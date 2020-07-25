Выиграли битву, а что с войной?

Ильнар Гарифуллин: Если даже искренние защитники громко хлопнули дверью не от злого умысла, и не из-за подсказок от «добрых людей» желающих маргинализировать протест, то это была большая ошибка.Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи.Не могу разделить излишнего оптимизма и шапкозакидательских настроений защитников Куштау, после их сегодняшнего общения с Хабировым. В этом отношении совершенно согласен с позицией озвученной Арсеном Шаяхметовым на «Эхо Москвы в Уфе».Защитниками взят совершенно неправильный посыл, что раз Хабиров их принял, после своего первоначальных «капризов», то это их победа и поражение Хабирова, а значит противника надо морально добить до конца. Условная победа в важнейшей битве (но не в войне) над Хабировым была не сегодня а в выходные на горе Куштау. Подавляющей силы сейчас нет ни у одной сторон, а это значит надо укреплять свои силы и готовится к следующему этапу борьбы.Поэтому если даже искренние защитники громко хлопнули дверью не от злого умысла, и не из-за подсказок от «добрых людей» желающих маргинализировать протест (а это властям сейчас очень выгодно), то это была большая ошибка. Такую идею мог подсказать только очень близорукий человек, либо специально подосланные провокаторы, которым выгодно отодвинуть от процесса настоящих гражданских активистов.Сейчас именно настал момент истины, когда ряды защитников попытаются не просто расколоть, а отодвинуть наиболее решительных на обочину процесса, оставив себе лишь удобных. И нельзя ни в коем случае потыкать властям в этом деле.Как должны были поступить защитники шихана по уму? Манифест зачитать – это все было правильным решением, так как это можно назвать коллективным обращением от лица всех защитников Куштау. И даже желание встать напротив Хабирова тоже с политической точки зрения правильный шаг. Но ни в коем случае нельзя было уходить с конференции.Первое — раз шло обсуждение первоначальных шагов которые были анонсированы Хабировым (но далеко не факт что они будут доведены до конца), то надо было брать власти за горло и требовать конкретных деталей и дорожную карту их планов по решению проблемы. Второе – раз Радий Хабиров сказал о Координационном Совете, то не уходя из сегодняшней конференции необходимо было прямо там потребовать, чтобы защитники Куштау составили там большинство. И взять публично с него слово, от которого потом будет сложно отвертеться. Это необходимо для того, чтобы в будущем Координационном совете не возобладали сторонники соглашательской позиции и подконтрольные властям люди. Всего два самых главных момента. Но не соблюдение этих двух моментов может дорого обойтись. И это не пошлые возгласы бюрократов о «конструктивном» подходе, это просто здравый смысл.И наконец третье – если защитников Куштау действительно хотят скорейшего освобождения задержанных активистов, то необходимо было потребовать и взять слово от Хабирова (а он это явно может сделать), чтобы они были освобождены раньше окончания сроков содержания под стражей.Но с чем не могу согласиться с политологом, что нет никакого «народа Башкортостана», есть только «народы Башкортостана», а это совершенно разные вещи. Кстати ровно как нет и «народа Татарстана». Хотя в Татарстане власти напротив еще начиная с 90х гг. прилагали все условия, чтобы создать его, но в целом безуспешно, так нет необходимых для этого условий. Но попытка была. И несмотря на то, что некоторые общественные деятели Башкирии говорят о том, что возникли «башкортостанцы», это увы иллюзия. И никакая борьба за шихан Куштау к сожалению его не организует. Даст Всевышний, и Куштау будет сохранен. Но национальные проблемы, а главное нежелание их решать, а лишь усугублять увы никула не денутся. Они сами по себе не решатся, а без их благоприятного решения не будет никакого «народа Башкортостана». Тем более к сожалению по обе стороны – и среди тех кто выступает от имени защитников Куштау и от хабировской администрации нежелающих этого полным полно.