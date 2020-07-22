Главный единоросс Башкирии «подставил» Хабирова

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии
То царство, то смута

И президент наш относится к законам точно так же, как и все остальные. ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Фашиста Лукашенко расстре ...

Игорь Эйдман 19 ч. · Цели Путина в Беларуси В Беларуси сейчас борютс ...
  Рейтинг: +5  Зулия

Бесполезных дармоедов ста ...

Сити-менеджер... Ну назовите городничий - всё понятнее народу. Если уж ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Мои вопросы к ...

В страшное время живем. Бушует пандемия коронавируса и, как следствие, идет ...
  20.08.2020   40259    5

Главный единоросс ...

Вице-спикер Курултая РБ и руководитель регионального отделения «Единой России» ...
  20.08.2020   36211    9

Кто ворует нашу природу ...

Почитала про владельцев «Башкирской содовой компании», которые хотели срыть ...
  20.08.2020   43676    5

Работники БСТ ушли с ...

На ленте агентства "Башинформ" в последние дни вышел ряд анонимных материалов, ...
  20.08.2020   36610    3

В Башкирии идут массовые ...

«Хотели дать больше, но нельзя»: вынесен приговор еще 10 защитникам Куштау. ...
  19.08.2020   25631    67

Последние публикации
Мои вопросы к ...

В страшное время живем. Бушует пандемия коронавируса и, как следствие, идет ...
  20.08.2020   34111    5

Главный единоросс ...

Вице-спикер Курултая РБ и руководитель регионального отделения «Единой России» ...
  20.08.2020   38285    9

Кто ворует нашу природу ...

Почитала про владельцев «Башкирской содовой компании», которые хотели срыть ...
  20.08.2020   37917    5

Работники БСТ ушли с ...

На ленте агентства "Башинформ" в последние дни вышел ряд анонимных материалов, ...
  20.08.2020   12257    3

В Башкирии идут массовые ...

«Хотели дать больше, но нельзя»: вынесен приговор еще 10 защитникам Куштау. ...
  19.08.2020   31364    67

Ляйсан Утяшева встала на ...

Телеведущая опубликовала пост солидарности к защитникам шихана. Российская ...
  19.08.2020   12763    12

Каким органом она ...

Пресс-секретарь Радия Хабирова заработала более 10 млн рублей. Она стала самой ...
  19.08.2020   12837    23

Репортаж с поля боя за ...

Если кто-то ждет от этого текста объективного редакционного материала, то ...
  18.08.2020   16638    45

Когда посадят Азамата ...

На площади перед зданием администрации Ишимбайского района вчера, 17 августа, ...
  18.08.2020   18084    7

Хабиров провел встречу с ...

О проведении круглого стола с защитниками горы глава Башкирии объявил в ...
  18.08.2020   35529    22

Читаемое за месяц
Быдло вместо Фургала ...

К назначению врио губернатора Хабаровского края. Президент назначил врио ...
  22.07.2020   19036    21

Лилия Чанышева: За ...

Лилия Чанышева – координатор штаба политика Алексея Навального в Уфе. Фургал vs ...
  22.07.2020   36108    28

Лживый минздрав ...

Минздрав Башкортостана признал, что рост заболеваемости пневмонией может быть ...
  22.07.2020   43434    21

Битва в очереди к ...

На два вакантных мандата в Курултай Башкирии претендуют 12 кандидатов. 14 ...
  23.07.2020   41987    6

Как стать лучше? ...

Сергей Лаврентьев: Для партии дискуссия на тему «Как стать лучше» — должна быть ...
  23.07.2020   33598    10

Архив публикаций
Август 2020 (57)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)


Главный единоросс Башкирии «подставил» Хабирова

Оценили
0


Вице-спикер Курултая РБ и руководитель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров задал прилюдно компрометирующий вопрос главе региона.

