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Выиграли битву, а что с войной?

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Ильнар Гарифуллин: Если даже искренние защитники громко хлопнули дверью не от злого умысла, и не из-за подсказок от «добрых людей» желающих маргинализировать протест, то это была большая ошибка.

Выиграли битву, а что с войной?


Ильнар Гарифуллин — журналист, член Всемирного форума татарской молодежи.

Не могу разделить излишнего оптимизма и шапкозакидательских настроений защитников Куштау, после их сегодняшнего общения с Хабировым. В этом отношении совершенно согласен с позицией озвученной Арсеном Шаяхметовым на «Эхо Москвы в Уфе».

Защитниками взят совершенно неправильный посыл, что раз Хабиров их принял, после своего первоначальных «капризов», то это их победа и поражение Хабирова, а значит противника надо морально добить до конца. Условная победа в важнейшей битве (но не в войне) над Хабировым была не сегодня а в выходные на горе Куштау. Подавляющей силы сейчас нет ни у одной сторон, а это значит надо укреплять свои силы и готовится к следующему этапу борьбы.

Поэтому если даже искренние защитники громко хлопнули дверью не от злого умысла, и не из-за подсказок от «добрых людей» желающих маргинализировать протест (а это властям сейчас очень выгодно), то это была большая ошибка. Такую идею мог подсказать только очень близорукий человек, либо специально подосланные провокаторы, которым выгодно отодвинуть от процесса настоящих гражданских активистов.

Сейчас именно настал момент истины, когда ряды защитников попытаются не просто расколоть, а отодвинуть наиболее решительных на обочину процесса, оставив себе лишь удобных. И нельзя ни в коем случае потыкать властям в этом деле.

Как должны были поступить защитники шихана по уму? Манифест зачитать – это все было правильным решением, так как это можно назвать коллективным обращением от лица всех защитников Куштау. И даже желание встать напротив Хабирова тоже с политической точки зрения правильный шаг. Но ни в коем случае нельзя было уходить с конференции.

Первое — раз шло обсуждение первоначальных шагов которые были анонсированы Хабировым (но далеко не факт что они будут доведены до конца), то надо было брать власти за горло и требовать конкретных деталей и дорожную карту их планов по решению проблемы. Второе – раз Радий Хабиров сказал о Координационном Совете, то не уходя из сегодняшней конференции необходимо было прямо там потребовать, чтобы защитники Куштау составили там большинство. И взять публично с него слово, от которого потом будет сложно отвертеться. Это необходимо для того, чтобы в будущем Координационном совете не возобладали сторонники соглашательской позиции и подконтрольные властям люди. Всего два самых главных момента. Но не соблюдение этих двух моментов может дорого обойтись. И это не пошлые возгласы бюрократов о «конструктивном» подходе, это просто здравый смысл.

И наконец третье – если защитников Куштау действительно хотят скорейшего освобождения задержанных активистов, то необходимо было потребовать и взять слово от Хабирова (а он это явно может сделать), чтобы они были освобождены раньше окончания сроков содержания под стражей.

Но с чем не могу согласиться с политологом, что нет никакого «народа Башкортостана», есть только «народы Башкортостана», а это совершенно разные вещи. Кстати ровно как нет и «народа Татарстана». Хотя в Татарстане власти напротив еще начиная с 90х гг. прилагали все условия, чтобы создать его, но в целом безуспешно, так нет необходимых для этого условий. Но попытка была. И несмотря на то, что некоторые общественные деятели Башкирии говорят о том, что возникли «башкортостанцы», это увы иллюзия. И никакая борьба за шихан Куштау к сожалению его не организует. Даст Всевышний, и Куштау будет сохранен. Но национальные проблемы, а главное нежелание их решать, а лишь усугублять увы никула не денутся. Они сами по себе не решатся, а без их благоприятного решения не будет никакого «народа Башкортостана». Тем более к сожалению по обе стороны – и среди тех кто выступает от имени защитников Куштау и от хабировской администрации нежелающих этого полным полно.






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  • 1 | 23.08.2020, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кстати ровно как нет и «народа Татарстана». Хотя в Татарстане власти напротив еще начиная с 90х гг. прилагали все условия, чтобы создать его, но в целом безуспешно,
-----------
Какой плохой народ достался властям татарстана. Власти стараются сделать из него НАРОД, а людишки никак этого не хотят. Почему то все татарские националисты стараются облизать начальственную жопу.



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  • 2 | 23.08.2020, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Такую идею мог подсказать только очень близорукий человек, либо специально подосланные провокаторы, которым выгодно отодвинуть от процесса настоящих
==================================
В этом смысле меня удивила фигура урала байбулатова, выскочившего на авансцену как черт из табакерки (кстати он на него похож, вместе со своей ваххабитской бородой), и назвавшего себя "лидером защитников Шихан".
В общем "Темная лошадка"!...



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  • 3 | 23.08.2020, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Ход мыслей Ильнара в этой статье оказался более критичным и ближе к истине .



