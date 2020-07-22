Главный единоросс Башкирии «подставил» Хабирова

Вице-спикер Курултая РБ и руководитель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров задал прилюдно компрометирующий вопрос главе региона.На Всероссийском инвест-сабантуе «Зауралье-2020», проходящем в Сибае, вице-спикер Курултая РБ и руководитель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров задал компрометирующий вопрос главе Башкирии Радию Хабирову. Вопрос заключался в том, почему он допустил два крупных конфликта с бизнесом — в Сибае с УГМК и в Стерлитамаке с БСК из-за Куштау.«Подстава» от «своих», похоже, была неожиданностью для всех. Как передает «Урал.МБХ медиа», дерзость вице-спикера Радий Хабиров прокомментировал так: «Не зря говорят, с такими друзьями врагов не надо».Поведение Ахмадинурова вызвало недоумение и у главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который на форуме был в качестве модератора. В свою очередь, он поинтересовался, почему Ахмадинуров задает такие вопросы в присутствии гостей инвест-сабантуя, а не лично главе. Однако, вопрос повис в воздухе без ответа.