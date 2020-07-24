Когда посадят Мурзагулова за разжигание, травлю и антинародную пропаганду?

Общественники и экоактивисты требуют привлечь к ответственности председателя совета директоров агентства «Башинформ» Ростислава Мурзагулова.Жителей Башкирии возмутили слова куратора республиканских и муниципальных СМИ, считающегося главным пиарщиком главы Башкирии, Ростислава Мурзагулова о том, что шихан Куштау защищают националисты и ваххабиты. Он высказался так на своей странице в Facebook и позже, после событий 16 августа, удалил их. Мы успели сделать скриншоты и собрали комментарии активных пользователей соцсетей по поводу заявлений Мурзагулова, в частности о проплаченности протеста на шихане.Зухра Буракаева, общественный деятель, писательница (на встрече с Радием Хабировым):– Мы живём в век информации. Вы сами пришли на гору договариваться с людьми и сами при этом бескомпромиссно говорите: «Я своих не сдаю!» Хотя однозначно же, что Ростислав Рафкатович Мурзагулов проваливает всю информационную политику. Сегодняшний накал страстей – он же не одним днем возник. Если Ростислав Рафкатович из года в год, из поста в пост ведёт такую политику, значит, это и ваша политика. Вы должны быть в курсе этого. Поэтому я присоединяюсь к защитникам Куштау и заявляю, что разговор должен начаться с отставки Ростислава Рафкатовича Мурзагулова.(В ответ на заявление Радий Хабиров сказал, что никогда не принимает решения на ультиматуме).Артур Батыршин, защитник Куштау, в видеообращении к Мурзагулову:– Если вы утверждаете, что защитники Куштау проплачены, то у вас должны быть факты. Если этих фактов нет, то получается, что вы распространяете фейк. Так как вы возглавляете крупнейшее информационное агентство «Башинформ», то, выходит, ваше агентство – «фейк-ньюс». В стерлитамакских группах в интернете есть группа «троллей», людей без имен, фамилий, фото – они как раз проплачены и занимаются тем, что обычных людей поливают грязью. Они защищают позицию БСК, позицию разработки горы. Но у них аргументов нет, и все их аргументы сводятся к унижению, оскорблению людей. Все понимают, кто им платит. Вопрос к БСК или тем, кто им платит – получается, такое ваше лицо?Максим Кривенков, уфимский блогер, в обращении к Радию Хабирову в ответ на заявление «своих не сдаю»:– Я гражданин России, а вы должностное лицо субъекта РФ. Если вы и есть законно избранный глава республики, значит, должны отвечать принципам и критериям демократии, чтобы соблюдались закон и порядок. Тут не бывает своих и чужих. По закону есть правые и неправые. Если люди говорят, что Ростислав Мурзагулов должен уйти в отставку, и народ аргументирует это тем, что он всех защитников Куштау, которые приехали на гору, на каком-то основании назвал ваххабитами, экстремистами, а у него нет фактов, он не может быть «вашим» человеком. Он глава агентства «Башинформ», которое относится к одному из подразделений правительства. И вы, как глава региона, через «Башинформ» транслируете свои действия, программы. Это инструмент для отчета перед нами – мы открываем «Башинформ» и смотрим на ваши действия, поступки, оцениваем их, соглашаемся или не соглашаемся. А на следующих выборах мы будем решать, выбирать вас на пост главы республики или нет.Альфия Шайхалисламова, блогер:– Люди, которые используя свою должность выпускают в СМИ и соцсети фейковые новости, тем самым стравливая между собой конфессии и людей разных взглядов, разве их действия не рассматриваются в соответствии со статьей 282 Уголовного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства?Должно же это квалифицироваться как действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации?Евгения Куцуева, руководитель Всероссийской школы блогеров:– Формально Ростислав Мурзагулов в «табели о чиновничьих рангах» никто, так как должность государственной службы не занимает, но почему-то именно его называют «пиарщиком Хабирова», тогда как у главы региона есть пиарщик. Может, пиарщиков слишком много, а воли и силы мало? Постоянно вбивая клин между людьми и показывая, что просьбы людей уволить Мурзагулова ничего не значат, Хабиров демонстрирует не свою непримиримость, силу слова или что его «нельзя прогнуть», а пренебрежение к людям. С каждым таким действием он теряет уважение жителей Башкортостана.