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Когда посадят Мурзагулова за разжигание, травлю и антинародную пропаганду?

  • Опубликовано: ПроУфу | 22.08.2020
    Раздел: Политика | Просмотры: 36898 | Комментарии: 21
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Общественники и экоактивисты требуют привлечь к ответственности председателя совета директоров агентства «Башинформ» Ростислава Мурзагулова.

Когда посадят Мурзагулова за разжигание, травлю и антинародную пропаганду?


Жителей Башкирии возмутили слова куратора республиканских и муниципальных СМИ, считающегося главным пиарщиком главы Башкирии, Ростислава Мурзагулова о том, что шихан Куштау защищают националисты и ваххабиты. Он высказался так на своей странице в Facebook и позже, после событий 16 августа, удалил их. Мы успели сделать скриншоты и собрали комментарии активных пользователей соцсетей по поводу заявлений Мурзагулова, в частности о проплаченности протеста на шихане.

Зухра Буракаева, общественный деятель, писательница (на встрече с Радием Хабировым):

– Мы живём в век информации. Вы сами пришли на гору договариваться с людьми и сами при этом бескомпромиссно говорите: «Я своих не сдаю!» Хотя однозначно же, что Ростислав Рафкатович Мурзагулов проваливает всю информационную политику. Сегодняшний накал страстей – он же не одним днем возник. Если Ростислав Рафкатович из года в год, из поста в пост ведёт такую политику, значит, это и ваша политика. Вы должны быть в курсе этого. Поэтому я присоединяюсь к защитникам Куштау и заявляю, что разговор должен начаться с отставки Ростислава Рафкатовича Мурзагулова.

(В ответ на заявление Радий Хабиров сказал, что никогда не принимает решения на ультиматуме).

Артур Батыршин, защитник Куштау, в видеообращении к Мурзагулову:

– Если вы утверждаете, что защитники Куштау проплачены, то у вас должны быть факты. Если этих фактов нет, то получается, что вы распространяете фейк. Так как вы возглавляете крупнейшее информационное агентство «Башинформ», то, выходит, ваше агентство – «фейк-ньюс». В стерлитамакских группах в интернете есть группа «троллей», людей без имен, фамилий, фото – они как раз проплачены и занимаются тем, что обычных людей поливают грязью. Они защищают позицию БСК, позицию разработки горы. Но у них аргументов нет, и все их аргументы сводятся к унижению, оскорблению людей. Все понимают, кто им платит. Вопрос к БСК или тем, кто им платит – получается, такое ваше лицо?

Максим Кривенков, уфимский блогер, в обращении к Радию Хабирову в ответ на заявление «своих не сдаю»:

– Я гражданин России, а вы должностное лицо субъекта РФ. Если вы и есть законно избранный глава республики, значит, должны отвечать принципам и критериям демократии, чтобы соблюдались закон и порядок. Тут не бывает своих и чужих. По закону есть правые и неправые. Если люди говорят, что Ростислав Мурзагулов должен уйти в отставку, и народ аргументирует это тем, что он всех защитников Куштау, которые приехали на гору, на каком-то основании назвал ваххабитами, экстремистами, а у него нет фактов, он не может быть «вашим» человеком. Он глава агентства «Башинформ», которое относится к одному из подразделений правительства. И вы, как глава региона, через «Башинформ» транслируете свои действия, программы. Это инструмент для отчета перед нами – мы открываем «Башинформ» и смотрим на ваши действия, поступки, оцениваем их, соглашаемся или не соглашаемся. А на следующих выборах мы будем решать, выбирать вас на пост главы республики или нет.

Альфия Шайхалисламова, блогер:

– Люди, которые используя свою должность выпускают в СМИ и соцсети фейковые новости, тем самым стравливая между собой конфессии и людей разных взглядов, разве их действия не рассматриваются в соответствии со статьей 282 Уголовного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства?

Должно же это квалифицироваться как действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации?

Евгения Куцуева, руководитель Всероссийской школы блогеров:

– Формально Ростислав Мурзагулов в «табели о чиновничьих рангах» никто, так как должность государственной службы не занимает, но почему-то именно его называют «пиарщиком Хабирова», тогда как у главы региона есть пиарщик. Может, пиарщиков слишком много, а воли и силы мало? Постоянно вбивая клин между людьми и показывая, что просьбы людей уволить Мурзагулова ничего не значат, Хабиров демонстрирует не свою непримиримость, силу слова или что его «нельзя прогнуть», а пренебрежение к людям. С каждым таким действием он теряет уважение жителей Башкортостана.

