Население или граждане? ...

Тимур Уразметов, юрист. Странный и очень непростой год 2020. Событий очень много и развиваются они стремительно.Пандемия коронавируса стала триггером для переосмысления существующего порядка вещей. Многие предполагали, что для этого и придумали и распространили. Чтобы взять под полный цифровой контроль оставшихся в живых и ограничить их права и свободы под предлогом обеспечения безопасности.Но ситуация пока разворачивается иным образом. Неспособность местных властей поддержать население в тяжелое время, стремление замаскировать проблемы, а то и просто выбор страусиной позиции «голову в песок» приводят к тому, что в людях откуда то просыпается ранее дремавшее гражданское самосознание. Так происходит в Беларуси, так же неожиданно это произошло и в Башкирии.В апреле нас всех без надобности заперли по домам и многие лишились возможности заработать на хлеб насущный. Хотя коронавирус распространялся тогда в лечебных учреждениях, а на оперативный простор вышел уже в мае, когда нам разрешили выходить из дома и появляться в общественных местах. Но в июне надо было проводить голосование по поправкам и ситуацию в советском директивном порядке перекрасили из чёрного в белый.Потом состоялось это голосование с абсолютно немыслимыми явно нарисованными цифрами, хотя никакой необходимости в нашем всегда лояльном к власти региону в этом не было. Но местная власть хотела скорректировать свой подпорченный имидж в глазах власти федеральной. Население проглотило эти дутые цифры, кто с шуточками, а кто, побухтев на кухне.И тут случилось событие неожиданное и невиданное для наших широт. Куштау.Население, возмутившись беспредельной наглостью спайки власти и олигархов, вдруг стало превращаться в гражданское общество. А власть, отреагировав на это насилием, репрессиями и враньем, ещё больше усугубила ситуацию. И народ вышел на гору, на улицы с одиночными пикетами, в соцсети, высказывая своё возмущение. Тема моментально вошла в федеральную повестку и власть сдала назад, видимо получив по шапке из столицы.Какие выводы нужно сделать нам из всего этого? Вся жизнь — борьба. Если не соглашаться молчаливо со всем, что тебе пытаются скормить, то почти любую ситуацию можно исправить или хотя бы скорректировать. Главное, не дать снова заснуть своему гражданскому самосознанию, не позволять обращаться с собой, как с быдлом, не быть равнодушным.Не нравится, что хотят наших потомков лишить замечательных природных памятников, что вырубают деревья, что во дворе дома бардак? — объединяйтесь с единомышленниками и поднимайте эту тему, отстаивайте свои права всеми возможными законными способами. Ущемляют ваши права на работе — объединяйтесь в независимые профсоюзы. Только вместе — мы сила! И на забывайте, что все взаимосвязанно: и ваше молчание и соглашательство — это своего рода соучастие в этом. Не пошёл на голосование, ведь там «все уже решено»? — получай результат. Завтра тебя обложат ещё сотней поборов, напротив окон на газоне будет парковка и ещё повысят пенсионный возраст. Мочишь и что-то невнятно блеешь? Значит ты стадо, а стадо нужно стричь и пускать под нож.Я признаюсь честно, давно уже не воспринимал наше население способными на то, чтобы быть гражданами. Сильными, гордыми и успешными в достижении своих целей. А ситуация с коронавирусом, когда позволили власти безбожно врать и фальсифицировать реальное положение вещей — ещё больше меня расстроила.Но оказывается мы на что-то ещё способны и это очень обнадёживает.Не позволяйте этой искре надежды потухнуть и снова превратиться в безропотное блеющее стадо. Нет нужды доводить ситуацию до революционного накала страстей Беларуси, с которой мы оказывается во многом похожи. Для этого каждый должен ежедневно делать свой выбор: гражданин он или часть стада.Я свой выбор сделал. А вы?