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  • 4 | 23.08.2020, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
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На лицо не способность баш общественности осмыслить предстоящие потрясения , но как говорится ваши промахи наши ваши возможности .



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  • 5 | 23.08.2020, 11:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69006 | Рейтинг: +11851,6
В чем не нуждаются башкортостанцы, так в оценке своих действий татарстанцем Гарифуллиным.
Всё, что ни делают башкортостанцы, всё не так по мнению Гарифуллина.
В своей семье разбирайтесь, г-н Гарифуллин! В татарстанской.
А мы уж как нибудь сами - пусть и с "ошибками" по-вашему мнению. Даже "большими".



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  • 6 | 23.08.2020, 11:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69006 | Рейтинг: +11851,6
3 | 23.08.2020, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован

Если власть захочет обмануть, то коллективный разум, будь он хоть на десять тыщ айкью, хоть 100500 дорожных карт рисуй - не поможет. Обманут.

Только булыжник - оружие пролетариата. В смысле - только протест, только бунт, и как обычно - бессмысленный и беспощадный....

Вчера Веник на программе "Будем наблюдать" - нёс чушь и околесицу, которую ему вбил в башку Давыдов(гендир БСК) - про "градообразующее" предприятие(численностью 2 тыщи работников), про хорошую. зарплату в 20-25 тыщ, про огромную благотворительность БСК - про которую никто кроме него не слыхивал... возражения в прямом эфире слушателей - не воспринимал.

Вообще - вчера был самый отвратный двух часовой эфир из тех, что я когда либо слушала с Веником... и про Навального, и про Беларусь, и про Куштау - все сплошное вранье, выкрутасничание, подпевка власти, как пуйлу, так и бацке, так и СРАдию.

Зато - эфир с Пархоменко в пятницу был - замечательным. Он его полностью посвятил Навальному, НО!!! там нашлось место для пригвождения к позорной доске СРАдия - за время его кураторства госдумы в АП пуйла.
Процитирую ниже.



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  • 7 | 23.08.2020, 11:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69006 | Рейтинг: +11851,6
Речь шла о том - по какому это закону жену Навального пытаись недопустить к мужу и о том, кто может распоряжаться человеком, не способным решать сам за себя - то есть будучи в коме, без сознания:

Есть кто-то, кто может вступиться в человека, который лежит с трубкой, засунутой ему в трахею и без сознания, введенный в искусственный сон.

Нет. Мы читаем закон Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации — это основной законодательный акт, федеральный закон №232, который регулирует то, что с нами происходит в наших взаимоотношениях с врачами. И из этого закона прямо следует, что у нас нет никаких прав, вообще никаких. Ни у нас, ни у наших родственников или членов семьи (с точки зрения закона это разные вещи). Жена, например, не является родственником. Она является членом семьи и это две большие разницы.

тут я пропущу, как Пархоменко всё разжовывает - очень подробно и перейду сразу к сути:

В администрации президента сидел человек, который управлял Государственной думой. Он был во главе того подразделения администрации президента, которое двигало Государственной думой, собственно, дергало за эти веревочки.

Мы же с вами помним, что помимо некоторой политической воли, помимо того, что ужасный Путин в Кремле или ужасный Патрушев в КГБ, или еще кто-нибудь там распорядился, — это еще кто-то должен делать руками. Это всегда так. Так вот в данном случае это была группа чиновников во главе с человеком, которого звали Радий Хабиров. Это был тот самый человек, который в той самой Думе и, кстати, в следующей Думе занимался выкручиванием рук депутатам.

Я тогда разговаривал с некоторым количество — тогда еще были разные приличные люди в Думе, например, была удивительная фракция «Справедливой России», в которой было несколько человек, с которым можно и нужно было разговаривать, и они рассказывали мне подробно, как это происходит в кабинете у Хабирова, когда на каждого находится — кому-то фотография его ребенка, задержанного с 7 граммами наркотика в кармане; кому-то бизнес свой или близких, который вот сейчас разломают и отнимут; у кого-то что-то в прошлом; у кого-то какая-то красотка на коленях, кто-то с кем-то в бане и так далее. Там хорошо было с технологиями, хорошо было с инструментарием у Хабирова.

Это тот самый Хабиров, заметьте, о котором вы слышите в последние дни все чаще и чаще, потому что он глава Башкирии, и это тот самый человек, который разруливает теперь историю с этими шиханами. Это он. Вот он дергал за веревочки, когда принимался этот закон. Он и дальше за них дергал. Он был тем человеком, который управлял Государственной думой в период взбесившегося принтера. Это главным образом конец 12-го и 13-й год, когда принимались все эти безумные законы «Димы Яковлева», закон об иностранных агентах, закон об ограничения в интернете, о закрытие сайтов без судебного решения — это всё организовывал непосредственно Радий Хабиров. Теперь это тот самый человек, который разруливает историю с шиханами.

У нас нет времени поговорить об этом подробно. Но история эта, я думаю, будет продолжаться еще долго. Я думаю, что в следующей нашей программе мы поговорим подробно про Башкирию.