Ольга Комлева, общественница:

– Должно быть расследовано, кто отдал приказ пустить слезоточивый газ в глаза людям, кто привез подстрекателей ночью в лагерь, кто бил людей и разрушал ли глава Ишимбайского района палатки людей. Мурзагуловская пропаганда тоже должна быть изучена. Защитников горы ваххабитами назвать – это надо додуматься. Башкирия всегда была мирным регионом, а тут госСМИ такую грязь на людей льет. У нас сейчас любят сажать и штрафовать за фейк-ньюс. Кто оштрафует или посадит Мурзагулова? Это просто так нельзя оставлять. Одно дело, если бы он защитников горы либералами обозвал, и совсем другое – ваххабитами. Тут важно, чтобы не просто по-тихому «ушли» Мурзагулова с поста, но и привлекли к ответственности за фейк и разжигание межнациональной розни. А разжигание тут налицо. Который день гудит республика.

Александр Войцех, адвокат:

– По российским стандартам квалификации и судебной практики подобные высказывания подпадают под определение «Разжигание межнациональной розни» ст. 282 УК РФ. Обозвать людей ваххабитами за принадлежность к определенной нации и религиозным убеждениям – это взрывоопасно. Под термином «ваххабит» подразумевается, прежде всего, экстремизм и терроризм. А жителей Башкортостана, объединенных общей национальной идеей сохранения уникального природного наследия, никоим образом нельзя назвать экстремистами и террористами.

Урал Хамзин, адвокат:

– Очевидно, что Мурзагулов, являясь руководителем «Башинформа», как рупор Хабирова, продвигает в массмедиа политическую позицию главы республики по всем общественно значимым вопросам, в том числе и по вопросам разработки шиханов. Но то, как он преподносит эту позицию в обществе, вызывает негатив, оторопь и презрение многих людей. Общественность республики возмущена его высказываниями о ваххабитах и экстремистах в республике. Я не нашел прямых высказываний Мурзагулова, где бы он прямо назвал защитников Куштау ваххабитами и экстремистами, но появившееся в период противостояния на горе Куштау в аккаунте Мурзагулова фото с Азатом Бадрановым, где они снялись на фоне палаточного лагеря, с сопроводительной надписью: «Сбережем Башкортостан от нацистов, ваххабитов и прихвостней олигархов…» – многими воспринято недвусмысленно, как демарш в сторону защитников Куштау.

Это происходило все одновременно с клеймением в СМИ и соцсетях защитников Куштау такими ярлыками, как «экстремисты» и «ваххабиты». И мы все прочувствовали, что подобная риторика, как катализатор, усилила напряжение во всем гражданском сообществе республики, и не только. Апогеем этого возмущения стало требование общественности к главе об отстранении Мурзагулова от занимаемой должности. Будет ли доказан в действиях Мурзагулова состав преступления, предусмотренный статьей 282 УК РФ, я затруднюсь ответить, поскольку необходимо проведение тщательной доследственной проверки. В любом случае, я бы посоветовал всем неравнодушным написать заявление в Следственный комитет РФ о проведении доследственной проверки и возбуждении уголовного дела по фактам распространения через СМИ сведений о том, что экозащитники – это ваххабитствующие элементы или экстремисты. Нельзя исключить, что в результате будет установлено, что некое должностное лицо, используя свое влияние и служебное положение в органах власти, в составе организованной группы совершило действия, направленные на распространение через СМИ этой фейковой информации с целью возбуждения ненависти и вражды к экозащитникам. Тогда в нашем распоряжении есть часть 2 статьи 282 УК РФ для привлечения такого должностного лица к уголовной ответственности с санкцией в виде лишения свободы от трех до шести лет.

Если чисто по-человечески, я считаю, что и другие высказывания Мурзагулова в его последнем выступлении в эфире «Эхо Москвы в Уфе», где он называет бредом сивой кобылы выступления экозащитников, или называет всеми признанного профессора Марса Сафарова не слишком уважаемым ученым, могут дискредитировать представляемую им власть в глазах общественности. И во всех этих инсинуациях Хабирову стоило бы, наверное, подумать, свой ли ему на самом деле такой человек, чтобы его не сдавать.

ПроУфу
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  • 1 | 22.08.2020, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда посадят Мурзагулова
==================================
Ответ: Или вместе, или вслед за гадием,- к гадалке не ходи!!!



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  • 2 | 22.08.2020, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
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не понятно, почему молчит прокуратура и не дает правовой оценки публичным высказываниям этого "госдеятеля"? Тем более, здесь даже студент юридического техникума усмотрит составы двух преступлении:
ч.3 ст.128.1 УК Клевета - распространение заведомо ложный сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, в публичном выступлении, с использованием своего служебного положения;
ст.280 УК Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ - возбуждение национальной или религиозной розни.



