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Народ Башкирии дожал Хабирова

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Евгения Куцуева: А Хабиров так привык к лизоблюдам в окружении, что был абсолютно не готов, что люди имеют честь, достоинство и свободу.

Народ Башкирии дожал Хабирова


Евгения Куцуева — блогер. О, вот это эфир так эфир. Встреча так встреча. Там столько, сначала люди, защитники Куштау, попросили Хабирова сесть напротив них, а не во главе стола, Хабиров начал быковать, говорить что будет там где есть, люди все встали с мест и встали напротив него.

Видео:



Зачитали требование на башкирском и на русском. Очень четкие, конкретные несколько пунктов.

Хабиров густо покраснел, его затрясло, в голосе было слышно, начал говорить про две недели, типа решайте, собирайтесь, думайте.

На что люди ему сказали «Спасибо Вам, до свидания» и ВСЕ ВЫШЛИ!

А Хабиров: «А что никто не останется, совсем никто не останется?»

Башкиры — сила! Горжусь земляками и нами, башкортостанцами, всеми неимоверно.

А Хабиров так привык к лизоблюдам в окружении, что был абсолютно не готов, что люди имеют честь, достоинство и свободу озвучить требования людей, их направивших, а потом встать и выйти.

Это начало НОВОГО БАШКОРТОСТАНА, которым помыкать уже никто не сможет.

Евгения Куцуева, Эхо Москвы
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  • Гость
  •  
  • 1 | 22.08.2020, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Хабиров так привык к лизоблюдам в окружении, что был абсолютно не готов, что люди имеют честь, достоинство
===========================================
Понятно что для гадия такое поведение Людей, непонятно, ведь он сам привык лизать попы вышестоящим, а от нижестоящих требовал того же для своей задницы.



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2

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  • Гость
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  • 2 | 22.08.2020, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пока действия и слова Хабирова воспринимаю положительно.
-шиханы не трогать
-соду вернуть



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0

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  • Гость
  •  
  • 3 | 22.08.2020, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ Башкирии дожал Хабирова
Все трындец пришел гадию!
Ведь чтобы занять этот пост, он клялся что отдаст шиханы "Соде", а оно вишь как вышло?!
"Кто много обещает, тот ничего не сделает.",- это про гадия



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5

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  • Гость
  •  
  • 4 | 22.08.2020, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь надо дожать партию ЕР так, чтоб его духу не осталось в Башкирии.

По крайней мере стремиться всем к таким результатам.



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3

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  • Гость
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  • 5 | 22.08.2020, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий пора собирать чемодан и до Еревана . Тебе провала не простят ...

Народ это СИЛА !!!



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4

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  • Начинающий
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  • 6 | 22.08.2020, 11:05 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 457 | Рейтинг: +8,2
Молодцы! НО! Будьте бдительны. ОН очень мстителен и унижает жителей Башкирии, они для него "бабуины", "сопливые", "не свои". "Когда мы едины..." Куштау -живи! Возьмёмся за руки, друзья!



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3

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  • Гость
  •  
  • 7 | 22.08.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Начинаю уважать Хабирова, не быкует, способен на компромисс, признает свою вину. Не важно, по какой причине



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2

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  • Гость
  •  
  • 8 | 22.08.2020, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 22.08.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Начинаю уважать Хабирова, не быкует, способен на компромисс, признает свою вину. Не важно, по какой причине
****
то же, доверие к нему начало возвращается.



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1

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  • Гость
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  • 9 | 22.08.2020, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры — сила! Горжусь земляками и нами, башкортостанцами, всеми неимоверно
____________________________________________________________
__
Давай лижи, а то в Рязань отправят. И пох что твои предки здесь 400 лет живут. Учи курлы мурлы и на колено вставай.



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1

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  • Гость
  •  
  • 10 | 22.08.2020, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 22.08.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Начинаю уважать Хабирова, не быкует, способен на компромисс, признает свою вину. Не важно, по какой причине
==
Не уважение, а нары заслуживает, за фальсификацию выборов, за продажу родины, за избиение женщин, и многое другое



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5

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  • Участник
  •  
а сколько десятков братьев-башкир сейчас сидит в КПЗ!
Как Хабиров при этом может спокойно дышать и ходить по земле, когда его земляки и братья находятся в заточении?!
Предал ты свой народ и свою землю и своих братьев в угоду кипрских офшоров и канадских бенефициаров



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6

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  • Гость
  •  
  • 12 | 22.08.2020, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 22.08.2020, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
==
Не в Рязань, а в Базилевку может тебе сказали?