если заинтересовало, то вот его эфир:
https://echo.msk.ru/programs/sut/2695909-echo/



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  • 8 | 23.08.2020, 11:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69006 | Рейтинг: +11851,6
А вот что сказал вчера Веник:

Действительно компания хочет получить сверхдоходы. Это правда. Одновременно с этим большие выплаты, миллиарды в бюджеты республики. Большая благотворительная деятельность и создание десятков тысяч рабочих мест. Вот дальше надо искать компромисс и компромисс это не обмен ультиматумами. Красная книга, то, се, пятое, десятое. Новые источники. Конкуренция. Рынок соды. Вот эта сода, которой вы пользуетесь. Сода оттуда. Которой вы моете посуду. Все оттуда. 90%, по-моему, рынка оттуда. Башкирская сода. То есть надо находить разумный компромисс при сохранении и, учитывая требования значительной части населения. Хабиров на это пошел. Ну хорошо. Это политика. Это не силовая история. Это политика. С другой стороны там действительно двум омоновцам пробили голову. Одному пробили, другой в больнице. Это не допустят никак. Это вам не пластиковый стаканчик.
_______________________________________
Десятков тысяч рабочих мест!!!!

А вот реакция на реплику слушателя Эха:

С. Бунтман― Здесь пишут о зарплатах на соде. 15-25 тысяч, не больше.
А. Венедиктов― А вокруг какие зарплаты?

То есть - Веник считает, что 15-25 тыщ для Стерлитамака - ну ооочень хорошие зарплаты! И вокруг зарплаты еще меньше....

"Как же далеки они от народа" - эти зажравшиеся москвичи с миллионными доходами!



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  • 9 | 23.08.2020, 11:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1351 | Комментарии: 69006 | Рейтинг: +11851,6
Про пробитую голову омоновца узнала с удивлением: разве они были не в шлемах?! И разве в руках защитников кто-то видел нечто такое, чем можно пробить и шлем, и голову?!

А другой - в больнице с чем? Может у него понос? А первый с пробитой головой - не в больнице?

Про пострадавших омоновцев и СРАдий трепался, но подробной инфы я нигде не встречала. Впрочем, если напишут МЕРЗАгуловские карманные СМИ - то им тоже никакой веры - пи-здят, как дышат.



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  • # 10 | 23.08.2020, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 11 | 23.08.2020, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 23.08.2020, 11:24 | Автор: Кухарка
Публикации: 1351 | Комментарии: 69005 | Рейтинг: +11851,9
В чем не нуждаются башкортостанцы, так в оценке своих действий татарстанцем Гарифуллиным.
Всё, что ни делают башкортостанцы, всё не так по мнению Гарифуллина.
В своей семье разбирайтесь, г-н Гарифуллин! В татарстанской.
А мы уж как нибудь сами - пусть и с "ошибками" по-вашему мнению. Даже "большими".
-----------------------------
"А мы уж как нибудь сами"- это видно, как вы"сами" ,ни дня не можете прожить без татарстанских новостей, потому что ваши башкортостанские бе- бе моль фасоль п. о. е...... н.ь Рахманинова никому не интересны и журнал уфимский перестанет просто- напросто существовать.Так что, скажите спасибо Ильнару, благодаря материалам которого вы существуете.



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  • 12 | 23.08.2020, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 23.08.2020, 11:50 | Автор: Кухарка
Публикации: 1351 | Комментарии: 69005 | Рейтинг: +11851,9
Про пробитую голову омоновца узнала с удивлением: разве они были не в шлемах?! И разве в руках защитников кто-то видел нечто такое, чем можно пробить и шлем, и голову?!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Убогая! Я уже писал об этом на УЖ, но кажется админ не выложил, как обычно, и поэтому повторю! На обратном пути в Уфу автоколонна ОМОНа попала в ДТП, возможно там и пробило омоновцу голову, но это всё надо уточнять! Очень Опытный



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  • 13 | 23.08.2020, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У нас ведь все неправильно, все не по Гарифуллину.
И никак не догадаемся пригласить к себе Наолелончика -гарифуллина.



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  • 14 | 23.08.2020, 15:41 | Автор: Ирек
    Публикации: 117 | Комментарии: 10476 | Рейтинг: -831,4
4 | 23.08.2020, 11:24 | Автор: Кухарка

А мы уж как нибудь сами - пусть и с "ошибками" по-вашему мнению. Даже "большими".
+++++++++++++++++++++++++++++
Вигвам с Хернецами. Этот Му тоже подобное кукарекает. Кура вы с ним ну точно как нанайские мальчики петушитесь.



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  • 15 | 23.08.2020, 17:06 | Автор: Туймазинец
    Публикации: 0 | Комментарии: 30 | Рейтинг: +1,3
очень подозрительна фигура Урала Байбулатова. Неожиданно появился взял в руки матюгальник перед Хабировым и вот на тебе "лидер протеста". Так не бывает



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