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  • 3 | 22.08.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
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А ЕЖЕЛИ ЕГО ПРОСТО ОТ ПИНАТЬ? НОГАМИ? С НАСЛАЖДЕНИЕМ?



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  • 4 | 22.08.2020, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Его посадят,когда ЕР вышибут из Башкортостана и из ГД.



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  • 5 | 22.08.2020, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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- А ЗАЧЕМ МНЕ ПАРОЛЬ? ОТ КРЕМЛЕБОТОВ СКРЫВАТЬСЯ? Я ЖИВУ В СВОБОДНОЙ СТРАНЕ (НЕ РОССИЯ). У НАС НЕТ ПАРОЛЕЙ! НАМ НЕЧЕГО СКРЫВАТЬ!!!! И НЕЧЕГО ТЕРЕТЬ МОИ КОММЕНТЫ ПРОДАЖНЫМ АДМИНОМ!!!!!!!!!!!!!!!!! ЗАМОЧУ!



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  • 6 | 22.08.2020, 12:04 | Автор: юнг
    Публикации: 166 | Комментарии: 40326 | Рейтинг: +5130,4
Алексей в Шарите!
Путин сказал журналистам="он ЗАБОЛЕЛ"!



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  • 7 | 22.08.2020, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Сажать надо тех кто соду продал.



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  • 8 | 22.08.2020, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 22.08.2020, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сажать надо тех кто соду продал.
****
ХРЗ



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  • 9 | 22.08.2020, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 22.08.2020, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Его посадят,когда ЕР вышибут из Башкортостана и из ГД.
_____________________________________________________
Ты хотел сказать Башкирии или Уфимской Губернии? Станы пора того. упразднять.



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  • 10 | 22.08.2020, 12:21 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69000 | Рейтинг: +11851,9
С этой мрази - всё, как с гуся вода. Собственно его и сажать-то особо не за что, к большому сожалению. Он просто прекрасно присасывается... возможно поднимает бабло на протекции, постоянно, как присоска цепляясь за потоки бабла, САМ абсолютно ни чего не делающий, ни за что не отвечающий, ничего, кроме бла-бла-бла, не умеющий.

Вот что он сам о себе писал не так давно:

Политтехнолог, родился в 1978 в Башкирии.

Образование

Закончил МГУ, аспирант mid-career курса MPA Sciences Po (Institut d’Études Politiques, Париж), работает над кандидатской диссертацией.

Предыдущее место работы

2014-2015 — Эксперт ООН по связям с общественностью

2011-2013 – Заместитель генерального директора ОАО «Курорты Северного Кавказа» по маркетингу и связям с общественностью

2010-2011 – Заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан по внутренней политике

1999-2003 – Редактор, ведущий новостей ОАО «Первый канал»

Членство в профессиональных ассоциациях

Член Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 2007 по 2016 г.

Укажите 3 самых ярких проекта Вашей работы

- Участвовал с 1996 по 2011 гг. в различных избирательных кампаниях в России;
- Отвечал за продвижение Курортов Северного Кавказа, правительственных реформ ЖКХ и отрасли жилищного строительства;
- Консультировал Олимпийский комитет России, ряд российских партий, движений, политических деятелей и предпринимателей.
_______________________________________
Еще раз перечитайте эти 3 САМЫХ ЯРКИХ ПРОЕКТОВ!!!! Участвовал, отвечал, консультировал - вот и все достижения!

Напыщенное НИЧТО! Ну то есть - ничтожество, делавший карьеру на природном обаянии, холуйстве и умении работать языком - при этом, готовым "с легкостью неимоверной" предать и кусать руку кормящего...

Когда СРАдия прислали сюда на кормление пуйло ему рекомендовал помириться с Муртазой. Рахимов жест принял, в расчете на вновь приобретаемый вес в регионе, пусть и в качестве аксакала на пенсии. Но его публичным условием выдвинуто было отлучение Ростика от СРАдия. СРАдий условие Муртазы не принял. В результате - сейчас - репутация самого СРАдия, благодаря МЕРЗАгулову трещит по швам даже в глазах наивной, незамутненной интеллектом, но благородно возмущенной, публики.

В общем - где МЕРЗАгулов - там и неудача!



