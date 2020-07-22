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Кто ворует нашу природу

  • Опубликовано: natall | 20.08.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 13786 | Комментарии: 5
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Почитала про владельцев «Башкирской содовой компании», которые хотели срыть шихан Куштау. Один из совладельцев потомственный КГБшник, сам работал в охране Ельцина. Двое – других вышли из фарцовщиков, а потом пошли в чинуши (до поста вице-губернатора). Имеют гражданство Канады.

Кто ворует нашу природу


Только официальная чистая прибыль, получаемая ими через дивиденды, около $200 млн. ежегодно.

Вся их жизнь связана с «проклятым и загнивающим Западом» - три совладельца имеют поместья по 100-300 га во французском Провансе, виллы в Швейцарии.

Т.е. все деньги с содовых рудников в России выводятся на Запад. Прямо классическая картина компрадорства, установившегося в России.

Единый организм с Европой (Западом), куда выкачиваются все ресурсы и деньги.






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  • 1 | 20.08.2020, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Т.е. все деньги с содовых рудников в России выводятся на Запад.
===================================
Это не новость, так поступают все буржуины с молчаливого согласия "вована-2%". Да что там буржуины! Госкомпании на деньги от продажи природных ресурсов покупают акции и облигации зарубежных компаний, тем самым финансируя западные страны под мизерные проценты!



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  • 2 | 20.08.2020, 09:58 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31677 | Рейтинг: -714,4
все деньги с содовых рудников в России выводятся на Запад.
с Европой (Западом)
--------------------------------
Что значит Запад и что в нем находится.

Западнее Башкирии Москва. Чебоксары и Казань пропускаем - не стоит обращать на них внимания.

Москва находится в Европе.

Понятием Запад весьма часто оперируют, не уточняя, что именно подразумевается.

Ах да, все зарубежные страны Европы, пропуская Украину, Белоруссию, Молдавию - те слишком мелки и малозначительны, чтоб иметь их ввиду. И Прибалтику.

Албания тоже входит в состав европейского Зарубежья, и даже входит в Евросоюз, но ее вряд ли имеют ввиду под понятием Запад.

Так что же есть Запад?

Что угодно, только не Кремль, если употребляется в отрицательном смысле.



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  • 3 | 20.08.2020, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну что аы хотите от бандита из Тамбовской ОПГ 20 лет царствующего в России!
Это неудивительно ведь Россия это страна варваров. Если у кого остались сомнения зайдите в ближайшие кусты хоть в центре Уфы и всё поймёте. А уж ежели вы на автотрассе...о мусоре и говорить не нужно, - всем известно! На одной из всерхперегруженных автотрасс округи Белорецка нет сотовой связи, о печально знаменитом "тещином языке" говорить не приходится. Но...заметьте, только очередной несчастный пробьет отбойник и полетит в "рай" - в ущелье, - его тутже восстанавливают. Складывается впечатление что скрывают следы преступности Путина. Помните признание Хамитова о том что на куначивание 2015 народу Башкортостана Путин уделил в 20 раз меньше средст чем другим регионам. Оттуда и более высокая скорость вымирания народа РБ !
Путин уходи! Радия прихвати!



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  • 4 | 20.08.2020, 10:47 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31677 | Рейтинг: -714,4
Захар ПРИЛЕПИН.
И мне кажется, есть ещё одна тема, как бы куполом всё это накрывающая: тема неизбытого, по-сталински назовём это, низкопоклонства перед Западом, воспроизведения всех западных технологий на всех уровнях жизни, колоссальная инерция воздействия Запада.

(Западнее Башкирии - Москва, Кремль!
Будем низкопоклонствовать?)



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  • 5 | 20.08.2020, 10:51 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31677 | Рейтинг: -714,4
Захар ПРИЛЕПИН.

Как часто мы сталкиваемся с отсутствием у России реального суверенитета.

Мы то и дело наблюдаем отсутствие у государства понимания, что мы — огромная независимая территория, не нуждающаяся в использовании всех этих глобальных технологий.

Мы вполне можем выстраивать свою государственность, опираясь на собственные силы. Русская география и русская демография — вот что, так или иначе, позволит нам устоять, расширяться, не зависеть ни от чего.

Мы не проговариваем, что находимся внутри огромного русского контекста — не нуждающегося в постоянной сверке маршрутов с невесть кем.
------------------------------
Прилепин получает новые и новые премии, звездит на каждом углу.

А Дильмухаметов - сидит. Хотя говорил примерно в таком же контексте, но применительно к республике, а не государству.

Разные вещи, идеологически несовместимые



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