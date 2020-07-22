Кто ворует нашу природу ...

Почитала про владельцев «Башкирской содовой компании», которые хотели срыть шихан Куштау. Один из совладельцев потомственный КГБшник, сам работал в охране Ельцина. Двое – других вышли из фарцовщиков, а потом пошли в чинуши (до поста вице-губернатора). Имеют гражданство Канады.Только официальная чистая прибыль, получаемая ими через дивиденды, около $200 млн. ежегодно.Вся их жизнь связана с «проклятым и загнивающим Западом» - три совладельца имеют поместья по 100-300 га во французском Провансе, виллы в Швейцарии.Т.е. все деньги с содовых рудников в России выводятся на Запад. Прямо классическая картина компрадорства, установившегося в России.Единый организм с Европой (Западом), куда выкачиваются все ресурсы и деньги.