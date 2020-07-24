Народ Башкирии дожал Хабирова

Евгения Куцуева: А Хабиров так привык к лизоблюдам в окружении, что был абсолютно не готов, что люди имеют честь, достоинство и свободу.Евгения Куцуева — блогер. О, вот это эфир так эфир. Встреча так встреча. Там столько, сначала люди, защитники Куштау, попросили Хабирова сесть напротив них, а не во главе стола, Хабиров начал быковать, говорить что будет там где есть, люди все встали с мест и встали напротив него.Видео:Зачитали требование на башкирском и на русском. Очень четкие, конкретные несколько пунктов.Хабиров густо покраснел, его затрясло, в голосе было слышно, начал говорить про две недели, типа решайте, собирайтесь, думайте.На что люди ему сказали «Спасибо Вам, до свидания» и ВСЕ ВЫШЛИ!А Хабиров: «А что никто не останется, совсем никто не останется?»Башкиры — сила! Горжусь земляками и нами, башкортостанцами, всеми неимоверно.А Хабиров так привык к лизоблюдам в окружении, что был абсолютно не готов, что люди имеют честь, достоинство и свободу озвучить требования людей, их направивших, а потом встать и выйти.Это начало НОВОГО БАШКОРТОСТАНА, которым помыкать уже никто не сможет.