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  • 11 | 22.08.2020, 12:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69000 | Рейтинг: +11851,9
Нарциссизм в МЕРЗАгулове - родился раньше него. Вот его рассказ о себе любимом на заре его карьеры на ТВ:

МУРЗАГУЛОВ Ростислав
(Телеведуший)

Родился в никому не известном городе Кумертау (это глухая провинция в провинциальной Башкирии). Полдетства провел в деревне у бабушки с дедушкой. Дед научил ездить верхом, ругаться по-башкирски и смотреть каждый выпуск новостей. Разумеется, на Первом канале - других не было.
В три года разучил фразу "В ифиле Ластислав Муйзагулиф" и развлекал родственников тем, что садился на стульчик с папкой "Победителю соцсоревнования" и рассказывал о том, как "сегодня моего деда Ахмета с дружественным визитом посетил сосед дед Наиль". О том, сколько друзья-однополчане уговорили из бабушкиной заначки - дипломатично умалчивал... Года в четыре я уже точно знал, кем буду работать.
В 93 году стал одним из победителей конкурса начинающих журналистов. Призом была поездка в Артек. Там, с другими юными демократами из Лиги начинающих журналистов РБ мы устроили бунт против "тоталитарного режима", подпольно издавали опозиционную газету, из-за которой лагерное начальство чуть не поувольняли, а начальник лагеря слег с инфарктом.
В 95 году стал самым молодым штатным сотрудником за всю историю главной газеты республики "Советская Башкирия". Через два года сбежал в Москву, подальше от липких объятий Муртазы Губайдулыча Рахимова - начальника всей Башкирии, в том числе и "Советской".
В мае 99 года пришел на ОРТ. Поработал редактором в отделе корреспондентской сети. С сентября 2000-го веду новости и думаю, что делать дальше...
______________________________
Оцените!)))))))))))))))))) Особенно - липкие объятия Муртазы Губайдулыча...



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  • 12 | 22.08.2020, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Раз Мурзагул был важной влиятельной силой в ООН, на что он намекает, у него уже точно льготный стаж, и заслуживает отдых в Базелевке.



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  • 13 | 22.08.2020, 13:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Должно же это квалифицироваться как действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации?

-----------------------------
Все это много лет происходит на УЖе во главе с Кухаркой, в миру Еленой Павловной Захаровой.



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  • 14 | 22.08.2020, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Руки прочь от Мурзагулова! Ноги тоже.



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  • 15 | 22.08.2020, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Рахимовцы очень сильно стараются воссоздать в республике профашисткий режим ущемления прав других народов.Первый шаг-запугивания действующей власти-уже сделан.



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  • 16 | 22.08.2020, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Если посмотреть, что достиг Мурзакулов за два с лишним года, то увидим череду скандалов, которая привела к существенному снижению рейтингов провластных структур и лично гпатрона.
Ну и Провалы означают, что некогда быстрый и активный член команды больше не может генерировать Ну или воровать идеи.
Не просто выдохся, а полностью деградировал от своего образа жизни.
Сибай целиком и полностью под его протекторатом не смогли повернуть в правильном направлении все объединённые прикормленных СМИ, а кучка молодежи в сетях их сделала на раз-два. Пропуская проигранную череду внутренних скандалов, в том числе кадровые и особо городские, то видим что Куштау это не просто леблединая его песня, а старость. Да, именно старость от серьезного износа организма. Никакие системы и препараты не способны вдохнуть жизнь в изношенный организм. Сколько бы мельдония с гептралом не кололи. Все мы знаем, как можно быстро состарить тело и тем более душу. В принципе, это хорошо, выгнать его не могут, а оставаясь он будет наносить ущерб.
Не готовыми оказались ребята к серьезной борьбе, слабоваты. Можно порекомендовать, уехать депутатом в Москву, там спроса нет, даже не местный и конченный алкаш там высиживает зад за большие деньги, а уж наш то ваще будет первым сортом.



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  • 17 | 22.08.2020, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Ппутин инан кутен!



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  • 18 | 22.08.2020, 17:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Живи "Куштау", живите все . Живите все . Но чем вы будете жить , не потребляя Природу? Вот главный вопрос? Здравый вопрос?



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  • 19 | 22.08.2020, 18:05 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 22.08.2020, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Ппутин инан кутен!
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Куй изо рта вынь и скажи нормально



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3

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  • 20 | 22.08.2020, 18:07 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 22.08.2020, 17:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Живи "Куштау", живите все . Живите все . Но чем вы будете жить , не потребляя Природу? Вот главный вопрос? Здравый вопрос?
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Вопрос не в природе, а в том за сколько одни башкирские баи другим башкирским баям альтернативные месторождения продадут, которые заранее куплены. Ну а статисты пусть скачут дальше на пригорке,, дураков жизнь ничему не учит. В бочки били уже, ума не нажили.



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