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1

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  • Эксперт
  •  
  • 13 | 22.08.2020, 13:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69000 | Рейтинг: +11851,9
Начинаю уважать Хабирова, не быкует, способен на компромисс, признает свою вину. Не важно, по какой причине
___________________________________________
Это где он признал свою вину? Не быкует - после волшебного пенделя от пуйла - рискнул бы! Он даже значения слова "компромисс", которое повторяет с прошлого воскресенья - не знает!
Какой компромисс, если Куштау не будет разрабатываться - и это было требованием протестующих?! Выполнение этого требования никакой не компромисс!

КОМПРОМИ́СС - это соглашение на основе взаимных уступок.
Что уступили защитники шиханов? Да ничего!



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1

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  • Гость
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  • 14 | 22.08.2020, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 22.08.2020, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
Начинаю уважать Хабирова, не быкует, способен на компромисс, признает свою вину. Не важно, по какой причине

........

А каким он образом "компромисничает" с групповым насильников несовершеннолетних девочек который к нему подтесался в почти премьер министры Башкортостана? Не "по муски" ли?
Да, да, это о Назарове Андрее Геннадьевиче которого его Путин в депутаты ГД РФ таскал - Но сын его настоящий депутат Курултая, его папик кому нужно три квартиры отстегнул и он не насильник!
Путин лучший презик!



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  • 15 | 22.08.2020, 15:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров не отсидел за фальшивые избирательные бюллетени не отсидел за отравленный г Сибай и т п



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  • 16 | 22.08.2020, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это начало НОВОГО БАШКОРТОСТАНА, которым помыкать уже никто не сможет.
---------------------
Женечка хорошо сказала, очень надеюсь что так и будет.



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  • 17 | 22.08.2020, 17:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
прошло сообщение о вывозе Навального в Германию!!!
Путин утрись!



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  • 18 | 22.08.2020, 18:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 22.08.2020, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Это начало НОВОГО БАШКОРТОСТАНА, которым помыкать уже никто не сможет.
____________________________________________________________

Называться будет Уфимская Губерния?



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2

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  • 19 | 22.08.2020, 19:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кем был Радий Хабиров до своего прихода в Аппарат Президента РБ:
- спортсменом в « спорт-роте » во время службы в армии, т.е. не служил в армии, а развлекался и занимался спортом два года.
- студентом, освобожденным председателем профкома студентов БГУ,
- два года стажером Билькентского университета в Турции (попал туда не за таланты, а по блату),
- преподавателем, старшим преподавателем юрфака,
- замдекана, деканом,
- заместителем ректора университета (всего полгода)
И вот с таким "огромным" опытом руководителя, Хабиров становится третьим лицом в башкирском государстве. Сногсшибательная биография
Юрфак при нем стал самым дорогим факультетом в Башкирии.
Но все тайное, рано или поздно, становится явным.
Хабиров продвинулся в руководство при Рахимове с помощью своего друга детства, соседа-земляка из родной деревни, который служил в КГБ.
(Позже выяснилось, что Хабиров является родственником Ралифа Сафина.
Но это довольно-таки дальнее родство. Родная сестра жены Хабирова - жена племянника Сафина.
Известно, что Сафин своих братьев поддерживает, племянников тоже.)
Прошло 2,5 месяца и этот «юрист» вляпался в самое дерьмо – он попался на незаконном изготовлении фальшивых бюллетеней.
Поймали с поличным - застав ночью в типографии АП РБ работающим в поте лица.
Руководитель этой акции Хабиров не позаботился даже о том, чтобы просто повесить шторы на окнах 1-го этажа типографии.
А сколько он потом обанкротил предприятий в Башкирии?
Погугли, увидишь... ну и Рахимов его уволил с позором..



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  • # 20 | 22.08.2020, 20:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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