Главный единоросс Башкирии «подставил» Хабирова


На Всероссийском инвест-сабантуе «Зауралье-2020», проходящем в Сибае, вице-спикер Курултая РБ и руководитель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров задал компрометирующий вопрос главе Башкирии Радию Хабирову. Вопрос заключался в том, почему он допустил два крупных конфликта с бизнесом — в Сибае с УГМК и в Стерлитамаке с БСК из-за Куштау.

«Подстава» от «своих», похоже, была неожиданностью для всех. Как передает «Урал.МБХ медиа», дерзость вице-спикера Радий Хабиров прокомментировал так: «Не зря говорят, с такими друзьями врагов не надо».

Поведение Ахмадинурова вызвало недоумение и у главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который на форуме был в качестве модератора. В свою очередь, он поинтересовался, почему Ахмадинуров задает такие вопросы в присутствии гостей инвест-сабантуя, а не лично главе. Однако, вопрос повис в воздухе без ответа.

ПроУфу
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 20.08.2020, 08:25 | Автор: юнг
    Публикации: 165 | Комментарии: 40317 | Рейтинг: +5131,5
43 | 19.08.2020, 20:32 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8540 | Рейтинг: +2089,1
В Башкирии идут массовые репрессии защитников Куштау...
______________________________________
Ребята, просто протоколируйте Фамилии судей, выносящих неправосудные решения. В ближайшей перспективе эти судьи будут люстрированы, как минимум...
=================================================
Все побегут как крысы с корабля. Особенно предизбиркомов и, в первую очередь Илона, которую ждёт скамья подсудимых



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 20.08.2020, 08:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
все правильно надо делится



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 3 | 20.08.2020, 08:57 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4942 | Рейтинг: -747,3
Если партия задает вопросы, значит это вопрос Кремля!!!!
Черная метка передана.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 20.08.2020, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За чужой счет: топ-5 богатейших семей России в 90-е.

90-е годы для России и всего постсоветского пространства были непростым временем.

Однако далеко не всем было тяжело, а некоторые даже умудрялись купаться в роскоши.

Мы собрали топ-5 семей, которые присвоили себе почти все богатства страны после распада СССР:

— Пока Россия голодала, семья президента Бориса Ельцина имела буквально все. Дело Мабетекса вскрыло многочисленные махинации с финансами, но это была лишь очень малая часть правды.

— Не жаловались на жизнь и близкие Михаила Ходорковского, который владел крупнейшей нефтяной компанией ЮКОС. Покрутившись немного вначале бизнесмен позже мог купить все и каждого.

— Пока криминальные разборки кошмарили россиян во всех регионах, семья Бориса Березовского спокойно и комфортно проживала в Лондоне.

— Супруга Романа Абрамовича вспоминает свою жизнь как “золотую клетку”. Что ж, можно только посочувствовать имевшим все за счет народа богачам.

— Михаил Фридман сколотил себе огромное состояние на “Альфа-Групп”. Мужчина был одним из главных объектов обсуждения в светских хрониках 90-х годов.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 20.08.2020, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
дерзость вице-спикера Радий Хабиров прокомментировал так: «Не зря говорят, с такими друзьями врагов не надо».
========================================
А я хочу напомнить гадию другую пословицу:"Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты"



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 20.08.2020, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин руки прочь от РБ и РБ !!!



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 20.08.2020, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Господи, какая "подстава от своих"? О чем вы? Все произошло по сценарию, разработанному М-м! Задача показать, что и в близком окружении главы, плюрализм и нетерпимость к ошибкам! Вы почитайте лучше посты этого "сподвижника": именно он больше всех славит к месту и ни к месту своего патрона!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 20.08.2020, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
нужно признать он очень глуп.Сколько лет не работать уже не мальчик.все бегает и бегает как зайчик



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 20.08.2020, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 20.08.2020, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
нужно признать он очень глуп.Сколько лет не работать уже не мальчик.все бегает и бегает как зайчик...........он на все пойдет и побегает и полижет жить то хочется хорошо



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com