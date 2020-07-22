Только официальная чистая прибыль, получаемая ими через дивиденды, около $200 млн. ежегодно.
Вся их жизнь связана с «проклятым и загнивающим Западом» - три совладельца имеют поместья по 100-300 га во французском Провансе, виллы в Швейцарии.
Т.е. все деньги с содовых рудников в России выводятся на Запад. Прямо классическая картина компрадорства, установившегося в России.
Единый организм с Европой (Западом), куда выкачиваются все ресурсы и деньги.
Кто ворует нашу природу
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