Ольга Комлева, общественница:– Должно быть расследовано, кто отдал приказ пустить слезоточивый газ в глаза людям, кто привез подстрекателей ночью в лагерь, кто бил людей и разрушал ли глава Ишимбайского района палатки людей. Мурзагуловская пропаганда тоже должна быть изучена. Защитников горы ваххабитами назвать – это надо додуматься. Башкирия всегда была мирным регионом, а тут госСМИ такую грязь на людей льет. У нас сейчас любят сажать и штрафовать за фейк-ньюс. Кто оштрафует или посадит Мурзагулова? Это просто так нельзя оставлять. Одно дело, если бы он защитников горы либералами обозвал, и совсем другое – ваххабитами. Тут важно, чтобы не просто по-тихому «ушли» Мурзагулова с поста, но и привлекли к ответственности за фейк и разжигание межнациональной розни. А разжигание тут налицо. Который день гудит республика.Александр Войцех, адвокат:– По российским стандартам квалификации и судебной практики подобные высказывания подпадают под определение «Разжигание межнациональной розни» ст. 282 УК РФ. Обозвать людей ваххабитами за принадлежность к определенной нации и религиозным убеждениям – это взрывоопасно. Под термином «ваххабит» подразумевается, прежде всего, экстремизм и терроризм. А жителей Башкортостана, объединенных общей национальной идеей сохранения уникального природного наследия, никоим образом нельзя назвать экстремистами и террористами.Урал Хамзин, адвокат:– Очевидно, что Мурзагулов, являясь руководителем «Башинформа», как рупор Хабирова, продвигает в массмедиа политическую позицию главы республики по всем общественно значимым вопросам, в том числе и по вопросам разработки шиханов. Но то, как он преподносит эту позицию в обществе, вызывает негатив, оторопь и презрение многих людей. Общественность республики возмущена его высказываниями о ваххабитах и экстремистах в республике. Я не нашел прямых высказываний Мурзагулова, где бы он прямо назвал защитников Куштау ваххабитами и экстремистами, но появившееся в период противостояния на горе Куштау в аккаунте Мурзагулова фото с Азатом Бадрановым, где они снялись на фоне палаточного лагеря, с сопроводительной надписью: «Сбережем Башкортостан от нацистов, ваххабитов и прихвостней олигархов…» – многими воспринято недвусмысленно, как демарш в сторону защитников Куштау.Это происходило все одновременно с клеймением в СМИ и соцсетях защитников Куштау такими ярлыками, как «экстремисты» и «ваххабиты». И мы все прочувствовали, что подобная риторика, как катализатор, усилила напряжение во всем гражданском сообществе республики, и не только. Апогеем этого возмущения стало требование общественности к главе об отстранении Мурзагулова от занимаемой должности. Будет ли доказан в действиях Мурзагулова состав преступления, предусмотренный статьей 282 УК РФ, я затруднюсь ответить, поскольку необходимо проведение тщательной доследственной проверки. В любом случае, я бы посоветовал всем неравнодушным написать заявление в Следственный комитет РФ о проведении доследственной проверки и возбуждении уголовного дела по фактам распространения через СМИ сведений о том, что экозащитники – это ваххабитствующие элементы или экстремисты. Нельзя исключить, что в результате будет установлено, что некое должностное лицо, используя свое влияние и служебное положение в органах власти, в составе организованной группы совершило действия, направленные на распространение через СМИ этой фейковой информации с целью возбуждения ненависти и вражды к экозащитникам. Тогда в нашем распоряжении есть часть 2 статьи 282 УК РФ для привлечения такого должностного лица к уголовной ответственности с санкцией в виде лишения свободы от трех до шести лет.Если чисто по-человечески, я считаю, что и другие высказывания Мурзагулова в его последнем выступлении в эфире «Эхо Москвы в Уфе», где он называет бредом сивой кобылы выступления экозащитников, или называет всеми признанного профессора Марса Сафарова не слишком уважаемым ученым, могут дискредитировать представляемую им власть в глазах общественности. И во всех этих инсинуациях Хабирову стоило бы, наверное, подумать, свой ли ему на самом деле такой человек, чтобы его не сдавать.