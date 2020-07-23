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Население или граждане?

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Тимур Уразметов, юрист. Странный и очень непростой год 2020. Событий очень много и развиваются они стремительно.

Население или граждане?


Пандемия коронавируса стала триггером для переосмысления существующего порядка вещей. Многие предполагали, что для этого и придумали и распространили. Чтобы взять под полный цифровой контроль оставшихся в живых и ограничить их права и свободы под предлогом обеспечения безопасности.

Но ситуация пока разворачивается иным образом. Неспособность местных властей поддержать население в тяжелое время, стремление замаскировать проблемы, а то и просто выбор страусиной позиции «голову в песок» приводят к тому, что в людях откуда то просыпается ранее дремавшее гражданское самосознание. Так происходит в Беларуси, так же неожиданно это произошло и в Башкирии.

В апреле нас всех без надобности заперли по домам и многие лишились возможности заработать на хлеб насущный. Хотя коронавирус распространялся тогда в лечебных учреждениях, а на оперативный простор вышел уже в мае, когда нам разрешили выходить из дома и появляться в общественных местах. Но в июне надо было проводить голосование по поправкам и ситуацию в советском директивном порядке перекрасили из чёрного в белый.

Потом состоялось это голосование с абсолютно немыслимыми явно нарисованными цифрами, хотя никакой необходимости в нашем всегда лояльном к власти региону в этом не было. Но местная власть хотела скорректировать свой подпорченный имидж в глазах власти федеральной. Население проглотило эти дутые цифры, кто с шуточками, а кто, побухтев на кухне.

И тут случилось событие неожиданное и невиданное для наших широт. Куштау.

Население, возмутившись беспредельной наглостью спайки власти и олигархов, вдруг стало превращаться в гражданское общество. А власть, отреагировав на это насилием, репрессиями и враньем, ещё больше усугубила ситуацию. И народ вышел на гору, на улицы с одиночными пикетами, в соцсети, высказывая своё возмущение. Тема моментально вошла в федеральную повестку и власть сдала назад, видимо получив по шапке из столицы.

Какие выводы нужно сделать нам из всего этого? Вся жизнь — борьба. Если не соглашаться молчаливо со всем, что тебе пытаются скормить, то почти любую ситуацию можно исправить или хотя бы скорректировать. Главное, не дать снова заснуть своему гражданскому самосознанию, не позволять обращаться с собой, как с быдлом, не быть равнодушным.

Не нравится, что хотят наших потомков лишить замечательных природных памятников, что вырубают деревья, что во дворе дома бардак? — объединяйтесь с единомышленниками и поднимайте эту тему, отстаивайте свои права всеми возможными законными способами. Ущемляют ваши права на работе — объединяйтесь в независимые профсоюзы. Только вместе — мы сила! И на забывайте, что все взаимосвязанно: и ваше молчание и соглашательство — это своего рода соучастие в этом. Не пошёл на голосование, ведь там «все уже решено»? — получай результат. Завтра тебя обложат ещё сотней поборов, напротив окон на газоне будет парковка и ещё повысят пенсионный возраст. Мочишь и что-то невнятно блеешь? Значит ты стадо, а стадо нужно стричь и пускать под нож.

Я признаюсь честно, давно уже не воспринимал наше население способными на то, чтобы быть гражданами. Сильными, гордыми и успешными в достижении своих целей. А ситуация с коронавирусом, когда позволили власти безбожно врать и фальсифицировать реальное положение вещей — ещё больше меня расстроила.

Но оказывается мы на что-то ещё способны и это очень обнадёживает.

Не позволяйте этой искре надежды потухнуть и снова превратиться в безропотное блеющее стадо. Нет нужды доводить ситуацию до революционного накала страстей Беларуси, с которой мы оказывается во многом похожи. Для этого каждый должен ежедневно делать свой выбор: гражданин он или часть стада.

Я свой выбор сделал. А вы?

Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 21.08.2020, 09:02 | Автор: юнг
    Публикации: 166 | Комментарии: 40324 | Рейтинг: +5130,7
Церковь распространяет вирусы

Церковь в Башкирии за службы во время коронавируса заплатит 200 тысяч

Местная религиозная организация нарушила требования ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
В Башкирии после службы в церкви несколько человек попали в больницу с коронавирусом.

Данные факты выявлены региональным Роспотребнадзором, ведомство составило протокол о правонарушении еще 25 июня.

Представители церкви проигнорировали приглашение в надзорное ведомство для установления причин. Протокол рассмотрели на заседании, где также представителя не было.

Стерлитамакский городской суд на 200 тысяч рублей оштрафовал религиозную организацию за проведение церковных служб во время коронавируса.

Известно, что после церковного мероприятия, прошедшего 9 мая, несколько человек попали в больницу с подтвержденным коронавирусом.

Как сообщается на сайте суда, на заседании признали юрлицо виновным в совершении административного правонарушения и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей.

Екатерина МИХАЙЛОВА



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  • Гость
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  • 2 | 21.08.2020, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И тут случилось событие неожиданное и невиданное для наших широт. Куштау.
====================================
Как говорится "кризис назрел", и "Верхи не могут управлять по старому, а незы не хотят жить по старому".Шиханы,- это спусковой крючок, не шиханы так какое то другое событие заставило Людей выйти на протест.
Главное чтобы не было национальной окраски, чтобы башкирские нацики не воспользовались ситуацией.
Надо чтобы все поняли что Мы прежде всего Люди, а уже потом Башкиры, Татары, Чуваши, Евреи, Русские,... и все Мы хотим жить а не существовать!



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  • Гость
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  • 3 | 21.08.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хочется верить этому Путину но не за что...когда присмотришься к происходящему. Захожу в магазин смотрю молотки. Китайские! Открою страшную тайну из программы средне-образовательной школы: столь сложное техническое изделие человек умел делать молотки ещё в каменном веке. Смотрю дальше..
Кувалды, это молоток потяжелее, тоже китайские.
Массовые демонстрации в Америке, в братской Белоруссии, о...месяц митингует Хабаровск и проведенный на людях эксперимент 15 апреля 2020 когда перекрыв несколько станций метро устроили давку...рост короны вируса не был большим!
Вот кровавый Сталин потеряв 70 тысяч вагонов военного снаряжения за 20 лет путинизма 5 раз его восстановил и 5 раз разгромил Гитлера! А у этого Путина Шредер сидит не на расеянской зряплате... А может у нас Путин китайский?..



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  • Гость
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  • 4 | 21.08.2020, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гость

3 | 21.08.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хочется верить этому Путину но не за что...когда присмотришься к происходящему. Захожу в магазин смотрю молотки. Китайские! Открою страшную тайну из программы сред

Вот сейчас прикроют комбинат в Белорецке, соду и цемент тоже в Китае будем покупать.



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