплате полная чушь!!! Я хочу Вас предупредить-не устраивайтесь туда,очень пожалеете!!! Если Вы специалист, то там Вы им не будете, будете работать там где скажут т.е. - убирать мусор, месить раствор, делать то,что не приходилось делать никогда,тоскать тяжести-это гарантированно!!! Зарплата 1000 р. в день независимо от выполненной Вами работы. Обещают выход на работу в выходной день 1500 р.-ложь, вечеровка-500 р.-ложь. Сколько рабочих дней в месяце-такая и зарплата. 21 рабочий день-21 тысяча и т.д. Смотрите сами. То, что я написал чистая правда. Писал я это не со зла, просто людей очень жалко доверчивых!!! Очень большая текучка рабочих!!!», пишет другой.

Таких записей очень много и это тревожит. В основном – это затягивание сроков сдачи и махинации с выплатой зарплат работникам. Однако, потом интернет-поисковик выдал более пугающую информацию. В материале «Приговором суда им назначено от 3 до 5,5 лет лишения свободы» издания Медиакорсеть говорится: «Собранные следственным комитетом доказательства, признаны судом достаточными для вынесения приговора трем руководителям предприятий: директору ООО «Капитал - Строй – Инвест» Ваграму Меликсетяну, директору ООО «Промреконструкция» Рауфану Ахметгарееву и директору ООО «Спецкомплект» Игорю Шерышову из города Уфы. Они признаны виновными в мошенничестве».

Еще до нас дошли слухи, что директор ООО «Стройинвест» Евдокимов Евгений Владимирович подозревается в уклонении от уплаты налогов и обналичивании денежных средств на крупную сумму, правоохранительные органы полагают, что руководитель фирмы необоснованно занизил налог на добавленную стоимость. Около трех лет ООО «Стройинвест», якобы, предоставляло налоговую декларацию с недостоверными сведениями.

В итоге бюджет недополучил около 10 миллионов рублей. Говорят также, что фирма, предоставляющая и будущий подрядной организацией ОАО «Башнефть» подозревается в обналичивании денежных средств на сумму более 400 млн рублей и что сотрудниками УБЭП и ПК МВД по РБ проведены обыски в помещениях предприятия ООО «Стройинвест», изъята финансовая документация и электронные носители финансовой информации.

Мы бы хотели, чтобы в ООО «Стройинвест» опровергли подобные слухи, чтобы мы могли принять какое-то решение.

Мои вопросы к руководству ООО «Стройинвест»


Эльвира Исхакова






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  • Эксперт
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  • 1 | 20.08.2020, 08:21 | Автор: юнг
    Публикации: 165 | Комментарии: 40317 | Рейтинг: +5131,5
68853 | 19.08.2020, 23:18 | Автор: Кухарка
Публикации: 1350 | Комментарии: 68960 | Рейтинг: +11854,7

Но О_Ошка будет волосья на жопе рвать - усираясь доказывать, что он в стране самый умный
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Прекрасный образчик уровня нашей легенды! Надо сохранить для истории



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  • 2 | 20.08.2020, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да там все воры и алкаши 100%. Исправить ситуацию можно - если начать использовать сталинский законы. По другому в дикой рашке не катит.



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  • 3 | 20.08.2020, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дам краткий прогноз. Жилищное строительство быстро стагнирует и в период острой фазы кризиса будет напоминать зловонную клоаку очень долго, а сегодняшние проблемы покажутся просто детским лепетом.
Башкирия с ее хронически криминальным строительным сектором разбежится во все направления, выводя остатки средств и распродавая оборудование и запасы материалов. Десятки домов уже многие годы стоят незавершенные, сотни заселены, но при этом не завершены. Инфраструктура изношена, но на неё продолжают насаждать ещё больше нагрузки, путём точечной застройки. Работы при этом нет!
Этот странный вчерашний опус о 1000 Новых Предприятиях похож на бред умалишенного. Что они будут то производить, Уфа при текущей экономике город иждивенец и банкрот!



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  • 4 | 20.08.2020, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
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У Радия и его команды рейтинг НОЛЬ !
Кремль об этом знает и обязательно сделает в ближайшее время выводы!



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  • 5 | 20.08.2020, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы бы хотели, чтобы в ООО «Стройинвест» опровергли подобные слухи, чтобы мы могли принять какое-то решение.
================================================
Это не слухи а факты!
Читай классику; "Ах, обмануть меня не трудно!… Я сам обманываться рад!"
Отдавать свои кровные миллионы какой то канторе с уставным капиталом 5 коп,- это признак.... в общем это диагноз!
Не покупайте не сданные дома, даже если дом сдан, поинтересуйтесь есть ли в нем вода, газ, электричество!
Знаете любимую поговорку застройщиков; "Без лоха, жизнь плоха"



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